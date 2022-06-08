Эмблемы «Барсы», «Ливерпуля», «Ювентуса» и других топов срисовали клубы по всему миру. Почти точь-в-точь

Подозрительно похожи.

В феврале «Манчестер Сити» связался с чилийским «Сантьяго Сити» (аж третий дивизион!) из-за сходства эмблем. Претензии англичан понятны: клуб якобы создает впечатление, что входит в состав City Football Group. Впрочем, к логотипу «Интер Майами» Дэвида Бекхэма у них вопросов нет.

«Манчестер Сити» в письме «Сантьяго Сити» заявил о несанкционированном использовании товарного знака и дизайна, а также сослался на пресс-релиз чилийцев, в котором упоминалось, что название «Сантьяго Сити» – это попытка подражать «Манчестер Сити».

После этого популярный твиттер COPA90 (207к подписчиков) собрал тред с логотипами других клубов, которые подозрительно похожи друг на друга.

Например, французский «Шамбли» и «Интер». «Шамбли» был основан в 1989 году братьями Лузи – итальянцами по происхождению и фанатами «Интера», чей логотип они и скопировали. Правда, сейчас у команды, выступающей в третьем дивизионе, уже другой лого (но все равно похож).

«Нью-Йорк Сити» (как раз из City Group) тоже вдохновлялся эмблемой «Интера» – сходство очевидно. Хорошо, что миланский клуб в прошлом году снова провернул ребрендинг.

А вот логотипы «Баварии Альценау» (примерно пятый уровень в системе немецкого футбола) и «Баварии» Мюнхен. Думаете, «Альценау» скопировал эмблему у топчика? Скорее наоборот: по словам любителей, их лого придумали в 1920-х, а эмблема «Баварии» в современном круглом виде появилась только в 1960-х.

Помните старый лого «Ювентуса»? Он очень популярен. Например, его позаимствовал шведский «Ювентус IF», основанный эмигрантами из Италии. А еще бразильский «Гало Маринга», появившийся в 2006 году. C «Ювентусом» из Бухареста туринский клуб даже судился – вынудил сменить название и эмблему (теперь команда называется «Дако-Джетика»).

В боливийском городе Потоси есть сразу две команды. Одна из них называется «Реал» (основана в 1988 году) – и несложно догадаться почему.

А основатели второй команды из Потоси, «Атлетико Насьональ», кажется, были большими поклонниками аргентинского «Ривер Плейт».

Лого клуба «Далерон-Уротеппа» из Таджикистана тоже что-то напоминает. Мы даже не уверены, существует ли этот клуб сейчас – на странице в википедии сказано, что он не заявился в высшую лигу в 2016 году. Больше новых записей нет.

На очереди два пакистанских клуба. Всем понятно, чем вдохновлялись создатели «Ганнерс Хараре».

Копируют не только топов: «Карачи Юнайтед» срисовал часть эмблемы у «Генка» – сейчас у обеих команд новые логотипы.

Думаете, только клубы промышляют таким? Сборные Израиля и Ирландии выходят на поле с очень уж похожими эмблемами на форме.

Эмблема «Санта-Клары» практически не отличается от лого «Бенфики». Это неслучайно – лиссабонский гранд когда-то сделал небольшую команду с Азорских островов своим фармом. А сейчас они выступают в одной лиге.

Логотип «Барселоны» тоже разлетелся по разным странам. «Сассуоло» из Серии А многие узнали, но помимо них узнаваемый щит использовали марсельский «Консоля», румынский «Оцелул» и «Форест Грин Роверс». Последние, кстати, сменили логотип еще в 2011-м, а в этом году вышли в третий английский дивизион.

Бонус:

Не только «Далерон-Уротеппа» списывал у «Ливерпуля». На самом же деле эмблемы появились почти одновременно.