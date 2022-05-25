Моуринью – артист! Цинично успокаивал команду при голе – а после матча показал пятерку (все его евротрофеи)

Николо Дзаньоло забил в первом тайме финала Лиги Конференций, и этот гол остался единственным в матче «Ромы» и «Фейеноорда». А Жозе Моуринью стал единственным тренером, который выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу Конференций – три главных еврокубка.

Кстати, обратите внимание на реакцию Жозе на гол. Скамейка «Ромы» и фанаты на трибуне буквально сошли с ума, а португалец остался максимально спокойным и даже отгонял игроков от поля.

Calma, calma («спокойно») – и показывает видом, и говорит команде Жозе.

Португалец буквально отмахнулся от поздравлений и излучал спокойствие

Если скамейку он успокоил, то вот на трибунах творилось безумие – последний трофей «Ромы» был в 2008-м (Кубок Италии), а последний еврокубок – вообще в 1961-м, да и тот – Кубок ярмарок, который не все признают официальным трофеем.

Огромный опыт – конечно, Жозе понимал, что гол в первом тайме может сбить настрой команды и сосредоточенность. Возможно, его призыв к спокойствию и помог «Роме» стать победителем первой Лиги Конференций.

Зато после матча Моуринью показал эмоции – его сразу окружили члены штаба и были готовы поднять на руки.

А Моуринью показывал трибунам пять – именно столько еврокубков он завоевал. Он выиграл все свои финалы и повторил рекорд Джованни Траппатони (по 5 евротрофеев, не считая суперкубков).

Как же хорош Жозе!

Фото: REUTERS/Florion Goga, Marko Djurica, Bernadett Szabo, Lisi Niesner