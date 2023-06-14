8 комментариев

Как много схожего.

Лас-Вегас известен всему миру как город развлечений, где можно абсолютно все. Туда съезжаются люди со всего света за незабываемыми эмоциями: казино, бары, клубы – все, что только пожелаешь, а святым местом для будущих женихов он стал после серии фильмов одной известной франшизы.

Первая часть «Мальчишника в Вегасе» вышла в 2009 году, собрала в мировом прокате 467 млн долларов, и получила «Золотой глобус» в номинации «Лучший комедийный фильм». После этого было принято решение продлить киноленту еще на две свадьбы. Сюжет прост и именно этим цепляет зрителей.

Четверо друзей собираются устроить мальчишник Вегасе. Проснувшись на следующее утро, они не могут вспомнить, что было прошлой ночью. Тем временем их друг, у которого скоро свадьба, куда-то пропадает. Весь фильм строится на восстановлении хронологии событий.

Финал Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Флоридой» просто подталкивает к тому, чтобы вспомнить фильм, который вышел задолго до появления «Голден Найтс» в НХЛ.

«Все, что было в Вегасе, останется в Вегасе! Кроме герпеса», – гласила одна из фраз в комедии. Теперь игроки «рыцарей» вместо последних слов могут добавлять «Даже Кубок Стэнли» – команда впервые взяла чемпионский трофей в своей истории. А вот «Пантеры» явно не согласятся с главным лозунгом города – сохранить произошедшее в тайне им не удалось. За их поражениями в главной серии наблюдали десятки миллионов глаз.

Показываем главные события финала в гифках культового фильма с Заком Галифианакисом.

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Итоговый счет серии – 4-1. Если честно, то «Вегас» обломал «Флориду» без шансов – «пантерс» остается лишь обиженно смотреть, как «рыцари» едут развлекаться.

Хотя надо признать, что периодически хоккеисты «Флориды» действительно выглядели детьми на фоне взрослой атакующей игры «Вегаса».

Все могло вполне закончиться в четырех матчах – после игр в Вегасе счет был 0-2. В Санрайзе Полу Морису пришлось срочно думать, как вернуться в серию.

И в итоге «Флорида» обломала-таки «Вегасу» сухую победу в финале.

«Рыцари» дали попробовать «Флориде» вкус победы, но только в одном матче.

Одним из героев плей-офф для «Вегаса» стал Иван Барбашев – его переход из «Блюз» по ходу сезона стал весьма неожиданным. Как татуировка после мальчишника в Бангкоке.

У «Флориды» тоже были свои герои. Например, Мэтт Ткачак, но последнюю игру финала он смотрел с трибуны из-за травмы.

А ведь до этого он был одним из самых атакующих хоккеистов в серии. Но больше по штрафам (50 минут), чем по очкам (2+1).

Вообще в серии стычек и удалений было много. После этого игрокам одной команды было непросто разойтись в штрафном боксе.

Хит Ткачака на Айкеле был одним из самых ярких и жестких во всем плей-офф. Этот момент пересматривали много раз.

Кстати, Джек Айкел впервые в своей карьере сыграл в плей-офф, но его выкрутасы (6+20 в 22 играх) запомнят надолго.

Последняя игра сезона стала для «Флориды» настоящим кошмаром. Сергею Бобровскому наверняка хотелось просто убежать из Вегаса после восьми пропущенных.

Игроки «Флориды» пытаются попытаются забыть такой разгром. Но это дело не одного тоста.

Представьте себе, Фил Кессел – трехкратный обладатель Кубка Стэнли! Ну, кто там шутил про хот-доги?

Один из стрип-клубов в «Вегасе» накануне финала обещал «Голден Найтс» пожизненный доступ и VIP-статус в случае победы. Кажется, мы знаем где сегодня будут отмечать победу хоккеисты.