Моуринью – артист! Цинично успокаивал команду при голе – а после матча показал пятерку (все его евротрофеи)

Николо Дзаньоло забил в первом тайме финала Лиги Конференций, и этот гол остался единственным в матче «Ромы» и «Фейеноорда». А Жозе Моуринью стал единственным тренером, который выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу Конференций – три главных еврокубка.
Кстати, обратите внимание на реакцию Жозе на гол. Скамейка «Ромы» и фанаты на трибуне буквально сошли с ума, а португалец остался максимально спокойным и даже отгонял игроков от поля.
Calma, calma («спокойно») – и показывает видом, и говорит команде Жозе.
Португалец буквально отмахнулся от поздравлений и излучал спокойствие
Огромный опыт – конечно, Жозе понимал, что гол в первом тайме может сбить настрой команды и сосредоточенность. Возможно, его призыв к спокойствию и помог «Роме» стать победителем первой Лиги Конференций.
Зато после матча Моуринью показал эмоции – его сразу окружили члены штаба и были готовы поднять на руки.
А Моуринью показывал трибунам пять – именно столько еврокубков он завоевал. Он выиграл все свои финалы и повторил рекорд Джованни Траппатони (по 5 евротрофеев, не считая суперкубков).
Как же хорош Жозе!
Моуринью – первый, кто выиграл все еврокубки. По два раза брал ЛЧ и ЛЕ – а теперь покорил ЛК с «Ромой»
Фото: REUTERS/Florion Goga, Marko Djurica, Bernadett Szabo, Lisi Niesner
Комментарии