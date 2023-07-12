8 комментариев

Дорский восхищен.

Далер Кузяев перешел в «Зенит» летом 2017-го. Тогда в Петербурге творилось что-то странное: Роберто Манчини закупал аргентинцев, а Сергей Фурсенко и Константин Сарсания – россиян, Криса Нобоа и Миху Мевлю. Вместе с Кузяевым, которого с натяжкой можно считать воспитанником «Зенита», в клуб вернулись такие монстры как Денис Терентьев и Дмитрий Богаев.

Уже тогда писал, что Кузяев – жутко недооцененный игрок, который может принести пользу «Зениту». В сезоне-2016/17 еще в «Тереке» Кузяев стал шестым по количеству отборов в РПЛ, а по модному тогда проценту отборов, вернувшим команде владение, Кузяев опережал всех центральных полузащитников «Зенита», кроме Витцеля, и даже Игоря Денисова, который подходил ко второму пику в карьере.

Значение Кузяева для «Зенита» последних шести сезонов невозможно переоценить. Более того, Кузяев мощнейше прибавил, став игроком, который приносит пользу на обеих половинах поля.

В «Тереке» Кузяев ни разу не забил – в «Зените» отличился в дебютном матче, пальнув из-за штрафной в Хабаровске. В РПЛ Кузяев забил 16 голов – результат, который в 2017-м казался нереальным. При Далере больше в «Зените» забили только Дзюба (57), Азмун (52), Малком (38), Ерохин (31), Дриусси (21) и Мостовой (19). По ударам Кузяев – тоже седьмой.

Семак раскрыл абсолютно неизвестную сторону Кузяева: отличные подключения в штрафную из глубины. Когда «Зенит» играл в одного нападающего, именно Далер был полузащитником, который должен был оказываться рядом с ним, запутывая соперников. Это прокатывало даже в еврокубках, пусть и не против топов – можно вспомнить домашний матч с «Мальме» (4:0) в ЛЧ-2021/22. В РПЛ отличная игра – гостевая против ЦСКА (3:2) в марте 2021-го.

Кузяев отдал 15 голевых передач в «Зените» в РПЛ. Это топ-5 в команде: больше у Дзюбы (33), Малкома (17), Дриусси (16), столько же – у Дугласа Сантоса (15). Естественно, все 15 ассистов Далер сделал с игры – стандарты ему не доверяли. И по ассистам с игры Кузяев – третий в «Зените» с сезона-2017/18: у Дзюбы – 30, у Малкома – 16. В современной РПЛ так же классно, как Кузяев, в штрафную врывается Кристофер Мартинс, но он играет не только за счет классного выбора позиции, но и физики. Кузяев же получал преимущество благодаря игровому интеллекту и постоянному движению.

При этом Кузяев сохранил сумасшедший объем и дисциплину. Больше Кузяева (194) отбирал только Барриос (204), который, правда, пришел на полтора года позже (но и играл гораздо ниже). Это вообще третий результат лиги – первое место занял Кулаков (215). По количеству перехватов в «Зените» Далера (126) опередили лишь Барриос (171) и Дуглас Сантос (166).

Кузяев провел прекрасные шесть лет в «Зените». Пожалуй, из российских игроков на этом отрезке большая роль была лишь у Дзюбы, но после его ухода Далер однозначно превратился в лучшего местного футболиста «Зенита».

Теперь этот статус, вероятно, переходит к Мостовому. А вот статус игрока, который гиперполезен на обеих половинах поля, пока передать некому (в перспективе надеемся на Коваленко).

Удачи, Далер.

Фото: Alexander Kulebyakin, Maksim Konstantinov/Global Look Press