Игра Песьякова против «Зенита» уникальна – она заслуживает уважения и осмысления спустя дни

Анализируем один из ярчайших перфомансов тура.

Вратари – один из самых ярких и нестандартных сюжетов сезона РПЛ. Случаются и локальные интересные решения (например, замена голкипера «Ахмата» Гиорги Шелии в перерыве матча с ЦСКА «из-за недостатка управления командой»), но главное – смелый стиль игры. Теперь многие вратари активно участвуют в начале позиционных атак и страхуют партнеров за пределами штрафной при забросах соперников.

Игру ногами Сергея Песьякова выделяли, когда в России этот компонент еще не считался важным. Причина – не только качества Песьякова, но и громкие слова Валерия Карпина при работе в «Спартаке» в первой половине 2010-х.

В 2013-м Карпин доверял Песьякову, несмотря на ошибки на линии ворот и на выходах при подачах: «Я был уверен, что Песьяков будет играть. А он будет играть, пока я тренер. Уверен, он лучше всех играет ногами среди вратарей РПЛ. Приоритет при оценке игры вратаря в другом? Для вас – в другом, для меня – нет. Прогресс в игре Песьякова однозначно есть, во всех компонентах. Безошибочных вратарей не бывает».

Летом 2017-го Песьяков оказался в «Ростове», а уже через полгода команду возглавил Карпин. Песьяков по-прежнему классно играет ногами – и Карпин с удовольствием этим пользуется, особенно в последние годы.

В сезоне-2020/21 Песьяков стал лидером среди вратарей по передачам за 90 минут, в прошлом чемпионате – третьим после Матвея Сафонова и Ивана Ломаева, в этом до матча с «Зенитом» (1:3) шел вторым после Сафонова. При этом в сезоне-2022/23 и до игры с «Зенитом» Песьяков выполнял рекордное количество передач для себя (32,5).

Традиционно Песьяков пасует, находясь достаточно далеко от своих ворот – стабильно выше передачи выполняет только Гиорги Шелия (разница между ними обычно небольшая).

Но даже на фоне привычного стремления Карпина использовать сильные качества Песьякова первый тайм против «Зенита» получился уникальным для «Ростова».

И это настолько смелый и яркий ход, что заслуживает отдельного осмысления спустя несколько дней.

Песьяков был очень активен в начале атак – такого против «Зенита» не делал никто

За последние четыре сезона вратари «Ростова» не делали так много передач за тайм, как Песьяков в Санкт-Петербурге.

Вероятно, за счет активной и высокой игры Песьякова «Ростов» планировал выманивать «Зенит» в прессинг, а затем отрезать большую группу игроков одной-двумя передачами. Когда мяч находился у защитников «Ростова» или Песьякова, в атакующей линии «Ростов» получал ситуации 3-в-3 (Байрамян, Комличенко и Полоз против Дугласа Сантоса, Родригао и Ловрена), 4-в-4 (Сильянов, Байрамян, Комличенко и Полоз против Дугласа Сантоса, Родригао, Ловрена и Караваева), а иногда даже 5-в-5 или 5-в-6 (когда Чернов и Сильянов поднимались одновременно).

Обычно ситуации 3-в-4 или даже 3-в-3 в атаке (когда Караваев выдвигался из оборонительной четверки «Зенита») возникали, когда «Ростов» разыгрывал через тройку Песьяков – Мелехин – Осипенко. По центральным защитникам «Ростова» играли крайние нападающие «Зенита» – Малком и Мостовой, – Кассьерра перекрывал направление паса от Песьякова на Глебова (или находился рядом с Глебовым). Крайние защитники «Ростова» Сильянов и Чернов оказывались свободными.

Движение Песьякова за штрафную провоцировало движение Глебова вниз – так «Ростов» создавал четверку для розыгрыша в начале позиционных атак. Уткин опускался ближе к ней (иногда это делал и Щетинин), а Сильянов и Чернов одновременно занимали высокие позиции на флангах.

Песьяков смело пасовал – в первой тайме он чаще отдавал не Осипенко (5 передач) или Мелехину (2), а Уткину (6).

Песьяков спокойно играл с Уткиным в стенку у своей штрафной.

И пасовал левой ногой.

В первом тайме Песьяков почти не ошибался при коротких передачах. лишь в одном эпизоде вратарь «Ростова» допустил серьезный технический брак. На 11-й минуте Осипенко покатил на Песьякова, в прессинг на вышедшего за штрафную вратаря пошел Вендел – Песьяков перекидывал Вендела, пытаясь вернуть Осипенко, но отправил мяч в аут. Плюс в середине тайма не успел вынести мяч под давлением Малкома – «Зенит» забрал мяч у чужой штрафной.

В этом эпизоде проявилась одна из проблем «Ростова» при выходе в атаку. Команда Карпина неплохо вытягивала «Зенит», но не всегда игрок, который получал мяч на свободном пространстве, двигался вперед. В итоге мяч оставался в трети «Ростова».

В трех эпизодах игроком, который не решался на забег с мячом, был Осипенко – удивительно, учитывая, насколько Максим их любит.

Другая проблема «Ростова» в начале позиционных атак – довольно редкие переводы на свободных крайних защитников. Несколько раз Карпин показывал, куда нужно перевести мяч, и выражал недовольство, когда передачи не следовало. Эта претензия наверняка – и к Песьякову.

Из-за этого в первом тайме «Ростов» слишком много держал мяч на своей половине.

В первом тайме Песьяков сделал 44 передачи – лишь в четырех полных матчах с сезона-2019/20 вратари соперников «Зенита» делали больше. «Ростов» совершил 135 пасов в своей третий до перерыва – минимум на 46 больше, чем любой соперник «Зенита» за тайм за последние четыре сезона.

Почему важно разделять таймы?

В первом тайме Песьяков совершил 11 действий с мячом за своей штрафной, во втором – только 6. Выдвижений на позицию левого центрального защитника стало меньше.

Об изменениях в игре Песьякова после матча спросили обоих тренеров. Получилось забавно.

«Во втором тайме выходов стало меньше? Зачем ему выходить, если мяч и так у нас, а «Зенит» – на своей половине поля? Когда нас прессинговали в первом тайме, тогда он выходил. Это был план на игру, считаю, до замен мы его реализовали очень прилично», – сказал Карпин.

А вот мнение Семака: «Заменили в перерыве Кассьерру, потому что Сергеев гораздо более активный в прессинге, более объемный. Чтобы не дать «Ростову» подолгу контролировать мяч, выпустили Сергеева и Кузяева.

У нас было два варианта, когда мы должны были встречать в высоком блоке. В первом тайме не все получалось, во втором – гораздо лучше. Карпин полностью использует умение Песьякова играть ногами практически без риска, ошибок очень мало.

Не думаю, что во втором тайме мы встречали ниже, может, какие-то моменты. Мне казалось, в первом тайме встречали ниже. В первом тайме «Ростов» больше выходил из-под нашего прессинга в высоком блоке, мы садились».

«Зенит» стал лучшим в туре по высоте линии обороны (на каком расстоянии от своих ворот выполняются оборонительные действия), а также количеству прессинг-действий на чужой половине. До перерыва команда Семака делала их немного чаще – в том числе напрягая Песьякова. В этом смысле можно согласиться с Карпиным: в первом тайме Песьяков сделал семь передач под давлением, во втором – два. Похожие цифры у защитников «Ростова» и Глебова.

Вероятно, Семак больше ориентировался на качество перемещений Кассьерры и Сергеева без мяча. Кассьерра часто не понимал, куда двигаться, когда «Ростов» образовывал четверку в начале позиционной атаки за счет выдвижений Песьякова. В итоге полноценно Матео не накрывал ни Песьякова, ни Глебова. У Сергеева задача была проще (Песьяков и Глебов чаще оказывались на одной вертикальной, а не горизонтальной линии), движение – умнее (оно реально мешало разыгрывать в нескольких эпизодах), а мяч у «Ростова» после перерыва в целом держался гораздо хуже (35,9% против 56,4% в первом тайме)

При этом объем скоростной работы у Кассьерры и Сергеева примерно одинаковый (равное количество спринтов в обороне, у Сергеева больше общая дистанция на рывках, у Кассьерры – на спринтах).

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Активная игра Песьякова до перерыва не позволила «Ростову» убегать в быстрые атаки, но смелые попытки команды Карпина все равно понравились.

Розыгрыши «Ростова» выглядели гораздо более обдуманными, чем, например, у «Химок», а Песьяков – один из самых органичных вратарей РПЛ для такого стиля.

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press; vk.com/fcrostov; РИА Новости/Александр Гальперин