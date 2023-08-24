14 комментариев

Высоцкий
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«Позорище». 21-летний мегаталант поехал в СА, а ведь его хотели все гранды Европы – Кроос негодует

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«Наполи» сорвался в последний момент.

21-летний испанский бриллиант Габри Вейга уезжает в Саудовскую Аравию – «Сельта» приняла предложение «Аль-Ахли», игрок тоже согласился.

В контексте лета 2023-го переход выглядит неочевидным. Хотя тренер «Сельты» Рафаэль Бенитес встал на сторону футболиста: «Сделка с «Аль-Ахли» изменит жизнь Вейги в положительную сторону. Это больно, но в то же время поможет клубу в финансовом плане. Это не только место для старых футболистов. У меня был Карраско в Китае, он вернулся и сейчас играет в Лиге чемпионов».

Дааалеко не все оценили переход. После деталей трансфера от Фабрицио Романо в комментарии инсайдера пришел полузащитник «Реала» Тони Кроос. Немец написал лишь одно слово: «Позорище».

Сам Тони летом отклонил предложение из Саудовской Аравии – по информации Bild, за ним приходил неназванный «амбициозный арабский футбольный проект», но Кроос сразу отказал. Немец – один из главных критиков ситуации с правами человека в арабских странах, так что от него это было ожидаемо. Но Габри Вейгу она не волнует – испанец вот-вот подпишет контракт с «Аль-Ахли».

Вейгой интересовались гранды из топ-5 лиг

После лучшего в карьере сезона-2022/23 (11+4 во всех турнирах) и попадания в символическую сборную по итогам кампании, испанцу прочили звездное будущее, а его подписание долгое время лоббировал «Реал». Первые слухи, связанные с мадридцами, появились еще в середине марта 2023-го, но отпугивали отступные в 40 млн евро. «Реал» посчитал их слишком крупными и намеревался сбить.

По информации Cadena SER, игрока хотели приобрести, даже несмотря на траты на Джуда Беллингема. Хотя слухи разнились: до этого тот же Cadena SER настолько высоко оценивал испанца, что писал, что его котируют даже выше Джуда. Сам Вейга тоже хотел к мадридцам.

«Реал» не единственный европейский клуб, который хотел Вейгу. Оцените масштаб тем, кто интересовался игроком:

• «Барселона»

• «Ман Сити»

• «Ливерпуль»

• «ПСЖ»

• «Челси»

• «Ньюкасл»

• «Наполи»

К последнему Габри Вейга был максимально близок, но не срослось.

Переезд в Неаполь сорвался в последний момент из-за требований «Сельты»

Из всех вариантов Вейге больше всего понравился «Наполи» – казалось, все вопросы закрыли очень быстро. Клубы договорились на 36 млн евро + 4 млн бонусами, а игрок собирался подписать контракт на пять лет с зарплатой 2 млн евро в год.

Все зависело только от продажи Петра Зелиньского: им интересовались «Лацио» и «Аль-Ахли». Объявить о трансфере Габри планировали сразу же после продажи поляка. Но вдруг переход Вейги сорвался в последний момент: когда игрок должен был лететь на медосмотр, «Сельта» потребовала у «Наполи» 40 млн вместо 36. Итальянцы отказались, и уже настроенный на переход полузащитник остался в Виго.

Зелиньски в итоге тоже не покинул команду и начал сезон в основе «Наполи»: трансфер в «Аль-Ахли» сорвался, теперь вместо поляка туда едет Вейга.

А чем хорош Вейга?

Габри – одно из главных открытий Ла Лиги-2022/23. Вейга спас «Сельту» от вылета: в последнем туре сделал дубль в ворота «Барсы». Габри – мощная восьмерка: легко подхватит мяч в центре поля, протащит к штрафной и пробьет с любой ноги. У него четыре гола из-за штрафной – лучший результат в чемпионате Испании в этом сезоне.

Автор Sports.ru Тимур Боков, специализирующийся на испанском футболе, добавлял: «Год назад он играл за вторую команду и ничем не выделялся, но вдруг прорвало. Габри – яркий универсал, он может в атаке практически все».

Бенитес считает, что Саудовская Аравия не станет помехой развитию таланта Габри Вейги. А как считаете вы?

20 главных звезд молодежного Евро: игроки «Ливерпуля», «Челси», «Арсенала», «Милана» и «Баварии»

Фото: Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun, Octavio Passos

14 комментариев

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Metalloid
Полностью поддерживаю Тони.
+6
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Волька-ибн-Алёша
слив карьеры в унитаз
+4
-3
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Волька-ибн-Алёша
Ответ Сергей Гришин
ну, почему? с таким темпом через пару лет там все лучшие игроки будут играть😂👍
это крайне маловероятно
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xion76
Саудовский чемпионат напоминает Анжи.
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Andrey Bokov
Это не его дело. Кто где хочет играть.
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SeKToR
Агент надурил голову молодому дурачку, через пару лет он никому не нужен будет, если чемп СА вообще столько проживет. Выбрал несколько лет полутать бабки, вместо возможной 15летней топ карьеры (возможно опять же).
Видимо не чувствует себя топом, его выбор.
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f_stahel
тут уместно писать фразу классиков спортса: "всё выиграл, можно и на пенсию, заслужил"?
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Anton Kortenko
хорошо Кроосу с Реала по итоге карьеры заработав больше сотки говорить такое. сколько таких 20 летних талантов мы видели: Боян, Афеллай, Янузай, Адриано, Мухтар какой-то из Милана. и что? заработали они свои миллионы в Европе? нет, сдулись и в итоге лямов 20-25 хорошо если кто-то сорвал за карьеру. а этот парнишка гарантировано их получит за несколько лет и даст Бог здоровья ещё столько же получит. спорт - это лотерея. и Вейга решил сразу страховку оформить. ничего эмберессингового в этом не вижу.
+1
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Сергей Гришин
Ответ Волька-ибн-Алёша
это крайне маловероятно
да фиг знает))) там бабки вообще никто не считает, а деньги как мы видим сейчас самое главное). хотя я тоже надеюсь, что этого не будет 👍
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ Kubinec_
позорище заголовки такие. не нам пацана судить
Как раз таки болельщики и должны судить таких барыг, рядящихся в шкуру спортсмена
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