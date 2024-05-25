И все равно «Зениту» нужна перестройка

Мнение Дорского.

«Зенит» – чемпион. Шестой год подряд. С самым большим бюджетом. С самым качественным составом.

Скучно ли нам?

В этом году – точно нет. Из-за четырех матчей без побед в апреле-мае чемпионская интрига сохранилась до заключительного дня сезона – и к нему «Зенит» подходил андердогом.

Скучно ли «Зениту»?

В этом году – точно да. В предыдущие сезоны эпохи Сергея Семака «Зенит» был дементором, высасывающим все силы из соперников. В этом превратился в дементора, убивающего эмоции и бодрость своих болельщиков.

За два тура до конца сезона, после четвертого матча без побед, когда «Зенит» пропустил «Динамо» на первое место, на сайте клуба появилось заявление председателя совета директоров Елены Илюхиной:

«Новый 5-летний контракт с Семаком будет подписан 25 мая, в день 99-летия «Зенита». Достигнута договоренность с руководством клуба о повышении суммы контракта главного тренера, а также тренерского штаба и ключевых игроков, внесших существенный вклад в результаты команды за предыдущие пять лет и завоевание второй звезды «Зенита».

За полторы недели ни один игрок «Зенита» не прокомментировал это заявление, а Семак говорил, что все вопросы о будущем решатся после сезона. Насколько долгосрочном будущем? Никто не знает. «Зенит» точно пойдет за всеми титулами в следующем году (столетний юбилей), но что дальше? Вторая звезда – на эмблеме, историческая дата – позади, еврокубки, вероятно, еще далеко.

В том числе не по своей вине «Зенит» застыл в неопределенности. Но это не значит, что можно бездействовать.

Весной 1999-го «Манчестер Юнайтед» оформил требл, и нападающий Дуарт Йорк попросил сэра Алекса Фергюсона о годичном отпуске с сохранением зарплаты. «Я спрашивал себя: «Какие цели дальше? На что я могу еще рассчитывать после такого года?» – вспоминал Йорк.

Конечно, Фергюсон не отпустил Йорка, но все равно несколько раз пересобирал «МЮ». «Фергюсон никогда по-настоящему не смотрел в сегодня, его взгляд всегда был направлен в будущее. Он знал, что нужно усилить и обновить», – считает Райан Гиггз.

Фергюсон рассказывал, что делил игроков на три категории: старше 30 лет, от 23 до 30, молодежь. Юные игроки должны были развиваться, пытаясь соответствовать стандартам, установленным опытными футболистами. «Цикл успешной команды длится, наверное, четыре года, затем необходимы изменения. Мы пытались представить команду на три-четыре года вперед. Поскольку я был в «МЮ» так долго, мог позволить себе такое планирование – никто не ожидал, что я куда-то уйду. В этом смысле мне очень повезло», – говорил сэр Алекс.

Кажется, здесь есть прямая параллель с Семаком.

Пеп Гвардиола, построивший династию в «Ман Сити» и добравшийся до требла в 2023-м, объяснял, что нельзя добиться лучшей игры футболиста, если он недоволен: «Люди должны приходить в клуб со страстью, с любовью, быть счастливыми. Я применяю это и к себе. Если я буду несчастлив, меня здесь не будет. Контракт не имеет никакого значения».

Кажется, здесь есть прямая параллель с игроками «Зенита».

Бернарду Силва, работающий с Гвардиолой седьмой сезон, выделял одну из ключевых деталей в Пепе: «Выигрывая три титула за сезон, вы можете предположить, что в следующем году будете играть так же. Гвардиола продолжает что-то менять – соперники никогда не знают, как мы будем развивать стиль. Гвардиола все время меняется, а игроки каждый год учатся».

Есть ли тут прямая параллель с Семаком?

С поправкой на уровень – безусловно, да. За пять лет Семак проделал путь от простого футбола, заточенного на длинные передачи и кроссы на Артема Дзюбу, 4-4-2 с большой зависимостью от пары нападающих Дзюба – Азмун до быстрых и комбинационных 4-3-3, где многое решал треугольник Барриос – Вендел – Клаудиньо в центре поля.

Тактические изменения происходили даже в этом сезоне: по инерции начинали с 4-3-3, затем перешли на трех центральных защитников и пару Кассьерра – Сергеев впереди, весной искали оптимальное сочетание, но, вероятно, так его и не нашли.

И это ключевое в восприятии «Зенита» и работы Семака.

Перемены, на которые идет Семак, уже не работают с этим составом – и при усилении в виде Марио Фернандеса, Ильзата Ахметова и 15-миллионого Артура. Окей, Ахметова приобретали скорее от безысходности (необходимость российского игрока в обойме), но таких промахов под старт, как в этом сезоне, «Зенит» в последние годы не допускал.

Если не работает тактика, значит, нужно менять что-то еще. Очевидно, есть два варианта: тренера или игроков.

Доказал ли Семак, что на уровне РПЛ может играть в разный футбол в зависимости от выбора игроков? Точно да.

Могут ли лидеры «Зенита», завоевавшие вторую звезду, заиграть по-другому при смене тренера в изолированной лиге, которую они уже неоднократно забирали? Совсем не факт.

«Зениту» нужна перестройка.

Да, на нее непросто решиться.

Да, решиться на нее еще сложнее, когда впереди юбилейный сезон, прежних лидеров вряд ли получится дорого продать, а приглашение новых игроков осложнено и спортивными, и геополитическими причинами.

Но перестройка нужна.

Цикл этого «Зенита» завершен.

При сохранении костяка дальше будет только хуже.

Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович, Александр Гальперин; Gettyimages /Stu Forster / Staff