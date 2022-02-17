«Ман Сити» потребовал от чилийского клуба не использовать их эмблему. «Горожане» недовольны сходством со своим логотипом

«Манчестер Сити» связался с «Сантьяго Сити», клубом из третьего чилийского дивизиона, из-за сходства эмблем команд.

«Горожане» обвиняют чилийцев в том, что они вводят публику в заблуждение, создавая впечатление, что «Сантьяго Сити» входит в состав City Football Group – группы клубов из холдинга .

Английский клуб в письме «Сантьяго Сити» заявил о несанкционированном использовании товарного знака и характерного дизайна, а также сослался на пресс-релиз чилийцев, в котором упоминалось, что название «Сантьяго Сити» было использовано в попытке подражать «Манчестер Сити».

В заключение «горожане» потребовали от «Сантьяго Сити» прекратить подобные действия.

Фото: твиттер «Сантьяго Сити»

Фото: твиттер «Ман Сити»