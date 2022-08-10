«Ростов» поражает связкой Уткин – Комличенко, но совсем не забивает с игры. Рекорд без таких голов на старте – у «Спартака» Карреры

У Карпина есть проблемы в атаке.

«Ростов» Валерия Карпина уверенно вкатился в сезон – восемь очков в четырех турах. Главная причина такого старта – потрясающая связка Даниила Уткина и Николая Комличенко на стандартах (в четвертом туре она тоже сыграла), которая принесла «Ростову» четыре гола из шести.

Правда, с голами с игры – беда. «Ростов» – единственная команда РПЛ, которая ни разу так не забила в четырех турах. Вероятно, вы вспомните гол Уткина в ворота «Локомотива» – это мяч после подбора с углового.

«Я тоже жду голов с игры. С чем это может быть связано? С игрой», – сказал Карпин после победы над «Оренбургом» в четвертом туре (2:1).

С этим тезисом невозможно спорить. «Ростов» – 14-я команда лиги по ударам с игры (на удар меньше так наносят «Динамо» и «Пари НН»), 15-я – по качеству созданных моментов с нее (немного хуже только «Пари НН»).

Четыре тура со старта сезона без голов с игры – много, но до рекорда РПЛ еще далеко. Он – у «Спартака» Карреры

К сожалению, у нас нет данных по типам голов за всю историю РПЛ – такая статистика ведется только с сезона-2014/15. Для полноценного попадания в антитоп-5 за девять сезонов «Ростову» нужно обойтись без голов с игры в пятом туре против «Пари НН».

Пока «Ростов» делит пятое место с десятью командами.

«Ростов» Карпина – самая острая команда из тех, кто не забивал с игры в первых четырех турах. Да-да, при этом в нынешнем сезоне меньше ростовчан с игры создает только «Пари НН».

РПЛ стала гораздо более открытой и результативной.

Антирекорд по играм без голов с игры со старта сезона – у «Спартака»-2018/19. Исторический момент – и не только из-за серии.

Это был последний отрезок Массимо Карреры в клубе. Летом 2018-го ассистентом Карреры стал Рауль Рианчо, который настоял на переходе на 4-3-3.

«Нам сложно показывать нашу игру. Я стараюсь понять причины и работаю над тем, чтобы возобновить наш футбол. Думаю, что мы медленно работаем с мячом. Кто-то порой берет на себя мало ответственности, чтобы отдать решительную передачу. На поле игрок порой ощущает давление, это тоже мешает в некоторых ситуациях. Нам нужно отложить в сторону все мысли и мнение тех, кто говорит, что нам нужно стыдиться, и продолжать работать», – говорил Каррера после девяти матчей без голов с игры.

На вопросы об отсутствии таких голов Массимо тоже отвечал спокойно: «Для нас главное – победить. Как мы забьем, не имеет значения».

В 11-м туре «Спартак» наконец-то забил с игры – Зе Луиш в ворота тульского «Арсенала» Олега Кононова. «Спартак» все равно проиграл (2:3), Карреру уволили, а через месяц клуб возглавил Кононов.

Шесть голов со стандартов за четыре тура – тоже много, но до рекорда «Ростов» недотянул

В этом сезоне «Ростов» забивает только со стандартов: три гола Комличенко после розыгрышей штрафных, реализованные Комличенко и Дмитрием Полозом пенальти, мяч Уткина после углового.

Шесть голов со стандартов – пока лучший результат сезона. У «Краснодара» их пять, у «Динамо» – четыре. Даже если отбросить голы с пенальти, «Ростов» – все равно лучший. Команда Карпина забила четыре гола после штрафных и угловых, «Факел», «Оренбург», «Спартак» и «Краснодар» – по два.

До рекорда стартовых четырех туров «Ростов» все-таки недотянул. «Динамо»-2014/15 и «Сочи»-2020/21 забили по семь голов.

«Динамо»-2014/15 хватило трех матчей для семи голов. Тогда Александр Кокорин и Кевин Кураньи успешно исполняли пенальти, а Матье Вальбуэна блестяще навешивал со штрафных угловых на Кристофера Самба, Дугласа и того же Кураньи.

У «Сочи»-2020/21 – тоже несколько героев. Жоаозиньо и Кристиан Нобоа делили навесы со стандартов, Нобоа и Полоз – пенальти (плюс Нобоа забил прямым ударом со штрафного), а Никита Бурмистров Миха Мевля, Иван Миладинович замыкали кроссы со штрафных и угловых.

С сезона-2014/15 рекорд по голам со стандартов за чемпионат – у «Зенита» и «Спартака». В сезоне-2015/16 петербуржцы забили 22 таких гола (13 + 9 с пенальти), в сезоне-2020/21 москвичи полностью повторили этот результат.

Без учета пенальти лучший – «Зенит»-2018/19 (18 голов). Второе место – у «Локомотива»-2018/19 (15 голов), третье – у «Ахмата»-2017/18 (14).

Фото: fc-rostov.ru; globallookpress.com/Dmitry Golubovich/Global Look Press