Русский баскетбол разрушили за пять дней. Теперь ни Евролиги, ни топовых клубов

Хоть это уже и не важно.

Евролигу раскритиковали за нерасторопность

🇱🇹Žalgiris showing support and love to 🇺🇦Ukraine before the tip-off #EuroLeague pic.twitter.com/qvTxLu1Efd — Dainius Rumša🇱🇹 (@imLuckyD) February 24, 2022

Вот с такого рева начиналась игра в Каунасе 24 февраля. «Жальгирис» (идущий на последнем месте) разгромил «Реал» (идущий на первом), но центральным событием дня стал литовский манифест в поддержку Украины.

Our hearts go out to our 🇺🇦 brothers. Heroiam slava! 💙💛 pic.twitter.com/uMRSZnjr6K — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) February 24, 2022

Ужас происходящего там уже был всем понятен. «Барселона» Шарунаса Ясикявичюса отменила выезд в Санкт-Петербург, Тони Паркер предупредил свою команду, что они ни в коем случае не полетят на игру с «Зенитом» на предстоящей неделе, Эргин Атаман выиграл, но умолял о мире, Этторе Мессина проиграл, но тоже умолял о мире.

И только фронт-офис Евролиги все никак не мог определиться. ЦСКА уже приехал на арену, где должен был сыграть с «Баварией». И только тут, к удивлению всех, им объявили, что матч все же не состоится.

Позже отменили игры и других российских команд.

Евролиге было сложнее, чем другим европейским спортивным организациям: российские клубы не просто ее постоянные участники, российские клубы для главного европейского турнира очень важны – и с точки зрения финансовой стабильности (Норникель, Газпром, АК Барс банк), и с точки зрения результатов (в этом сезоне все три команды должны были сыграть в плей-офф).

На совещании в пятницу никакого решения выработано не было.

Лишь «Жальгирис» отказался играть с русскими в любом случае – литовцы были согласны на технические поражения и возмутились лишь, когда Евролига попугала их штрафами. Чтобы этого избежать, Арвидас Сабонис подключил политическую поддержку в Сейме.

Остальные клубы согласились на то, чтобы перенести матчи российских команд на нейтральную площадку. Их даже готовы были принять в Сербии.

К понедельнику выяснилось, что и это невозможно: к началу недели воздушное пространство всего Европейского Союза было закрыто для российской авиации. Русские клубы хотели отложить матчи (и решение этого вопроса) еще на несколько недель, но удовлетворять этот запрос Евролига уже не стала.

На сегодня участие ЦСКА, «Зенита», УНИКСа в Евролиге и «Локомотива» в Еврокубке приостановлено. «В случае неблагоприятного развития все результаты матчей регулярного чемпионата с участием российских команд будут аннулированы, а турнирная таблица будет скорректирована».

«Анадолу Эфес», «Монако» и «Маккаби» теперь попали в зону плей-офф.

«Мы потрясены ужасными событиями, происходящими на Украине, – сказал Жорди Бертомеу. – Команды Евролиги глубочайшим образом связаны с обществом, которое они представляют. В ситуации, подобной той, что происходит сегодня, мы обязаны поддерживать этих людей и выражать их убеждения.

Спорт — это не политика, и политика не должна вмешиваться в него, но мы не можем оставаться безучастными, наблюдая за таким ужасным социальным кризисом, из-за которого страдает так много невинных людей, и видя поддержку, которую люди по всей Европе выражают жителям Украины.

Хочу пояснить, что мы не виним российские клубы, их руководителей и сотрудников ни в одном из этих событий. Однако, к сожалению, серьезность ситуации не оставила нам иного выбора, кроме как приостановить все игры с участием российских команд, по крайней мере, на время, и надеяться, что эта ситуация закончится как можно скорее».

За эти дни Евролигу привычно раскритиковали: в Европе с непониманием отнеслись к столь продолжительным раздумьям и желанию сохранить состав турнира во что бы то ни стало. Непонятны и все вот эти «мы контролируем ситуацию»... Собственно, в цитате Бертомеу видно, что его все же убедили «люди, выражающие поддержку жителям Украины».

Евролига тоже потеряла немало – и спонсоров (банк ВТБ), и четкую структуру турнира, к которой так долго шла.

Что дальше с российскими клубами

25 января литовский журналист Йонас Микловас написал: «С учетом того, как реагирует весь мир, не могу представить сценарий, по которому российские команды доиграют этот сезон».

Сегодня он сделал следующее предсказание: «Вот вам еще одно предположение: мы больше никогда не увидим ЦСКА с такими крутыми игроками, какие у них были последние 20 лет. Теперь мы попрощаемся с российскими клубами на долгое время. За ними не было жизнеспособной финансовой модели, это была машина пропаганды».

Вот вам картина чуть более понятная.

Российский баскетбол обеднел раньше, чем успели обеднеть все остальные.

Ушли «Зелена Гура» и «Калев». Международность лиги ВТБ окончательно стала фикцией – в ней остались только «Цмоки» и «Астана». С резким падением уровня турнира руководство лиги больше не будет противиться вхождению российских команд из суперлиги.

Очень хорошая «Парма» (сейчас пятое место) потеряла весь штаб литовских тренеров, которые и создали это чудо.

«Локомотив-Кубань» (седьмое место) расстался с вице-президентом Гинасом Руткаускасом, который отвечал в клубе за селекцию и акцент на развитие.

«Нижний Новгород» (шестое место) лишился Роландса Фрейманиса, единственного легионера.

Топ-клубы и вовсе погрузились в хаос.

Из «Зенита» уже ушли Джордан Ллойд, Тайсон Картер, Коннер Фрэнкэмп, Миндаугас Кузминскас и Артурас Гудайтис. Клуб объявил, что разрешил всем иностранным игрокам покинуть расположение команды. И если ничего не изменится, то «Зенит» будет играть костяком в виде Кулагин-Захаров-Карасев-Зубков-Пушков и молодежной командой. Даже если Хави Паскуаль никуда не собирается, то он ничего не спасет.

ЦСКА уже потерял Токо Шенгелию, Джоэла Боломбоя, Иффе Лундберга, Йоханнеса Фойгтманна, Марюса Григониса и Кевина Пангоса. Упорно ходят слухи о том, что к ним присоединяться Дани Хэкетт, Уилл Клайберн и главный тренер Димитрис Итудис. Но на данный момент состав армейцев будет выглядеть так: Швед-Хэкетт(?)-Курбанов-Клайберн(?)-Милутинов и Хоменко-Фримэн-Ухов-Антонов-Ивлев в резерве.

О потерях УНИКСа пока точно ничего не известно. Списсу и Брэнтли хотят уехать, а Евгений Богачев сказал, что отпустит всех иностранцев, но без иностранцев казанцы не смогут вообще ни на что претендовать. У них сохранится лишь пятерка Зайцев-Узинский-Комолов-Воронцевич-Клименко.

Сейчас никто не может предсказать, насколько разрушительными будут последствия финансовой катастрофы и что должно случиться, чтобы русский спорт перестал быть нерукопожатным. Однако уже точно одно: эта эпоха с обязательным попаданием ЦСКА, одного из богатейших клубов Европы, в «Финал четырех» действительно остается в прошлом. Развал в российском баскетболе уже спустя пять дней во всех подробностях иллюстрирует ту пропасть, к которой мы пришли.

Хотя это все уже и не имеет никакого значения.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев; Лига ВТБ/Ира Сомова; VK/zenitbasket