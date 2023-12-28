Откат к «весне-осени» ничего не даст. Почти все аргументы за него пустые

Мнение Дорского.

Главная тема декабря в российском футболе – система «осень-весна». Она перебила даже новый отказ от (попытки) перехода РФС в Азию и зимнее чемпионство «Краснодара» – так всех возбудили два декабрьских тура РПЛ.

Радикальнее всех высказался главный тренер «Пари НН» Сергей Юран: «Это просто кощунство – играть в такую погоду, я смотрел матч «Локомотив» – «Урал» (температура за час до матча – минус четырнадцать – Sports.ru). Помню, как играл сам в таких условиях – это очень тяжело, очень. Это просто кошмар, когда пальцы на ногах, извините, становятся раком, ты не понимаешь свои мышцы, свои конечности.

Я уже кричу о возвращении на «весна-осень». На той системе мы выиграли два еврокубка, стали третьими на Евро. Для чего мы тогда переходили на новую систему? Чтобы у нас заявка была как в Европе? Куда мы лезем… Мое личное мнение: мы обязаны вернуться на систему «весна-осень».

Юрана поддержали главные тренеры ЦСКА Владимир Федотов и «Факела» Сергей Ташуев. «Погода шепчет нам, что пора менять формат. Сколько можно? В декабре все‑таки у нас все же прохладно. Футбол у нас же для болельщиков», – сказал Федотов.

«Я сразу был противником перехода на «осень-весна». Говорил, что это неправильно. Точнее, выражался даже гораздо резче.

В декабре мы провели 18-й тур. А 19-й состоится только через три месяца! Ну как так? Разве это нормально? Вы где-нибудь видели, чтобы чемпионат прерывался на такой срок? Во-вторых, надо все-таки учитывать, что Россия – страна холодная. А мы не играем в июне, да еще и пропускаем половину июля. Это самое подходящее время для футбола, а мы отдыхаем. Отпуск у нас... Этот момент, конечно, убивает!

Даже сейчас можно внести изменения в календарь. Не думаю, что в ближайшие годы нас вернут в еврокубки. Значит, можем спокойно начинать сезон в июне и не заканчивать его в декабре, чтобы не возникало вот таких форс-мажоров. Надо думать о болельщиках, которые уже замерзают в декабре на трибунах», – объяснил Ташуев.

Ну а самый статусный идеолог возвращения на «весна-осень» – Андрей Аршавин.

Разберем тезисы сторонников системы «весна-осень».

Аргумент про победы в еврокубках и Евро-2008 хрупкий: слишком многое сложилось (и это никак не связано с календарем РПЛ). Средние результаты в Европе при обеих системах почти одинаковы

Юран вспомнил, что при «весна-осень» два российских клуба выигрывали еврокубки (ЦСКА и «Зенит» – Кубок УЕФА, Петербург прихватил еще и Суперкубок Европы), а сборная дошла до полуфинала Евро-2008.

Юран забыл о ЧМ-2018, где Россия дошла до четвертьфинала – достижение вполне сопоставимо с бронзой 2008-го. Конечно, причина понятна: воспоминание о ЧМ-2018 совсем не подпадало под аргументацию качества «весны-осени».

Безусловно, Россия в 2008-м играла в гораздо более привлекательный и качественный футбол, чем в 2018-м, но разве это связано с календарем РПЛ? Разве дело не в сильнейшем поколении игроков в истории современной России, которым руководил отличный тренерский штаб? Ну и как Россия попала на то Евро? Благодаря Хорватии или системе «весна-осень»? Да, это тоже утрирование, но оно показывает, насколько хлипок аргумент про Евро-2008.

То же самое касается и победы «Зенита» в Кубке УЕФА. «Зенит» выполз из группы благодаря победе «Эвертона» над АЗ в последнем туре, который «Зенит» пропускал. Сильная связь с «весна-осень»?

Кроме того, футбол – спорт низкой результативности, в котором все часто зависит от стечения обстоятельств и везения. В 1/8 финала «Марсель» уничтожал «Зенит» дома (3:1), но надежду на спасение подарил фантастический забег Аршавина на 82-й минуте.

В 2009-м «Зенит» не прошел «Удинезе» в 1/8 Кубка УЕФА, хотя заслужил овертайм в ответном матче: судья не поставил чистый пенальти за руку защитника итальянцев.

В 2015-м в четвертьфинале Лиги Европы «Зенит» отыгрался у «Севильи» (в Испании уступил 1:2, к 72-й минуте в Петербурге вел 2:1) и побежал добивать соперника в основное время. Итог – пропущенный гол на 85-й минуте после контратаки и вылет из турнира.

Это примеры из истории одного клуба на дистанции в семь лет. «Зенит»-2008 – обладатель уникального достижения (единственный российский клуб с двумя евротрофеями), «Зенит»-2009 – провал, «Зенит»-2015 – команда, которая явно могла добиться большего («Севилья» в итоге выиграла турнир).

Упоминая евротрофеи при «весна-осень», люди зачастую не помнят о таких деталях, которые не имеют отношения к календарю лиги.

Разговор о результатах при двух системах проведения чемпионата более релевантен при сравнении средних коэффициентов и средних мест по сезонам. Между «весной-осенью» и «осенью-весной» нет никакой разницы.

При этом при «весна-осень» достижения немного лучше.

Можно ли считать эту картинку достаточной аргументацией для возвращения «весна-осень»? Кажется, все забывают о важнейшем факторе – финансах.

Почему никто не говорит о финансах как важнейшем факторе ухудшения результатов России в еврокубках?

В 2008 году, на который опирался Сергей Юран, экономика российского футбола вошла в период крайне бурного роста: на отрезке 2008-2012 доходы наших клубов, по официальным данным УЕФА, выросли на 134%. Это был самый резкий рывок в топ-10 лиг, темпы роста – в три с лишним раза выше средних по Европе тех лет. Больше денег = больше классных игроков = сильнее команды = выше перспективы роста результатов.

К моменту перехода на «весна-осень» в 2012 году Россия забралась на 6-е место по деньгам, обогнав Нидерланды и сократив отставание от Франции до смешных 2 миллионов евро в среднем на клуб (58 млн евро – средние доходы клуба Лиги 1, 56 – РПЛ). Однако на этом рост в еврозоне остановился – и не потому, что что-то сломала новая система проведения чемпионата, а потому, что темпы прироста бюджетов в рублях съедал рост курса валют. Бюджеты клубов в рублях какое-то время росли, но в евро иногда даже падали. Вот занимательная математика из отчетов УЕФА: в 2012 году средний клуб из России получал 56 млн евро, а в 2021-м – 51,3.

Одновременно начался безумный рост доходов топовых европейских лиг – прежде всего из-за телеконтрактов (первая причина: конкуренция вещателей; вторая: быстрое освоение международных рынков; третья: готовность ТВ переплачивать в борьбе с отложенным просмотром в интернете, тогда как спорт остается продуктом прямого эфира и вынуждает людей включать ТВ).

В евро российский телеконтракт долгие годы шел в районе 15-го места (и даже после взлета цены в 2022-м в евро стоит меньше, чем у лиг Нидерландов, Бельгии), а доходы трех лиг от медиаправ (АПЛ, Бундеслига и Ла Лига) начали измеряться миллиардами в год. На дистанции 2012-2021 годов – последние доступные официальные цифры УЕФА по всей Европе – среднегодовой рост доходов английского клуба от ТВ составил 10,9% – это умопомрачительная динамика. В Испании – 10,8%, в Германии – 14,1%. Еще одна страшная цифра: за десять лет топ-5 лиг получили 87,5% телевизионных доходов всей Европы. Такой рост мощно поднял финансовые возможности клубов: даже середняки могут предложить игрокам действительно солидные зарплаты.

О какой долгосрочной конкуренции России на уровне еврокубков можно говорить при таких цифрах? Да, РПЛ стабильно держалась на 6-м месте, но разрыв в абсолютных цифрах колоссален.

В итоге пропасть в стоимостях составов между РПЛ и топ-лигами растет (а корреляция между вложениями в игроков и результатами на поле научно доказана еще книгой Soccernomics).

Это заметно даже на примере «Зенита», богатейшей команды РПЛ в последние пятнадцать лет. Его вложения в состав раньше были сравнимы с призерами Бундеслиги и Лиги 1, а чем дальше, тем больше сползают к середнякам.

Как это можно не учитывать при разговорах о календаре и его связи с результатами в еврокубках?

Летом все равно не получится играть каждый год: беспрерывный чемпионат в годы ЧМ/Евро/Кубка Америки нарушит целостность соревнования

Ташуев говорит: «Мы не играем в июне, да еще и пропускаем половину июля». Это правда: ни один сезон при «осень-весна» не начинался раньше 12 июля и не заканчивался позже 30 мая (без учета ковидных сезонов-2019/20-2020/21 и 2022/23, который проходил в непривычные сроки из-за катарского ЧМ). При «весна-осень» в РПЛ в среднем проводили 10,4 тура летом в годы без ЧМ и Евро, 8,6 – с ними. При «осень-весна» – 6,8 и 5,6 соответственно.

Оговорка о ЧМ и Евро неслучайна. Согласно регламенту по статусу и переходам ФИФА, клубы обязаны отпускать футболистов в сборные в международные паузы и на финальные турниры. Прямого запрета на проведение РПЛ (как и других лиг) во время ЧМ и Евро нет, но отсутствие игроков сборных в клубах нарушает целостность соревнования.

Допустим, сезон-2024 проводился бы по системе «весна-осень» и не останавливался бы на период Евро. Почему «Рубин» должен играть без ключевого форварда Мирлинда Даку, а «Локо» – без универсала Марио Митая (Албания)? Справедливо ли, что «Зениту» и «Спартаку» придется выстраивать оборону без Страхини Эраковича и Срджана Бабича (Сербия)? Шансы на Евро сохраняет Казахстан, за который играют Нуралы Алип («Зенит») и Марат Быстров («Ахмат»).

Плюс отсутствие летней паузы в годы больших турниров сборных совершенно не соответствует геополитической и трансферной конъюнктуре РПЛ. Летом 2024-го состоится Кубок Америки, на котором сыграют Чили (Виктор Мендес, Виктор Давила, Гильермо Сото), Колумбия (Хорхе Карраскаль, Матео Кассьерра, Джон Кордоба, Вильмар Барриос, вероятно, Кевин Кастаньо), Парагвай (Хуниор Алонсо, Фабиан Бальбуэна), Уругвай (Лукас Оласа), Боливия (Роберто Фернандес), Мексика (Луис Чавес) и, возможно, Коста-Рика (Джимми Марин). Это удар по интересам ЦСКА, «Динамо», «Зенита», «Краснодара», «Балтики» и, возможно, «Оренбурга».

В конце 2023-го ноль предпосылок, что количество южноамериканцев в РПЛ резко сократится. Мы точно готовы проводить даже три-четыре тура без большинства из них? Конечно, нет.

А если начинать сезон в начале июля? Точно будут недовольны новички РПЛ

Аршавин, сторонник системы «весна-осень», предлагает компромиссный вариант: можно сохранить нынешний формат, но только если начинать сезон раньше. «Начинайте не 15 июля, а 1-го. Почему мы начинаем 15-го? Почему все клубы в этом сезоне хотели начать 22 июля? Якобы они хотят лучше подготовиться: надо дать больше времени для тренера, для этого и для этого. Здесь должны быть стальные яйца у РПЛ, которая скажет: «Будет так, и все».

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подтверждает слова Аршавина, о более позднем старте сезона попросили клубы: «После отпуска при нынешнем календаре чуть больше времени на предсезонную подготовку. Плюс много болельщиков летом находится в отпусках, а клубы боятся потерять аудиторию на трибунах. Все объяснения очень разумные и обоснованные».

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказывал, что за начало сезона пораньше выступали всего три-четыре клуба. Собеседники Sports.ru подтверждают эту информацию, но точно называют лишь один клуб из этих «трех-четырех». Это «Локомотив».

Асхабадзе считает, что не нужно отказываться от системы «осень-весна», но необходимо раньше стартовать: «Все проблемы у нас уйдут, если мы сдвинем туры на начало июля. Ничего страшного в этом не будет. Летом мы отдыхаем чуть меньше, чем европейские чемпионаты, а зимой намного больше, чем они. С 5 по 10 июля мы спокойно можем начинать первый тур».

Похожая позиция у Аршавина, он считает, что при окончании сезона 10 июня из отпуска нужно выходить 17-го: «На Украине так было: между чемпионатами было две недели перерыва, ничего страшного. Какой отпуск? Сейчас у нас футболисты два месяца отдыхают, потом им еще летом месяц дают. Я не против, пускай отдыхают, но это то, где можно срезать время – и это будет адекватно воспринято игроками».

В Украине действительно были сезоны с почти двухнедельными паузами. Но, во-первых, их было не так много (по 17 дней в 1997-м, 1998-м и 1999-м, 18 – в 2001-м), во-вторых, почти сразу после дебютного выступления на крупном турнире Украина перешла на более длительные паузы между сезонами.

С лета 2008-го самая короткая пауза между чемпионатами Украины – 45 дней. Практически без отличий от РПЛ при «осень-весна».

Поэтому ссылка на чемпионат Украины некорректна: пауза в две с половиной недели там была в эпоху, когда и чемпионат России не останавливали во время крупного турнира (ЧМ-1998).

Еще два вопроса, которые возникнут при старте сезона в начале июля – время проведения Суперкубка и положение команд, вышедших из Первой лиги. Суперкубок можно сдвинуть на зиму, сыграв его, например, в ОАЭ или Катаре. С командами из Первой лиги так просто не разобраться: с сокращенным межсезоньем они будут практически лишены возможности адекватно усилиться прямо к старту РПЛ.

Важнейший аргумент Аршавина в пользу «весны-осени» – смерть футбола на Востоке. Справедливо, но вторую лигу уже и так перевели на «весну-осень»

Аршавин вспомнил и про Вторую лигу: «У нас Востока вообще нет. У всех календарные бюджеты, при новой системе клубам не дают денег. Во Второй лиге же никто не мешает играть в июне, но не играют.

На Востоке в футбол можно играть три месяца – из них полтора месяца не разрешают. Какой интерес, как это смотреть людям? Если бы клубы зависели от количества зрителей, матчи ставили бы тогда, когда народ сможет прийти.

Мне говорят, что ни один из клубов не хочет возвращения на «весну-осень», но РФС отвечает за весь футбол: он должен думать не только о шестнадцати командах».

С аргументом про Вторую лигу спорить бессмысленно: Аршавин прав. Во-первых, в два с лишним раза сократилось количество летних туров: с 15,5 при «весна-осень» до 7,5. Во-вторых, с сезона-2020/21 зоны Восток вообще нет – оставшиеся клубы раскидали по другим.

При системе «осень-весна» во Второй лиге в среднем выступали 84,2 команды, при «весна-осень» – 66,4. Это пропасть, но нужно учитывать, что количество клубов Второй лиги сокращалось еще при «весна-осень»: в 1998-м играли 119 команд, в 1999-м – 108, в 2000-м – 107, в 2001-м – 110, в 2005-м – уже 80, а в предпереходном 2010-м – всего 75.

Обвал при «осень-весна» случился в сезоне-2015/16 (его вполне можно связать с экономическим кризисом) – из 74 команд остались 62. В сезоне-2016/17 во Второй лиге играли 58 команд – минимум в новейшей истории.

РФС был вынужден реагировать на вымирание Второй лиги, в том числе переводом команд Востока в другие зоны: «Предложение по сокращению зон – оправданное, но это тактическое промежуточное решение. Оно нужно, чтобы сохранить клубы на Дальнем Востоке и в Сибири. Без объединения мы можем потерять клубы и футбол там, нам надо на это пойти.

Сейчас мы детально просчитывали все последствия, затраты, подходы к распределению, расходы и источники финансирования. Важно определиться с состоянием ПФЛ (бывшее название Второй лиги – Sports.ru). Мы не будем останавливаться на четырех зонах, мы выбрали вектор развития ПФЛ. По нему мы будем стараться помогать возникновению новых клубов, в том числе на Дальнем Востоке и Сибири», – говорил президент РФС Александр Дюков зимой 2020-го.

Быстро отреагировать не получилось: из девяти команд, вышедших из Второй лиги в Первую с 2020-го, пять вылетали обратно, одна после этого была расформирована. Но в этом сезоне перемены наконец наступили.

Еще год назад российский футбол был разбит на две системы: профессиональный футбол (РПЛ и ФНЛ на всех этажах) – «осень-весна», детско-юношеские чемпионаты, региональные ЮФЛ и межрегиональные объединения – по «весна-осень». Сейчас на «весну-осень» перевели федеральные ЮФЛ (лиги в трех возрастах), молодежный чемпионат и дивизион «Б» Второй лиги. Sports.ru уже подробно рассказывал о реформе Второй лиги.

Источники Sports.ru, близкие к РФС, так комментируют изменения: «Вторая лига должна быть мостом между молодежным и профессиональным футболом, поэтому дивизион «Б» и переключили на «весну-осень». РПЛ – уже витрина, а Первая лига – подготовка к ней».

Слова Аршавина в защиту Второй лиги справедливы, но РФС уже реформировал ее – и это было сделано задолго до декабрьских снежных матчей.

Окей, Вторую лигу пытаются спасти. Что еще нужно сделать?

Давайте вспомним самые резонансные снежные матчи в истории РПЛ:

– ЦСКА – «Спартак», 9 ноября 2002-го,

– ЦСКА – «Амкар», 6 ноября 2016-го,

– «Локомотив» – «Спартак», 4 марта 2018-го,

– «Локомотив» – «Спартак», 2 апреля 2022-го,

– «Балтика» – «Спартак», 25 ноября 2023-го,

– ЦСКА – «Ростов», 3 декабря 2023-го.

Половина дат точно подпадает под все календари: 2 апреля, 6 и 9 ноября. После 25 ноября четырежды играли и при «весна-осень» (2006, 2009, 2010, 2011), в 2008-м играли 22 ноября – тоже нет принципиальных отличий.

Так что реальная большая проблема – декабрьские матчи, которые есть в каждом классическом сезоне после перехода на «осень-весна» (их не было только в прошлом чемпионате из-за катарского ЧМ). Помнить нужно не только об играх, но и о подготовке к ним.

Вот что рассказал полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин: «Когда все обсуждают матчи, холода, забывают о главном – подготовке к матчам. Одну игру сыграть в целом несложно в любых условиях. Да, будет некомфортно. Сыграть игру можно, а тренироваться в такую погоду… Как к игре подготовиться? Стандарты вообще невозможно наиграть, потому что нужно много стоять.

Погода в Нижнем Новгороде была от минус 15 до минус 20 градусов. Вышли на тренировку на стадионе, поле – спасибо агрономам – позволяло. Сначала размялись в тренировочном зале, сделали беговые, вышли на поле, сделали шесть ускорений, поставили ворота и начали играть. 25 минут в общей сложности – после тренировки трое заболели с температурой, было принято решение дальше не выходить на поле».

Куда можно сдвинуть декабрьские туры? Глобально, кажется, нет ничего страшного: в нечетные годы сезон спокойно можно начинать в районе 15 июля (2023-й исключение из-за катарского ЧМ). С матчами посреди недели – немного сложнее из-за шести туров на групповом этапе Кубка, но его потенциальное сокращение до трех матчей освободит несколько дат.

Кроме того, даже в этом сезоне в РПЛ помимо официальных резервных дат (6 декабря и 22 мая) есть еще три окна, в которые теоретически можно играть: 9-11 апреля, 23-25 апреля, 7-9 мая. В эти даты есть и матчи еврокубков, но первого слота, который начинается в 19:45 по Москве, как на групповом этапе Лиги чемпионов, там уже не будет.

Если в этом сезоне есть четыре приемлемых слота для переноса, логичен вопрос: почему, например, состоялся матч ЦСКА – «Ростов»? По нынешнему регламенту РПЛ решение о проведении матча в такую погоду принимает только судья. При этом он не может просто перенести игру: сначала он должен дать стартовый свисток, сразу свистнуть еще раз – и только тогда объявить о переносе. Исключение – если температура падает ниже минус 15 и хотя бы одна команда отказывается от игры. Тогда матч переносится сразу. У лиги нет прямого влияния на судей – они подконтрольны РФС.

Какой вывод? Нужны глобальные изменения в регламенте РПЛ. Во-первых, лига должна обладать правом переноса матча. Во-вторых, судья должен руководствоваться не только безопасностью игроков, но и качеством ТВ-картинки и газона, которое напрямую влияет на уровень футбола.

В этом сезоне в РПЛ уже есть пример мгновенных перемен в связи с обстоятельствами: в следующем туре после матча «Балтика» – «Спартак», где не было красного мяча (Nike их просто не поставляет без специального соглашения), играли мячами adidas (там красный вариант изначально предусмотрен).

Кажется, внести пару изменений в регламент гораздо проще и продуктивнее, чем возвращать весь российский футбол на систему «весна-осень». И Алаев намерен идти именно этим путем.

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Снежные матчи породили дискуссию по одной из самых громких тем в истории российского футбола. К сожалению, обычно спикеры не приводят каких-либо доказательств – и это, безусловно, вредит российскому футбольному обществу.

И, кажется, в этой истории футбольные власти достойны похвалы.

РФС и РПЛ не поддаются истерике – и это хорошо.

Теперь нужны изменения регламента – и будет совсем здорово.

Дизайнерские картинки: Марина Семенова, Алина Комиссарова.

Фото: Gettyimages.ru/Jamie McDonald; РИА Новости/Виталий Невар, Алексей Филиппов, Александр Вильф, Владимир Песня, Владимир Федоренко; ФК «Новосибирск»