Рок-группу в Шотландии назвали в честь Яшина. Мы поговорили с ними о футболе, хите для «Селтика» и концерте с Limp Bizkit

Старая добрая Британия в интервью Артема Буторина.
C 2006-го по 2016-й в Шотландии зажигала свежая метал-группа, ставшая популярной в Британии. Скорее всего, вы про нее не слышали, но у парней есть прочная связь с Россией: группа называется Yashin – в честь советского вратаря Льва Яшина.
Это не прозвище, а вполне официальное название. Вокруг него было много споров: не все британские поклонники альтернативной музыки знали Льва Ивановича и поэтому интересовались смыслом названия. Кто-то строил теории: например, некоторые считали, что Yashin – слово из японского. Оно означает «стремление» и «амбиции» – более подходящий вариант для метал-группы, чем фамилия вратаря московского «Динамо».
Но это выстрел в пустоту. Теорию опроверг создатель группы и гитарист Пол Трэверс (второй справа на фото). Мы поговорили с ним и вокалистом Yashin Кевином Мэйлзом (третий слева) и узнали:
- Почему именно Лев Яшин;
- О дружбе с Limp Bizkit;
- О пьяных драках на концерте;
- Об интервью официальному сайту «Селтика»;
- О том, как в группе уживались фанаты «Рейнджерс» и «Селтика»;
- О крутости Канчельскиса и финале против «Зенита».
Yashin – точно в честь вратаря. Участники группы помнят его сэйвы и рекорды
Школьные друзья Пол Трэверс и Энди Макшэйн задумали создать группу еще в 1999-м.
Пол: «Это случилось в старшей школе. Мы держали группу в разных составах, включая наших девушек в то время, ха-ха. Мы реально думали, что наткнулись на гениальную формулу.
Нам нравился Linkin Park, поэтому наша солистка читала рэп вместе с Энди, в стиле Майка Шиноды. Теперь мы оглядываемся назад и съеживаемся…
Радио включилось и сразу сломалось, когда я услышал «Bring me to Life» от Evanescence. Там был женский вокал, музыка в стиле ню-метал и какой-то парень, читающий как Шинода. Тогда нам пришлось измениться!
Потом к нам присоединился старый друг Энди по университету Майкл Райс, и мы действительно взлетели. Группа стала нашей постоянной работой, но Майклу пришлось уйти по личным причинам.
У нас были разные запасные вокалисты, которые помогали группе продолжать гастроли. Затем мы провели национальные прослушивания и решили выбрать двух вокалистов. Так к нам присоединились Гарри Рэдфорд и Кевин Мэйлз. Остальное уже история.
Стилистически группа менялась и росла с течением времени. Путешествие стилей продолжалось: от Hoobastank, Rage Against the Machine, Lostprophets и Funeral for Friend до того, кем мы в итоге стали. Это была смесь всех названных групп. Я играл на гитаре и был одним из основных авторов песен».
– Название точно не из японского?
– Мы слышали про японское слово. Знаем, что Yashin в переводе означает «амбиции». Уверяю, это не имеет ничего общего с нашим названием. Если честно, мы находим это немного банальным. Могу сказать на 100%: группа названа в честь прозвища, которое я получил в старшей школе. А это прозвище имеет прямое отношение к российской легенде Льву Яшину.
Вообще это мой первый ник. Моя фамилия Трэверс. В школе она было сокращено до Trav, потом до Trev – уже позже появилось Lev. Как раз, как у российского вратаря. Конечно, мы в молодости, когда давали друг другу прозвища, знали Льва Яшина. Мы с друзьями были большими фанатами футбола.
– А сам играл в футбол? Наверняка был вратарем?
– Да, играл. Разочарую, но я был не вратарем, а полузащитником. И я был не особо-то хорош. Моим любимым игроком был Йорг Альберц, он играл за мой любимый «Рейнджерс». У него была лучшая левая нога, которую я когда-либо видел – убойный удар с дальней дистанции. Вбей в ютубе «Молоток Йорг Альберц», сам все увидишь. До «Рейнджерс» он бегал в Германии за «Гамбург».
«Вместо левой ноги у него динамит». Самый шотландский немец в истории футбола
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Пол был убедителен, но аналогичный вопрос я задал и Кевину – вокалисту группы.
– Пол утверждает, что назвал группу исключительно в честь советского вратаря Льва Яшина. Не обманывает?
– Я присоединился к группе в 2008 году. Группа существовала с таким названием уже пару лет. Как футбольный фанат я, конечно, спросил, с чем связано это название. Парни сказали, что в честь Льва Яшина.
– Парни, что на тот момент вы знали про него?
Кевин: «Я смутно помню, как когда-то – в начале 90-х – листал копию Книги рекордов Гиннесса. Там я прочитал, что «Черный паук» был рекордсменом по отраженным пенальти. Сразу запомнил его имя».
Яшина называли Черным пауком, но на самом деле его свитер был темно-синим. Просто он играл во времена черно-белой картинки
Пол: «Он один из самых известных в мире вратарей, которые вообще существовали. Знаю, что у него было прозвище «Паук». Кстати, мне очень понравилась его фотография в прыжке за мячом. На заднем плане виднелась трибуна, точь-в-точь, как на «Айброксе» (стадион «Рейнджерс – Sports.ru).
Но, к сожалению, я узнал, что Лев Яшин никогда не играл против «Рейнджерс» за «Динамо». Интересно, где сделана эта фотография? Возможно, стадион «Астон Виллы», у них похожие с «Айброксом» трибуны.
*Пол почти угадал: фото сделано в Англии, но не в Бирмингеме, а в Ливерпуле. В 1966 году сборная СССР играла в полуфинале ЧМ против Германии, а матч прошел на стадионе «Эвертона» «Гудисон Парк».
Пол: «Я не сомневался, что ты узнаешь! Наверное, ты биограф Льва Яшина?!»
– В России Яшин до сих пор легендарный человек. Но как в Шотландии: ваши фанаты часто спрашивали, кто это?
Пол: «Нас постоянно спрашивали о названии группы, и мы просто упоминали легендарного вратаря. Большинство людей знало, кто это. Но мы никогда не рассказывали историю моего прозвища из школы».
– А что вы знаете про русский футбол?
Кевин: «Не так много. В Великобритании мало телевизионных программ, которые рассказывают о нем. Помню сборную России, которая недавно играла с Шотландией в квалификации Евро. Все закончилось не очень хорошо для нас – мы проиграли 0:4. Кажется, забили Дзюба и Головин.
Мои знании основываются на командах, против которых «Селтик» играл в еврокубках. Знаю про «Спартак», «Динамо», «Зенит». Еще узнавал больше благодаря игрокам, которые приходили и уходили из «Селтика». Например, когда Эйден Макгиди переехал в «Спартак». Или когда в «Селтик» перешел Мориц Бауэр, который до этого выступал за «Рубин». Знаю, что болельщики казанского клуба признавали его игроком года».
Пол: «Конечно, знаю многих, я увлекаюсь футболом. Но как болельщик «Рейнджерс» вспомню Олега Кузнецова, Алексея Михайличенко и Андрея Канчельскиса. Все они когда-то были рейнджерами и отлично провели время в Глазго.
В 1994 году я был на «Хэмпден Парк» – стадионе сборной Шотландии. И смотрел с трибун матч Шотландия – СНГ. Я только что проверил: написано, что матч был с Россией, но я почему-то был уверен, что это СНГ. Счет был 1:1, а Россия играла в белых шортах и красных футболках. Если честно, дерьмовая была игра!
– О, Канчельскис. Чем он тебе нравился?
Пол: «Он был артистом. Я видел его игры за «Манчестер Юнайтед», поэтому был очень взволнован, когда он перешел в «Рейнджерс». Он не разочаровал. Тогда были славные дни для «Рейнджерс», поэтому мы регулярно подписывали игроков уровня Канчельскиса».
«Я встал на мяч и посмотрел, где наши форварды». В Шотландии Канчельскис творил безумие – есть даже финт его имени
Yashin выступали с Limp Bizkit и Papa Roach. Распались, почти дойдя до мечты
Группа стремительно развивалась: в 2007-м и 2008-м вышли первые EP (мини-альбомы), в 2010-м – первый полноценный альбом «Put Your Hands Where I Can See Them». Он принес Yashin приличную популярность: команду приглашали на фестивали и в турне. Банда переехала в Глазго и выступала на одной сцене с Limp Bizkit, Papa Roach, Enter Shikari, A Day To Remember, Lostprophets, Black Veil Brides и другими известными рок-группами.
Пол: «Мы были фанатами этих групп. Limp Bizkit, Papa Roach и Lostprophets и вовсе были нашими героями.
Нашим самым большим шоу было, вероятно, второе выступление на Download Festival или выступление на разогреве у Limp Bizkit в Гамбурге. Там было примерно 7000 человек. А самое большое хедлайнерское шоу было примерно на 1000 человек в культовом зале ABC в Глазго. К сожалению, это место сгорело во время сильного пожара несколько лет назад. Там был самый большой диско-шар в Европе... Бесполезный, но интересный факт!»
Особую популярность Yashin подарил кавер на песню Бритни Спирс «Everytime».
Пол: «Не знаю, слышала ли это Бритни. Но я точно помню автора песен, который написал для нее трек. Он ответил: «My baby ❤». Кавер на Бритни стал для нас вирусным хитом на MySpace. Но потребовалось очень много времени, чтобы получить юридическое разрешение и выпустить его, поэтому мы так и не заработали на нем столько денег, сколько должны были. Но, если честно, это было задумано как маркетинговый инструмент».
– Где вы репетировали?
Пол: «Изначально в моем родном городе Гриноке. Но среди участников группы стало много парней из других городов, поэтому мы перебазировались в Глазго. Репетировали три раза в неделю. Это сделало нас одной из самых сплоченных и, вероятно, одной из лучших групп живого исполнения в Великобритании».
Несмотря на возросшую популярность, состоявшуюся фан-базу и четыре альбома, Yashin прекратил существование в 2016 году. Все это произошло тихо и без громких объявлений. Оказалось, что на парней сильно давили реалии музыкального бизнеса.
Группа мечтала заключить контракт с крупной звукозаписывающей студией, и это удалось в 2015-м – Yashin подписала Sony, которая реализовала последний альбом группы в 2016-м.
Пол: «Мы гордились независимостью. Но музыкальная индустрия настолько извращенная и политическая, что мы не могли двигаться дальше без поддержки. У нас появился менеджер и агент, а затем, в конце концов, мы заключили крупный контракт с Sony.
На это ушло почти два года. Переговоры шли и шли. Материал, который у нас накопился для альбома к тому времени, был реализован, когда ему было уже три года.
Группа закончилась эмоционально, многое изменилось, и мы были относительно неактивны как команда. Некоторые участники группы женились, создали семьи. Один даже развелся.
Наша фан-база также отделилась от группы и двигалась дальше. Все просто было не так, и, когда мы начали возвращаться, просто почувствовали, что все кончено. У нас никогда не было прежнего голода и желания, и время, потраченное на ожидание сделки всей жизни, лишило группу энергии и эмоций. Я сравниваю это с «Пиратами Карибского моря». Это было похоже на всплытие Кракена».
– Скучаете по тем временам?
Кевин: «Каждый день! Невероятно горжусь тем, чего мы достигли. Но все же я думаю, что мы приняли правильное решение и расстались в нужное время. После восьми лет жизни в кузове фургона было приятно снова стоять на земле. Нереально оглядываться на это сейчас. Кажется, это была другая жизнь».
Кевин Мэйлз
Пол: «Да, удивительные времена. Мы испытали некоторые вещи, о которых люди могут только мечтать. Но мы вовремя ушли. В музыкальной индустрии мало что осталось для людей. У участников группы было не так много денег, чтобы содержать семьи и делать стабильную карьеру. Быть с пятью другими участниками группы и несколькими членами команды, где каждый со своими недостатками, может быть очень напряжно. А когда тебя дома ждет жизнь, ты спрашиваешь себя: зачем я это делаю? Достаточно ли часа на сцене? К сожалению, для нас этого было недостаточно. Прекрасные воспоминания, опыт и очень мало сожалений. Некоторые вещи я бы сделал по-другому, но время не вернуть»
– Были попытки вернуться?
Пол: «Нет. Гарри, один из вокалистов, начал сольную карьеру. Коннор, другой гитарист, был намного моложе нас, он все еще был голоден и играл с другими группами, но вскоре ушел, чтобы сосредоточиться на карьере. Попыток вернуться не было, и я сомневаюсь, что они когда-либо будут. Мы изменились личностно и теперь живем по-другому. Музыкальная индустрия – ужасное место, и ни один из нас не хочет быть частью этого».
Кевин – больше, чем фанат «Селтика». Его душевную песню о клубе пели всем стадионом
В 2017 году Кевин вновь взял в руки гитару и написал проникновенную песню о любви к «Селтику». На ютуб-канале бывшего солиста Yashin трек «Celtic, My Heart & My Soul» собрал больше 800 тысяч просмотров.
– Я написал песню после финала Кубка Шотландии в 2017 году («Селтик» обыграл «Абердин» со счетом 2:1 – Sports.ru). Вероятно, это был первый раз, когда я взял в руки гитару после распада Yashin. Тогда мы завоевали домашний требл: взяли Кубок Шотландии, Кубок Лиги и выиграли чемпионат без единого поражения. Подвиг, которого еще не было в истории страны.
Я отнес черновую запись песни в Innersound Audio. В этой студии ранее записывалась The Renegades, популярные в 1960-х. Там запись смикшировали и спродюсировали. Когда у меня был окончательный вариант, я отправил его Тони Гамильтону, генеральному директору благотворительного фонда Celtic FC Foundation. С Гамильтоном мы договорились выпустить песню в качестве сингла в рамках рождественского обращения клуба.
Меня пригласили в «Селтик Парк» для записи клипа. У меня был доступ в раздевалку и на поле. Было нечто особенное в том, чтобы видеть клип на большом экране стадиона и знать, что все собранные деньги пойдут на помощь семьям в Глазго, которые не могут позволить себе покупать еду».
Песня была презентована на одном из домашних матчей «Селтика» – клип демонстрировали на табло, а 60 тысяч фанатов подпевали Кевину.
– Что для тебя значит «Селтик»?
– Я поддерживаю «Селтик» всю жизнь. Мой отец болел за «Селтик», его отец болел за «Селтик». Я пою кельтские песни с тех пор, как научился говорить. У меня есть фото с Томми Бернсом, когда мне было всего 2 года.
Процитирую нашего главного тренера Энджа Постекоглу: «Здесь страстные люди. Мы должны найти для этого явления новое слово, потому что они не болельщики, они не поклонники футбольного клуба. Этот футбольный клуб – то, кто они есть. Вся их неделя, весь их год и настроение определяется тем, как выступает команда.
Когда они получают расписание матчей, они планируют свадьбы, крестины, отпуск, все, что вы хотите. Планируют вокруг матчей. Это их образ жизни».
– Как относишься к «Рейнджерс»?
– «Рейнджерс» умерли в 2012-м.
– Забавно, что ты болеешь за «Селтик», а Пол – за «Рейнджерс». Как вы уживались?
– Я не могу притвориться, что понимаю, почему Пол болеет за них. Конечно, он скажет, что это исключительно из-за футбола, из-за воспоминаний о том, как он рос и наблюдал за старыми «Рейнджерс» 90-х.
Большинство фанатов оскорбляют друг друга на протяжении всей игры, а затем возвращаются к работе в понедельник и сосуществуют с теми же самыми людьми. Но на самом деле существует глубоко укоренившийся религиозный и сектантский разрыв. Я знаю, что в глубине души Пол хороший парень, поэтому я терплю его.
– Что ты делал при встрече с Полом, когда «Селтик» побеждал в дерби?
– Мы немного ругались, но потом писали сообщения в WhatsApp, чтобы узнать, как наши дела.
Если «Селтик» проигрывает, необязательно в дерби, это портит мне всю неделю. До следующего матча, пока мы не сможем все исправить.
Если брать в целом, то мы с Полом видим, что шотландский футбол в очень уязвимом положении по сравнению с остальной Европой. В отношении денег от телетрансляций, от трансферных доходов, инфраструктуры. При этом во всех отношениях, кроме финансового, «Селтик» и «Рейнджерс» крупнее большинства клубов АПЛ. У нас самый высокий процент посещаемости на душу населения среди всех стран Европы. Наш футбол сильно недооценен.
Кевин (справа вверху) празднует гол с игроками «Селтика»
– Ты часто ходишь на «Селтик Парк»?
– На каждую домашнюю игру. Плюс выездные. Еще стараюсь пробить хотя бы один за сезон выезд на еврокубковый матч. Правда, я никогда не видел нашу выездную победу в Европе. Провел крутой вечер в Леверкузене. Еще ездил на матчи с «ПСЖ», «Баварией», «Лейпцигом», «Копенгагеном» и «Барселоной».
– За кого ты болел в финале Лиги Европы?
– Конечно, за «Айнтрахт». Никогда так не праздновал победу какой-либо команды, кроме «Селтика». Я позвонил Полу, чтобы сказать, что они обделались. У них никогда не будет лучшей возможности выиграть европейский трофей против более слабой команды. Блин, это была команда с 11-го места Бундеслиги.
– Чем ты занимался после распада Yashin?
– После разрыва с группой мы с женой на 3 недели улетели в Японию. Пока я играл в группе, у меня была подработка в гараже. Но мне никогда не хватало возможностей позволить себе собственный дом или что-то в этом роде. Было приятно сделать шаг назад и спланировать, как будет выглядеть оставшаяся часть моей жизни.
Мне хотелось стабильности и быть как можно дальше от музыкальной индустрии. Теперь я управляю бизнесом по аренде кемперов для людей, которые хотят путешествовать по Шотландии и увидеть Северное побережье 500 (маршрут протяженностью 516 миль вокруг северного побережья Шотландии, начинающийся и заканчивающийся в замке Инвернесс – Sport.ru).
На протяжении всего моего пребывания в группе у меня была невероятная возможность путешествовать, встречаться со своими героями и заводить друзей на всю жизнь. Мне пришлось смотреть, как «Селтик» обыграл «Барселону» в 2012 году, на ноутбуке в раздевалке в Престоне, зато я исполнил песню вместе с Limp Bizkit.
Мне удалось сфотографироваться с Джейкоби Шеддиксом из Papa Roach, который был в джерси «Селтика». Еще я встречался с Арнольдом Шварценеггером. Жизнь полна компромиссов, но я бы не променял свою ни на что другое.
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Уже после беседы Кевин скинул фотографию серой джерси «Селтика» и добавил: «Это футболка из 2012-го. В ней мы победили «Спартак» в Москве. Это была наша первая в истории гостевая победа на групповом этапе ЛЧ. Мику в том матче не вышел, но бросил футболку на трибуну, а мой друг поймал».
Пол раньше срывал концерты в пьяном угаре, а сейчас предпочитает смотреть «Рейнджерс» из дома
– Ты создал группу еще подростком. Расскажи, каким ты тогда был.
– В школе я был в порядке, но не очень много работал вне класса. В этом была моя проблема. Я не возражал против внеклассных занятий, но у меня не было достаточно внимания, чтобы заниматься дома. Я остался до конца – шестой год, как мы это называем. Но меня не интересовал университет. Я хотел зарабатывать деньги, поэтому прошел ученичество – обучался профессии под руководством профессионала в этой области. Я занимался живописью и декорированием – это дало мне определенную страховку, если группа не выстрелит. Я настолько стар, что задолбался еще до того, как группа начала выступать.
– Чем тогда вообще занимались шотландские подростки?
– У нас тогда было два типа подростков – «неды» и «инди». «Неды» – хулиганы, а «инди» – милые добряки.
Я был немного и тем и другим. Мне нравился спорт и музыка. Хотя обычно в Шотландии любят что-то одно. Мне нравились инди-группы, которые затем превратились в группы альтернативного рока. Так все и началось.
– Ты автор многих песен Yashin. Делал какие-нибудь футбольные отсылки в текстах?
– Единственное, что я могу вспомнить – песня «Tonight We Dance». Она была написана до того, как группа появилась на ТВ-шоу, где были судьи. Нас было пятеро, судей – четверо. В песне пелось «снова вышли 5 на 4…» Это была отсылка к уличному футболу. К тем временам, когда мы мальчишками могли сами набирать себе команды, и зачастую это было несправедливо – у кого-то было пять человек, у кого-то четыре. «Снова вышли 5 на 4…»
– На репетициях и концертах было много пива?
– Мы не пили много алкоголя. Наши вокалисты заботились о голосовых связках, а алкоголь им вредит. Я был, вероятно, самым отвязным в группе, адским парнем, пил больше всех. Но я не мог пить и играть – только после того, как сойду со сцены. По сравнению с Оззи Озборном я был мальчиком из церковного хора.
– То есть ты был бэд боем?
– Ага, главным плохишом группы. Тогда я не понимал, но у меня была плохая реакция на Jack Daniel’s. У меня было несколько неприятных происшествий и проблем с охраной за кулисами.
Худший – когда меня выгнали с музыкального фестиваля Nova Rock в Австрии. Мы подрались с Энди и врезались в стену гримерной другой группы. К счастью, там были Architects, а не Iron Maiden. После того, как меня выгнали, я продолжил дебош в шаттле до отеля.
На пути домой группа со мной не разговаривала, а дома устроила разъяснительную. К счастью, я был основным в группе, и все решили, что я больше не буду пить Jack Daniel’s. Я рад, что узнал, что не могу пить Jack Daniel’s до того, как возникли действительно серьезные проблемы.
– Продолжаешь слушать тяжелую музыку?
– На мой взгляд, альтернативная музыка уже полностью сделана. Больше нечего добавить. Я не говорю, что другие группы не могут играть те же битдауны, риффы, ритмы и так далее. Но для меня все это делалось и раньше, все звучит одинаково. Тексты все те же, песни о смерти и фразы типа: «Я оформлю тебе сотрясение!» Что? Да ты даже воздух пердежом не сможешь сотрясти.
Сейчас я слушаю ностальгическую музыку по радио, поп-музыку 80-х и 90-х. Иногда слушаю старые альтернативные вещи, но потом мне становится скучно, и я вспоминаю, почему я разлюбил эту сцену и музыку.
– Почему ты выбрал «Рейнджерс»?
– Мне понравился синий цвет, игрок Мо Джонстон, который неоднозначно перешел в «Рейнджерс» из «Селтика», и Элли Маккойст. Мой отец был болельщиком «Селтика», но ему было все равно, и он позволял мне болеть за тех, за кого я хотел.
– Дрался за «Рейнджерс»?
– Ага. Это были постоянные споры. Но на этом все. Никакого серьезного насилия. Нам было весело. Я думаю, что для нас вражда была именно в течение 90 минут, потом о ней забывали, и все дружили после грубых слов.
– Как проходит твой вечер, когда «Селтик» выигрывает дерби?
– Слова не могут описать мой гнев, когда «Селтик» побеждает. Но я не желаю зла ни игрокам, ни болельщикам соперников. В последние годы, когда «Селтик» доминировал, даже было легче переносить поражения. Почему? Просто «Селтик» это заслужил. Когда обе команды находятся в форме, а «Рейнджерс» лидируют в лиге, поражения в дерби причиняют больше боли.
– Кстати, о доминировании «Селтика». Как ты пережил банкротство «Рейнджерс»?
– Все точно слышали про термин glory hunter. Это означает, что вы следуете за командой только в хорошие времена. Что ж, для «Рейнджерс» дела обстояли настолько плохо, что я думаю, что кто-то на этот раз был бы прощен за то, что взял отпуск в отношениях с «Рейнджерс».
Нас понизили до нижней ступени шотландского футбола. Это были тяжелые часы. Игры были низкого качества, и возвращение в элиту заняло больше времени, чем планировалось. В клубе царил хаос, который мешал прогрессу – неудивительно, что дела шли не так гладко, как должны были. Действительно, очень темные дни.
Думаю, что сегодня мы жадничаем и, возможно, слишком суровы к клубу, когда он не побеждает. А ведь дойти с низов до финала Лиги Европы за такой короткий промежуток – фантастическое достижение.
– Часто ходишь на домашние матчи?
– Не так много, как хотелось бы. Очень трудно попасть на матч, если не у тебя нет абонемента. К счастью, в прошлом сезоне мне удалось посетить четыре игры. Мой друг передает мне свой абонемент, когда не может пойти сам.
Самым ярким событием этого года стали два билета для меня и моего близкого друга на его 60-летие. Мы победили 3:0 белградскую «Црвену Звезду» в 1/8 финала Лиги Европы. Вечер, который запомнится на долгие годы.
– Сколько стоят билеты на домашние матчи «Рейнджерс»?
– Примерно 35-40 фунтов за игру. Это довольно дорого.
– Ты, наверное, ненавидишь «Зенит»?
– Ха-ха. Нет-нет. Они заслужили победу в том финале. «Рейнджерс» очень повезло попасть туда. Это было сложной задачей, а тот «Зенит» был серьезным европейским клубом. Кстати, в той игре произошли большие воссоединения: бывший тренер «Рейнджерс» Дик Адвокат руководил «Зенитом», а одна из легенд нашего клуба Фернандо Риксен играл против нас за «Зенит». К сожалению, Фернандо больше нет с нами…
– Где ты смотрел финалы 2008-го и 2022-го?
– Некоторые из участников Yashin и съемочной группы болели за «Рейнджерс». В 2008 году они поехали на гастрольном фургоне группы в Манчестер. К счастью, из-за других обязательств я не поехал с ними. И рад этому! Не потому, что мы потерпели поражение, а из-за беспорядков. Парням повезло, что они не пострадали.
Финал с «Айнтрахтом» я смотрел дома. Никак не мог поехать в Севилью без билета. Некоторые люди платили бешеные деньги за билеты на самолет, не говоря уже о билетах на матч. Мне нравится мой домашний комфорт. И в истинном шотландском стиле «Рейнджерс» потерпели неудачу. Зализывать раны дома было намного легче, чем в четырехдневном путешествии домой из Испании!
– Чем ты занимаешься сейчас?
– Довольно простыми вещами, которых у нас не могло быть в группе, – например, рутиной. Провожу много времени с близкими, играю в гольф, зарабатываю хорошие деньги, работая дизайнером. Занимаюсь тем, чем хочу. Играть в группе было тяжело. Если бы мы создали группу на 15 лет раньше, наверное, сейчас были бы очень богаты, ха-ха!
***
После интервью Кевин и Пол узнали, что на знаменитом Ипподроме Аскот выступает лошадь по кличке Yashin. Парни зарядили на удачу 15 фунтов, но скакун пришел последним. Не день Yashin.
Яшина называли Черным пауком, но на самом деле его свитер был темно-синим. Просто он играл во времена черно-белой картинки.
Легенда «Селтика» остановила вражду с «Рейнджерс». Его гроб несли игроки главного соперника
Фото: личный архив Yashin; РИА Новости/Дмитрий Донской; REUTERS/Marcelo Del Pozo; globallookpress.com/Nataliya Kondratenko/Russian Look; Gettyimages.ru/Central Press, Clive Brunskill/Allsport, Jeff J Mitchell
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