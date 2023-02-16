Billie Eilish
Блог

Попало на камеру: реакция Роналдиньо, когда судья сказал ему, что вместо пенальти в испанской медиалиге исполняют буллиты

Кингс Лига
Роналдиньо Роналдиньо
Медиафутбол Медиафутбол

В трансляцию попали 17 слов, которые произнес великий бразилец.

Легендарный Роналдиньо дебютировал в Кингс Лиге – испанском медиафутбольном турнире, который создал Жерар Пике.

Экс-десятка «Барселоны» сыграла за «Порсиньос». Также за эту команду выступали Чичарито и легенда «Эспаньола» РаульТамудо.

Роналдиньо дебютировал в испанской медиалиге: отказался от капитанской повязки, но привлек 2 миллиона зрителей

В основное время матч завершился нулевой ничьей а, в серии послематчевых буллитов (их в турнире Пике исполняют вместо пенальти) «Порсиньос» уступил – 1:3. До Роналдиньо не дошла очередь бить.

Зато в кадр попал забавный диалог Роналдиньо с судьей, который объяснял ему правила серии буллитов.

Судья: Вот как мы исполняем буллиты: начинаем разбег с центра поля и пытаемся переиграть вратаря.

Роналдиньо: Ты что, сошел с ума? Пусть это делает кто-нибудь другой, я тут не для того, чтобы бегать.

После этого судья рассмеялся.

После матча лига со ссылкой на TVTOP España сообщила, что на всех платформах за матчем следили 2 120 962 зрителей.

Фото: скриншоты трансляции Кингс Лиги

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Зубков
Ответ Maksat S
След песня Шакиры: « в твоей лиге даже пенальти как в хоккее»
главное чтоб не был хит - одиннадцати сантиметровый.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maksat S
След песня Шакиры: « в твоей лиге даже пенальти как в хоккее»
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mr.13
Тоже самое кокорин во флоренции всем говорил
+43
-1
+42
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Роналдиньо молодец, он всегда найдёт возможность посмеяться)
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий