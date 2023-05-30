Колумбийский крепыш.

«Севилья» так часто играет в финалах Лиги Европы, что назвать всех, кто тащил в решающем матче, почти нереально. Возможно, вы запомнили два гола Энцо Марески из 2006-го. Может, спасения Палопа с «Эспаньолом» в 2007-м или волшебный дубль Коке Морено, перевернувшего матч против «Ливерпуля» всего за шесть минут.

Но даже на этом фоне выделяется Карлос Бакка.

Фанаты «Севильи» навсегда запомнят колумбийца как мастера, постоянно клепавшего голы в важный момент. Особняком стоит финал ЛЕ-2015 против «Днепра»: «Севилья» пропустила первой, но сначала отыгралась, а потом вышла вперед, когда Карлос неуклюже обвел кипера.

Во втором тайме Бакка забьет еще – и принесет «Севилье» второй трофей подряд.

«Конечно, наша главная сила – в сплоченности, в единстве, но Карлос сотворил что-то прекрасное, – резюмировал защитник Даниэл Каррису. – Бакка всегда много забивал, а теперь получил дубль в финале. После второго гола он почти заплакал, потому что так долго к этому шел. Вся «Севилья» счастлива за Карлоса, очередь Бакки стать главным героем наконец-то настала».

Это его история.

Бакка пахал водителем, а потом чуть не перешел в «Локо»

Молодость Карлоса Бакки выдалась сложной.

Колумбиец жил бедно, иногда семье не хватало даже на еду, хотя родители трудились на трех работах. Бакка мечтал играть в футбол, но уже к 19 годам разочаровался: его никуда не брали из-за роста, а семье срочно нужны были деньги. Бакка пошел пахать помощником водителя в автобусный парк в родном Пуэрто Колумбия – без остановки развозил пассажиров по 15 часов в день.

Пуэрто Колумбия – небольшой портовый город на севере Колумбии, там почти не было перспективной работы. Уже просто водить казалось ему раем. Еще раньше Карлоса занесло в местную рыбацкую артель, куда Карлос ходил после школы, которую просто ненавидел. Учеба не давалась, перспектив в футболе у Бакки особо не было. Да и сам он уже ни на что не надеялся. Карлос вспоминал, что хотел идти в строители.

Хотя окончательно порвать с футболом парень не мог. Параллельно с работой гонял за команду своего района: «Уже в 19 лет я устроился помощником водителя автобуса, но фирма разрешила мне играть в футбол по выходным. Я тренировался, чтобы участвовать в матчах, хотя перед этим нужно было отработать. Четыре дня работал, два тренировался, а в выходной играл. Я был счастлив».

Но однажды случилось чудо.

На один из воскресных турниров случайно пришел главный тренер «Атлетико Хуниор» Давид Пинильос. В том матче Карлос Бакка блеснул, стал лучшим бомбардиром и так впечатлил Пинильоса, что тот сразу же позвал пацана к себе.

В то время поездки на тренировку оплачивала девушка Карлоса Шаира Сантьяго, на которой он в будущем женился.

Первые годы Бакка отыграл в родном чемпионате Колумбии. Закрепился не сразу, но именно там начал попадаться скаутам других клубов. После того, как Бакка стал лучшим бомбардиром колумбийской Апертуры, на него обратили внимание «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». А дальше всех внезапно пошел московский «Локомотив».

«Локо» заинтересовался Баккой летом 2011-го и почти согласовал трансфер – заключили предварительное соглашение, нападающий был готов вылетать в Россию. В итоге ничего не вышло: москвичи в последний момент выбрали более опытного эквадорца из «Леванте» Фелипе Кайседо. Позже оказалось, что Бакка «какой-то не очень фактурный».

Карлос не загрустил, продолжил забивать. Через полгода за ним пришли из «Брюгге».

Тренер «Атлетико Хуниор» Чече Эрнандес отмечал: «Стоит огромных усилий заменить Карлоса. Никогда не верил, что этот парень попал в профессиональный футбол только в 19 лет. Я уверяю вас, что он добьется невероятного успеха».

Карлос разорвал Бельгию и продал себя в «Севилью»

«Именно «Брюгге» изменил мою жизнь», – так Бакка описывал первый опыт в Европе.

Карлос не врет. Впервые завелись деньги, о которых прежде он не мог даже мечтать. «Когда начинаешь зарабатывать большие деньги, внутри словно что-то меняется. Ты думаешь только о платежной ведомости. Слава богу, мне удалось оставаться собой. Я совершал ошибки, хотя мне хватало ума учиться на них. Это было сложно, ведь впервые я начал жить, как настоящий человек».

Адаптация в «Брюгге» прошла почти моментально. После первых трех пропущенных матчей в чемпионате Бакка выдал голевую серию из 8 игр подряд, запихнув туда 9 забитых. В квалификации ЛЕ тоже смотрелся прилично: по мячу в двух матчах против «Дебрецена». Но это было только начало.

В сезоне-2012/13, единственном полноценном в «Брюгге», Карлос просто разорвал Бельгию: насобирал 41 балл по гол+пас в 44 матчах. Бакка сразу полюбился фанатам «Брюгге», пошли сравнения с Радамелем Фалькао. Они ровесники, но пока Бакка водил автобус, Фалькао уже зажигал в академии «Ривер Плейт».

Резвый старт колумбийца в Европе не прошел незаметно: летом 2012-го газета Marca тиражировала новости, что им интересуются «Барселона» и «Эспаньол». В январе 2013-го снова пришли из «Локо», предложив за Бакку 2,5 млн евро. На этот раз форвард отказал сам.

Через полгода лучший форвард чемпионата Бельгии ушел на повышение: на «Брюгге» вышла «Севилья», сделку провернули моментально. Уже через день после появления первых слухов скромный крепыш Карлос Бакка позировал со спортивным директором Рамоном Мончи. «Спасибо вам. Вы исполнили мою мечту», – сквозь слезы благодарил игрок.

Бакка – легенда «Севильи». Хотя отыграл всего два сезона

Карлос не привык вкатываться медленно, поэтому в первом же сезоне выбил 21+12 во всех турнирах. Колумбиец выделялся везде, но особенно полюбил забивать победные мячи: например, в марте 2014-го Бакка сделал дубль в ворота «Реала», помолился на поле и после матча заслуженно забрал звание лучшего игрока встречи.

Бакке аплодировал весь «Рамон Санчес Писхуан».

После того сезона колумбийца признали лучшим испанским трансфером лета-2013. Он вошел в команду сезона в Испании: на фоне героев чемпионского «Атлетико», Роналду и Месси, на острие символической сборной сверкал скромный парень Бакка.

«Спасибо Господу, что я стал частью этой команды. Мне подарили так много радости. «Севилья» помогла вырасти в профессиональном и личном плане. Мне кажется, что тут дела идут хорошо. Я всегда работаю с желанием, – искренне радовался Карлос. – Рад, что забил так много в серьезном чемпионате, но Месси и Роналду соревнуются в своей собственной лиге. Знаете, когда я смотрю на это, то вижу просто парня с района в окружении лучших игроков планеты. Как можно поверить своим глазам?»

В конце сезона Бакка выиграл ЛЕ, а праздновать титул вышел в футболке с фото семьи. Они не смогли приехать на матч, но Карлос все равно улыбался.

Во втором сезоне Бакка наколотил 28 голов и отдал 10 голевых во всех турнирах. Какое-то время в списке бомбардиров он опережал самого Месси. «Мое будущее в руках бога. Это моя мечта с детства. Я всегда смотрел футбол по телевизору и хотел играть, но все просто смеялись надо мной. Они помогли мне. Я понял, что надо работать над собой и верить в свою сказку», – признавался игрок.

А потом была вторая Лига Европы подряд, два гола «Днепру», бесконечные слезы. Он стал одним из главных винтиков, сделавших Унаи Эмери королем ЛЕ, хотя свой вклад никогда не отмечал: «Главная особенность этой «Севильи» – люди и страсть, которой пропитаны местные. Тут лучший тренер и страстный человек, он всегда выкладывался на 100% и работал без отдыха, 25 часов из 24 посвящая игре».

Усилия Унаи стоит отметить отдельно. Карлос детально рассказывал, что изменил в его голове тренер: «Я более разнообразный игрок, работающий на партнеров. Я умею созидать, но бомбардирские навыки не теряю. Это из-за работы с Эмери.

В современном футболе уже недостаточно качеств, которыми обладаешь, потому что нужно постоянно развиваться вне поля и выполнять то, что от тебя требует тренер. «Севилья» подарила мне все, но без работы с Унаи я остался бы быстрым, но неловким парнем».

После двух успешных сезонов за Баккой пришли топы. Мончи хотел сохранить игрока, но не мог отбиться от предложений. Сначала пришел «Интер», потом Marca написала про «Ливерпуль», но гонку за колумбийца выиграл «Милан». Карлос хотел остаться, но «Севилья» попросила уйти. Бакка не стал противиться.

«Можно сказать, что два года в «Севилье» – самая красивая история моей карьеры», – резюмировал Карлос в 2020-м.

После «Севильи» не пошло: грусть в «Милане», сорванный трансфер в «Юве» и травмы в «Вильярреале»

Итальянцы заплатили 30 млн евро отступных за Карлоса и подписали его в качестве альтернативы звезде «Порту» Джексону Мартинесу, который предпочел «Атлетико».

В любимой манере Карлос снова стартовал резво: три гола в первых 4 матчах, в том числе победный дубль в ворота «Палермо». Один из голов Бакка вонзил рабоной, а вице-президент Адриано Галлиани открыто восхищался: «По его движениям прямо во время третьего гола он мне напомнил Шевченко. Я протер глаза и понял, что это была не иллюзия.

Так совпало, что на следующий день после игры с «Палермо» Шевченко мне позвонил. Он один из самых любимых наших экс-футболистов. Я тут же рассказал ему об этом, потому что Шевченко сам смотрел матч и сделал команде комплимент. Он согласился с сравнением. Я понял, что со зрением у меня все в порядке».

Хотя сам Карлос обрадовался другой ассоциации: «Для меня честь, что сравнивают с Индзаги. Мне нравится его манера. Хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку. Хочу отплатить им усердной работой на поле».

За два года колумбиец забил 34 гола во всех турнирах, но итальянский период в зачет занести не сможет. Под конец Карлос поссорился с тренером Винченцо Монтеллой. Тот усадил колумбийца в запас, а на вопросы отвечал только шутками: «Он понимает, что вел себя неправильно. Он сказал, что готов оплатить ужин для всей команды. Теперь надо выбрать, куда пойдем – в ресторан или пиццерию. После того, как спрошу, какой ресторан мы выберем, от его ответа будет зависеть, начнет ли он матч с «Болоньей» в старте».

Перед началом сезона-2016/17 Бакка решил уйти. Ему не понравилась токсичность, а результаты «Милана» печалили. Карлосу было почти 30 лет, он мечтал поиграть в АПЛ и хотел в «Вест Хэм». Однако позже за колумбийцем пришел «Ювентус». История его перехода в Турин – отдельный сюжет, который в своей книге описал суперинсайдер Джанлука Ди Марцио.

Летом 2017-го спортдир «Юве» Фабио Паратичи спокойно пил кофе с Джузеппе Ризо, посредником, помогающим в трансфере Бакки в Англию. Все было согласовано, но тут Ризо решил заработать еще и на помощи «Милану».

«А что думаешь делать с Дзадзой? Давай-ка устроим его в «Милан», на место Бакки. Завтра мы закрываем сделку по его переезду в Англию», – предложил Ризо.

Попрощавшись с агентом, Паратичи позвонил представителю Бакки Серджо Бариле.

– Ты где?

– В Мадриде.

– Я лечу к тебе! Никому ничего не говори. Бакка нужен «Ювентусу». Аллегри видит его в основе, а Дзадза уходит.

Паратичи полетел в Испанию и встретился с Барилой:

– Сколько зарабатывает Бакка? Четыре миллиона? Мы дадим пять.

– Но мы дали слово «Вест Хэму».

– Брось! Он выберет «Вест Хэм», а не «Юве»?

Звонок Бакке развеял все сомнения, колумбиец был в восторге от идеи стать игроком «Ювентуса».

Из Мадрида Паратичи полетел в Лондон. Там он договорился о трансфере Симоне Дзадзы в «Вест Хэм», заверив представителей английского клуба, что Бакку они не получат. «Вест Хэм» подписал Дзадзу, а Бакка остался в «Милане» – Паратичи просто извинился и сказал, что сделка сорвалась.

Бакке пришлось срочно идти в «Вильярреал».

Там Карлос провел четыре года, но уже не показывал того уровня футбола, что был в «Севилье». Колумбийца замучали травмы, его результативность с каждым годом снижалась. Не помог и приезд Унаи Эмери – стареющий Бакка стал глухим запасным.

В сезоне-2020/21 Бакка снова взял Лигу Европы и стал первым колумбийцем с тремя победами в турнире. Но травмы не отступали, а форвард за весь еврокубковый сезон не сыграл ни одного полного матча. В 2021-м колумбиец уехал на сезон в «Гранаду». Год спустя вернулся в родную Колумбию, в «Атлетико Хуниор».

В 36 лет эпичная карьера Карлоса Бакки закольцевалась.

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В 2020-м Бакка в интервью Goles de Europa рассказал о довольно необычной мечте:

«Я бы очень хотел однажды сыграть на «Бомбонере». Неважно, в составе сборной, со своей командой в товарищеском матче или в футболке «Боки».

Мы же запомним Бакку как неприметного колумбийца, который приехал из чемпионата Бельгии и помог выиграть сразу две Лиги Европы.

«Все самые красивые моменты в моей жизни случились именно там, – вспоминал уже ветеран Бакка. – Там я вырос как человек и как футболист. Я благодарен всем жителям города, работникам «Севильи», фанатам, которые до сих пор поддерживают меня. Я болельщик и хочу, чтобы у «Севильи» все было хорошо, потому что у меня остались хорошие воспоминания.

Те титулы – навсегда в моем сердце, навсегда в моей голове, навсегда в моей жизни».

Фото: globallookpress.com/Thomas O’Neill; Gettyimages.ru/Denis Doyle, Shaun Botterill, Gonzalo Arroyo Moreno