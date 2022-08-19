Овечкин отказался от «восьмерки»: однажды у него украли экипировку – из-за этого он до сих пор носит сумку с чужим номером

Но его секрет всплывает уже не первый раз.

Александр Овечкин – хоккеист, которого знают даже люди, далекие от спорта. Джерси с его фамилией – одни из самых продаваемых в лиге, он лицо как «Вашингтона», так и многих брендов. Но все же из-за настолько дикой популярности случаются проблемы.

Недавно в сеть попали кадры из раздевалки с прощального матча Александра Семина – на месте Ови лежала хоккейная сумка. Вроде ничего необычного, но внимательные болельщики заметили подвох:

На бауле Александра была не «Великая восьмерка», под которой он играет, а 69-й номер:

Это не было случайностью – Овечкин не перепутал сумки. Чуть позже он появился с нею же, но уже на благотворительном матче фонда Артемия Панарина.

Оказывается, все дело в безопасности. Еще в 2017 году журналист Sports Illustrated Алекс Прюитт рассказывал, что однажды из сумки капитана «Кэпиталс» (с номером 8) вытащили экипировку в аэропорту. После того случая Ови и сменил номер на багаже – чтобы сбить потенциальных воров с толку.

Почему выбор пал именно на 69? Игроки НХЛ такие номера используют редко – например, в «Кэпиталс» этот номер в последний раз был на спине Мэла Ангелстада в далеком 2004 году. В основном под такими цифрами выступают хоккеисты не основного состава, а также тафгаи. Так что вряд ли кто-то обратит внимание на баул с таким номером.

«Это моя старая сумка, – смеялся Ангельстад в 2017-м, когда ему об этом рассказали. – Ну что ж, я помог ему достать ее своей ужасной игрой!». Мэл сыграл всего 2 матча за «Вашингтон» в сезоне-2003/04, а после того стал хоккейным путешественником, потусившим даже в чемпионате Австралии. После окончания карьеры стал пожарным-парамедиком в Канаде.

Есть и другая версия выбранного Овечкиным номера для сумки: в знак уважения или же подкола в адрес своего друга Никласа Бэкстрема, который играл под 69-м номером в «Динамо» во время локаута (хотя изначально брал 99-й).

Секрет Александра вновь стал известен – и номер, похоже, снова придется менять! Или наоборот оставить – ведь все будут думать, что поменял.

Фото: телеграм-канал «Скользкий лед», соцсети Дмитрия Орлова