Янниса невозможно забыть, Тейтума необходимо короновать. Гонка за MVP плей-офф НБА

Сколько живу на свете, столько не понимаю того, по какой причине в НБА не принято давать индивидуальные награды за игру в плей-офф. В регулярном сезоне вы можете получить все блестящие кругляши этого мира, но так и не поймете, зачем, собственно, вы полгода в этом самом регулярном сезоне корячились. Вот уже три года подряд лучшие команды «регулярки» вылетают во втором раунде плей-офф, преимущество своей площадки не играет никакой роли, а после неудачного выступления того или иного игрока в плей-офф никто никогда не помнит, хорош он был в регулярном сезоне или нет. См. поправку Джеймса Хардена.

В плей-офф можно получить индивидуальный приз, но только один – MVP финала (в этом году добавились еще MVP финалов конференций, но это вроде бы разовое юбилейное явление). Который, на самом деле, является лишь придатком к чемпионскому титулу, потому что стать MVP финала может только игрок команды-победителя. Правило негласное, но невероятно идиотское. Ох уж эта Америка с ее фиксацией на результате и верховенстве законов джунглей! Функционерам НБА почему-то в голову не приходит мысль о том, что лучший игрок может потерпеть поражение, потому что баскетбол, в общем, командный вид спорта. Не могу даже представить, в каком иллюзорном мире нужно жить, чтобы определить в качестве лучшего игрока финала-2015 Андре Игуодалу, а не Леброна Джеймса.

В футболе, например, никого не запаривает признать лучшим футболистом чемпионата мира Диего Форлана, который с Уругваем еле пролез в четверку лучших, или вот Месси награждать главным призом вообще всегда в связи с его помазанностью святым миром. Думаю, это правильно, несмотря на то, что в мировом футбольном устройстве неправильно примерно все остальное. Да и что вообще за манера такая – выдергивать из бытия лучшее время в жизни баскетбольных болельщиков, то есть, первые три раунда плей-офф? Все игроки мечтают почувствовать атмосферу плей-офф и попробовать выйти в финал, и если у кого-то это не получается, то это не повод не отметить их личные жертвы и страдания, через которые они наверняка проходили, пока не вылетели по дороге к главной серии года.

Хорошо, что «Дриблинг в никуда» стоит на страже мультиспортивных ценностей. Раз уж последние десять лет я с большими перерывами развлекал вас Гонкой за MVP регулярного сезона, то хотя бы один раз нужно явить миру Гонку за MVP плей-офф. Да, всего плей-офф, не какой-то отдельной серии или матча. Всего вот этого плей-офф, который, пусть и хромает в этом году на обе ноги, уже успел нас каким-то образом изумить.

Десять игроков я не набрал, потому что в таком случае мне пришлось бы включать в список разных интересных ребят вроде Гранта Уильямса, Кевона Луни, вылетевшего Джру Холидея или вот Дреймонда Грина, который при всей своей неоспоримой важности просто боится смотреть на кольцо. Серьезно, посмотрите на количество его бросков с игры и на проценты попаданий вообще откуда угодно, потом сравните с тем, что было в прежних походах за титулом, и вы сильно удивитесь увиденному.

Итого набралось ровно восемь человек.

8. Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт»)

Да, бывает и такое. Второй лучший игрок коронованной Золоторожденной Династии теперь называется Уиггинсом. Еще несколько месяцев назад я походя бросал странные фразы о том, что, мол, нельзя доверять команде, которая сильно полагается на Эндрю Миннесотского, но жизнь меня, как всегда, поставила в неловкое положение.

Что мы видим сейчас? Во-первых, Уиггинс вернул нам всем 2007-й год, когда главным хайлайтом плей-офф тоже стал данк игрока «Голден Стэйта» через светловолосого иностранца.

Во-вторых, Уиггинс полностью переродился и обрел себя в новой роли. Он больше не баст и не человек, которого унижал Джимми Батлер. Думается, что он бы и сам теперь был готов унизить Джимми Батлера, но едва ли ему представится возможность это сделать. «Голден Стэйт» сделал Уиггинса лучше, и теперь Уиггинс делает лучше «Голден Стэйт». Если исключить отсутствие достойных навыков пойнт-форварда, Эндрю настолько универсален, что делает на площадке примерно все. Это было понятно и в первых двух раундах, но в серии с «Далласом» таланты Уиггинса сверкают настолько ярко, насколько это возможно.

«Голден Стэйт» с ним на площадке – лучшая защитная команда лиги. Без него – прямо скажем, не лучшая, причем настолько, что уже и худшая. При этом Уиггинс настолько одарен природой, что ему вообще никакого труда не составляет после элитной защиты против Луки Дончича побежать вперед, забить трехочковый или пободаться за подбор в нападении, что он делает лучше всех в команде, за исключением Кевона Феномена Луни.

Уиггинс наконец-то стал тем игроком, на которого действительно не жалко было потратить первый номер драфта. Не суперзвезда, но вполне себе симпатичное промежуточное звено между Харрисоном Барнсом 2014-2016 и Кевином Дюрэнтом 2017-2019. Сейчас весьма вероятен финал «Бостон» – «Голден Стэйт», и если Золоторожденным удастся в нем победить, то это будет означать, что Уиггинс наверняка отлично отзащищался против Тейтума и Брауна. Ну и вы понимаете, что к чему я веду. Уиггинс сможет стать MVP Финала, потому что Стефен Карри им не сможет стать никогда – таков был его уговор с Создателем. «Все, что хочешь, мол, Степан Деллович, но вот не MVP Финала. Прости. Так нужно, не спрашивай».

7. Эл Хорфорд («Бостон»)

Пару дней назад, когда объявили, что Девин Букер стал первым игроком «Финикса» за пятнадцать лет, попавшим в первую сборную All-NBA, я начал рыться в пыльных архивах и вспомнил, что Шакил О’Нил каким-то образом заполз в третью сборную All-NBA в сезоне-2008/2009. В попытках восстановить цепочку событий тринадцатилетней давности в собственной голове, я прыгнул в трясину обсуждений на реддите и прочитал, что многие хотели видеть в третьей сборной в том сезоне как раз Эла Хорфорда. Понятно, что Хорфорд тогда был только на пути своего звездного становления, и что писать подобное могли только его родственники, и те венесуэльцы, которые прям с детства за Чавеса, но тем не менее.

Смысл предыдущего сбивчивого абзаца заключается в том, что Эл Хорфорд играет в лиге давно, пережил парочку баскетбольных революций и прошел длинный путь от партнера–Джоша Смита до партнера-Роберта Уильямса, что вообще одно и то же .

И вот сейчас в свои 36 лет Эл играет чуть ли не в лучший баскетбол в карьере. Его роман с «Бостоном» – это история как раз о том, что место действительно может красить человека. Два года назад в составе грустной «Филадельфии» на него было жалко смотреть, и не было никаких сомнений в том, что Хорфорд теперь может пригодиться только как батяня- комбат контракт в детском саду города Оклахомы.

Ничего подобного. Вот он снова тут, в Гардене, снова фигачит какие-то безумные 50% из-за дуги и показывает, что никто, даже греческий бог, не может считать себя лучше Эла Хорфорда. Он – Гарнетт новой этики, мягкий, регулярно подавляющий свое звериное начало Гарнетт конца десятых – начала двадцатых, символ нового чемпионского «Бостона», и не перестанет им быть, даже если чемпионство останется всего лишь в проекте.

6. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

Так он же вылетел?

Ну да, и что?

Яннис протащил отряд бойскаутов из Висконсина по извилистым дорожкам семиматчевой серии с «Бостоном». Вы видели его статистику в этой серии и то, как Яннис играл? Средневековый таран не так похож на средневековый таран, как на него был похож Адетокумбо. Представьте, что за гордое звание третьего главного атакующего игрока «Милуоки» в той серии боролись не Бобби Портис и Пэт Коннатон, а был кто-то посерьезнее. Не знаю, например, Крис Миддлтон. Все могло быть совсем иначе.

Яннис – лучший игрок мира, пока не доказано обратное, а доказать это будет очень трудно. Чтобы хоть как-то выйти из реальности Евклида, человечеству потребовалось около двух тысяч лет. Чтобы отринуть баскетбольное верховенство другого грека, понадобится хотя бы несколько лет.

5. Джейлен Браун («Бостон»)

Наконец-то бостонские ребята разобрались, кто у них главный. Если перед сезоном считалось, что Браун и Тейтум игроки примерно одного уровня и могут быть суперзвездами равной величины, то за последние восемь месяцев многое изменилось. Тейтум попал в первую пятерку All-NBA, Браун не попал никуда. Тейтум собирает респекты после каждой победы «Бостона» в плей-офф, Браун же ограничивается милыми комментариями в свой адрес в стиле «ну это худшая в истории баскетбола игра для парня, набравшего 40 очков». Сегодня после первой половины пятого матча с «Майами» все смеялись над дриблингом Брауна, подключился даже великий боллхэндлер Кендрик Перкинс.

Сила Брауна в смирении и в том, что он умеет делать все то же самое, что и Тейтум, просто менее заметно. Тут отзащищается на хорошем уровне, тут под кольцо УМНО ворвется, а вот вообще напомнит всем, что он довольно-таки элитный снайпер, который может попадать не только простые броски, но и очень сложные.

Если вы за все эти годы не устали от главной аналогии западного мира про Бэтмена и Робина как идеальный союз супергероя-лидера и супергероя-помощника, то держите. Браун – идеальный Робин. Не столь важно, что ни в одном из тысячи фильмов о Бэтмене, снятых в XXI веке, нет ни намека ни на какого Робина. Люди знают.

4. Джимми Батлер («Майами»)

Не очень хочется верить в то, что история Батлера в этом плей-офф окончена. До того, как Пэйтон Притчард дотронулся до его колена во втором матче серии с «Бостоном», Джимми был лучшим игроком плей-офф. С поправкой на силу соперников и на обстоятельства, но все же. Это должен был быть звездный час Джимми Батлера, возникало ощущение, что именно к нему он готовился всю жизнь, но судьба распорядилась иначе.

Хорошо, распоряжается. Настоящее время. Батлер переживает катастрофу очень достойно, но его статистикой в последних трех матчах можно пугать всех детей штата Флорида. Чтобы сэкономить вам нервы и время, одновременно отразив испаноязычное наследие Майами и внезапность смерти (пусть и баскетбольной), покажу вам фотографию одной из моих любимых картин, идеально отражающей нынешнее состояние Джимми Батлера.

Это «Мертвый тореро». Скоро узнаем, сколько сил осталось у тореро пока еще живого.

3. Стеф Карри («Голден Стэйт»)

2. Лука Дончич («Даллас»)

1. Джейсон Тейтум («Бостон»)

Отдельных легендарных текстов про каждого из святой троицы не будет, приношу извинения.

Во-первых, я представления не имею, в каком порядке они на самом деле должны быть расставлены. Можно было бы подбросить монетку, но у нее всего две стороны.

Во-вторых, про Дончича я только в этом мае писал два текста (раз и еще раз), и в целом мое мнение о нем, как и его игра, изменились примерно так же, как меняется его прическа с течением времени. Никак, то есть. Это вообще свойственно крутым югославским спортсменам, можно посмотреть хоть на Йокича, хоть на Новака Джоковича, который с одним и тем же черным шлемом на голове играет в теннис уже 17 лет.

То есть, еще немного, и я стану личным биографом Дончича, а это пока что в мои планы не входит. Да и надо же дать ему шанс выбраться из-под гнета Эндрю Уиггинса и совершить чудо в серии с «Голден Стэйт»? Конечно, надо. Пока рано подводить итоги – возможно, подходящее время настанет совсем скоро. Возможно, оно уже настало, когда вы читаете этот текст.

В третьих, про Стефена Карри я уже почти приготовил отдельный текст, который выйдет совсем скоро, там полно аналогий из – не поверите – «Гарри Поттера» и Библии, не хочется их расплескать прямо сейчас. Тем более, что одну из них я и так уже обронил в разделе про Уиггинса. Больше таких ошибок не будет. Разве что вот какой курьез получается: Карри может выйти в финал в шестой раз из шести последних попаданий в плей-офф (в прошлом году стратегически были проиграны оба матча в плей-ине) и выиграть четыре из них. У Майкла Джордана такого не было, если только не понимать под настоящим Майклом Джорданом исключительно того, который играл под номером 23. У Мэджика тоже не было, не было и у Берда. Про Кобе с Данканом и говорить странно. У Леброна Джеймса было и больше, но за восемь попаданий в финал подряд он выиграл лишь три титула. Карри может заполучить в свои золотые руки хороший аргумент, с которым и на баскетбольную гору Рашмор забираться не стыдно.

В-четвертых, за Тейтумом невероятно интересно именно наблюдать, а не делиться этими наблюдениями. Он уже суперзвезда, но, возможно, такой суперзвезды никогда в истории НБА раньше и не было. Его история полна странностей и неожиданностей, начиная с выбора на драфте, заканчивая тем, что в свои 19 он уже успешно растит ребенка-первоклассника (возможно, я немного преувеличил, но лишь немного). Его игра в этом плей-офф полна противоречий, потому что он вроде бы атакует и защищается на высочайшем уровне, но порой принимает несколько подряд настолько странных решений, что хочется схватиться за голову.

Тейтум – не герой в фэнтэзийном понимании этого слова и не похож на избранного. Больше всего он похож на обычного человека, просто очень физически развитого, и именно поэтому он ближе к нам, чем кто бы то ни было из суперзвезд. У него нет каких-то невероятных отличительных сверхспособностей, он не игрок доминирующего плана, вы не найдете о нем никаких историй в стиле «ему все надоело, поэтому он наорал в каждое ухо каждому партнеру по команде; вчера он закончил тренировку в пять утра, поэтому поспал час на гвоздях и на следующий день пришел в семь утра, начав разминку раньше всех». Он простой человек и любит говорить простые вещи вроде «я сыграл плохо, поэтому в следующем матче постараюсь сыграть лучше». Не очень понятно, как сильно его интересуют высокопарные вещи вроде наследия и прочих трансцендентных величий. Пока что в этом плей-офф у него все получается, и по какой-то причине это вызывает исключительно позитивные эмоции.

P.S. А что, все-таки я написал про каждого из трех лучших игроков плей-офф. Неудобно получилось.

P.P.S. По-прежнему подписывайтесь на телеграм-канал автора «Баскетбольный разряд» там случился ребрендинг, и теперь он только про баскетбол.

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw; REUTERS/Jim Rassol-USA TODAY Sports, Kevin Jairaj-USA TODAY Sports, David Butler II-USA TODAY Sports, Winslow Townson-USA TODAY Sports, Jerome Miron-USA TODAY Sports