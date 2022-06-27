«Играет без короля, чтобы обеспечить 0:0». Почему фото Симеоне за шахматами всех рассмешило

«Гений тактики».

Диего Симеоне выложил фото, на котором он с сыном Джованни играет в шахматы во время отпуска на Мальдивах. Кадр разлетелся по соцсетям, став вирусным.

Здесь что-то не так.

Приглядитесь к фигурам Диего – среди них нет короля!

Возможно, Джованни уже объявил отцу мат и убрал фигуру с доски. Но есть и другая странность – доска перевернута не той стороной, поскольку первая клетка справа от игрока должна была быть белой.

Также вызывает вопросы и расположение белых фигур.

Один из шахматных клубов Испании уже пригласил Диего, чтобы научить его основам игры. Ну а мемы полетели со скоростью света.

‎‎• «Доска Симеоне, если бы он умел играть в шахматы» (намек на автобус «Атлетико» у своей штрафной)

‎‎‎• «Тебя не победят, если у тебя нет короля. Эль Чоло, гений тактики»

• «Симеоне играет без короля, чтобы обеспечить 0:0»

• «Симеоне даже в шахматах припарковал автобус»

• «Эль Чоло играет в футбол без нападающего и в шахматы без короля».

Хотя, возможно, отец и сын Симеоне играют в шахматные поддавки, а не обычные шахматы. Еще одно название этой игры – антишахматы. Она проводится по тем же правилам, но в обратном порядке: побеждает игрок, который первым лишится всех фигур. Главная задача – подставить как можно больше своих фигур сопернику. И король в такой игре просто не нужен и не играет большой роли, потому что сделать королем можно любую пешку.

Фото: twitter.com/