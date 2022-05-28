Карим Бензема в конце первого тайма отправил мяч в ворота «Ливерпуля», но судья после совещания с ВАР отменил гол – Карим был в офсайде во время паса Вальверде.

Оцените, как же это было близко:

Хотя ситуация совсем не очевидная: бригада смотрела эпизод около трех минут – обычно решают гораздо быстрее.

Во-первых, объясним ситуацию с Алиссоном: когда вратарь выходит из ворот, офсайд определяется по двум последним защитникам. Француз оказался ближе к воротам, чем Ван Дейк, поэтому аплодируем судьям.

Во-вторых, мяч пришел Бензема от Фабиньо – в таком случае смотрят на то, была ли игра намеренной или это рикошет. Очевидно, в ситуации с голом Бензема бригада решила, что мяч отскочил от игрока «Ливерпуля» непреднамеренно.

«Офсайд не считается, если мяч отдали бы намеренно, – объясняет бывший арбитр Питер Уолтон. – Но мяч отскакивает от Фабиньо. Это офсайд».

Так после первого тайма остались нули.

Фото: REUTERS/Lee Smith, Molly Darlington, Dylan Martinez