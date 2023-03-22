Что подарили Овечкину в честь 802 голов в НХЛ: кристалл Tiffany с ручной гравировкой, жетон 14 карат и клюшку СССР
Дорого-богато.
Прошлой ночью в Вашингтоне отмечали 802-ю шайбу Овечкина (да-да, декабрьскую) и его выход на второе место в списке лучших снайперов НХЛ. На церемонии присутствовали близкие для Александра люди: жена Анастасия, сыновья Сергей и Илья, мама Татьяна и брат Михаил.
Подобных поводов в истории лиги вряд ли будет много, поэтому на матч Овечкин приехал в особенном костюме – в дизайнерском, от Тома Барнетта. На подкладке пиджака нарисованы важные события из жизни Ови: победа в Кубке Стэнли, семья, партнеры по команде ну и, конечно же, фотография с отцом. Выглядит очень круто и трогательно.
Разумеется, такая богатая церемония не могло обойтись без подарков виновнику торжества. Так, заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли преподнес памятный кристалл от Tiffany & Co с ручной гравировкой. Точную цену такого презента назвать сложно, да и на официальном сайте ювелирной кампании не пишут стоимость выполнения гравировки, но наверняка это сумасшедшие деньги;, если одно из самых популярных и недорогих изделий – серебряная цепочка Tiffany стоит от 550$.
“Кэпиталс” подарили статуэтку из нержавеющий стали в виде клюшки и цифры 800.
От Никласа Бэкстрема и Ти Джея Оши – золотой жетон 14 карат с памятной гравировкой.
Марк Хоу подарил картину с изображением Овечкина и своего отца, где Горди Хоу позади Александра. Символичная картина, ведь второй лучший снайпер в истории НХЛ уже не он.
Одним из самых памятных и ценных подарков стала клюшка, подписанная игроками сборной СССР и подаренная Горди Хоу во время суперсерии-1974 с Канадой. На клюшке автографы Валерия Харламова, Александра Якушева, Бориса Михайлова и Александра Петрова. В подароквходит и шайба, которую Горди Хоу забил Владиславу Третьяку в Ванкувере.
Эти предметы на протяжении многих лет хранились в архивах семьи Хоу, а позже были выставлены в Зале хоккейной славы в Торонто.
Сыновья Овечкина Сергей и Илья также не остались без подарков и получили клюшки от “Кэпиталс” в честь достижения своего отца.
Вообще есть ощущение, что Овечкин в этот вечер выбил какой-то непрописанный бонус в контракте: сумма всех этих подарков выглядела бы очень заметной прибавкой к нынешнем кэпхиту игрока.
Овечкину устроили шикарную церемонию в Вашингтоне: куча подарков, трон из шайб. А он забил гол №820 и побил рекорд Гретцки
У Овечкина тату с иероглифами. Он называл их главной тайной XXI века, а мы нашли перевод
Самый влиятельный человек в карьере Овечкина – его мама: контролировала тренировки, дисциплину и контракты
Фото: REUTERS/Brad Mills-USA TODAY Sports; Twitter/Capitals, NHLPA
Для них это культ🏅шоу.
Всё дорого, богато, красиво.
GR8 ждём 900👊👊👊👊