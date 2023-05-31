Игроки все чаще выбирают Кингс Лигу, а не профессиональный футбол. Им нравится популярность и матчи на «Камп Ноу»

Но смущает зарплата.

В разгаре второй сезон уже нашумевшей Кингс Лиги Жерара Пике.

Роналдиньо, Чичарито, Агуэро, а теперь еще и Пирло с Шевченко. Кажется, что в Кингс Лиге только суперзвезды.

На самом деле, нет.

Подавляющее большинство игроков лиги Пике – обычные трудяги из низших дивизионов чемпионата Испании. И они все активнее предпочитают играть в Кингс Лиге, а не в своих лигах.

Как они сочетают две работы мы разберем на примере одного из лучших игроков Кингс Лиги – Эдгара Альваро. 23-летний форвард бьет трансферные рекорды в КЛ, а параллельно рубится в региональном каталонском футболе.

Альваро – одна из главных звезд Кингс Лиги. Сочетает голевые подвиги с игрой в региональной лиге и работой в маркетинге

Звезда Альваро зажглась еще в первом сезоне Кингс Лиги. На тот момент испанец выступал за «Лос Тронкос» и провел выдающийся дебютный сезон: второй по количеству наград MVP матча (5, больше только у Кристиана Убона из «Ультимейт Мостолес» – 6) и второй бомбардир сезона (15, у того же Убона 17). 2 ассиста в 13 матчах: забивать у него получается явно лучше.

В конце марта Альваро вместе с «Лос Тронкос» вышел в «Финал четырех» на «Камп Ноу». До суперфинала испанец не добрался, но полуфинал на таком стадионе перед 92 тысячами болельщиков – тоже почетно.

«Лос Тронкос» так хотел сохранить игрока, что выставил за него самые высокие отступные в лиге – 125 виртуальных миллионов евро. Для трансферов используют виртуальная валюта – у каждой команды по 300 миллионов евро. Получается, что за Альваро требовали больше трети бюджета любой команды Кингс Лиги .

И все равно удержать не получилось – Альваро перешел в «Райо Барселону». Обошелся недешево: за Эдгара «Райо» отдал второго самого дорогого игрока чемпионата Марка Пеласа (120 миллионов) и еще 10 миллионов.

А ведь это даже не основная работа Альваро! Параллельно с Кингс Лигой испанец играет в обычный футбол в клубе «Руби». Это шестой дивизион или региональная лига Каталонии. В конце мая «Руби» предстояли важные матчи: разыгрывалось место в Кубке Испании, которое достается лучшей второй команде групп каталонской регионалки. Альваро планировали задействовать по-полному.

Все закончилось хорошо: «Руби» обеспечил себе участие в Кубке Испании, а Альваро забил в последнем матче сезона против «Льефья» (3:1). Круто, но ради помощи основному клубу Эдгар пропустил тур Кингс Лиги: банально не успел доехать из одного района Барселоны в другой.

Но Альваро сразу все компенсировал – в следующем же матче за «Райо Барселона» положил покер в ворота «Сайянс» (5:4). На середину июня в списке лучших бомбардиров Эдгар красуется с подписью «4 матча – 4 забитых мяча». Да-да, в трех остальных играх испанец не отличался.

Фанатский сайт El Trono, на котором можно найти материалы по Кингс Лиге и Квинс Лиге, емко охарактеризовал Альваро после покера «Сайянс»: «Необычно, когда игрок выделяется сразу в трех характеристиках, противоположных друг другу в футболе. Один из примеров – Эдгар Альваро, мощный физически, хорош в дриблинге и одновременно с этим обладает отличным голевым чутьем».

Прогресс игрока оценил даже Жерар Пике – приводил его в пример, когда речь шла о лучших игроках лиги.

Благодаря Кингс Лиге Эдгар Альваро обрел популярность: после старта в лиге на один из его стримов на твиче, где он рассказывал о травме, приходили аж 1,6 тысяч человек. До Кингс Лиги Альваро собирал намного меньше. Число подписчиков тоже пошло вверх – плюс 35 тысяч на канале. Всего их теперь больше 67 тысяч, а среднее число зрителей на стримах перемахнуло за 18 тысяч.

Профессиональные игроки все чаще выбирают Кингс Лигу. Она исполняет мечты и делает популярным

Альваро – далеко не единственный игрок, совмещающий Кингс Лигу и профессиональный футбол. Профики все чаще заходят в проект Пике и, что важно, предпочитают его своим основным клубом.

Что же их привлекает?

Конечно, медийность. Миллион зрителей на финале, сотни тысяч на обычных матчах – игроки тоже считают цифры. Многие отмечают, что, поиграв в Кингс Лиге, они впервые в жизни почувствовали себя популярными.

« Сейчас меня узнают на улице, и я популярен как никогда раньше , – признавался вратарь «Порсиньос» Хосе Сеговия, до этого игравший за «Корнелью», «Сан-Андреу» и «Монтаньесу» (третий дивизион). – Раньше я ходил в супермаркет, чтобы купить перчатки, бутсы, одежду и другие вещи. Сейчас мне их дарят».

Через Кингс Лигу некоторые футболисты даже воплощают в жизнь свои мечты. Алейш Массегу играет одновременно за «Эль Баррио» (победитель первого сезона) и «Тордеру» из второй каталонской лиги. Массегу по субботам играл за «Тордеру», а в воскресенье приезжал на матчи «Эль Баррио». «Мы все думали, что можно совмещать эти вещи, но на деле все оказалось иначе, – признавал Алейш. – Было трудно, но я мечтал сыграть на «Камп Ноу» – и с «Эль Баррио» я этого достиг ».

Звезды отвлекаются на Кингс Лигу, и это не нравится клубам. «Сантс» из Барселоны, выступавший в сезоне-2022/23 в пятом дивизионе, вылетел в регионалку. Ключевые матчи за выживание пропустил один из лидеров команды Кристиан Убон. Да, вы правильно вспомнили – тот самый, который упоминался выше по тексту. Он предпочел матчи сыграть в «Финале четырех» на «Камп Ноу». «Сантс» это не понравилось, и вскоре после вылета контракт с Убоном расторгли.

«Я могу понять, что парень хотел насладиться таким шансом. Но нужно было найти компромисс с клубом и товарищами по команде» , – объяснил президент «Сантс».

Преимущества Кингс Лиги в сравнении с традиционным футболом хорошо описал колумнист El Nuevo Siglo Уильям Ринкон. Он отметил тектонические сдвиги в мировом футболе:

«Джанни Инфантино, президент ФИФА, видит все риски, с которыми сталкивается традиционный футбол. Поэтому он продвигает чемпионаты мира с 48 сборными, с надеждой на то, что в Китае и Индии люди начнут больше смотреть футбол, и, таким образом, получить новых фанатов. Именно поэтому клубные чемпионаты мира проводятся во все более далеких, но успешных экономически странах.

Однако есть и тема поважнее: динамика игры непривлекательна для молодежи. Миллениалы не смотрят полную 100-минутную игру. Я даже наблюдал, как они не остаются на стадионе, чтобы досмотреть матч. Когда в игре пауза, они утыкаются в телефон. Это очень серьезная проблема. Проекты наподобие Кингс Лиги, более привлекательные для молодежи, могут стать угрозой для Инфантино в средне- и долгосрочной перспективе».

Слабое место Кингс Лиги – зарплаты

У всех игроков есть фикс, который уступает даже зарплате в шестой испанской лиге. Возвращаемся к Эдгару Альваро. В «Руби» платят около 300 евро в месяц, а в Кингс Лиге – по 75 за матч. За месяц выходит порядка 250 евро после вычета налогов . Меньше, чем в шестой лиге, хотя медийность КЛ ощутимо выше.

Такую зарплату получают даже околотопы – например, один из главных звездных новичков второго сезона Джибриль Сиссе. Чичарито, Роналдиньо, Пирло и другие звезды приезжают по такому же прайсу.

Кажется, что для многих игроков это единственная причина не погружаться с головой в медийный футбол. Участники Кингс Лиги рассказывали, что были переговоры по повышению зарплат, но пока ситуация остается прежней.

«Если все так продолжится, то Кингс Лига может превратиться в угрозу традиционному футболу, – прогнозирует игрок «Ультимейт Мостолес» Алейш Лаже, выступающий в каталонской регионалке. – Если зарплату повысят, то больше игроков захотят поучаствовать в ней . Несколько моих бывших одноклубников уже хотят присоединиться к командам Кингс Лиги».

Фото: instagram.com/edgaralvarx; instagram.com/kingsleague