Попало на камеру: реакция Роналдиньо, когда судья сказал ему, что вместо пенальти в испанской медиалиге исполняют буллиты

В трансляцию попали 17 слов, которые произнес великий бразилец.

Легендарный Роналдиньо дебютировал в Кингс Лиге – испанском медиафутбольном турнире, который создал Жерар Пике.

Экс-десятка «Барселоны» сыграла за «Порсиньос». Также за эту команду выступали Чичарито и легенда «Эспаньола» РаульТамудо.

В основное время матч завершился нулевой ничьей а, в серии послематчевых буллитов (их в турнире Пике исполняют вместо пенальти) «Порсиньос» уступил – 1:3. До Роналдиньо не дошла очередь бить.

Зато в кадр попал забавный диалог Роналдиньо с судьей, который объяснял ему правила серии буллитов.

Судья: Вот как мы исполняем буллиты: начинаем разбег с центра поля и пытаемся переиграть вратаря.

Роналдиньо: Ты что, сошел с ума? Пусть это делает кто-нибудь другой, я тут не для того, чтобы бегать.

После этого судья рассмеялся.

После матча лига со ссылкой на TVTOP España сообщила, что на всех платформах за матчем следили 2 120 962 зрителей.

Фото: скриншоты трансляции Кингс Лиги