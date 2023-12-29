Над «Пистонс» еще и издеваются. «Бостон» дал им повести 21 очко, а потом устроил 28-е поражение подряд

В мировом спорте сейчас нет организации печальнее, чем «Пистонс». Сегодня ночью они не только упрочили рекорд по количеству поражений подряд в рамках одной регулярки, но и повторили достижение «Филадельфии» по общему числу проигрышей: команда не может добиться победы уже 28 матчей кряду!

В последний раз «Детройт» побеждал еще в конце октября, обыграв товарищей по несчастью из «Чикаго». И не совсем понятно, что более сюрреалистично. То, что «Пистонс» близки к тому, чтобы превзойти легендарных «76-х», которые «верили в процесс» и проигрывали намеренно, спланировано и цинично, или то, что они близки к повторению самой длинной серии неудач в американском спорте (она пока еще принадлежит «Чикаго Кардиналс», которые уступили 29 раз подряд с 1942 по 1945 год) .

Сегодняшняя ночь не предвещала ничего хорошего для команды Монти Уильямса, ведь им предстояло встретиться с лучшей командой регулярки, «Бостоном», да еще и у них дома. «Селтикс» – единственные в лиге, кто еще ни разу в этом сезоне не проигрывал у себя на паркете. Они только что вернулись из гостевого турне, обыграв поочередно «Кингс», «Клипперс» и «Лейкерс», и от матча с «Поршнями» ждали показательного уничтожения с разрывом в 20 очков.

Джейлен Браун, получивший коленом в поясницу от Леброна в прошлом матче, игру пропускал, а все остальные звезды «Бостона» были в строю. Однако, несмотря на это, с самого начала матча «Детройт» смотрелся на равных с основным претендентом на титул, выиграл борьбу за подборы, превзошел по очкам второго шанса, отказался от привычных потерь и показал, что не готов к очередному проигрышу. Особенно хорош был Кейд Каннингем, благодаря усилиям которого гостям удалось забрать первую четверть со счетом 30:27.

«Кельты» смотрелись немного расслаблено, что всегда выражается в гипертрофированном акценте на трехочковые. Из-за дуги они попадали редко (3 из 13), но не складывалось ощущения, что происходит что-то непоправимое. А потом случилось ЭТО.

В середине второй четверти «Детройту» удался мощнейший отрезок, приведший к рывку 26:10! Айви разрывал в проходах под кольцо, Дюрен уничтожал «краску», выгрызая подборы, а Каннингем отказывался мазать, набрав за первую половину 22 очка. Самое главное, что у «Селтикс», напротив, не получалось вообще ничего: у Хорфорда мяч просто вываливался из рук, Тейтум портил за себя и за Брауна, а Порзингис быстро схватил 3 фола и сел на скамейку до конца половины. В итоге вторая двенадцатиминутка стала бенефисом Пэйтона Притчарда – из 21 броска «Бостона» в этой четверти на его счету 9, в том числе 1 из 6 из-за дуги.

Разрыв между командами в какой-то момент составлял 21 очко, и закончилась четверть разгромом – 36:20. Впервые за очень долгое время соперник чувствовал себя в противоборстве с «Пистонс» некомфортно: «Бостон» допустил 10 потерь и безобразно атаковал (17% трехочковых, 39% с игры) .

Кэйд Каннингем уверен, что все, что происходило в первой половине – норма для его партнеров.

«Мы играем на том же уровне, что и остальные команды. Нет ни одного клуба в НБА, против которого мы выходим как на убой . Я вообще никогда не чувствовал себя так на баскетбольной площадке. Поэтому в каждой игре мы способны давать бой остальным и навязывать им свою волю. В начале игры у нас это получалось. В третьей четверти мы немного упустили инициативу. Нам есть куда расти, и мы получили хороший урок перед следующим матчем».

Во второй половине подопечные Монти Уильямса планировали было продолжить избиение никакущего «Бостона», но тут на паркет вышла совершенно другая версия «кельтов». Они наглухо закрыли «краску», перестали пулять трехочковые при каждой возможности и стали целенаправленно совершать проходы, выцеливая не очень умелых в обороне оппонентов, в частности, того же Каннингема. «Селтикс», конечно, уважили Джейсона Тейтума, которого задействовали на правах лидера, но куда более эффективной опцией нападения выступил Кристапс Порзингис, не только бомбивший из-за дуги, но получавший мяч на подступах трехсекундной, где ему помешать никто был не в состоянии (во второй половине у него 10 из 14 с игры, 3 из 6 трехочковых).

И тут уже «зеленые» совершили ответный рывок 19:5, отыграв весь разрыв в счете. На перерыв перед последней четвертью команды уходили при счете 82:82.

Казалось бы, совершив 20-очковый камбэк и деморализовав соперника, «Бостон» спокойно должен был забирать концовку и доводить матч до победы, тем более что Каннингем во второй половине совсем потух, набрав жалких 4 очка. Однако несколько точных трехочковых Беркса и активность Айви на последних минутах основного времени позволила «Пистонс» остаться в игре.

Финальные владения подчеркнули запредельный талант хозяев и боевой настрой гостей: Джейсон Тейтум вывел «Селтикс» вперед, красиво обыграв Каннингема один на один, в «Пистонс» кое-как запихали мяч после ожидаемого промаха своего лидера и подбора Бояна Богдановича.

Вот только, к сожалению, сил на овертайм у «Детройта» уже не осталось. Там «Бостон» включился на полную, показав себя командой принципиально иного уровня: тяжеловатый Тейтум косячил, но все, кого Брэд Стивенс выписал ему на помощь как раз в подобных ситуациях (Порзингис, Уайт и Холидэй), довели матч до положительного результата. Серия домашних побед «Бостона» продолжилась, как и уникальная серия «Пистонс». Уже в субботу команда может повторить антирекорд для всех американских лиг, если уступит «Торонто».

В январе у «Детройта» появляется надежда: их ждут «Юта», «Вашингтон», «Сан-Антонио», дважды «Рокетс» и пришибленный «Голден Стэйт».

Пусть в историю эта команда уже вошла, но сами «Пистонс» сейчас как будто думают о будущем. По матчу с «Бостоном» складывается впечатление, что черная полоса их не только вгоняет в депрессию, но еще и мобилизует и сплачивает.

Ну, или хотя бы побуждает к пафосным речам.

«Невероятно горжусь нашими парнями, тем, как они выкладываются, – подытожил сегодняшние измывательства «Бостона» Монти Уильямс. – Они слушают все, что о нас говорят, но не сдаются. И я знаю, что рано или поздно это оправдает себя. Сейчас им очень больно, и мне тоже очень больно за них, но я сказал им: «Если мы будем и дальше показывать ту же жесткость, будем так же выкладываться – и сократим число потерь – то мы выиграем не один матч. Мы сумеем что-то построить ».

Фото: East News/AP Photo/Charles Krupa