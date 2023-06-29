Редкое хобби.

Альваро Одриосола играет в «Реале» уже 5 лет, но провел лишь 34 матча и дважды уезжал в аренду в «Баварию» и «Фиорентину», где за полтора сезона сыграл почти столько же.

Несмотря на неудачный период в карьере, у защитника есть увлечение, где он гораздо более успешен. Это коневодство – на испанских и французских ипподромах Одриосолу знают больше по любви к лошадям, чем по футболу.

Фиксируем необычное хобби испанца.

Одриосола отметил переход на взрослый уровень покупкой скакуна

Любовь Альваро Одриосолы к лошадям появилась еще в детстве, когда родители и дедушка Бернардо брали парнишку на городской ипподром в Сан-Себастьяне.

Когда Альваро выступал за дубль родного «Сосьедада», это стало больше чем просто увлечением. Первую чистокровную верховую лошадь футболист купил в 2017-м в 22 года – как только его перевели в основную команду как раз из второй. А дебютное интервью футболиста на взрослом уровне для издания Marca записали на ипподроме в компании лошадей.

Тогда же Одриосола основал собственную конюшню – назвал ее «Куадра Бернардо» в честь дедушки. Футболист объяснял любовь к лошадям: «Это удивительное и ценное животное, я вырос с лошадьми, они занимают особенное место в моем сердце».

«У многих игроков есть личный психолог, у меня это лошади, – говорил Одриосола. – Это может прозвучать громко, но я правда так считаю. Когда я говорю о них или вижу лошадей, я успокаиваюсь и очищаюсь – для меня это как поход к психологу. Тренировочная база «Сосьедада» располагается рядом с ипподромом. Как только заканчивается тренировка, я стараюсь посещать ипподром, чтобы посмотреть».

Сейчас лошадей как минимум семь: Гитар, Рояуме, Данко, Инграто, Марчело, Шангри Ла и Шми. Первый забег лошади Одриосолы случился в ноябре 2017-го: «Это была моя мечта, к которой я стремился больше всего на свете, – признавался футболист. – Надеюсь, я буду наслаждаться этим так же, как когда выхожу на поле в футболке моей команды».

Девушка Одриосолы тоже обожает лошадей – вся ее семья связана с ними, а дед владел одной из лучших ферм по разводу лошадей

Коневодство в жизни Одриосолы везде: даже с девушкой, Инес Лаффон, Альваро познакомился на основе общего увлечения – она тоже фанатеет от скакунов, а ее семья очень плотно с ними связана.

Отец Инес, Карлос Лаффон Париес, – один из лучших тренеров лошадей в истории Испании. Кроме того, у него тоже есть конюшня, на которой содержатся 70 лошадей, а в какой-то момент их количество доходило до 120. Дедушка, Алек Хэд, был одним из лучших французских коневодов за все время и основал «Ара дю Кесне», влиятельнейшую ферму по разводу лошадей на севере Франции. Через нее проходили скакуны богатейших арабских шейхов и различных мультимиллионеров (например, владельцев контрольным пакетом акций Chanel Аленом и Жераром Вертхаймеров). А еще Хэд дружил с бывшей королевой Великобритании Елизаветой II, которая даже пару раз посещала ферму.

Сам Карлос Лаффон обожает Одриосолу и называет одним из лучших помощников. Одна из лошадей Альваро даже живет на «Ара дю Кесне», и Лаффон лично за ней ухаживает.

Альваро Одриосола и Инес Лаффон хотят жениться прямо на ферме – оба в один голос называют ее «Диснейлендом для лошадей».

Альваро очень увлечен каждыми скачками с участием своих лошадей. Даже оставался после матчей в другом городе, чтобы сходить на ипподром

Лошади футболиста постоянно участвуют в различных скачках, а сам Одриосола очень увлеченно следит за каждым забегом и старается посещать каждую гонку. Испанские медиа писали, что когда футболист еще играл за «Сосьедад», после одного из матчей с «Реалом» Одриосола специально не полетел обратно с командой и остался в Мадриде, чтобы посетить скачки на ипподроме Сарсуэла.

«Для меня скачки – способ отвлечься от футбола, переместиться в обычный мир, который учит нас многим вещам, – рассказывал Альваро в декабре 2020-го. – Тренер моих лошадей, Рамоль Авьяль, приезжает в конюшню в шесть утра и уезжает в девять вечера. Наблюдая за такими людьми, понимаешь, что чтобы реализовать себя в жизни, нужно работать, работать и еще раз работать. Без труда ничего не приходит».

Сам Авьяль давал детали по поводу увлеченности Одриосолы: «Мы разговариваем о лошадях практически каждый день. Он очень заботится о каждой из них».

Лошади Одриосолы регулярно забирают различные премии: английский двухлетний скакун Данко побеждал в премии Мигеля Анхеля Риверы и премии Таттерсолса, четырехлетняя лошадь Инграто считается одним из испанских фаворитов, несмотря на то, что бегает только в Сан Себастьяне (родном городе Альваро), а двухлетний жеребенок Марчело выигрывал в конкурсе Европейского фонда коневодов.

В последние годы коневодство становится более модным, это отмечал и сам Альваро Одриосола: «Многие футболисты приобретают лошадей различных пород, и я думаю, что это прекрасно, потому что все люди должны познакомиться с этим. Мне повезло владеть конюшней, это помогло мне том числе в моей карьере футболиста».

Фото: Instagram/alvaroodriozola