8 комментариев

Кузяев – это красивый прогресс. Пришел в «Зенит» незвездным опорником, ушел уникальным игроком для атаки
Дорский восхищен.
Далер Кузяев перешел в «Зенит» летом 2017-го. Тогда в Петербурге творилось что-то странное: Роберто Манчини закупал аргентинцев, а Сергей Фурсенко и Константин Сарсания – россиян, Криса Нобоа и Миху Мевлю. Вместе с Кузяевым, которого с натяжкой можно считать воспитанником «Зенита», в клуб вернулись такие монстры как Денис Терентьев и Дмитрий Богаев.
Уже тогда писал, что Кузяев – жутко недооцененный игрок, который может принести пользу «Зениту». В сезоне-2016/17 еще в «Тереке» Кузяев стал шестым по количеству отборов в РПЛ, а по модному тогда проценту отборов, вернувшим команде владение, Кузяев опережал всех центральных полузащитников «Зенита», кроме Витцеля, и даже Игоря Денисова, который подходил ко второму пику в карьере.
Значение Кузяева для «Зенита» последних шести сезонов невозможно переоценить. Более того, Кузяев мощнейше прибавил, став игроком, который приносит пользу на обеих половинах поля.
В «Тереке» Кузяев ни разу не забил – в «Зените» отличился в дебютном матче, пальнув из-за штрафной в Хабаровске. В РПЛ Кузяев забил 16 голов – результат, который в 2017-м казался нереальным. При Далере больше в «Зените» забили только Дзюба (57), Азмун (52), Малком (38), Ерохин (31), Дриусси (21) и Мостовой (19). По ударам Кузяев – тоже седьмой.
Семак раскрыл абсолютно неизвестную сторону Кузяева: отличные подключения в штрафную из глубины. Когда «Зенит» играл в одного нападающего, именно Далер был полузащитником, который должен был оказываться рядом с ним, запутывая соперников. Это прокатывало даже в еврокубках, пусть и не против топов – можно вспомнить домашний матч с «Мальме» (4:0) в ЛЧ-2021/22. В РПЛ отличная игра – гостевая против ЦСКА (3:2) в марте 2021-го.
Кузяев отдал 15 голевых передач в «Зените» в РПЛ. Это топ-5 в команде: больше у Дзюбы (33), Малкома (17), Дриусси (16), столько же – у Дугласа Сантоса (15). Естественно, все 15 ассистов Далер сделал с игры – стандарты ему не доверяли. И по ассистам с игры Кузяев – третий в «Зените» с сезона-2017/18: у Дзюбы – 30, у Малкома – 16. В современной РПЛ так же классно, как Кузяев, в штрафную врывается Кристофер Мартинс, но он играет не только за счет классного выбора позиции, но и физики. Кузяев же получал преимущество благодаря игровому интеллекту и постоянному движению.
При этом Кузяев сохранил сумасшедший объем и дисциплину. Больше Кузяева (194) отбирал только Барриос (204), который, правда, пришел на полтора года позже (но и играл гораздо ниже). Это вообще третий результат лиги – первое место занял Кулаков (215). По количеству перехватов в «Зените» Далера (126) опередили лишь Барриос (171) и Дуглас Сантос (166).
Кузяев провел прекрасные шесть лет в «Зените». Пожалуй, из российских игроков на этом отрезке большая роль была лишь у Дзюбы, но после его ухода Далер однозначно превратился в лучшего местного футболиста «Зенита».
Теперь этот статус, вероятно, переходит к Мостовому. А вот статус игрока, который гиперполезен на обеих половинах поля, пока передать некому (в перспективе надеемся на Коваленко).
Удачи, Далер.
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Что Дорский писал о Кузяеве после перехода Далера в «Зенит»
В 2018-м Кузяев отыграл больше 50 матчей! Один из лучших результатов российского игрока в 21 веке
Фото: Alexander Kulebyakin, Maksim Konstantinov/Global Look Press
Удачи Далеру! Отличный футболист и, насколько можно судить, человек без свойственных людям его круга недостатков. Даже если вдруг во Франции будет складываться не блестяще, стыдно за него точно не будет. Бог в помощь!
Першёл в Зенит, сходу стал пахать, выгрызать место в составе, не расслабился, не зазнался. И так и пахал все эти годы. Был игроков старта и при аргентинцах и при бразильцах. Пользы принёс много. В скандалах не замечен (тут только притянуть можно несостоявшийся уход, но он хотя бы попробовал).
И сейчас, когда казалось бы 30 лет, ты в Зените зарекомендовал себя, играй себе дальше или расслабься, отдай место в старте молодому, сиди на скамейке футбол смотри и бабки получай, Далер взял и выбрал неочевидный вариант для продолжения карьеры.
Можно только удачи пожелать, Гавру судя по всему непросто будет, удача там пригодится.
Ну и спасибо, Далер! Назад если что ждём всегда )