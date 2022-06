Рок-группу в Шотландии назвали в честь Яшина. Мы поговорили с ними о футболе, хите для «Селтика» и концерте с Limp Bizkit

Старая добрая Британия в интервью Артема Буторина.

C 2006-го по 2016-й в Шотландии зажигала свежая метал-группа, ставшая популярной в Британии. Скорее всего, вы про нее не слышали, но у парней есть прочная связь с Россией: группа называется Yashin – в честь советского вратаря Льва Яшина.

Это не прозвище, а вполне официальное название. Вокруг него было много споров: не все британские поклонники альтернативной музыки знали Льва Ивановича и поэтому интересовались смыслом названия. Кто-то строил теории: например, некоторые считали, что Yashin – слово из японского. Оно означает «стремление» и «амбиции» – более подходящий вариант для метал-группы, чем фамилия вратаря московского «Динамо».

Но это выстрел в пустоту. Теорию опроверг создатель группы и гитарист Пол Трэверс (второй справа на фото). Мы поговорили с ним и вокалистом Yashin Кевином Мэйлзом (третий слева) и узнали:

Почему именно Лев Яшин;

О дружбе с Limp Bizkit;

О пьяных драках на концерте;

Об интервью официальному сайту «Селтика»;

О том, как в группе уживались фанаты «Рейнджерс» и «Селтика»;

О крутости Канчельскиса и финале против «Зенита».

Yashin – точно в честь вратаря. Участники группы помнят его сэйвы и рекорды

Школьные друзья Пол Трэверс и Энди Макшэйн задумали создать группу еще в 1999-м.

Пол: «Это случилось в старшей школе. Мы держали группу в разных составах, включая наших девушек в то время, ха-ха. Мы реально думали, что наткнулись на гениальную формулу.

Нам нравился Linkin Park, поэтому наша солистка читала рэп вместе с Энди, в стиле Майка Шиноды. Теперь мы оглядываемся назад и съеживаемся…

Радио включилось и сразу сломалось, когда я услышал «Bring me to Life» от Evanescence. Там был женский вокал, музыка в стиле ню-метал и какой-то парень, читающий как Шинода. Тогда нам пришлось измениться!

Потом к нам присоединился старый друг Энди по университету Майкл Райс, и мы действительно взлетели. Группа стала нашей постоянной работой, но Майклу пришлось уйти по личным причинам.

У нас были разные запасные вокалисты, которые помогали группе продолжать гастроли. Затем мы провели национальные прослушивания и решили выбрать двух вокалистов. Так к нам присоединились Гарри Рэдфорд и Кевин Мэйлз. Остальное уже история.

Стилистически группа менялась и росла с течением времени. Путешествие стилей продолжалось: от Hoobastank, Rage Against the Machine, Lostprophets и Funeral for Friend до того, кем мы в итоге стали. Это была смесь всех названных групп. Я играл на гитаре и был одним из основных авторов песен».

– Название точно не из японского?

– Мы слышали про японское слово. Знаем, что Yashin в переводе означает «амбиции». Уверяю, это не имеет ничего общего с нашим названием. Если честно, мы находим это немного банальным. Могу сказать на 100%: группа названа в честь прозвища, которое я получил в старшей школе. А это прозвище имеет прямое отношение к российской легенде Льву Яшину.

Вообще это мой первый ник. Моя фамилия Трэверс. В школе она было сокращено до Trav, потом до Trev – уже позже появилось Lev. Как раз, как у российского вратаря. Конечно, мы в молодости, когда давали друг другу прозвища, знали Льва Яшина. Мы с друзьями были большими фанатами футбола.

– А сам играл в футбол? Наверняка был вратарем?

– Да, играл. Разочарую, но я был не вратарем, а полузащитником. И я был не особо-то хорош. Моим любимым игроком был Йорг Альберц, он играл за мой любимый «Рейнджерс». У него была лучшая левая нога, которую я когда-либо видел – убойный удар с дальней дистанции. Вбей в ютубе «Молоток Йорг Альберц», сам все увидишь. До «Рейнджерс» он бегал в Германии за «Гамбург».

«Вместо левой ноги у него динамит». Самый шотландский немец в истории футбола

***

Пол был убедителен, но аналогичный вопрос я задал и Кевину – вокалисту группы.

– Пол утверждает, что назвал группу исключительно в честь советского вратаря Льва Яшина. Не обманывает?

– Я присоединился к группе в 2008 году. Группа существовала с таким названием уже пару лет. Как футбольный фанат я, конечно, спросил, с чем связано это название. Парни сказали, что в честь Льва Яшина.

– Парни, что на тот момент вы знали про него?

Кевин: «Я смутно помню, как когда-то – в начале 90-х – листал копию Книги рекордов Гиннесса. Там я прочитал, что «Черный паук» был рекордсменом по отраженным пенальти. Сразу запомнил его имя».

Яшина называли Черным пауком, но на самом деле его свитер был темно-синим. Просто он играл во времена черно-белой картинки

Пол: «Он один из самых известных в мире вратарей, которые вообще существовали. Знаю, что у него было прозвище «Паук». Кстати, мне очень понравилась его фотография в прыжке за мячом. На заднем плане виднелась трибуна, точь-в-точь, как на «Айброксе» (стадион «Рейнджерс – Sports.ru).

Но, к сожалению, я узнал, что Лев Яшин никогда не играл против «Рейнджерс» за «Динамо». Интересно, где сделана эта фотография? Возможно, стадион «Астон Виллы», у них похожие с «Айброксом» трибуны.

*Пол почти угадал: фото сделано в Англии, но не в Бирмингеме, а в Ливерпуле. В 1966 году сборная СССР играла в полуфинале ЧМ против Германии, а матч прошел на стадионе «Эвертона» «Гудисон Парк».

Пол: «Я не сомневался, что ты узнаешь! Наверное, ты биограф Льва Яшина?!»

– В России Яшин до сих пор легендарный человек. Но как в Шотландии: ваши фанаты часто спрашивали, кто это?

Пол: «Нас постоянно спрашивали о названии группы, и мы просто упоминали легендарного вратаря. Большинство людей знало, кто это. Но мы никогда не рассказывали историю моего прозвища из школы».

– А что вы знаете про русский футбол?

Кевин: «Не так много. В Великобритании мало телевизионных программ, которые рассказывают о нем. Помню сборную России, которая недавно играла с Шотландией в квалификации Евро. Все закончилось не очень хорошо для нас – мы проиграли 0:4. Кажется, забили Дзюба и Головин.

Мои знании основываются на командах, против которых «Селтик» играл в еврокубках. Знаю про «Спартак», «Динамо», «Зенит». Еще узнавал больше благодаря игрокам, которые приходили и уходили из «Селтика». Например, когда Эйден Макгиди переехал в «Спартак». Или когда в «Селтик» перешел Мориц Бауэр, который до этого выступал за «Рубин». Знаю, что болельщики казанского клуба признавали его игроком года».

Пол: «Конечно, знаю многих, я увлекаюсь футболом. Но как болельщик «Рейнджерс» вспомню Олега Кузнецова, Алексея Михайличенко и Андрея Канчельскиса. Все они когда-то были рейнджерами и отлично провели время в Глазго.

В 1994 году я был на «Хэмпден Парк» – стадионе сборной Шотландии. И смотрел с трибун матч Шотландия – СНГ. Я только что проверил: написано, что матч был с Россией, но я почему-то был уверен, что это СНГ. Счет был 1:1, а Россия играла в белых шортах и красных футболках. Если честно, дерьмовая была игра!

– О, Канчельскис. Чем он тебе нравился?

Пол: «Он был артистом. Я видел его игры за «Манчестер Юнайтед», поэтому был очень взволнован, когда он перешел в «Рейнджерс». Он не разочаровал. Тогда были славные дни для «Рейнджерс», поэтому мы регулярно подписывали игроков уровня Канчельскиса».

«Я встал на мяч и посмотрел, где наши форварды». В Шотландии Канчельскис творил безумие – есть даже финт его имени

Yashin выступали с Limp Bizkit и Papa Roach. Распались, почти дойдя до мечты

Группа стремительно развивалась: в 2007-м и 2008-м вышли первые EP (мини-альбомы), в 2010-м – первый полноценный альбом «Put Your Hands Where I Can See Them». Он принес Yashin приличную популярность: команду приглашали на фестивали и в турне. Банда переехала в Глазго и выступала на одной сцене с Limp Bizkit, Papa Roach, Enter Shikari, A Day To Remember, Lostprophets, Black Veil Brides и другими известными рок-группами.

Пол: «Мы были фанатами этих групп. Limp Bizkit, Papa Roach и Lostprophets и вовсе были нашими героями.

Нашим самым большим шоу было, вероятно, второе выступление на Download Festival или выступление на разогреве у Limp Bizkit в Гамбурге. Там было примерно 7000 человек. А самое большое хедлайнерское шоу было примерно на 1000 человек в культовом зале ABC в Глазго. К сожалению, это место сгорело во время сильного пожара несколько лет назад. Там был самый большой диско-шар в Европе... Бесполезный, но интересный факт!»

Особую популярность Yashin подарил кавер на песню Бритни Спирс «Everytime».

Пол: «Не знаю, слышала ли это Бритни. Но я точно помню автора песен, который написал для нее трек. Он ответил: «My baby ❤». Кавер на Бритни стал для нас вирусным хитом на MySpace. Но потребовалось очень много времени, чтобы получить юридическое разрешение и выпустить его, поэтому мы так и не заработали на нем столько денег, сколько должны были. Но, если честно, это было задумано как маркетинговый инструмент».

– Где вы репетировали?

Пол: «Изначально в моем родном городе Гриноке. Но среди участников группы стало много парней из других городов, поэтому мы перебазировались в Глазго. Репетировали три раза в неделю. Это сделало нас одной из самых сплоченных и, вероятно, одной из лучших групп живого исполнения в Великобритании».

Несмотря на возросшую популярность, состоявшуюся фан-базу и четыре альбома, Yashin прекратил существование в 2016 году. Все это произошло тихо и без громких объявлений. Оказалось, что на парней сильно давили реалии музыкального бизнеса.

Группа мечтала заключить контракт с крупной звукозаписывающей студией, и это удалось в 2015-м – Yashin подписала Sony, которая реализовала последний альбом группы в 2016-м.

Пол: «Мы гордились независимостью. Но музыкальная индустрия настолько извращенная и политическая, что мы не могли двигаться дальше без поддержки. У нас появился менеджер и агент, а затем, в конце концов, мы заключили крупный контракт с Sony.

На это ушло почти два года. Переговоры шли и шли. Материал, который у нас накопился для альбома к тому времени, был реализован, когда ему было уже три года.

Группа закончилась эмоционально, многое изменилось, и мы были относительно неактивны как команда. Некоторые участники группы женились, создали семьи. Один даже развелся.

Наша фан-база также отделилась от группы и двигалась дальше. Все просто было не так, и, когда мы начали возвращаться, просто почувствовали, что все кончено. У нас никогда не было прежнего голода и желания, и время, потраченное на ожидание сделки всей жизни, лишило группу энергии и эмоций. Я сравниваю это с «Пиратами Карибского моря». Это было похоже на всплытие Кракена».

– Скучаете по тем временам?

Кевин: «Каждый день! Невероятно горжусь тем, чего мы достигли. Но все же я думаю, что мы приняли правильное решение и расстались в нужное время. После восьми лет жизни в кузове фургона было приятно снова стоять на земле. Нереально оглядываться на это сейчас. Кажется, это была другая жизнь».

Кевин Мэйлз

Пол: «Да, удивительные времена. Мы испытали некоторые вещи, о которых люди могут только мечтать. Но мы вовремя ушли. В музыкальной индустрии мало что осталось для людей. У участников группы было не так много денег, чтобы содержать семьи и делать стабильную карьеру. Быть с пятью другими участниками группы и несколькими членами команды, где каждый со своими недостатками, может быть очень напряжно. А когда тебя дома ждет жизнь, ты спрашиваешь себя: зачем я это делаю? Достаточно ли часа на сцене? К сожалению, для нас этого было недостаточно. Прекрасные воспоминания, опыт и очень мало сожалений. Некоторые вещи я бы сделал по-другому, но время не вернуть»

– Были попытки вернуться?

Пол: «Нет. Гарри, один из вокалистов, начал сольную карьеру. Коннор, другой гитарист, был намного моложе нас, он все еще был голоден и играл с другими группами, но вскоре ушел, чтобы сосредоточиться на карьере. Попыток вернуться не было, и я сомневаюсь, что они когда-либо будут. Мы изменились личностно и теперь живем по-другому. Музыкальная индустрия – ужасное место, и ни один из нас не хочет быть частью этого».

Кевин – больше, чем фанат «Селтика». Его душевную песню о клубе пели всем стадионом

В 2017 году Кевин вновь взял в руки гитару и написал проникновенную песню о любви к «Селтику». На ютуб-канале бывшего солиста Yashin трек «Celtic, My Heart & My Soul» собрал больше 800 тысяч просмотров.

– Я написал песню после финала Кубка Шотландии в 2017 году («Селтик» обыграл «Абердин» со счетом 2:1 – Sports.ru). Вероятно, это был первый раз, когда я взял в руки гитару после распада Yashin. Тогда мы завоевали домашний требл: взяли Кубок Шотландии, Кубок Лиги и выиграли чемпионат без единого поражения. Подвиг, которого еще не было в истории страны.

Я отнес черновую запись песни в Innersound Audio. В этой студии ранее записывалась The Renegades, популярные в 1960-х. Там запись смикшировали и спродюсировали. Когда у меня был окончательный вариант, я отправил его Тони Гамильтону, генеральному директору благотворительного фонда Celtic FC Foundation. С Гамильтоном мы договорились выпустить песню в качестве сингла в рамках рождественского обращения клуба.

Меня пригласили в «Селтик Парк» для записи клипа. У меня был доступ в раздевалку и на поле. Было нечто особенное в том, чтобы видеть клип на большом экране стадиона и знать, что все собранные деньги пойдут на помощь семьям в Глазго, которые не могут позволить себе покупать еду».

Песня была презентована на одном из домашних матчей «Селтика» – клип демонстрировали на табло, а 60 тысяч фанатов подпевали Кевину.

– Что для тебя значит «Селтик»?

– Я поддерживаю «Селтик» всю жизнь. Мой отец болел за «Селтик», его отец болел за «Селтик». Я пою кельтские песни с тех пор, как научился говорить. У меня есть фото с Томми Бернсом, когда мне было всего 2 года.

Процитирую нашего главного тренера Энджа Постекоглу: «Здесь страстные люди. Мы должны найти для этого явления новое слово, потому что они не болельщики, они не поклонники футбольного клуба. Этот футбольный клуб – то, кто они есть. Вся их неделя, весь их год и настроение определяется тем, как выступает команда.

Когда они получают расписание матчей, они планируют свадьбы, крестины, отпуск, все, что вы хотите. Планируют вокруг матчей. Это их образ жизни».

– Как относишься к «Рейнджерс»?

– «Рейнджерс» умерли в 2012-м.

– Забавно, что ты болеешь за «Селтик», а Пол – за «Рейнджерс». Как вы уживались?

– Я не могу притвориться, что понимаю, почему Пол болеет за них. Конечно, он скажет, что это исключительно из-за футбола, из-за воспоминаний о том, как он рос и наблюдал за старыми «Рейнджерс» 90-х.

Большинство фанатов оскорбляют друг друга на протяжении всей игры, а затем возвращаются к работе в понедельник и сосуществуют с теми же самыми людьми. Но на самом деле существует глубоко укоренившийся религиозный и сектантский разрыв. Я знаю, что в глубине души Пол хороший парень, поэтому я терплю его.

– Что ты делал при встрече с Полом, когда «Селтик» побеждал в дерби?

– Мы немного ругались, но потом писали сообщения в WhatsApp, чтобы узнать, как наши дела.

Если «Селтик» проигрывает, необязательно в дерби, это портит мне всю неделю. До следующего матча, пока мы не сможем все исправить.

Если брать в целом, то мы с Полом видим, что шотландский футбол в очень уязвимом положении по сравнению с остальной Европой. В отношении денег от телетрансляций, от трансферных доходов, инфраструктуры. При этом во всех отношениях, кроме финансового, «Селтик» и «Рейнджерс» крупнее большинства клубов АПЛ. У нас самый высокий процент посещаемости на душу населения среди всех стран Европы. Наш футбол сильно недооценен.

Кевин (справа вверху) празднует гол с игроками «Селтика»

– Ты часто ходишь на «Селтик Парк»?

– На каждую домашнюю игру. Плюс выездные. Еще стараюсь пробить хотя бы один за сезон выезд на еврокубковый матч. Правда, я никогда не видел нашу выездную победу в Европе. Провел крутой вечер в Леверкузене. Еще ездил на матчи с «ПСЖ», «Баварией», «Лейпцигом», «Копенгагеном» и «Барселоной».

– За кого ты болел в финале Лиги Европы?

– Конечно, за «Айнтрахт». Никогда так не праздновал победу какой-либо команды, кроме «Селтика». Я позвонил Полу, чтобы сказать, что они обделались. У них никогда не будет лучшей возможности выиграть европейский трофей против более слабой команды. Блин, это была команда с 11-го места Бундеслиги.

– Чем ты занимался после распада Yashin?

– После разрыва с группой мы с женой на 3 недели улетели в Японию. Пока я играл в группе, у меня была подработка в гараже. Но мне никогда не хватало возможностей позволить себе собственный дом или что-то в этом роде. Было приятно сделать шаг назад и спланировать, как будет выглядеть оставшаяся часть моей жизни.

Мне хотелось стабильности и быть как можно дальше от музыкальной индустрии. Теперь я управляю бизнесом по аренде кемперов для людей, которые хотят путешествовать по Шотландии и увидеть Северное побережье 500 (маршрут протяженностью 516 миль вокруг северного побережья Шотландии, начинающийся и заканчивающийся в замке Инвернесс – Sport.ru).

На протяжении всего моего пребывания в группе у меня была невероятная возможность путешествовать, встречаться со своими героями и заводить друзей на всю жизнь. Мне пришлось смотреть, как «Селтик» обыграл «Барселону» в 2012 году, на ноутбуке в раздевалке в Престоне, зато я исполнил песню вместе с Limp Bizkit.

Мне удалось сфотографироваться с Джейкоби Шеддиксом из Papa Roach, который был в джерси «Селтика». Еще я встречался с Арнольдом Шварценеггером. Жизнь полна компромиссов, но я бы не променял свою ни на что другое.

***

Уже после беседы Кевин скинул фотографию серой джерси «Селтика» и добавил: «Это футболка из 2012-го. В ней мы победили «Спартак» в Москве. Это была наша первая в истории гостевая победа на групповом этапе ЛЧ. Мику в том матче не вышел, но бросил футболку на трибуну, а мой друг поймал».

Пол раньше срывал концерты в пьяном угаре, а сейчас предпочитает смотреть «Рейнджерс» из дома

– Ты создал группу еще подростком. Расскажи, каким ты тогда был.

– В школе я был в порядке, но не очень много работал вне класса. В этом была моя проблема. Я не возражал против внеклассных занятий, но у меня не было достаточно внимания, чтобы заниматься дома. Я остался до конца – шестой год, как мы это называем. Но меня не интересовал университет. Я хотел зарабатывать деньги, поэтому прошел ученичество – обучался профессии под руководством профессионала в этой области. Я занимался живописью и декорированием – это дало мне определенную страховку, если группа не выстрелит. Я настолько стар, что задолбался еще до того, как группа начала выступать.

– Чем тогда вообще занимались шотландские подростки?

– У нас тогда было два типа подростков – «неды» и «инди». «Неды» – хулиганы, а «инди» – милые добряки.

Я был немного и тем и другим. Мне нравился спорт и музыка. Хотя обычно в Шотландии любят что-то одно. Мне нравились инди-группы, которые затем превратились в группы альтернативного рока. Так все и началось.

– Ты автор многих песен Yashin. Делал какие-нибудь футбольные отсылки в текстах?

– Единственное, что я могу вспомнить – песня «Tonight We Dance». Она была написана до того, как группа появилась на ТВ-шоу, где были судьи. Нас было пятеро, судей – четверо. В песне пелось «снова вышли 5 на 4…» Это была отсылка к уличному футболу. К тем временам, когда мы мальчишками могли сами набирать себе команды, и зачастую это было несправедливо – у кого-то было пять человек, у кого-то четыре. «Снова вышли 5 на 4…»

– На репетициях и концертах было много пива?

– Мы не пили много алкоголя. Наши вокалисты заботились о голосовых связках, а алкоголь им вредит. Я был, вероятно, самым отвязным в группе, адским парнем, пил больше всех. Но я не мог пить и играть – только после того, как сойду со сцены. По сравнению с Оззи Озборном я был мальчиком из церковного хора.

– То есть ты был бэд боем?

– Ага, главным плохишом группы. Тогда я не понимал, но у меня была плохая реакция на Jack Daniel’s. У меня было несколько неприятных происшествий и проблем с охраной за кулисами.

Худший – когда меня выгнали с музыкального фестиваля Nova Rock в Австрии. Мы подрались с Энди и врезались в стену гримерной другой группы. К счастью, там были Architects, а не Iron Maiden. После того, как меня выгнали, я продолжил дебош в шаттле до отеля.

На пути домой группа со мной не разговаривала, а дома устроила разъяснительную. К счастью, я был основным в группе, и все решили, что я больше не буду пить Jack Daniel’s. Я рад, что узнал, что не могу пить Jack Daniel’s до того, как возникли действительно серьезные проблемы.

– Продолжаешь слушать тяжелую музыку?

– На мой взгляд, альтернативная музыка уже полностью сделана. Больше нечего добавить. Я не говорю, что другие группы не могут играть те же битдауны, риффы, ритмы и так далее. Но для меня все это делалось и раньше, все звучит одинаково. Тексты все те же, песни о смерти и фразы типа: «Я оформлю тебе сотрясение!» Что? Да ты даже воздух пердежом не сможешь сотрясти.

Сейчас я слушаю ностальгическую музыку по радио, поп-музыку 80-х и 90-х. Иногда слушаю старые альтернативные вещи, но потом мне становится скучно, и я вспоминаю, почему я разлюбил эту сцену и музыку.

– Почему ты выбрал «Рейнджерс»?

– Мне понравился синий цвет, игрок Мо Джонстон, который неоднозначно перешел в «Рейнджерс» из «Селтика», и Элли Маккойст. Мой отец был болельщиком «Селтика», но ему было все равно, и он позволял мне болеть за тех, за кого я хотел.

– Дрался за «Рейнджерс»?

– Ага. Это были постоянные споры. Но на этом все. Никакого серьезного насилия. Нам было весело. Я думаю, что для нас вражда была именно в течение 90 минут, потом о ней забывали, и все дружили после грубых слов.

– Как проходит твой вечер, когда «Селтик» выигрывает дерби?

– Слова не могут описать мой гнев, когда «Селтик» побеждает. Но я не желаю зла ни игрокам, ни болельщикам соперников. В последние годы, когда «Селтик» доминировал, даже было легче переносить поражения. Почему? Просто «Селтик» это заслужил. Когда обе команды находятся в форме, а «Рейнджерс» лидируют в лиге, поражения в дерби причиняют больше боли.

– Кстати, о доминировании «Селтика». Как ты пережил банкротство «Рейнджерс»?

– Все точно слышали про термин glory hunter. Это означает, что вы следуете за командой только в хорошие времена. Что ж, для «Рейнджерс» дела обстояли настолько плохо, что я думаю, что кто-то на этот раз был бы прощен за то, что взял отпуск в отношениях с «Рейнджерс».

Нас понизили до нижней ступени шотландского футбола. Это были тяжелые часы. Игры были низкого качества, и возвращение в элиту заняло больше времени, чем планировалось. В клубе царил хаос, который мешал прогрессу – неудивительно, что дела шли не так гладко, как должны были. Действительно, очень темные дни.

Думаю, что сегодня мы жадничаем и, возможно, слишком суровы к клубу, когда он не побеждает. А ведь дойти с низов до финала Лиги Европы за такой короткий промежуток – фантастическое достижение.

– Часто ходишь на домашние матчи?

– Не так много, как хотелось бы. Очень трудно попасть на матч, если не у тебя нет абонемента. К счастью, в прошлом сезоне мне удалось посетить четыре игры. Мой друг передает мне свой абонемент, когда не может пойти сам.

Самым ярким событием этого года стали два билета для меня и моего близкого друга на его 60-летие. Мы победили 3:0 белградскую «Црвену Звезду» в 1/8 финала Лиги Европы. Вечер, который запомнится на долгие годы.

– Сколько стоят билеты на домашние матчи «Рейнджерс»?

– Примерно 35-40 фунтов за игру. Это довольно дорого.

– Ты, наверное, ненавидишь «Зенит»?

– Ха-ха. Нет-нет. Они заслужили победу в том финале. «Рейнджерс» очень повезло попасть туда. Это было сложной задачей, а тот «Зенит» был серьезным европейским клубом. Кстати, в той игре произошли большие воссоединения: бывший тренер «Рейнджерс» Дик Адвокат руководил «Зенитом», а одна из легенд нашего клуба Фернандо Риксен играл против нас за «Зенит». К сожалению, Фернандо больше нет с нами…

– Где ты смотрел финалы 2008-го и 2022-го?

– Некоторые из участников Yashin и съемочной группы болели за «Рейнджерс». В 2008 году они поехали на гастрольном фургоне группы в Манчестер. К счастью, из-за других обязательств я не поехал с ними. И рад этому! Не потому, что мы потерпели поражение, а из-за беспорядков. Парням повезло, что они не пострадали.

Финал с «Айнтрахтом» я смотрел дома. Никак не мог поехать в Севилью без билета. Некоторые люди платили бешеные деньги за билеты на самолет, не говоря уже о билетах на матч. Мне нравится мой домашний комфорт. И в истинном шотландском стиле «Рейнджерс» потерпели неудачу. Зализывать раны дома было намного легче, чем в четырехдневном путешествии домой из Испании!

– Чем ты занимаешься сейчас?

– Довольно простыми вещами, которых у нас не могло быть в группе, – например, рутиной. Провожу много времени с близкими, играю в гольф, зарабатываю хорошие деньги, работая дизайнером. Занимаюсь тем, чем хочу. Играть в группе было тяжело. Если бы мы создали группу на 15 лет раньше, наверное, сейчас были бы очень богаты, ха-ха!

***

После интервью Кевин и Пол узнали, что на знаменитом Ипподроме Аскот выступает лошадь по кличке Yashin. Парни зарядили на удачу 15 фунтов, но скакун пришел последним. Не день Yashin.

Фото: личный архив Yashin; РИА Новости/Дмитрий Донской; REUTERS/Marcelo Del Pozo; globallookpress.com/Nataliya Kondratenko/Russian Look; Gettyimages.ru/Central Press, Clive Brunskill/Allsport, Jeff J Mitchell