Американская прыгунья поспорила с судьей и протерла ему очки! Скоро она выиграет Олимпиаду

Тара Дэвис-Вудхолл – звезда прыжков в длину и главный фаворит Олимпийских игр в Париже.

В этом году она штампует результаты в одну точку: 7,18 м в феврале на зимнем чемпионате США, 7,16 в начале мая, и вот теперь 7,17 м на Adidas City Games в Атланте. Все три результата – с отрывом лучшие в мире, больше никто пока не улетал за 7 метров.

Если не случится чуда, в Париже-2024 американка впервые в карьере станет олимпийской чемпионкой. Но перформансом в Атланте она уже вошла в историю.

Adidas City Games прошли в городском парке Пьедмонт, где прямо на лужайках положили подиум с дорожками и ямами для прыжков. Забавно, что турнир растянулся на два дня из-за... ограничений по шуму. В субботу часть отложили из-за дождя, а когда можно было возобновлять, оказалось, что шуметь после 22:00 в парке запрещено. Так что Ноа Лайлз с рекордом США на нестандартной дистанции 150 метров (14,41) вынужден был подождать до воскресенья.

А вот Таре повезло – она отпрыгала по графику, к тому же в привлекающем внимание белом боди.

И несмотря на обилие заступов, пребывала в отличном настроении. Например, падала на песок как подкошенная, чтобы судьи не замеряли прыжок.

Танцевала прямо перед попыткой.

Садилась в позу йога.

И наконец, пыталась протереть очки судье, который в очередной раз поднял красный флаг и зафиксировал у нее заступ.

Последнее возмутило консервативных болельщиков. Таре даже пришлось оправдываться.

– Я просто решила пошутить с судьей, – сказала она. – Он снова и снова показывал мне заступы, и я подошла: «Эй, чувак, я не заступаю, ты разве этого не видишь? Давай я на всякий случай протру тебе очки». Это была шутка, ничего более.

Муж Тары – паралимпиец. Выиграют в Париже вместе?

Вообще, Дэвис-Вудхолл не привыкать к эпатажу. Год назад она сдала положительную пробу на тетрагидроканнабинол – запрещенное вещество, которое содержится в марихуане, гашише и каннабисе.

Американке повезло, что после аналогичной истории с соотечественницей Ша’Кэрри Ричардсон WADA относительно смягчило правила в отношении легких наркотиков. Так что Дэвис получила всего месяц отстранения вместо стандартных трех. Тара доказала, что употребляла во внесоревновательный период, а также согласилась пройти курс реабилитации.

На карьере Дэвис-Вудхолл месяц дисквалификации зимой почти не сказался. Тем же летом она взяла серебро чемпионата мира, а на будущий сезон вернулась непобедимой.

А еще Тара год назад вышла замуж за паралимпийца Хантера Вудхолла. Они вместе с колледжа. У Хантера то же врожденное заболевание, что и у Оскара Писториуса. Он пережил ампутацию еще в младенчестве, но это не помешало заняться легкой атлетикой.

Сейчас Хантер выступает на дистанциях 200 и 400 метров, был уже на двух Паралимпиадах – в Рио и Токио.

Вместе с Тарой они ведут ютуб-канал, где почти 800 тысяч подписчиков. В Париже-2024 тоже мечтают выиграть вместе.

Фото: Gettyimages.ru /Michael Steele; Instagram/_taarra_