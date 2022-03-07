Бакаев – герой дерби с «Динамо». Он должен играть чаще Ларссона и заслужил новый контракт

Останется ли в «Спартаке»?

«Спартак» ударно провел вторую неделю Паоло Ваноли в России: вынос «Кубани» в Кубке России (6:1) и сухая победа над «Динамо» в РПЛ (2:0). В двух матчах Ваноли использовал 3-4-3, уйдя от не очень убедительных 3-5-2, которые были в игре с ЦСКА (0:2).

Изменение формации расчистило место в старте для еще одного атакующего игрока. На самом деле оно возникло еще во втором тайме с ЦСКА, когда Ваноли заменил Романа Зобнина – вместо него появился Йордан Ларссон. Такой выбор удивил – в контрольных матчах на сборах швед точно не доказал, что пришел в себя после провальной первой части сезона.

Логично, что на послематчевой пресс-конференции Ваноли спросили, почему в запасе остался Зелимхан Бакаев – самый результативный игрок «Спартака» зимой (1+3 без учета двух закрытых товарняков). Тренер ушел от ответа: «Не говорю об игроках, только про команду. Команда на первом месте. Нет проблем, Ларссон, Николсон, Промес, Бакаев – важные игроки. У всех будет шанс. Мы говорили с Бакаевым. Но мне не нравится, что так много спрашивают о конкретных игроках. «Спартак» – это команда, а не игроки».

С «Кубанью» Бакаев вышел с первых минут. Зелимхан не стал главным героем матча (Шамар Николсон забил три, Даниил Хлусевич сделал ассистентский хет-трик), но был очень заметен, отдав больше всех передач в финальную треть и штрафную соперника. Логично, что и в такой ситуации Ваноли спросили об игре Бакаева: «В прошлый раз вы спрашивали, почему я его не выпустил. В следующий раз я выпущу 11 Бакаевых. Почему вы не спрашиваете, как Ларссон забил красивый гол?».

Раздраженность и противоречие Ваноли самому себе («Не говорю об игроках», а через несколько дней – «Почему вы не спрашиваете про гол Ларссона») объяснимы – Бакаев до сих пор не продлил контракт, истекающий в конце этого сезона.

Важно проговорить: мы не знаем требований Зелимхана, как они менялись (если вообще менялись) по ходу переговоров, а имидж Бакаева испортился после нескольких высказываний сразу после матчей (в первую очередь про Марадону). Возможно, это влияет на «Спартак», но с игровой точки зрения у клуба нет оснований для разрыва с Бакаевым.

Бакаев – совсем не лишний при любой форме лимита. Полтора сезона клубы РПЛ очень ограничены в количестве легионеров, при «12+13», предполагавшихся со следующего сезона (очевидно, их уже не будет), у «Спартака» не было бы более качественного варианта в атаку среди россиян и воспитанников клуба (в заявке их должно было быть минимум четверо). Несмотря на то, что из «Спартака» пока не уехал ни один иностранец, отпускать Бакаева тоже недальновидно.

«Бакаев очень хорошо себя проявляет. На каждой тренировке Зелимхан работает очень усердно, показывает серьезное отношение к делу. Я вижу это. Но пока немного рано говорить о контракте Бакаева. У нас есть достаточно времени, чтобы обсудить этот вопрос», – сказал новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани в начале февраля. Конечно, мысль о том, что время еще есть, за пять месяцев до истечения контракта, когда игрок уже может договариваться с другим клубом, звучит странно, но в том, что такая ситуация в принципе сложилась, виноват точно не Каттани.

«Спартак» расплачивается за постоянную смену спортивного блока и не слишком качественную работу бывших спорт/гендиректоров. Играет ли Бакаев так же хорошо, как при Олеге Кононове и при Доменико Тедеско до пандемии? Вряд ли. Бакаев – явный игровой лидер «Спартака», как было тогда? Точно нет. Дает ли Бакаев остроту даже в плохой форме? Да. Даже в очень грустном сезоне-2020/21 Зелимхан был вторым в команде по голевым передачам с игры после Алекса Крала (4 против 5) и лучшим по пасам под удар с игры за 90 минут.

После прихода Руя Витории Бакаев стал играть чаще – и особенно на фоне Ларссона был очень убедителен.

Зима и первые матчи после возобновления сезона лишь убедили в том, что Бакаев должен получать гораздо больше времени, чем Ларссон. С «Динамо» Ваноли выделил Зелимхану 67 минут, но Бакаеву хватило и их:

– участвовал в обеих голевых атаках,

– лучший по передачам под удар (3, у Дмитрия Скопинцева и Вячеслава Грулева – по 2, у игроков «Спартака» – не больше 1),

– лучший по успешным обводкам (4, у Айртона – 3),

– второй по передачам в финальную треть и в штрафную после Промеса, отыгравшего полный матч.

– на нем Гильермо Варела заработал оба предупреждения.

Из-за двух голов и удаления Варелы сразу перед перерывом игра поменялась. До него «Спартак», хоть и владел мячом не меньше «Динамо» (50,8% на 49,2%), в основном был опасен в быстрых отрывах благодаря высоким позициям Бакаева и Промеса при позиционных атаках соперника.

Ваноли практически освободил Зелимхана и Квинси от оборонительной работы на своей половине – и любая доставка мяча до них после перехвата превращалась в острую атаку. Быстрые отрывы с участием Бакаева возвращали в первый этап Тедеско в «Спартаке», когда москвичи были одной из лучших контратакующих команд РПЛ вместе с «Тамбовом» (да-да, было и такое).

Оба гола «Спартака» – результат контратак, хоть и очень разных. В первом случае помогло как раз высокое расположение Бакаева и Промеса, во втором сыграло индивидуальное мастерство Квинси плюс, конечно, обрез Сабы Сазонова.

После перерыва «Спартак» уже владел мячом на чужой половине – Бакаев опускался ближе к центру поля и получал передачи в правом полуфланге от Руслана Литвинова. При таких атаках Бакаев играл просто и надежно (как в целом и весь «Спартак», усыпивший матч), зато, трижды оказавшись у правого края штрафной «Динамо», классно разворачивал Арсена Захаряна (после этого сам неточно пробил), Сазонова и Скопинцева (покатил под удар Виктору Мозесу).

Естественно, одна хорошая игра – совсем не повод для продления контракта, но Бакаев в целом проводит абсолютно нормальный сезон.

А Ваноли наверняка еще не раз придется отвечать на вопросы о Зелимхане.

Фото: premierliga.ru; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com