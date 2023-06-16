В «Астон Вилле» – снова с Эмери.

Легендарный спортивный директор Рамон Мончи ушел из «Севильи», вечером в пятницу испанский клуб объявил официально.

Автор царицы Лиги Европы переходит в «Астон Виллу», она сразу же подтвердила назначение президентом по футбольным операциям.

Клуб АПЛ, судя по всему, оплатит расторжение севильского контракта. По договору досрочный разрыв стоит 3 млн евро – штраф в размере годовой зарплаты. Англичане так хотели Мончи, что согласились возместить.

Правда, Marca утверждает, что Мончи не хочет платить «Севилье», даже если расходы лягут на нового работодателя, так как считает, что слишком много сделал для клуба и заслужил право управлять своей карьерой сам.

Отношения с высшим руководством у него, похоже, разрушились, несмотря на новую победу в Лиге Европы. С президентом Хосе Кастро – уж точно.

Переход в «Астон Виллу» выглядит логично. Испанские медиа уверенно сообщают, что это личная инициатива главного тренера Унаи Эмери. Бывшие игроки Примеры в клубе тоже есть: всего полгода назад из «Бетиса» пришел защитник Алекс Морено, про Филиппе Коутиньо вы наверняка помните, а в центре защиты – Диего Карлос из «Севильи».

Почему именно Мончи уходит? Вот детали недопониманий

Скорее всего, это связано с продлением контракта главного тренера Хосе Луиса Мендилибара.

Специалист пришел в тонущую «Севилью» по ходу сезона, в итоге вместо борьбы за выживание – не только спокойное место в середине таблицы, а победа в Лиге Европы и соответственно Лига чемпионов на следующий сезон.

У Мончи были другие тренерские планы: он хотел привести Андони Ираолу из «Райо Вальекано». Звал его еще в середине сезона, получил отказ переходить до конца сезона, но летом бы наверняка вернулись к переговорам, тем более у Ираолы закончился контракт. Спортдир был уверен: перспективный Андони лучше Мендилибара, решающего сиюминутные задачи.

Конечно, после трофея в руководстве «Севильи» не могли не дать Мендилибару новый контракт – хотя такой вариант обсуждали вплоть до финала. Звучит все это странновато, но да – Мончи разозлился, что поступили не так, как хотел он . Столкнулся с потерей влияния на ключевые решения и спровоцировал свой уход.

Есть еще один фактор, мешающий выстроить в «Севилье» долгосрочный план и следовать ему, как привык Рамон. Экс-президент клуба Хосе Мария дель Нидо отсидел четыре года в тюрьме, вышел и теперь жестко атакует менеджеров за финансовые результаты (есть относительно небольшой, но минус – в районе 20 млн евро), потому что до сих пор владеет значительным пакетом акций. Вместо планомерной работы «Севилье» приходится отвлекаться на суды с шумным совладельцем и защищаться от его публичных упреков.

А ведь Мончи в общей сложности работал в «Севилье» 21 год – не подряд, потому что уходил в «Рому», но все же очень-очень долго.

Кто вместо Мончи? Скорее всего, его первый помощник

Кандидатов три: помощник Мончи, фактически его правая рука Фернандо Наварро, Браулио Васкес из «Осасуны» и Виктор Орта, до этого уже работавший в «Севилье» и возглавлявший спортивный отдел «Лидса».

Фаворит – Наварро. Мончи рекомендовал назначить именно его.

Приход Васкеса тоже вероятен, хотя за него придется заплатить «Осасуне» 150 тысяч евро. Орта пока без клуба, но не в приоритете у руководства.

Фото: globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO, Lorena Martin/Keystone Press Agency, IMAGO/Jonathan Moscrop