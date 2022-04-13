«Этот пас надо выставить в музее». Модрич вытащил «Реал» в овертайм изумительной тривелой

Волшебство.

80-я минута четвертьфинала ЛЧ, «Реал» дома проигрывает «Челси» 0:3. И тут за дело берется Лука Модрич.

Хорват получил мяч на левом полуфланге, осмотрелся – и выдал идеальную передачу на Родриго. Молодому бразильцу оставалось только завершить.

Рассмотрим момент подробнее: Лука получил мяч в свободной зоне – вокруг него ни одного игрока «Челси». Хорват осмотрелся.

И вырезал пас внешней стороной стопы. Изумительное исполнение.

В нужную зону ускорился Родриго, а опытные Тиаго Силва и Маркос Алонсо не смогли прервать передать.

Ассистом хорват не ограничился. В 36 лет отыграл все 120 минут, до последнего шел в борьбу, тащил мяч к чужой штрафной и раздавал точные передачи.

Тривела – любимый прием Модрича

У игры внешней стороной стопы – и пасов, и ударов – есть особое название: тривела. Мы подробнее рассказывали об этом летом во время Евро-2020, когда Модрич забил Шотландии.

Еще пару лет назад главным мастером тривелы считался Куарежма. Он же объяснял преимущества внешней стороны стопы:

«Лучшее в передачах таким способом: защитник не знает, в какую сторону движется мяч. Это мой любимый навык в игре. Главное, что нужно запомнить, – попасть под внешнюю сторону мяча с другой ноги. Если правой, то бить в нижний левый угол мяча – это даст ему правильное вращение».

Но сейчас уже официально: Модрич – главный мастер тривелы. Иронично, но Рафа Бенитес во время работы в «Реале» запрещал хорвату использовать этот прием.

Правильная реакция на пас Модрича – 🤯🤯🤯

Если вы еще не поняли, как нужно реагировать на передачу Луки, то вам помогут топ-тренеры.

Ладно, если серьезно, то все в восторге от игры 36-летнего волшебника, абсолютно все!

«Ассист Луки Модрича надо выставить в музее. Это не футбол, это искусство».

«Пасом Модрича нужно заняться NASA – чтобы выяснить, человек ли он. Это видение поля не с нашей планеты».

«Никогда не забуду, как Рафа Бенитес запрещал Луке Модричу так часто пасовать внешней стороной стопы».

В полуфинале «Реал» ждет победитель пары «Атлетико» и «Манчестер Сити». И Симеоне, и Гвардиоле уже лучше сейчас задуматься, как не дать Модричу использовать любимую тривелу.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster; REUTERS/Paul Childs