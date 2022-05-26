Еще один трофей «Ромы» – «Оскар» Абрахама! Феерично тянул время в конце финала

Страшные кадры.

«Рома» выиграла первую в истории Лигу Конференций. Лучший бомбардир команды в этом сезоне Тэмми Абрахам не забил, зато устроил мастер-класс по затягиванию времени в конце матча.

После единоборства с игроком «Фейеноорда» Тэмми эпично свалился на газон.

Потом подмигнул. Похоже, что давал знак Жозе Моуринью.

Ну а потом изображал страшные мучения. Классика в стиле Давида Луиза и Серхио Бускетса.

Травма была настолько серьезной, что Абрахама пришлось менять на Эльдора Шомуродова. Жозе сильно испугался за англичанина.

Разве в финалах с участием Жозе бывает иначе?