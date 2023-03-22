Дорого-богато.

Прошлой ночью в Вашингтоне отмечали 802-ю шайбу Овечкина (да-да, декабрьскую) и его выход на второе место в списке лучших снайперов НХЛ. На церемонии присутствовали близкие для Александра люди: жена Анастасия, сыновья Сергей и Илья, мама Татьяна и брат Михаил.

Подобных поводов в истории лиги вряд ли будет много, поэтому на матч Овечкин приехал в особенном костюме – в дизайнерском, от Тома Барнетта. На подкладке пиджака нарисованы важные события из жизни Ови: победа в Кубке Стэнли, семья, партнеры по команде ну и, конечно же, фотография с отцом. Выглядит очень круто и трогательно.

Разумеется, такая богатая церемония не могло обойтись без подарков виновнику торжества. Так, заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли преподнес памятный кристалл от Tiffany & Co с ручной гравировкой. Точную цену такого презента назвать сложно, да и на официальном сайте ювелирной кампании не пишут стоимость выполнения гравировки, но наверняка это сумасшедшие деньги;, если одно из самых популярных и недорогих изделий – серебряная цепочка Tiffany стоит от 550$.

“Кэпиталс” подарили статуэтку из нержавеющий стали в виде клюшки и цифры 800.

От Никласа Бэкстрема и Ти Джея Оши – золотой жетон 14 карат с памятной гравировкой.

Марк Хоу подарил картину с изображением Овечкина и своего отца, где Горди Хоу позади Александра. Символичная картина, ведь второй лучший снайпер в истории НХЛ уже не он.

Одним из самых памятных и ценных подарков стала клюшка, подписанная игроками сборной СССР и подаренная Горди Хоу во время суперсерии-1974 с Канадой. На клюшке автографы Валерия Харламова, Александра Якушева, Бориса Михайлова и Александра Петрова. В подароквходит и шайба, которую Горди Хоу забил Владиславу Третьяку в Ванкувере.

Эти предметы на протяжении многих лет хранились в архивах семьи Хоу, а позже были выставлены в Зале хоккейной славы в Торонто.

Сыновья Овечкина Сергей и Илья также не остались без подарков и получили клюшки от “Кэпиталс” в честь достижения своего отца.

Вообще есть ощущение, что Овечкин в этот вечер выбил какой-то непрописанный бонус в контракте: сумма всех этих подарков выглядела бы очень заметной прибавкой к нынешнем кэпхиту игрока.

Фото: REUTERS/Brad Mills-USA TODAY Sports; Twitter/Capitals, NHLPA