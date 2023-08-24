14 комментариев

«Наполи» сорвался в последний момент.

21-летний испанский бриллиант Габри Вейга уезжает в Саудовскую Аравию – «Сельта» приняла предложение «Аль-Ахли», игрок тоже согласился.

В контексте лета 2023-го переход выглядит неочевидным. Хотя тренер «Сельты» Рафаэль Бенитес встал на сторону футболиста: «Сделка с «Аль-Ахли» изменит жизнь Вейги в положительную сторону. Это больно, но в то же время поможет клубу в финансовом плане. Это не только место для старых футболистов. У меня был Карраско в Китае, он вернулся и сейчас играет в Лиге чемпионов».

Дааалеко не все оценили переход. После деталей трансфера от Фабрицио Романо в комментарии инсайдера пришел полузащитник «Реала» Тони Кроос. Немец написал лишь одно слово: «Позорище».

Сам Тони летом отклонил предложение из Саудовской Аравии – по информации Bild, за ним приходил неназванный «амбициозный арабский футбольный проект», но Кроос сразу отказал. Немец – один из главных критиков ситуации с правами человека в арабских странах, так что от него это было ожидаемо. Но Габри Вейгу она не волнует – испанец вот-вот подпишет контракт с «Аль-Ахли».

Вейгой интересовались гранды из топ-5 лиг

После лучшего в карьере сезона-2022/23 (11+4 во всех турнирах) и попадания в символическую сборную по итогам кампании, испанцу прочили звездное будущее, а его подписание долгое время лоббировал «Реал». Первые слухи, связанные с мадридцами, появились еще в середине марта 2023-го, но отпугивали отступные в 40 млн евро. «Реал» посчитал их слишком крупными и намеревался сбить.

По информации Cadena SER, игрока хотели приобрести, даже несмотря на траты на Джуда Беллингема. Хотя слухи разнились: до этого тот же Cadena SER настолько высоко оценивал испанца, что писал, что его котируют даже выше Джуда. Сам Вейга тоже хотел к мадридцам.

«Реал» не единственный европейский клуб, который хотел Вейгу. Оцените масштаб тем, кто интересовался игроком:

• «Барселона»

• «Ман Сити»

• «Ливерпуль»

• «ПСЖ»

• «Челси»

• «Ньюкасл»

• «Наполи»

К последнему Габри Вейга был максимально близок, но не срослось.

Переезд в Неаполь сорвался в последний момент из-за требований «Сельты»

Из всех вариантов Вейге больше всего понравился «Наполи» – казалось, все вопросы закрыли очень быстро. Клубы договорились на 36 млн евро + 4 млн бонусами, а игрок собирался подписать контракт на пять лет с зарплатой 2 млн евро в год.

Все зависело только от продажи Петра Зелиньского: им интересовались «Лацио» и «Аль-Ахли». Объявить о трансфере Габри планировали сразу же после продажи поляка. Но вдруг переход Вейги сорвался в последний момент: когда игрок должен был лететь на медосмотр, «Сельта» потребовала у «Наполи» 40 млн вместо 36. Итальянцы отказались, и уже настроенный на переход полузащитник остался в Виго.

Зелиньски в итоге тоже не покинул команду и начал сезон в основе «Наполи»: трансфер в «Аль-Ахли» сорвался, теперь вместо поляка туда едет Вейга.

А чем хорош Вейга?

Габри – одно из главных открытий Ла Лиги-2022/23. Вейга спас «Сельту» от вылета: в последнем туре сделал дубль в ворота «Барсы». Габри – мощная восьмерка: легко подхватит мяч в центре поля, протащит к штрафной и пробьет с любой ноги. У него четыре гола из-за штрафной – лучший результат в чемпионате Испании в этом сезоне.

Автор Sports.ru Тимур Боков, специализирующийся на испанском футболе, добавлял: «Год назад он играл за вторую команду и ничем не выделялся, но вдруг прорвало. Габри – яркий универсал, он может в атаке практически все».

Бенитес считает, что Саудовская Аравия не станет помехой развитию таланта Габри Вейги. А как считаете вы?

Фото: Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun, Octavio Passos