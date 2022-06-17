Среди стадионов ЧМ-2026 – арена у подножия горы. Там просто выдающийся вид!

Уже знаем, где пройдет самый красивый матч турнира.

ЧМ-2026 примут три мексиканских города – Мехико, Гвадалахара и Монтеррей. Самая легендарная арена – «Ацтека», которая примет матчи ЧМ в рекордный третий раз. Именно здесь в 1970-м титул взял Пеле, а в 1986-м – Марадона. «Руку Бога» Диего тоже исполнил на этом культовом стадионе.

А вот арена в Монтеррее удивит болельщиком другим – стадион BBVA построен не так давно (в 2015-м), зато у подножия горы Серро-де-ла-Силья.

Изнутри можно наслаждаться не только футболом, но и живописными видами.

Серро-де-ла-Силья – главная достопримечательность Монтеррея. В переводе с испанского название переводится как «Седловая гора», так как если смотреть с запада, ее очертания напоминают седло. У горы четыре вершины – от 1750 до 1820 метров.

В 1991 году правительство отметило гору статусом памятника природы. Сейчас Серро-де-ла-Силья – это популярная зона отдыха, на нее часто поднимаются туристы, для чего есть проложенная туристическая тропа длиной 5,3 км. Подъем занимает около трех часов, зато сверху открывается панорамный вид на Монтеррей.

В 1961-м на северном склоне построили канатную дорогу, но она закрылась в день открытия. Все из-за трагической аварии, которая унесла жизнь пятерых человек, в том числе проектировщика канатки Хесуса Фернандеса. Сейчас от канатной дороги осталась только верхняя станция.

Больше трети всей территории стадиона занята зелеными насаждениями, что даже больше установленных норм. Однако изначально авторам проекта пришлось повоевать с экологами, чтобы добиться права строить стадион в такой красоте.

В октябре 2011 года 30 организаций, в том числе «Гринпис», написали письмо с требованием отказаться от строительства стадиона на лесном участке «Ла Пастора».

«Компании выделено 24,5 гектара для строительства стадиона, но нам до сих пор не объяснили, почему этот факт представляет большее благо для общества, чем сохранение леса. «Ла Пастора» – дом для 106 видов животных, 8 из которых исчезающие или особо охраняемые в Мексике. Строительство стадиона в этом месте предполагает отъем части их среды обитания и нарушение всей остальной экосистемы», – говорилось в письме.

После долгих споров и разногласий стадион на этом месте все же построили.

Арену открыли на замену «Эстадио Текнолохико», где местный «Монтеррей» играл в течение 63 лет. В матче открытия «Монтеррей» и «Бенфика» разыграли Кубок Эйсебио. Хозяева начали в новом доме красиво – победили 3:0.

Строительство стадиона обошлось в 200 миллионов долларов, его вместимость – 53 500 зрителей. В 2017-м Джастин Бибер собрал здесь солд-аут, а в этом году арена примет восемь матчей женского Кубка КОНКАКАФ (в том числе финал и матч за третье место).

Наверняка многим не нравится, что из-за строительства стадиона пострадала природа. А вот насчет красоты – не спорит никто.

Фото: instagram.com