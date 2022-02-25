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Спасибо, «Зенит»! В максимально атакующем составе сыграли надежно и были совсем не хуже «Бетиса»

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Дмитрий Чистяков Дмитрий Чистяков
Сергей Семак Сергей Семак
Клаудиньо Родригес Клаудиньо Родригес
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Впечатления Дорского.

Осенью 2020-го «Зенит» выдал худший еврокубковый сезон в истории клуба. Всего одно очко в группе с Дортмундом, «Лацио» и «Брюгге», безнадежные гостевые матчи при публичном спокойствии Семака. 

Перед стартом этого сезона очевидных причин для стилистических перемен (а значит, и восприятия со стороны) не просматривалось, но в итоге еврокубковый «Зенит»-2021/22 удивил. 

Удивлял тренер. 

В начале сезона «Зенит» ужасно оборонялся даже в РПЛ из-за плохой формы Ловрена и Барриоса после турниров сборных и серьезной травмы Оздоева. В Лиге чемпионов пришлось стартовать с выезда к «Челси» – и Семак перешел на трех центральных защитников. По информации Sports.ru, часть игроков старта не принимала новую схему, но Семак не отступал – в РПЛ качество обороны просто выросло, а в Лиге чемпионов «Зенит» провалился сзади только в гостях с «Ювентусом» (2:4).

К домашнему «Мальме» Семак придумал гибридную схему. При позиционной атаке левый защитник Дуглас Сантос уходил в центр поля, освобождая край для Ракицкого и позволяя Кузяеву (в той игре номинально – центральный полузащитник) врываться в свободные зоны впереди.

Дома против «Бетиса» Семак трижды менял расстановку, каждый раз делая ее все более атакующей. Второй тайм «Зенит» начинал с парой Вендел – Клаудиньо в середине поля, а заканчивал с Дугласом и Барриосом в центре обороны. Вероятно, такие перемены вносили хаос (несмотря на большое территориальное преимущество, создали только два момента, один из которых даже не завершился ударом), но Семак не боялся и искал.

В гостях с «Бетисом» Клаудиньо и Вендел отыграли вместе в середине уже весь матч. В центре обороны сыграли Барриос и Дуглас, всю игру тащившие мяч вперед на рывках (Дуглас, конечно, продвигал его и за счет передач). Справа располагался Сутормин – самый атакующий вариант из возможных. Слева – Круговой, который на чужой половине пока гораздо полезнее, чем на своей (но тут у Семака не было альтернативы при игре в три центральных). 

И, конечно, Одоевский в воротах.

Удивляли игроки. 

Клаудиньо, который еще в 2019-м играл во второй бразильской лиге, выходил против «Челси», «Ювентуса» и «Бетиса», как будто это и есть та самая вторая бразильская лига. По легкости и попыткам обыгрыша на любом участке поля – по качеству как раз есть вопросы, первый тайм с «Бетисом» в гостях Клаудиньо вообще провалил. 

Чистяков, который в 2019-м выходил вместе с «Тамбовом» в РПЛ, с точки зрения единоборств выдал две игры, близкие к элитным (против «Челси» и «Бетиса» в гостях), и две просто хороших (домашние «Мальме» и «Ювентус»).  

Малком наконец-то показывает то, что от него ожидали при переходе из «Барсы» в том же 2019-м. После него были два сезона травм и грусти – поэтому то, как «Зенит» в тяжелые моменты (например, оба вторых тайма с «Бетисом») играет через Малкома, а тот обыгрывает или вовремя отдает на свободного забегающего защитника, дает новые ощущения.  

Удивляла команда. 

В дико атакующем сочетании с «Бетисом» в гостях «Зенит» не допустил ни одного удара из штрафной с игры, а вообще испанцы впервые пробили только на 45-й минуте. Да, все могло закончиться в начале второго тайма, когда Родригес попал в штангу, но это произошло после углового – по голам после них за полтора сезона при Пеллегрини «Бетис» лидирует в Ла Лиге. 

До матчей с «Зенитом» «Бетис» был второй командой Испании по качеству моментов с игры, сейчас его немного обогнали «Вильярреал» и «Барселона». Против «Зенита» «Бетис» показал худший результат сезона по ударам (7, в Петербурге), второй с конца по ударам из штрафной (4, в Севилье), второй-третий с конца по касаниям в штрафной (12 и 11, меньше было только в дерби с «Севильей»).

Естественно, на ход первого матча повлияли отсутствие Фекира и Каналеса и два быстрых гола «Бетиса». В Испании атакующие лидеры «Бетиса» вышли в старте – с игры не создали ничего, и совсем не из-за того, что «Зенит» глубоко вжимался и не давал пространства. 

Наоборот, в первом тайме «Зенит» постоянно поджимал и контрпрессинговал, а в последние 20 минут матча запер соперника на его половине, не отдавая мяч. Да и вряд ли автобус был возможен при таком составе.

«Зенит» не был хуже «Бетиса» – и после таких матчей можно подумать, что у команды все хорошо.

Кажется, такая мысль будет большой ошибкой. На четвертый сезон Семака «Зенит» выстроил центр поля – и это лучшая часть нынешней команды. 

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Теперь нужно определяться с главным нападающим на ближайшие годы (если он будет прессингующим, «Зенит» стилистически станет еще привлекательнее) и решать вопрос с центром обороны.

А эта версия «Зенита», вероятно, навсегда попрощалась с еврокубками, вжав «Бетис» в его штрафную. 

После матча болельщики «Бетиса», сидевшие рядом с медиатрибуной, подходили и жали руки, рассказывая, что вообще не ожидали таких напряженных игр. 

Два крутых матча в плей-офф Лиги Европы. 

Неплохой евросезон. 

Спасибо, «Зенит». 

ютуб/телеграм-канал/твиттер Дорского

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Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo ; globallookpress.com/Joaquin Corchero/Keystone Press Agency, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency, Antonio Pozo / PRESSINPHOTO; East News/AP Photo/Miguel Morenatti

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