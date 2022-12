Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Минула треть регулярного чемпионата, а это значит, что пришло время второго выпуска гоночки.

Основные правила, напомню, не поменялись, найти их можно в начале вот этого текста. Раз уж и тогда после всего десяти матчей было принято решение не пускать на порог подозрительных людей с отрицательным балансом, то уж в середине декабря менять его точно не следует.

Можно было бы поставить в рейтинг Шэя Гилджеса-Александра. К этому я, вы, да и все мы, в сущности, стремимся. Трудно найти человека, который не хотел бы зафиксировать успех молодого стойкого дэйгнольтца, но пока рановато. Причина понятна, но на всякий случай предоставлю слово одному из главных визионеров в новейшей истории футбола. Арсен Венгер несколько раз представлял себе, что он скажет Богу после смерти. В большинстве случаев Бог просит Венгера оправдать свое время на земле, какое значение он вкладывал в свою жизнь и жизни других. «Я пытался выигрывать матчи», – отвечает Венгер. Бог смотрит на него скептически: «И это все?». Венгер продолжает: «Выигрывать матчи очень сложно. Если ты хорошо выполняешь свою работу, ты приносишь радость и эйфорию миллионам. А если плохо…»

Венгер говорил о футболе, но выигрывать баскетбольные матчи тоже нелегко, спросите у Шэя. Вины никакой нет, но и отстранение от топ-10 – не форма наказания.

Кого еще из фаворитов публики нет в списке? Энтони Дэвиса, разумеется. Не уверен, что должен как-то объяснять отсутствие игрока двенадцатой команды слабейшей (не сам придумал) конференции лиги в гонке за звание самого полезного игрока сезона. Исторические матчи историческими матчами, победу над Яннисом тоже в блокнотик записал, но 12-16. Да и потом. Да и потом вы же наверняка уже слышали последние новости.

Джейлен Браун может претендовать на десятку. Как и Тайриз Халибертон. Они оба могут! Но не будем полагаться на случай, ведь двух игроков из одной команды отмечать в гонке можно лишь при исключительном положении вещей, а уж вспоминать об «Индиане» в контексте хоть сколько-нибудь яркого света софитов в приличном обществе не принято.

Тем более, это все ерунда по сравнению с этим абзацем, в котором вам предстоит стать свидетелями тяжкого преступления со стороны автора блога. НЕ будет в топ-10 человека, который последние два сезона рассчитывал на попадание в топ-1. Да, речь о главном французском связном НБА Джоэле Эмбииде, том самом, который дважды набросал 50+ очков в этом сезоне и лидирует в лиге по Usage рейтингу и по набираемым очкам в среднем за игру. Пропущено слишком много матчей (восемь; на дистанции всего сезона это были бы 23 игры, с такими продолжительными отпусками и больничными его бы на должность MVP никто бы и не рассматривал), конкуренты чересчур успешны, а без Эмбиида «Филадельфия» играет лучше, чем без него (5-3 против 10-9).

Наверное, не самый лучший аргумент, учитывая отличный NET рейтинг (7,8), и все эти размышления хорошо перебиваются тем, что в последних шести матчах он набирал по 38 очков, доминируя эээ над кем? При всем уважении, но я вижу выездные поражения в матчах с «Мемфисом» и «Хьюстоном», а еще четыре домашние победы над «Лейкерс», «Шарлотт», «Сакраменто» и «Голден Стэйт» без Стефена Карри. Как пела несравненная Шанайя Твейн, That Don’t Impress Me Much.

Не сомневаюсь при этом, что в течение следующих месяцев Эмбиид с грацией жирафа запрыгнет не только в топ-10, но в топ-5, потому что ему там самое место.

А если я не включаю Зайона в топ-10, то какого же колокола свободы тогда пишу о нем так много? Переходим к основным номинантам.

10. Зайон Уильямсон («Новый Орлеан»), 15-9, без него 3-2

25,5 очка + 7,2 подбора + 4,6 передачи + True Shooting 65,2%

27,5% Usage + 10,3 NET рейтинг + 1,47 AST/TO

Интересная неделька у Зайона – сначала дважды подряд разбомбили потерявшихся в пространстве «Санс», сделав из этих побед целое заявление. После этого на их лучшую в лиге (если брать только последний месяц) защиту обрушилось безумное и, как порой кажется, малоуправляемое нападение «Юты», и оказалось, что дела у воцарившихся было Пеликанов не так уж хороши, как все начали было думать. А потом и вроде бы записавшиеся в клиенты «Санс» каким-то образом отыграли большой отрыв и сравняли счет в сезонной серии, которая вроде бы закончилась – по крайней мере, в регулярном сезоне.

К более важным темам. А вы знали, что Зайон Уильямсон не просто один из самых ярких игроков в НБА, а счастливый обладатель прозвища «Занос»? Как бы Танос, только Зайон. Если оно отсылает к тому, что остановить Зайона в краске так же трудно, как отобрать перчатку бесконечности у главного комикс-злодея последнего тысячелетия, тогда прозвище полностью оправданно.

Уильямсона часто обвиняют в однообразии, но какой толк в этих обвинениях, если он является одним из самых эффективных игроков лиги?

Зайон еще не делает команду лучше настолько, чтобы быть в числе самых главных претендентов на MVP, но никак нельзя не отметить его личностный и баскетбольный рост после целиком пропущенного прошлого сезона и при условии отсутствия Брендона Ингрэма в этом году. Десятое место – в самый раз. Возможно, и в последний.

9. Стефен Карри («Голден Стэйт»), 14-12, без него 1-4

30,0 очка + 6,6 подбора + 6,8 передачи + True Shooting 66,8%

29,7% Usage + 7,0 NET рейтинг + 2,19 AST/TO

Квиз! Считайте это разминкой перед легендарной «Своей игрой».

Вот два игрока, назовите обоих.

Игрок А: 34,4 минуты, 30,0 очка (50,0%-43,4%-91,9%)+6,8 передачи+6,6 подбора+3,2 потери; 10,1 – 20,2 (попадания с игры / попытки бросков)

Игрок Б: 34,2 минуты, 30,1 очка (50,4%-45,4%-90,8%)+7,7 передачи+5,4 подбора+3,3 потери; 10,2 – 20,2 (попадания с игры / попытки бросков)

Подсказка: оба эти игрока похожи на Соню Карри.

Ответ: Игрок А это Стеф Карри образца нынешнего сезона. Игрок Б – Стеф Карри образца сезона-2015/2016, когда он стал первым в истории НБА безальтернативным MVP.

Карри был прекрасен в проблемной команде, но результаты ее оставляли желать лучшего. Они вроде бы никого из приближенных к императору трехочковых не волновали, основная концепция заключалась в том, что «ну, вот сейчас начнется нормальная игра. Ну, вот сейчас точно. Тут два матча выкинем из бытия, запустив на площадку Кумингу и Джерома. А переживать не надо. Вот прямо сейчас будем доминировать. В любом случае, скоро, мы в моменте». Дошло до того, что Карри травмировался, пропустит около десяти матчей, и теперь перспектива не попасть в плей-офф выглядит не такой уж гипотетической.

8. Джа Морэнт («Мемфис»), 17-7, без него 2-3

26,7 очка + 6,7 подбора + 7,7 передачи + True Shooting 55,4%

34,5% Usage + 10,3 NET рейтинг + 2,07 AST/TO

Наверное, низковато. Учитывая уже месячное отсутствие друга по бэккорту Десмонда Бэйна – тем более. Статистика всезнающая принесла известие о том, что только один игрок в истории НБА демонстрировал такие же показатели по очкам, подборам и передачам при 70+ процентах побед, как Морэнт в этом сезоне. Не знаю, насколько это для вас важно, но этим человеком был Леброн Джеймс в 2010 году, когда выигрывал свой второй MVP в карьере.

«Мемфис» идет на первом месте на Западе, то есть там, где все меняется слишком быстро. Предполагаю, что поражение и удаление в матче с «Оклахомой» разбудит дополнительного внутреннего зверя в Морэнте – вдобавок к тому, что и так никогда не дремлет. «Мемфису» определенно понадобится дополнительная энергия, чтобы успешно закончить такой обнадеживающий для них календарный 2022 год, ведь в ближайшие десять дней «Гриззлис» предстоит провести матчи против «Денвера», «Финикса», «Голден Стэйта», снова «Финикса» и «Торонто», причем только один из этих матчей они сыграют дома.

7. Донован Митчелл («Кливленд»), 16-9, без него 2-2

29,5 очка + 3,9 подбора + 4,6 передачи + 1,4 перехвата + True Shooting 64,0%

30,1% Usage + 4,9 NET рейтинг + 1,54 AST/TO

С точки зрения бросковой эффективности Митчелл вышел на принципиально более высокий уровень, и это при увеличении игрового времени. Отказался от большого количества флоатеров и, попав в более приятное окружение, стал получать гораздо больше возможностей для легких бросков, хотя для игрока такого уровня почти все броски легкие.

Если говорить об ожиданиях от «Кливленда», то больше всего жду возвращения Рики Рубио. Очень нравится, как Митчелл взаимодействует с Гарландом, и видно, что Донован сам получает от игры с тру-ПГ большое удовольствие, никогда он еще не бросал так часто с получения. Самый эффективный Митчелл – тот, который не конструирует атаки, а в отсутствие Гарланда именно ему приходится этим заниматься. Когда появится Рубио, Митчелл сможет играть на позиции второстепенного болллхэндлера не большую часть матча, а почти весь матч, и это будет для него лишь во благо.

6. Кевин Дюрэнт («Бруклин»), 18-12, без него 1-0

30,4 очка + 6,6 подбора + 5,4 передачи + True Shooting 67,4%

31,1% Usage + 2,6 NET рейтинг + 1,47 AST/TO

Какое-то звание Дюрэнту точно нужно отдать. Он не станет величайшим игроком поколения (хотя какого именно поколения?), но будет ли кому-то хуже от того, что мы назовем его «самым уникальным игроком в новейшей истории НБА»? Едва ли.

Дюрэнт не пропускает матчи, играет дичайшие для его возраста и истории травм 37 минут. Каждая его игра по капле вымарывает из общественного сознания по одному анекдоту о «Бруклине» последних сезонов, к этой команде стали относиться намного серьезнее. Такая смена парадигмы прошла почти незамеченной, но, на самом деле, это великое достижение Дюрэнта, потому что еще месяц назад над «Нетс» потешались примерно все, кому надоело издеваться над «Лейкерс» (и примкнувшие к ним легенды, которым делать это никогда не наскучит). Сейчас же «Бруклин» идет на четвертом месте в сильнейшей конференции лиги, одержав десять побед в одиннадцати последних матчах. Дюрэнт впервые с 2014-го года (все ведь помнят, что было с Дюрэнтом в 2014-м году?) набирает больше тридцати очков за матч, делая почти все для команды. Шестое место для такого игрока преступно низко, но такой уж нам достался сезон, в котором мало выдающихся команд, но много выдающихся игроков.

5. Девин Букер («Финикс»), 18-10, без него 0-2

28,0 очка + 4,8 подбора + 5,8 передачи + True Shooting 58,5%

31,3% Usage + 6,3 (еще полторы недели назад был 9,1, а потому что не нужно проигрывать несколько раз по тридцаточке) NET рейтинг + 2,30 AST/TO

Последние годы многие причастные к команде из Аризоны думали, что может случиться, если Букер будет играть столь же агрессивно, как во времена «Финикс УНИКСанс» (2016-2019), ухитряясь при этом добиваться результата. Да вот же оно!

Казалось, приход Криса Пола настолько рационализировал игру Букера, что в ней не осталось места сумасбродству, которое и позволяет совершать великие вещи. Так было в предыдущие сезоны, Букер играл уверенно, относительно стабильно, его мастерство не вызывало вопросов, но не о таких баскетболистах слагают легенды.

Летописи и людские сердца не запоминают тех, кто осмысленно идет к цели по пути наименьшего сопротивления. Так делал Букер в последние пару лет, и было в этом что-то неуловимо искусственное, как будто сельского самоучку взяли в престижную академию, надели пинжак и стали бить розгами по пальцам за малейшую импровизацию (на всякий случай в таких ситуациях принято винить Криса Пола). Несмотря на успешность и правильность процесса, наблюдать за ним было не слишком интересно.

В истории остаются лишь те, кто пытаются совершить невозможное. Именно этим занимается Девин Букер в нынешнем сезоне, в котором вроде бы все должно было развалиться. Крис Пол неожиданно постарел и стал пропускать много матчей, Джей Краудер ведет какую-то одному известную двойную игру, Кэмерон Джонсон травмировался, все остальные тоже травмировались (кроме Микала Бриджеса, для него усталость – это иллюзия (с)). Вопрос с владельцем не решен.

«Финикс» должен был стать запланированным разочарованием этого сезона, но Девин Букер решил играть не как «нууууу окееееей, давайте включим его в пятерку претендентов на MVP, очень много матчей выиграл, таков регламент, а кто мы без регламента», а как «*****, он чего вообще, что ему сделали «Чикаго», «Сакраменто» и «Новый Орлеан»??»

Чтобы стать главным претендентом на MVP Букеру не хватает одного – стабильности. С другой стороны, возможно ли стабильность при столь высоко задранной в лучших матчах этого сезона планке? Кажется, ее не было почти ни у кого в истории.

Вся карьера Букера – это роман воспитания. В этом сезоне он окончательно повзрослел, окончательно взгромоздив на свои плечи всю ответственность за результат и умудрившись при этом лишь повысить собственную эффективность. Несмотря на поразительную временами статистику, его влияние на игру команды невозможно измерить с помощью цифр. Статус единственного игрока команды, способного регулярно и самостоятельно создавать себе бросок, зарабатывать штрафные; безумное количество «предголевых» (с) или хоккейных передач. Без него «Финиксу» просто стыдно показаться на люди, и ведь речь идет о четвертой команде Запада.

Готов ли я признать Девина Букера лучшим игроком в истории «Финикса» уже сейчас? Об этом вы узнаете в одном из следующих выпусков.

4. Никола Йокич («Денвер»), 17-8, без него 1-2

25,2 очка + 10,9 подбора + 9,0 передачи + 1,5 перехвата + True Shooting 69,2%

27,9% Usage + 10,8 NET рейтинг + 2,47 AST/TO

Еще одна одновременно и fun, и crazy stat вдогонку: Йокич РЕАЛЬНО находится на 222-м месте в лиге по проценту бросков, забитых НЕ после передачи. Не шучу. Ne šalim se. Ладно, прямо сейчас

Понравилась фраза на одном сайте после недавнего матча «Йокич Наггетс» против «Вашингтона». Смысл ее заключался в том, что если Йокич, как и с «Уизардс», будет регулярно набирать 43 очка (17-20 FG), 14 подборов и 8 передач за 33 минуты, то третий MVP наверняка никуда не уйдет. Да, если так, тогда конечно, только вот великие Вашики (с) из последних тринадцати матчей выиграли целый один. Зато свой! Но как будто бы этого все равно недостаточно, чтобы делать на основании игры с таким соперником какие-то громкие заявления.

Правда, буквально вот сегодня, перед отправкой выпуска в печать, Йокич вдоволь успел поиздеваться над «Шарлотт», но все-таки это всего лишь «Шарлотт». Восемь лет назад им дважды в течение месяца устраивали ночи от 60 и выше Кармело Энтони и Леброн Джеймс, теперь пришло время центровых. То Эмбиид наберет 53+12, то Йокич вот сегодня подарок принесет в праздничной коробке размерами 40*27*10.

Йокич во многом стал в этом сезоне только лучше, чем был прежде, доказав, что при более-менее вменяемом составе он способен доминировать на дистанции регулярного чемпионата. На Западе все еще нет фаворитов, поэтому «Денвер» вполне может стать лучшей командой по итогам 82-х игр, и тогда претензии Николы на третье звание MVP подряд будут более чем обоснованы. Для этого есть все, не хватает только великих матчей, которые хоть кто-нибудь смотрит, но время и возможности их провести еще есть – например, в ближайшее воскресенье.

3. Лука Дончич («Даллас»), 15-12, без него 0-3

33,0 очка + 8,3 подбора + 8,7 передачи + 1,6 перехвата + True Shooting 60,7%

37,0% Usage + 4,4 NET рейтинг + 2,39 AST/TO

C «Далласом» неудобно играть примерно всем. Уникальное умение делать равным себе почти любого соперника напрямую связано именно с талантами Луки Дончича. Есть ощущение, что они постоянно тренируются перед плей-офф,

Что можно сказать о Дончиче, чего вы не знаете? Все его куплеты мы уже давно разучили, поем наизусть. Хочется дождаться этапа какого-то переосмысления собственного творчества со стороны гения (?), но пока он бренчит все те же аккорды. Возможно, оно и к лучшему. Не думаю, что для вас будет сюрпризом известие о том, что Дончич находится на первом месте в лиге по количеству «изоляций» – разумеется, перед Харденом.

В первом выпуске я недоумевал от количества и низкой эффективности трехочковых с ведения, и сейчас этот показатель стал еще выше. 90% от общего числа трехочковых – это вот те самые любимые нами всеми броски с ведения. То есть, только один из десяти своих трехочковых Дончич бросает после того, как получит передачу (от самого себя ха-ха).

Чем Дончич не MVP? Действует на психологию – мол, в прошлом году соседу Страхиньевичу из шестой квартиры дали приз за лучшее расхламление безнадежной квартиры, так вот все ведь по методичке делаю, пытаясь впечатлить жилком. Команда плохая, результат во многом зависит от того, полетят ли у Хардауэя трехочковые. Играет Лука рекордные минуты, набирая при этом рекордное количество очков. Стал эффективнее разыгрывать, у него чудесный показатель передач к потерям, рекордный в карьере и один из лучших в лиге.

Проблема только в том, что в прошлом году ни одному игроку из топ-3 команд лиги MVP отдать было никак нельзя, а в этом – можно. Две с отрывом пока лучшие команды лиги представлены двумя лучшими игроками сезона, поэтому выше третьего места Дончичу пока не удастся.

2. Яннис Адетокумбо («Милуоки»), 17-7, без него 4-1

30,6 очка + 11,1 подбора + 5,3 передачи + True Shooting 58,2%

37,6% Usage + 5,1 NET рейтинг + 1,45 AST/TO

Я закрываю глаза и не вижу поражений от «Хьюстона» и «Мемфиса». NET рейтинг был намного выше, но потом произошло убийство в штате Теннесси, и он на два пункта просел.

Вообще в последнее время стало как-то трудно смотреть матчи «Милуоки», сплошные выносы, причем в разные стороны. Только вот давайте не будем забывать о том, что за последний месяц «Бакс» потерпели всего четыре поражения, причем все какие-то странные – дома от «Чикаго» (?), дома от «Лейкерс» с чуть ли не лучшей игрой в карьере Энтони Дэвиса, ну и вот эти самые, уже упомянутые выше.

Яннис доминирует, но как-то без огонька. Все есть, не только былого вдохновения – или же я успел им пресытиться. «Милуоки» на данный момент идут с лучшим балансом побед и поражений в лиге, но настоящая проверка начнется на этой неделе. В течение семи дней им придется в гостях сыграть с «Новым Орлеаном», «Кливлендом», «Бруклином» и «Бостоном» (в Рождество).

То есть прямо по рейтингу претендентов на MVP надо будет пройти – от условно самого легкого к условно самому сложному. Есть ощущение, что каким-то матчем Буденхольцер пожертвует, потому что играть придется в буквальном смысле через день, но, если удастся выиграть хотя бы трижды, не будет никаких сомнений в том, who is wearing this shit now.

1. Джейсон Тейтум («Бостон»), 21-8, без него 1-1

30,2 очка + 8,2 подбора + 4,1 передачи + True Shooting 61,1%

31,7% Usage + 9,9 NET рейтинг + 1,48 AST/TO

Не уходя далеко от темы воцарения. Порой возникает ощущение, что корона, окаймленная ростками трилистника, уже ждет Тейтума, потому что куда же она денется, ведь давно пора наградить своего потомственного hooper’а, а более явного кандидата, чем Тейтум, вроде бы и не существует. Сегодня вот «Бостон» даже «Орландо» проиграл без Тейтума, показывая тем самым невиданную важность своего лидера для побед на любыми командами.

Тейтум играет самые большие минуты в карьере, набирая сильно больше очков, чем прежде (кажется, я писал то же самое про другого игрока буквально несколькими абзацами выше), про атакующий рейтинг уже сказано-пересказано – да, выдающийся. С каждым сезоном Джейсон увеличивает долю трехочковых бросков от общего числа попыток:

2020/2021 – 36,8%

2021/2022 – 41,6%

Сейчас (2022/2023) – 44,5%. Наверное, хочет дойти до половины. Выглядит это порой даже слишком современно, и мы все помним, чем такая тяга к дальним атакам обернулась в финале. Тем не менее, многие последние матчи три не слишком удались, особенно проигранные с «Майами» (5-18, 5 потерь) и с «Голден Стейтом» (6-21). Есть ощущение, что нападение «Бостона» сильно теряет в своем великолепии, когда сталкивается с действительно мотивированным и сильным соперником, вышедшим на матч с хорошим оборонительным планом. Болельщики команды сейчас надеются лишь на то, что этот сезон не станет перевертышем сезона прошлого, когда команда до января вообще не играла, а потом понеслась вперед и остановилась за полшага до титула.

