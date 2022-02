Русский баскетбол разрушили за пять дней. Теперь ни Евролиги, ни топовых клубов

Хоть это уже и не важно.

🇱🇹Žalgiris showing support and love to 🇺🇦Ukraine before the tip-off #EuroLeague pic.twitter.com/qvTxLu1Efd

Вот с такого рева начиналась игра в Каунасе 24 февраля. «Жальгирис» (идущий на последнем месте) разгромил «Реал» (идущий на первом), но центральным событием дня стал литовский манифест в поддержку Украины.

Our hearts go out to our 🇺🇦 brothers. Heroiam slava! 💙💛 pic.twitter.com/uMRSZnjr6K