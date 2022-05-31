Афиши «Овьедо» – шедевры. Наш блогер разобрал все культурные отсылки

От редакции: вы в блоге «Высоцкий», где очень сильно любят испанский футбол. Эта титаническая работа посвящена красивой традиции «Овьедо» из Сегунды.

Культура и спорт – прекрасное сочетание для креатива клубных медиа. В «Овьедо» придумали идею: выпускать афиши с достопримечательностями городов, куда команда отправляется на выезд, или с красотами самого Овьедо, если игра домашняя.

В общей сложности набралось 42 штуки – повод отправиться в виртуальную прогулку по Испании.

1 тур, «Овьедо»-«Луго», собор Сан-Сальвадор

Культурное путешествие по Испании начинается с самого Овьедо, на афише изображен местный собор Сан-Сальвадор. Некоторые русскоязычные сайты об Испании считают его самым ярким образцом готической архитектуры в Испании. Здесь хранятся три важнейших артефакта христианской Испании: Сударь – погребальный платок с головы Иисуса Христа, Крест Победы – символ Астурии, и Крест Ангелов – символ Овьедо. А в церковном саду собора Сан-Сальвадор находится церковный пантеон с саркофагом, покрытым мраморной плитой V века, и погребальными ургами, в которых захоронены представители астурийско-леонской знати. Первый вариант собора был построен по приказу короля Альфонсо II и состоял из двух церквей. Церковь святого Спасителя была освящена 13 октября 821 года.

2 тур, «Альмерия» – «Овьедо», Альмерийская крепость

Частично изображена Альмерийская крепость (также называется Алькасаба, от араб. Al-qaṣbah – цитадель). Самая большая мавританская крепость Пиренейского полустрова. Заложена в 955 году как оборонительная крепость первым андалусийским халифом Абд ар-Рахманом III. Общая площадь крепости составляет 35 000 квадратных метров, периметр – 1430 метров. В разное время на территории крепости проходили съемки художественных фильмов, таких как «Конан-варвар», «Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Никогда не говори «Никогда». Здесь снимались некоторые сцены «Игры Престолов».

3 тур, «Овьедо» – «Тенерифе», городская ратуша Овьедо

Городская ратуша Овьедо была спроектирована в 1622 году испанским мастером-каменщиком и архитектором Хуаном де Наведой. После гражданской войны в Испании здание пришлось восстанавливать, а в дополнение к ней добавили башенку с циферблатом.

4 тур, «Уэска» – «Овьедо», Кафедральный собор Уэски

Также известный как собор Преображения Господня. Это главная церковь города. Строительство собора началось в конце XIII века и завершилось лишь в начале XVI столетия. Идея его возведения появилась еще во время правления короля Хайме I Арагонского (1213 – 1276), когда в других городах провинции уже были свои соборы, датированные преимущественно романским периодом. Такое опоздание связано с тем, что в Уэске христианские службы на протяжении почти двух столетий проводились в здании мусульманской мечети, но племянник Хайме I решил, что это недопустимо, и было решено построить готический кафедральный собор на месте старинной мечети. Когда-то башня собора была увенчана пятиугольным шпилем, но во время гражданской войны он был разрушен.

5 тур, «Овьедо» – «Картахена», собор Сан-Сальвадор

Снова изображение собора Сан-Сальвадор (афиша первого тура), но с другого ракурса.

6 тур, «Ибица» – «Овьедо», пляж Кала-Бениррас на Ибице

Этот пляж на Ибице известен прежде всего атмосферой и знаменитыми барабанщиками Бенирраса. На пляже есть традиция – воскресный ритуал встречи заката: к заходу солнца на пляж спускаются люди с тамтамами специально для того, чтобы аккомпанировать зрелищу. Кроме того, здесь есть хорошо укрытая бухта, ставшая популярной стоянкой для частных яхт и катеров.

7 тур, «Овьедо» – «Жирона», Каса Конде

Площадь Ла Эскандалера – любимое место для прогулок у горожан и просто популярная достопримечательность Овьедо. Она расположена между историческим и торговым центром города. На самой афише изображено здание Каса Конде – неотъемлемая часть Ла Эскандалеры, оно было спроектировано в 1904-м году архитектором Хуаном Мигелем де ла Гуардия в эклектичном стиле.

8 тур, «Сарагоса» – «Овьедо», Базилика-де-Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар

Храм Богоматери Пилар в Сарагосе – центральная достопримечательность города и один из самых красивых соборов Испании. Он входит в число наиболее крупных барочных храмов страны. Базилика была построена в честь явления Богородицы в окрестностях – первая половина первого тысячелетия нашей эры. Это первый в мире храм, посвященный Деве Марии. Второе по популярности место для паломничества в Испании после Сантьяго-де-Компостелы. Также в соборе можно найти священную статуэтку Девы Марии и фрески Франсиско Гойи.

9 тур, «Овьедо» – «Спортинг» Хихон, Крест Ангелов

Крест Ангелов в уже упоминавшемся соборе Сан-Сальвадор в Овьедо. Согласно надписи на обратной стороне креста, Крест Ангелов был подарен собору Сан-Сальвадор королем Астурии Альфонсо II эль-Касто в 808 году. Существует легенда о происхождении этого креста: Альфонсо II эль-Касто был готов пожертвовать собору крест из золота и драгоценных камней, и к нему в царский дворец явились два ангела в образе паломников, которые сообщили королю, что они ювелиры. Король, по легенде, дал им золото и драгоценные камни, а также предоставил им дом, чтобы они могли спокойно работать. Как-то король захотел узнать, каким людям он отдал свое золото и драгоценные камни, и послал нескольких человек посмотреть, что делают ювелиры. Слуги, придя в дом, где работали ювелиры, заметили внутри жилища сильно светящийся крест. Они принесли его Альфонсо II, а король в свою очередь взял крест и отнес его в собор Сан-Сальвадор, где возложил на алтарь. Отсюда и название.

10 тур, «Реал Сосьедад Б» – «Овьедо», Бискайский залив

Во время поездки в Сан-Себастьян нельзя было обойтись без Бискайского залива. Он омывает берега Испании и Франции и простирается от Галисии до Бретани. Интересно здесь то, что в Испании Бискайским заливом его называют далеко не везде – в основном он известен как Кантабрийское море, а Бискайский залив – это лишь его восточная часть, непосредственно примыкающая к Стране Басков.

11 тур, «Овьедо» – «Бургос», церковь Сан Мигель де Лильо

Римско-католическая церковь Сан Мигель де Лильо на горе Наранко – одна из древнейших построек Астурии, построена в середине IX века и расположена сразу же за городской чертой Овьедо. Освящена в 848 году, с 1985 года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первоначально церковь представляла собой сводчатую базилику. В XII или XIII веке (достоверной информации нет) церковь обрушилась, от первоначальной структуры сохранилась только западная часть и несколько элементов в остальных частях церкви, в том числе необычная решетка на окне южной стены, изготовленная из одного куска камня.

12 тур, «Понферрадина» – «Овьедо», Понферрадский замок

Понферрадский замок – средневековая крепость тамплиеров в Понферраде. Изначально замок был кельтским укреплением: в 1178 году рыцари ордена тамплиеров получили от короля Фердинанда II Леонского разрешение на сооружение крепости, которая должна была служить в том числе для защиты паломников по пути в Сантьяго-де-Компостела. В 1198 году Альфонсо IX отнял у тамплиеров замок, поскольку те поддерживали его противника, Альфонсо VIII Кастильского. В 1211 году тамплиеры получили Понферрадский замок назад в обмен на несколько других замков. В 1924 году замок был объявлен национальным памятником и взят под защиту государства.

13 тур, «Овьедо» – «Малага», Средневековый университет Овьедо

Важнейшая местная достопримечательность. Университет появился в конце XVI века. Его основал католический епископ и Великий Инквизитор Фернандо Вальдес Салас: 21 сентября 1608 года университет был открыт, а первыми факультетами в нем стали факультеты искусства, канонического права, юридический и теологический. Дважды университет серьезно пострадал: первый раз во время нашествия Наполеона и почти годовой осады города французами, второй – от рук республиканцев во время гражданской войны в Испании.

14 тур, «Эйбар» – «Овьедо», Музей оружейной индустрии в Эйбаре

От индустрии и появилась ассоциация с городом, а затем и прозвище футбольного «Эйбара»: «оружейники». Здесь можно наблюдать всю индустриальную историю скромного Эйбара, оружие различного калибра и обширного временного охвата. Музей – отличный памятник тому, за счет чего город Эйбар развивался с момента основания в XIV веке (город был основан в 1346 году): производство железа, из которого делали оружие, а позднее штопоры, мотоциклы, велосипеды и машины для шитья.

15 тур, «Овьедо» – «Лас-Пальмас», скульптура «Регентша»

Одна из сотен скульптур, украшающих улицы Овьедо. Скульптура «Регентша» расположена перед собором Сан-Сальвадор, на площади Альфонсо II. Установлена в 1997 году, автор – испанский скульптор Мауро Альварес Фернандес. Скульптура изображает Ану Озорес, главную героиню романа «Регентша» испанского писателя Леопольдо Аласа, установлена как дань уважения писателю, жившему в Овьедо.

16 тур, «Леганес» – «Овьедо», Спутник мира

Работа испанского скульптора Агустина Ибарролы. Установленная в 2002 году каменная сфера весом 9 тонн символизирует борьбу за свободу. Форма сферы отсылает к планете Земля, а элементы деформации, присутствующие на сфере, призывают к диалогу между людьми, живущими на планете. Принадлежит Музею Скульптуры Леганеса на открытом воздухе.

17 тур, «Овьедо» – «Аморебьета», Музей изящных искусств Астурии

Одна из туристических достопримечательностей Овьедо. Формирование коллекций музея началось ещt в 1969-м году по королевскому указу, а официально он был открыт спустя 11 лет, в мае 1980-го. Всего в коллекции музея насчитывается около 15 тысяч экспонатов, из которых на выставке представлены 350-400 – это одно из богатейших собраний произведений искусства в Испании. Среди представленных художников: Эль Греко, Гойя, Рибера, Пикассо, Миро и многие другие. Помимо этого в музее хранятся скульптуры, фотографии, изделия из стекла и глины.

18 тур, «Мирандес» – «Овьедо», замок Миранда-де-Эбро

Замок Миранда-де-Эбро – средневековое сооружение, расположено в самом сердце одноименного города, в котором базируется «Мирандес». Происхождение замка датируется 15 октября 1358 года, когда Телло Кастильский попросил епископство Калахорра о земле для строительства замка на вершине холма Ла-Пикота, где в то время стояла церковь Санта-Мария. Однако строить его начали практически через сто лет – в 1449-м, и завершилось оно в 1485-м. Замок неоднократно становился свидетелем последствий войн и постоянно перестраивался: самое важное событие в истории крепости произошло во время войны за независимость Испании, когда Хосе Бонапарт подписал в замке указ об использовании французской валюты в Испании. Замок охраняется в соответствии с родовой декларацией Декрета от 22 апреля 1949 года и Законом 16/1985 года об испанском историческом наследии.

19 тур, «Овьедо» – «Алькоркон», городская ратуша Овьедо

Красочное изображение уже упоминавшейся городской ратуши Овьедо в рождественский период с характерным поздравлением Feliz Navidad – «С Рождеством».

20 тур, «Вальядолид» – «Овьедо», Дом-музей Сервантеса

На улице Растро в Вальядолиде находится дом-музей Сервантеса. В этом доме с 1603 по 1606 годы творил автор «Дон Кихота». Занятно, что городские власти долго не могли определить, в каком именно доме проживал Сервантес. Власти Вальядолида потратили немало усилий, чтобы найти документы, подтверждающие конкретный адрес проживания писателя, и только в 1862 году точное месторасположение дома было определено. С течением времени дом превратился в заброшенное и забытое строение, но благодаря вмешательству сервантиста Маркиза де ла Вега Инсиан и президента латиноамериканского общества Нью-Йорка Арчера Милтона Хантингтона дом отреставрировали и сделали из него музей. Сейчас музей Сервантеса находится в ведении Министерства культуры Испании, а его двери открыты для посещения туристов. Кроме того, в музее проводятся конференции и творческие встречи, посвященные великому писателю.

21 тур, «Фуэнлабрада» – «Овьедо», парк Лаго Лоранка

Парк Лаго Лоранка называют одним из самых красивых парков на юге Автономного сообщества Мадрид. Много зеленых зон, тихий, спокойный, есть места, где можно покушать, и большое озеро с утками – что еще нужно для человеческого счастья? Из других животных в нем также замечали черепах, индюшек и даже кроликов. Изначальная задумка при обосновании здесь парка состояла в том, что создатели хотели показать на его примере разнообразие экосистем, которые можно встретить в автономном сообществе Мадрид.

22 тур, «Овьедо – «Понферрадина», ежегодный забег Сан Сильвестре

В Овьедо есть традиция: лучший способ попрощаться с календарным годом – занятия спортом. Каждый год 31 декабря в Овьедо проводится традиционный забег Сан Сильвестре, в котором обычно принимают участие около пяти тысяч людей. Его маршрут проходит по самым широким главным улицам города, чтобы не создавать помех параллельному городскому движению. К слову, это лишь его финальная стадия: на этот забег существуют отборы для всех возрастов, от взрослых до самых маленьких.

23 тур, «Овьедо» – «Эйбар», театр Кампоамор

Театр Кампоамор – основной центр культурной и общественной жизни города Овьедо. Здесь проходит церемония вручения международной премии Принцессы Астурийской (до 2014 года премия носила имя Принца Астурийского): бытует мнение, что престижнее этой премии только Нобелевская. Театр был основан в 1892 году. Назван в честь известного астурийского поэта Рамона де Кампоамора: в свое время он не смог посетить инаугурацию театра, но послал туда своего брата, а сам выслал в Овьедо в знак благодарности тысячу песет – они были распределены четырьмя приходскими церквями между бедными жителями Овьедо.

24 тур, «Тенерифе» – «Овьедо», вулкан Тейде

Вулкан Тейде, располагающийся в центре национального парка Тейде на острове Тенерифе, является самой высокой вершиной Испании (3718 метров). На высоте 3555 метров располагается смотровая площадка, откуда видны практически все Канарские острова. Вулкан является самой популярной природной достопримечательностью Тенерифе, а на его вершину ведет канатная дорога, соединенная с автомобильным шоссе.

25 тур, «Овьедо» – «Альмерия», Дворец конгрессов принцессы Летиции

Один из образцов современной архитектуры в Испании. Автор дворца – Сантьяго Калатрава, создатель Города наук и искусств в Валенсии. Его стальная крыша должна была раздвигаться, но во время строительства она обрушилась, и от плана пришлось отказаться. На месте дворца конгрессов ранее располагался бывший стадион «Овьедо» – «Эстадио де Буэнависта». Сейчас клуб играет на «Эстадио Карлос Тартьер» в другом районе города.

26 тур, «Аморебьета» – «Овьедо», церковь Девы Марии в Этчано

Церковь находится в городе Аморебьета-Этчано, где базируется футбольная «Аморебьета». По словам историков, церковь Девы Марии там существовала уже в 1441 году, поскольку первое упоминание постройки в документах датируется именно этим годом. Выделяется в том числе своим алтарем – он самый большой в городе и считается произведением искусства. С портика церкви открывается живописный пейзаж, а также хорошо видно подножье близлежащей горы.

27 тур, «Овьедо» – «Уэска», аллея Аламос

На афише изображена одна из мозаик на аллее Аламос в центре Овьедо. Аллея является важной частью культурной идентичности города: ее мозаичный дизайн разработал художник Антонио Суарес в 1966 году, предоставив несколько своих эскизов, по которым потом на аллее сложили разноцветную мозаику. Местные считают это произведением искусства, а муниципалитет даже не думает заменять ее обычным асфальтом или чем-то подобным. Правда, мозаичные частицы там стоят уже не те, что устанавливались изначально: в 2000-м году городские власти заменили старые составляющие мозаик на новые с сохранением рисунков, чтобы немного освежить их, но в ответ получили протесты от жителей Овьедо, которые были недовольны результатом проделанной работы. С тех пор мозаику больше не трогали.

28 тур, «Бургос» – «Овьедо», Бургосский собор

Собор Богоматери в Бургосе. Был заложен в 1221 году как главная достопримечательность королевства Кастилия. Собор является наиболее ярким памятником испанской готики, его гигантская аркада стала атрибутом храмов испаноязычного мира. В 1919 году в соборе был захоронен испанский национальный герой Сид Кампеадор и его жена Донья Химена. Здесь же с 2007 года находится Тисона – меч, предположительно принадлежавший Сиду. В 1984 году собор был объявлен ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия. В 2012 году была выпущена памятная монета номиналом 2 евро тиражом в 8 миллионов экземпляров с изображением Бургосского собора.

29 тур, «Овьедо» – «Реал Сосьедад Б», Главное здание Симфонического Оркестра Овьедо

Официальное название здания, которое занимает OSPA (Симфонический Оркестр Княжества Астурия), – дворец конгрессов принца Фелипе. Оно было открыто 29 апреля 1989 года. Изначально на месте здания находилось городское водохранилище, но затем местность решили перестроить, и некоторая инфраструктура, оставшаяся от водохранилища, осталась в процессе постройки здания. Особенно явно подобное можно наблюдать на нижних этажах дворца конгрессов.

30 тур, «Жирона» – «Овьедо», Кафедральный собор Жироны

Собор находится на кафедральной площади Жироны. До начала строительства собора в 1312 году на этом месте находилась романская усыпальница. Строительство завершилось лишь в 1604 году, церковь была освящена в честь Святой Марии. В соборе представлено сразу несколько архитектурных стилей: романский и ренессанс, барокко и готика. Жиронский неф (вытянутая в длину часть собора, прямоугольная по форме) лишь на два метра уступает центральному нефу собора Святого Петра в Риме и является вторым по величине в мире. Подняться ко входу в собор можно по величественной лестнице из 90 ступеней – в свое время это была самая большая лестница в Испании. Каталонцы считают, что каждый шаг вверх по этой лестнице означает для человека прощение одного греха.

31 тур, «Овьедо» – «Вальядолид», площадь Фонтан

Название площади дал старинный источник, который находился на этом месте вплоть до XV века. В свое время эта площадь считалась центром торговли и культуры в Овьедо: здесь располагались иезуитская школа, монастырь, церковь и множество торговых лавок. До наших дней из всех построек сохранилась лишь церковь Святого Исидора, а в наше время большую часть площади занимает крытый рынок. Кроме того, три раза в неделю (в четверг, субботу и в воскресенье) на самой площади и прилегающих улочках раскидываются стихийные базары – цветочный и антикварный.

32 тур, «Луго» – «Овьедо», Древнеримские стены Луго

Древнеримские городские стены Луго были возведены в III веке нашей эры. Они были построены по витрувианским принципам между 263 и 276 годами для защиты древнеримского города Lucus Augusti от местных кельтов и германских набегов. Сейчас это основная достопримечательность города; в 2007 году крепостные стены Луго даже побратались с Великой китайской стеной, а на церемонии присутствовал посол Китая в Испании Цзю Сяцзи. Крепостные стены Луго включены во Всемирное наследие ЮНЕСКО как исключительный образец древнеримского оборонительного ансамбля в Западной Европе.

33 тур, «Овьедо» – «Фуэнлабрада», акт о создании спортивного общества «Овьедо»

Главный документ в истории астурийского клуба. Широкой публике впервые стал доступен фрагментарно в очередном номере местной газеты La Voz de Asturias, который вышел 27 марта 1926 года, на следующий день после официального создания клуба.

34 тур, «Картахена» – «Овьедо», Римский театр в Картахене

Многие путеводители называют этот театр главной достопримечательностью Картахены. Он был найден относительно недавно – лишь в 1988 году под руинами старого собора, который был разрушен во время обстрелов в ходе Гражданской войны. Сам театр был построен между 5 и 1 годами до нашей эры и был посвящен внукам императора Октавиана Августа – Гаю Юлию Цезарю и Луцию Цезарю. В 2008 году при театре был открыт музей, где сейчас представлены различные артефакты, найденные во время раскопок, такие как, например, алтарь Юпитеру, статуя Аполлона, разнообразные таблички, а также исламская керамика эпохи Средневековья.

35 тур, «Овьедо» – «Леганес», ресторан La Corte de Pelayo

Один из самых известных ресторанов Овьедо. Он функционирует уже более двадцати лет и благодаря высокой оценке своих блюд посетителями пользуется большой популярностью. Кроме всего там можно попробовать традиционную астурийскую кухню. Согласно рейтингу Gastroranking, ресторан La Corte de Pelayo занимает 18-е место среди всех ресторанов Овьедо (для справки: в общей сложности их 694), а среди тех, которые могут предложить в городе европейскую кухню, он и вовсе первый.

36 тур, «Спортинг» Хихон – «Овьедо», Крест Победы

Крест Победы территориально находится в Овьедо, в соборе Сан-Сальвадор, и является главным символом всего автономного сообщества Астурия и присутствует на гербе и флаге региона. Крест Победы был пожертвован собору Сан-Сальвадор королем Астурии Альфонсо III Великим в 908 году.

37 тур, «Алькоркон» – «Овьедо», Музей стеклянного искусства

Это муниципальный музей современного искусства Алькоркона, построенный по инициативе испанского скульптора Хавьера Гомеса и открытый 23 октября 1997 года. В музее представлено большое количество экспонатов, сделанных из стекла – так создатели и организаторы выставок хотели показать универсальность стекла как материала, а общая коллекция составляет 250 экспонатов. Музей стеклянного искусства расположен в небольшом замке – ранее он использовался маркизами из семьи Вальдерас как дворец-резиденция, но после 1936 года замок заселен не был и бесхозно простаивал. В 1991 году муниципалитет Алькоркона решил задействовать замок в культурных целях, и позднее там расположился музей стеклянного искусства.

38 тур, «Овьедо» – «Мирандес», статуя «Святейшее сердце Иисуса» в Овьедо

Многим эта статуя напоминает известный монумент в Рио-де-Жанейро – однако испанский скульптор Херардо Сарагоса, создавший ее, не ставил целью состязаться со своим бразильским коллегой. Эта статуя – памятник завершению Реконкисты и окончательному освобождению Испании от мусульманского влияния. Открытие монумента состоялось 5 июля 1981 года. До 1992 года статую венчал пятиметровый Крест Победы работы Рафаэля Родригеса Уррусти – однако из-за сильных ветров наверху горы Наранко, на которой стоит статуя, крест пришлось переместить на пьедестал.

39 тур, «Малага» – «Овьедо», Кафедральный собор Малаги

Кафедральный собор епархии Малаги. Строительство собора в Малаге началось в 1528 году на месте арабской мечети и завершилось практически через 250 лет, в 1782 году. В 1588 году был освящен. В соборе нашли отражение несколько архитектурных стилей: готический, барокко и неоклассицизм. В 1855 году кафедральный собор Малаги был объявлен малой базиликой римским папой Пием IX. В соборе хранится несколько важных произведений искусства, включая готический алтарь в часовне Санта-Барбара и надгробия 16-го века в часовне Сан Франсиско. В городе собор Малаги называют «ла Манкита», что можно перевести как «однорукая Дева Мария»: дело в том, что южная колокольня собора остается недостроенной, а мемориальная табличка у ее основания напоминает о том, что средства, собранные на строительство колокольни, были потрачены на помощь британским колониям Нового Света в обретении независимости от Великобритании.

40 тур, «Овьедо» – «Сарагоса», Здание Gran Bulevar de El Vasco

На одной из окраин Овьедо находится мультифункциональное здание Gran Bulevar de El Vasco, которое открыли в мае этого года. Поскольку здание фактурное, ещё и на въезде в Овьедо, городские власти решили наградить его огромной вывеской с названием города. Особенность этой вывески состоит в том, что она расположена вертикально – все из-за того, что эти огромные буквы прилегают к лифту внутри здания, который расположен параллельно вывеске. Большая надпись «Овьедо» имеет белую и синюю подсветку, и зажигается в ночное время суток.

41 тур, «Лас-Пальмас» – «Овьедо», пляж Гуи-Гуи на Гран-Канарии

Экзотический пляж Гуи-Гуи считается одним из самых живописных мест на Канарских островах, однако попасть на него не так просто: на пешую прогулку придется потратить два с половиной часа, а на дороге время от времени будут встречаться достаточно сложные участки. Дорога такая сложная, поскольку пляж находится среди ущелий и гор. Зато в конечном итоге можно будет искупаться в кристально чистой океанической воде с видом на вулкан Тейде, про который уже говорилось выше. Летом пляж Гуи-Гуи покрывается мелкозернистым песком, свойственным вулканической почве.

42 тур, «Овьедо» – «Ибица», церковь Санта-Мария-дель-Наранко

Церковь Санта-Мария-дель-Наранко – римско-католическая церковь, образец астурийской дороманской архитектуры, расположенная на склоне горы Наранко в 3 километрах от Овьедо. Она была построена по приказу Рамиро I Астурийского как королевская резиденция и часть большего по размерам комплекса, в состав которого также входила стоящая в 100 метрах церковь Сан Мигель де Лильо. Санта-Мария-дель-Наранко в свое время была новаторским образцом с точки зрения декоративного искусства. В ней можно обнаружить различные скульптурные элементы, имеющие важное историческое значение: например, здесь впервые появляется греческий крест как эмблема Астурийской монархии и защита от злых сил, алтарный камень в восточном бельведере и коринфские капители в тройных арках бельведеров. В 1885-м году церковь была объявлена памятником истории, а сто лет спустя получила статус Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

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Футбольный «Овьедо» уверенно прошел сезон: команда до последнего боролась за зону плей-офф и даже на время поднималась туда, но подопечные Куко Зиганды проиграли важную очную игру «Лас-Пальмасу», который в итоге их и обошел в гонке за шестую строчку.

Клубные медиа соответствовали. В лингвистике есть отрасль под названием лингвокультурология – изучение культуры страны через язык и наоборот. Так вот – такого рода креатив со стороны клубов отлично показывает, что изучать культуру Испании можно в том числе через футбол. Который в этой стране сам как произведение искусства.

Фото: globallookpress.com/Daisuke Nakashima