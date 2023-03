Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Силился составить привычную десятку, отчаяние дошло уже до того, что подумывал было отменить несколько собственных правил. Вот они, кстати.

Да что там десятка, пятерка-то наскреблась с превеликим трудом. Тяжело выдумывать какие-то длинные списки по весне, когда реальных претендентов на MVP всего трое и когда нам достался самый странный сезон из всех возможных.

Большинство вчерашних кандидатов обнаружили себя в странном состоянии. Джа Морэнт самоиспепелился пусть и временно, но настолько ярко, что звание самого ценного игрока ему теперь могут дать только в совсем другом месте. В НБА, наверное, он на главную награду не будет претендовать не только в этом году (очевидно), но и в следующем (негласно).

Многие пали жертвами травм и безудержного лоад-менеджмента. Кевин Дюрэнт, Стефен Карри, Зайон Уильямсон (помните ведь такого?), Кавай Ленард, да Энтони Дэвис тот же, на определенных и достаточно длинных отрезках могли казаться лучшими игроками в лиге, причем Дюрэнт успел создать такое впечатление сразу в двух командах. Баскетбольный лысеющий шарлатан! Сюда же, уверен, можно отнести и Девина Букера. Только вот слишком уж много они пропустили, чтобы реально на что-то претендовать.

Джимми Батлер по-прежнему косплеит своего знаменитого однофамильца и говорит регулярной части сезона, что, мол, дорогая моя, ну просто наплевать мне и don’t give a damn. Донован Митчелл мог бы быть в списке, но его ход в какой-то момент слишком уж замедлился.

Дэмиан Лиллард из баскетболиста на глазах стал превращаться в самопровозглашенного мудреца, способного очистить всю лигу от грязи – как духовной, так и материальной. Лиллард считает, что он поводырь слепым и свет для тех, кто заблудился во тьме. Наблюдать за этим перерождением очень увлекательно, особенно, если не болеть за «Портленд». В какой-то момент даже могло показаться, что Лиллард способен на чудеса, но чудеса эти оказались лимитированными и ни на что в конечном итоге не повлиявшими.

(как же я рад, что не приходится аргументировать, почему в списке нет Леброна Джеймса. Никакого злорадства, просто искренняя радость автора, стремящегося сократить количество печатных знаков)

Шэй Гилджес-Александр проиграл на один матч больше, чем выиграл, недостатков в его игре по-прежнему хватает, хотя мы все без ума от него, как и полагается. При невнимательном и желательно восторженном взгляде на него может начать двоиться в глазах и казаться, что между буквами M и P располагается буква с двумя косыми палочками, а не с одной прямой. Не могу такое осуждать.

Пожалуй, на этом все. Энтони Эдвардса можно отмечать разве что за бесперебойное вырабатывание энергии, изучение лидеров «Никс» кажется предметом работы специалистов очень узкого профиля, Тайриз Халибертон создан для того, чтобы им умиляться, а не отдавать ему какие-то реальные призы. В октябре-ноябре я был готов вручную двигать вперед состав под названием «Паскаль Сиакам лучше, чем вы думаете», но довольно быстро от этого бессмысленного труда устал, тем более, что и сам Сиакам начал упираться ногами. И уж точно середина марта – не то время, когда стоит обращать серьезное внимание на вторых звезд команд, Джэйлену Брауну, Джеймсу Хардену, Бэму Адебайо и Джереми Сохану нужно это просто принять.

Кстати, о вторых звездах. Есть место, в котором их сразу две, зато нет звезды первой – такое тоже бывает. В промежуточном состоянии застыли ребята из «Сакраменто Кингс», о которых стоит поговорить немного подробнее. Даже табличку для них соорудил, как для больших.

Де’Аарон Фокс («Сакраменто»), 39-23, без него 3-4

25,6 очка + 4,3 подбора + 6,2 передачи + True Shooting 60,0%

28,8% Usage + 3,0 NET рейтинг + 2,32 AST/TO

Домантас Сабонис («Сакраменто»), 41-26, без него 1-1

19,0 очка + 12,4 подбора + 7,1 передачи + True Shooting 66,8%

21,3% Usage + 3,9 NET рейтинг + 2,41 AST/TO; на 120-м месте в лиге по юсэйдж рейтингу, между Альпереном Шенгюном и Эндрю Уиггинсом.

Спор о том, кто для «Сакраменто» важнее, выходит за пределы баскетбола куда-то в область культурологии. Сабонис кажется воплощением баскетбольного арт-хауса, мне же в спорте ближе какие-то более простые материи вроде Де’Аарона Фокса, которого я считаю истинным лидером команды. Не то чтобы я по утрам молился богам юсэйдж рейтинга и клатч-скоринга, но именно нахрапистость Фокса, а не изысканность Сабониса представляется главной движущей силой «Сакраменто». Выбор Сабониса – это всегда претензия на особое понимание баскетбола, не для всех.

Как ни пытаюсь, никак не могу признаться самому себе, глядя на нынешних Кингс, что стал бы строить команду вокруг Сабониса, а не вокруг Фокса. Помню про годы лузерства, и да, так совпало, что именно приход Сабониса многое изменил, но ведь и сам Домантас до объединения с Фоксом не то чтобы менталити монстром значился. Они помогли друг другу, а кого из них выбрать – личное дело каждого. Жаль только, что оба настолько хороши, что мешают друг другу влететь в настоящую гонку.

5. Лука Дончич («Даллас»), 31-26, без него 4-9

33,0 очка + 8,6 подбора + 8,0 передачи + True Shooting 61,3%

37,2% Usage + 2,5 NET рейтинг + 2,19 AST/TO

Был бы не конца честен, если бы сказал, что точно понимаю цель нахождения Дончича в пятерке. Только вот в обоих предыдущих выпусках он взлетал достаточно высоко, чтобы совсем его выдворить из списка звезд первой величины. Пропускал относительно немного (пока что), матчей выиграл достаточно, пусть побудет на почетном пятом месте, которое в этом сезоне в смысле шансов на MVP ничем не отличается от двести восемьдесят пятого.

Шансы эти, кстати, расстаяли в момент обмена Кайри Ирвинга. Про Кайри точно можно сказать две вещи – он загипнотизирует нескольких особо впечатлительных людей своим умением ловко крутить мяч на носу, а еще рано или поздно он устроит какой-нибудь бардак. Способов масса – тихая забастовка, провал в серии плей-офф, пассивная агрессия на пресс-конференциях. Может быть, в Далласе придумает что-то ковбойское, забыв об индейском прошлом.

Возникает ощущение, что Дончич просто не создан для того, чтобы доминировать на длинной дистанции, и это никогда не будет его фишкой. Никогда – все еще слишком долго, особенно для такого молодого игрока, но трудно представить себе обстоятельства, при которых он будет одинаково стабилен на протяжении всего сезона. Раз так, то насколько яркими должны быть его многочисленные вспышки, чтобы компенсировать запланированные провалы?

4. Джейсон Тейтум («Бостон»), 46-19, без него 2-3

30,3 очка + 8,9 подбора + 4,8 передачи + True Shooting 60,2%

32,0% Usage + 8,1 NET рейтинг + 1,61 AST/TO

Тейтум почти сложил свои полномочия в качестве кандидата на MVP и в последнее время выглядит откровенно задолбавшимся. Он находится на четвертом месте в лиге по количеству проведенных минут, причем выше только железный Бриджес, мультиспортивный Эдвардс и Джулиус Рэндл, которому Тибодо запретил произносить слово «замена». Как выяснилось, для Тейтума усталость вовсе не является иллюзией, поняли это и в «Бостоне», дав пропустить ему матч с «Кливлендом». Если поражение в овертайме неизбежно, стоит ли испытывать здоровье лидера?

Передохнув, Тейтум выдал два своих лучших матча за долгое время. Были повержены «Атланта» и «Портленд», причем именно благодаря Тейтуму «Селтикс» не смогли превратить уже выигранный матч в драму, как это часто с ними бывает в этом сезоне. Правда, сразу после этих побед пришло время очередного позорного выступления в игре с «Хьюстоном», и вот такие постоянные провалы Тейтума лично и «Бостона» в целом в матчах с аутсайдерами объяснить крайне трудно. Тем более, что Тейтум и Браун на двоих сыграли в последнем матче с «Хьюстоном» 80 минут на двоих, то есть, о расслабленном отношении к играм говорить вроде бы не приходится.

Пятый год подряд MVP не окрасится в звездно-полосатые цвета. Интересно, что случится раньше – американский игрок станет MVP или последний американский MVP – Джеймс Харден – завершит карьеру? На вашем месте я бы не стал торопиться с ответом.

1-3. Призовая тройка, ради которой все и затевалось

Забавные игры закончились, скоро у этого текста наступит хэппи-энд. Разумеется, у статуэтки MVP есть три фаворита, и невозможно предсказать, с кем она в итоге останется. Вы все знаете их имена – Джоэль Эмбиид, Яннис Адетокумбо и Никола Йокич.

Эта логика глупа и полна пустого символизма, но наверняка на итоговое распределение голосов повлияют оставшиеся очные матчи, поэтому очень кстати, что в следующих строчках вы увидите расписание:

26.03.2023 (04:00 мск): «Денвер» – «Милуоки»

28.03.2023 (04:30 мск): «Денвер» – «Филадельфия»

03.04.2023 (03:00 мск): «Милуоки» – «Филадельфия»

Как видите, каждый играет с каждым, то есть, все проведут по два матча. Есть полная уверенность в том, что тот, кто выиграет дважды, и станет MVP. Если все одержат ровно по одной победе, Сильверу можно будет откупоривать копилку, доставать оттуда монетку и торжественно бросать ее в прямом эфире, потому что иначе определить лучшего будет просто невозможно.

Это все случится совсем скоро, но даже такое близкое и родное вроде бы слово «скоро» относится к будущему времени, а нам нужно расставить ребят по местам здесь и сейчас. Хотя это как будто бы и нельзя сделать, руководствуясь разумом. Поэтому начну с анекдота. В общем, заходят как-то в комнату жениха претендента грек, камерунец и серб, а там

3. Джоэль Эмбиид («Филадельфия»), 37-18, без него 9-4

33,4 очка + 10,0 подбора + 4,1 передачи + True Shooting 64,8%

37,0% Usage + 7,8 NET рейтинг + 1,19 AST/TO

Грустный взгляд Эмбиида, понявшего, что он на третьем месте по версии авторитетнейшего блога «Дриблинг в никуда», а впереди еще два гостевых матча против конкурентов, не позволяет продолжить анекдот. Вероятно, он родится как-нибудь потом сам собой.

Так же как родилась великая «Филадельфия» прямо у нас на глазах. После плохого старта 12-12 Сиксерсы идут с результатом 34-10, и вы ведь наверняка уже поняли, что написал я это не просто так, потому что – все правильно – это лучший результат в НБА на этом отрезке. Шансы Эмбиида стать MVP слегка портит всебаскетбольная многогрешная борода, магия в волосках которой и не думала заканчиваться.

Что до самого Эмбиида, то в последних девяти матчах он играет грандиозно даже по своим всегда высоким меркам. Во-первых, не видно никаких признаков усталости и желания пропустить игры. Во-вторых, он начал показывать ту элитную защиту, благодаря которой в прежние годы рассматривался в качестве одного из главных кандидатов на DPoY. Вот взять хотя бы последний матч против «Кливленда», где он и против Митчелла помогал защищаться, и Эвану Мобли важный блок-шот в концовке поставил. В-третьих, в нападении все тоже настолько хорошо, насколько это возможно – в среднем 36 очков при 60% с игры.

«Филадельфия» вроде бы должна была слегка накрениться после перерыва на Матч всех звезд, потому что у нее чуть ли не самое сложное расписание в лиге. Пока что происходит совсем наоборот, в последних восьми матчах случилось семь побед при одном обидном поражении от «Далласа», где Дончич и Ирвинг набрали по 40+ очков в одном из своих первых и последних танцев.

Думаю, мало какому любителю баскетбола хочется, чтобы Эмбиид превратился в баскетбольный аналог Рейнис Таргариен, которая была The Queen who Never Was. С точки зрения никому не нужной баскетбольной как бы справедливости награду должен взять именно Эмбиид, потому что у его соперников этих канделябров и так уже по две штуки, обе руки заняты, больше девать некуда, но справедливость работает несколько иначе. С такими замахом и талантом, как у Эмбиида, невозможно остаться в темном и незаметном уголке истории – тут уж либо все почести и награды мира, либо обидное звание MVP who Never Was.

2. Яннис Адетокумбо («Милуоки»), 41-14, без него 9-6

31,5 очка + 11,9 подбора + 5,5 передачи + True Shooting 60,0%

37,8% Usage + 7,4 NET рейтинг + 1,39 AST/TO

Любой болельщик «Финикса», издали завидев Янниса, должен кричать «читер!» и быть готовым к смерти и назначенному фолу в защите одновременно, но текст этот пишется не болельщиком «Финикса», а потенциально беспристрастным автором.

«Милуоки» вполне могут стать лучшей командой года, и, если это случится – а это наверняка случится – будет очень трудно обосновать, почему доминирующий игрок первой команды лиги не должен получить MVP. Можно попытаться спрятать статуэточные перспективы грека за широкую спину удивительного Брука Лопеса, но это все-таки не самое надежное место, их ведь там быстро отыщут.

Серия из шестнадцати побед подряд, регулярное доминирование в матчах с действительно сильными командами, не думающие заканчиваться суперспособности показывают, что Яннис способен стать лучшим игроком сезона безо всяких оговорок. Но преимущество Янниса еще и в том, что он может быть признан компромиссным MVP. Дать награду Йокичу – значит, смертельно обидеть Эмбиида. Дать награду Эмбииду – значит, показать, что уже, мол, пора. Яннис же кажется идеальным выбором, он и чемпион проверенный, в отличие от остальных, и общественность давно уже свыклась с тем, что он один из величайших игроков в истории.

1. Никола Йокич («Денвер»), 44-18, без него 3-5

24,7 очка + 11,9 подбора + 10,0 передачи + True Shooting 70,1%

26,3% Usage + 12,8 NET рейтинг + 2,77 AST/TO

Сегодня вот «Денвер» выиграл, но в последнее время проигрывает всем, везде и сразу. Многие уже начали анализировать ситуацию, выяснив, что Йокич задыхается в концовке сезона, что кажется полнейшей чепухой. Призываю всех винить очень странные ротации от Майкла Мэлоуна. Например, в игре против «Торонто» камбэк не удался во многом из-за того, что Джефф Грин находился на площадке в начале четвертой четверти слишком долго и через него все забили примерно все.

«Денвер» выглядит крайне уязвимо. У хороших команд могут быть плохие отрезки, но они не должны длиться 10-12 минут, как это случается с «Наггетс». Понимаю, насколько для команды важен пик-н-ролл Мюррея с Йокичем в целом и сам Мюррей в частности, но иногда трудно смотреть на то, как он сбивается на изоляции и беспорядочную пальбу, как будто бы забывая, что находится в системе, для которой нет ничего важнее, чем хорошее движение мяча.

Самого же Йокича винить ни в чем не могу, мне не кажется, что он стал играть хуже. Наоборот, все попытки камбэков, как вот недавно с «Бруклином», были предприняты именно благодаря нему. Йокич поразительно стабилен, но, в отличие от Данкана, увлекательно стабилен. Удивительным образом в нем сочетаются авторский подход к игре и умение попасть в хайлайты. Он такой типа Кристофер Нолан или Дэни Вильнев – настоящий художник, который при этом понимает, как быть популярным и массовым. Думаю, что если баскетбол действительно надо спасать (набаты уже подготовлены, Лиллард на позиции), то спасать его будет именно Йокич, потому что он в той или иной степени понятен всем.

Следующий выпуск появится сразу после окончания регулярного сезона, никуда не переключайтесь.

