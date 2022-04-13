«Этот пас надо выставить в музее». Модрич вытащил «Реал» в овертайм изумительной тривелой

Волшебство.
80-я минута четвертьфинала ЛЧ, «Реал» дома проигрывает «Челси» 0:3. И тут за дело берется Лука Модрич.
Хорват получил мяч на левом полуфланге, осмотрелся – и выдал идеальную передачу на Родриго. Молодому бразильцу оставалось только завершить.
Рассмотрим момент подробнее: Лука получил мяч в свободной зоне – вокруг него ни одного игрока «Челси». Хорват осмотрелся.
И вырезал пас внешней стороной стопы. Изумительное исполнение.
В нужную зону ускорился Родриго, а опытные Тиаго Силва и Маркос Алонсо не смогли прервать передать.
Ассистом хорват не ограничился. В 36 лет отыграл все 120 минут, до последнего шел в борьбу, тащил мяч к чужой штрафной и раздавал точные передачи.
Тривела – любимый прием Модрича
У игры внешней стороной стопы – и пасов, и ударов – есть особое название: тривела. Мы подробнее рассказывали об этом летом во время Евро-2020, когда Модрич забил Шотландии.
Еще пару лет назад главным мастером тривелы считался Куарежма. Он же объяснял преимущества внешней стороны стопы:
«Лучшее в передачах таким способом: защитник не знает, в какую сторону движется мяч. Это мой любимый навык в игре. Главное, что нужно запомнить, – попасть под внешнюю сторону мяча с другой ноги. Если правой, то бить в нижний левый угол мяча – это даст ему правильное вращение».
Но сейчас уже официально: Модрич – главный мастер тривелы. Иронично, но Рафа Бенитес во время работы в «Реале» запрещал хорвату использовать этот прием.
Правильная реакция на пас Модрича – 🤯🤯🤯
Если вы еще не поняли, как нужно реагировать на передачу Луки, то вам помогут топ-тренеры.
Ладно, если серьезно, то все в восторге от игры 36-летнего волшебника, абсолютно все!
«Ассист Луки Модрича надо выставить в музее. Это не футбол, это искусство».
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Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster; REUTERS/Paul Childs
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