Тони Паркер заслуживает место в топ-75 НБА. Его отсутствие в списке величайших баскетболистов невозможно объяснить

Пока продолжался сезон, я откладывал тексты на исторические темы, но сейчас, когда перестали появляться даже загадочные посты Кайри Ирвинга, и из инфоповодов остались только инсайды Брайана Уиндхорста про пиццу (#saynotofatshaming), пришло время неизбежного. Как вы все знаете, минувшей осенью НБА в рамках юбилейных партийных мероприятий представила общественности топ-75 баскетболистов в истории лиги. На самом деле, в список вошли не 75, а 76 игроков, но это мелочи. Разумеется, список этот составлялся не только для того, чтобы почтить легенд, но и чтобы позволить оскорбленным болельщикам выплеснуть свои эмоции и спросить у ясеня, где же Гилберт Аринас и Кайри Ирвинг.

Зайдусь-ка тоже в праведном, пусть и запоздалом гневе. Многого я в этом списке не понимаю, голова идет кругом от осознания того, насколько нагло и цинично отшвырнули на обочину истории Дуайта Ховарда, но по-настоящему трясет меня от отсутствия в списке только одного игрока – Тони Паркера. Несмотря на то, что я никогда не болел за «Сан-Антонио», несмотря на то, что Джинобили мне всегда нравился больше, отсутствие Паркера невозможно объяснить ничем. Господитыбожемой, у этого француза даже имя и фамилия, как у коренного фермера из Айовы, что еще нужно было голосующим?!

Сразу скажу, я не планирую писать подробный панегирик Паркеру, поскольку делал это два года подряд в 2013-м и 2014-м годах, с тех пор мое восприятие карьеры Паркера толком не изменилось, потому что как раз с сезона-2014/15 у Тони Стремительного начала пропадать стремительность, и этот неизбежный процесс вызвал общий игровой упадок. Цель текста – донести в случае необходимости до благодарной аудитории мысль о том, что наследие Тони Паркера должно оцениваться по самым высоким меркам, и дело даже не только в топ-75 как таковом, это список лишь символ. Списки появляются и исчезают, а секс с женой одноклубника и Евой Лонгорией – навсегда . Занятие это бесполезное и неблагодарное, но после того, как я от серьезных людей услышал сравнения Паркера с Дереком Фишером, у меня просто не осталось выбора. Аргументов заготовил множество, все, возможно, и не расчехлю, но постараюсь быть убедительным.

Часто говорят о том, что, мол, «такие игроки, как Тони Паркер, Клэй Томпсон и еще там кто-то должны быть упомянуты в числе прочих великих баскетболистов, потому что они не были суперзвездами, но помогали своим могущественным структурам че-то там и далее по шаблонному тексту». Все как бы правильно, только вот есть одна неувязочка – Паркер-то как раз был суперзвездой. Многие не хотят этого замечать, признавая статичное и вечное верховенство Тима Данкана, как будто на берегах Аламо время остановилось, и сколько календарь не переворачивай, там всегда будет 2003-й год. Только вот Тони Паркер был вторым-третьим игроком «Сан-Антонио» в период первых двух чемпионств, вторым – в период третьего чемпионства и первым-вторым – в период четвертого чемпионства. Это уже звучит лучше чем, например, карьера Джеймса Уорти, который первым игроком в чемпионских «Лейкерс» никогда не был, несмотря на MVP Финала (как будто у Паркера его нет), что вполне нормально при здравствующих Мэджике и Кариме. Тем не менее, Уорти в топ-75 присутствует, а Паркер, как мы выяснили, нет.

Если же не брать именно чемпионские сезоны, то в период с 2009 по 2014 годы Паркер был первой опцией в атакующей игре команды. Первой! В сезоне-2011/2012 Тони оказался в пятерке голосования за MVP, в сезоне-2012/2013 именно он был лучшим разыгрывающим лиги. Нет почти никаких сомнений в том, что, если бы не чудо Рэя Аллена в том самом шестом матче, Тони Паркер стал бы на какой-то момент лучшим игроком НБА и получил бы второй приз MVP финала. Два MVP Финала есть только у Мэджика, Берда, Джордана, Оладжувона, Шакила, Данкана, Кобе, Леброна, Дюрэнта и Кавая. 2 MVP финала – это козырь, который невозможно бить. Собственно, Кавай Ленард именно этот (и почти только этот) козырь использовал в качестве пропуска в топ-75.

Только вот и без второго MVP финала у Паркера есть очень яркий пик 2011-2013, во время которого он был лидером одной из сильнейших команд лиги, а также удивительная долговечность и стабильность. Такой стабильности нет, например, у Ману Джинобили, о чем говорят хотя бы его две поездки на Матчи всех звезд против шести таких поездок у Паркера и два попадания в сборные сезона против четырех таких попаданий Паркер. Подобное сочетание стабильности и яркости должно приводить любого игрока к истинному величию, но в случае с Паркером это правило почему-то не работает. Селяви merde.

Понятно, что, говоря о Паркере, нельзя не сказать о семейственности династии «Сан-Антонио» и системе Поповича (с). Обычно принадлежность к столь высокофункциональной махине ставится в упрек Паркеру – мол, чего он там, вьется себе в трехсекундной зоне, пока Попович за ниточки дергается, так и бы Ниликина мог, если бы родился попозже. Планирую взвалить на свои плечи непосильную вроде бы ношу и показать, что успешность франшизы должна была бы сыграть в пользу Паркера.

Все знают термин «династия», но никто не знает, что конкретно он означает. Это нормально, потому что у него действительно нет нормального определения. Каждый понимает то, что хочет. Понятны общие критерии – чтобы быть Династией, команда должна выиграть несколько титулов, играть стабильно на протяжении долгого времени, желательно не меняя при этом тренеров и основной костяк баскетболистов (хотя бы 2-3 человека должны быть константами). Таким образом, в истории НБА выделяется восемь-девять династий:

«Чикаго» (1991-1998) – Джордан, Пиппен и Родман;

«Бостон» (1957-1969) – Расселл, Коузи, Сэм Джонс;

«Сан-Антонио» (2003-2014) – Данкан;

«Лейкерс» (1980-1989) – Карим, Мэджик, Уорти;

«Бостон» (1981-1987) – Берд, Макхейл, Пэриш;

«Лейкерс» (1999-2004) – Кобе, Шак;

«Миннеаполис Лейкерс» (1949-1954) – Майкан;

«Голден Стэйт» (2015-2022) – Карри, Дюрэнт;

+ иногда выделяется династия «Майами» (2011-2014), хотя четыре года, конечно, не самый большой срок, да и ожидания от объединения Леброна с Уэйдом и Бошем были несколько выше итогового результата. Чаще говорят не столько о династии «Майами», сколько о персональной династии Леброна (2011-2018), распространившейся как на южное побережье, так и на огайское захолустье.

Так вот. Каждая династия, как можно заметить из вышеприведенного списка, представлена в топ-75 как минимум двумя баскетболистами. Любая, кроме «Сан-Антонио» и совсем уж древнего послевоенного «Миннеаполиса». С «Миннеаполисом» ясно, он у всего баскетбольного мира ассоциируется исключительно с профессорскими очками Джорджа Майкана. Кто-то назовет Верна Миккельсена, еще пара человек в мире – Джима Полларда, Рома Сприкут вспомнит даже Дика Шнитткера, но так или иначе это команда Майкана. По какой-то причине тот же исторический трюк пытаются провернуть и с «Сан-Антонио», оставляя в пантеоне лишь Данкана, но и того парадоксальным образом не подпуская даже его на самый верх. Хотя, казалось бы, если он все чемпионства выигрывал практически в одиночку, то и почести ему должны быть оказаны соответствующие.

Формально, кстати, придраться трудно, потому что в топ-75 есть Дэвид Робинсон, который причастен к первым двум чемпионствам «Сан-Антонио», и есть Кавай Ленард, ставший MVP Финала-2014. Вот вам еще два человека к Данкану в компанию, чтобы не скучно было. Все хорошо, только Робинсон к чемпионству-2002/2003 отношение имеет очень опосредованное, а чемпионство-1999 в зачет не идет, потому что династия, по моему личному мнению, на которое имею право, началась как раз в 2003-м и связана с четверкой Попович – Данкан – Паркер – Джинобили. Таким образом, Робинсон явно попал в топ-75 за те подвиги, которые он совершал в XX веке. Что касается Кавая Ленарда, то это тоже не слишком серьезно. В последнее время активно пытаются переписать учебник баскетбольной истории таким образом, как будто именно Ленард был лидером «Сперс» в то время, но это ведь совсем не так. Он отлично провел последние три игры Финала, но лидеры на том историческом отрезке у «Сан-Антонио» были другие, а Ленард тогда только начинал переходить из класса ролевых игроков в класс звезд – о суперзвездности же и речи не было.

Тот факт, что из золотой троицы «Сан-Антонио» только Данкан попал в интересующий нас список, в голове не укладывается совершенно, причем ни с какой точки зрения – ни с исторической, ни со спортивной. То, что от «Голден Стэйт» нет ни Томпсона, ни Грина, не кажется проблемой, потому что, во-первых, есть Дюрэнт, во-вторых, на момент голосования еще не был выигран недавний титул, в-третьих, карьеры Томпсона и Грина далеки от завершения. Даже «Нью-Йорк», который в начале семидесятых выиграл два титула, в ТОП-75 представлен сразу тремя игроками – причем как минимум любимец Вуди Аллена Эрл Монро и Дэйв Дебушер кажутся фигурами, прям скажем, спорными. Но одно дело священные «Никс», а другое – деревенщины из «Сан-Антонио».

Явным признаком великого игрока всегда считалось умение менять свою игру в зависимости от сломов исторических эпох и нужд команды. Паркер делал и это, причем несколько раз – в первый раз это случилось после финала 2005-го года, когда он казался слабым звеном на фоне партнеров. Перед сезоном-2005/2006 в «Сан-Антонио» пришел тренер Чип Энгелланд, с помощью которого Паркер поставил приличный средний бросок после ухода влево и окончательно перестал бросать странные трехочковые в промышленных масштабах. Во второй раз это случилось около 2010-2011 годов, когда Паркер стал настоящим диспетчером команды, время от времени раздавая по 9-10 передач за серию. Так вот и получается, что игрок, который всю жизнь вроде бы полагался только на скорость, претерпел несколько заметных трансформаций, за которые игроков более популярных команд носили бы на руках.

Подытоживая, замечу еще вот что. Паркер всегда говорил, что для него важно было не уйти на драфте под высоким номером, а попасть в команду, в которой он сразу сможет бороться за победу в чемпионате. Это единственное, что для него имело смысл в баскетболе, и он готов был добиваться своей цели, как говорится, «whatever it takes». В итоге добился, и не раз, завершив карьеру пятым игроком в истории НБА по набранным очкам в плей-офф и девятым – по передачам. Если это ничего не значит, то мне трудно понять, для кого делаются все эти рекламы типа «this is why we play», зачем все с восхищением цитируют Кобе Брайанта и его «job not done». Получается, все это только слова, потому что вот у вас есть один из главных чемпионов последних двадцати лет, а ему только фигвамы рисуются на основании того, что он играл в сильной команде и внешне похож не на бескомпромиссного бойца, а скорее на модель Christian Dior. Что ж, зато города Сан-Антонио, Виллербан и баскетбольная трибуна все помнят!

Фото: Gettyimages.ru/Ronald Martinez, Jed Jacobsohn