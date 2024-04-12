Хоккейный Магнитогорск – это чудо. Спорт перевернул жизнь города

В начале этой весны я оказалась в Магнитогорске на турнире по фигурному катанию в рамках Спартакиады.

Но жизнь города была гораздо интереснее событий на льду. На «Арене «Металлург» – каждый день аншлаги! Трудно вспомнить более чуткие и теплые по отношению к спортсменам трибуны, чем в Магнитогорске.

При этом главная любовь города, конечно, хоккей. Местный «Металлург» прямо сейчас бьется в полуфинале Кубка Гагарина. Мы разобрались, что значит хоккей для Магнитогорска, и убедились: это гораздо больше, чем развлечение.

Мы исследуем хоккейные города России и их колорит совместно с Кинопоиском. По подписке Яндекс Плюс там показывают все матчи плей-офф в отличном качестве – идеальный способ следить за «Металлургом» и другими командами самой народной лиги страны.

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В начале марта на главной площади все еще стоит новогодняя елка. Площадь, кстати, с говорящим названием — Народных гуляний.

Здесь время словно остановилось. Типовые пятиэтажки, подъезды, где кучкуются с сигаретами подростки, даже машины – как из 1990-х: сплошь «девятки» и «шестерки». Но приметы нового века тоже есть: отличная гостиница (правда, одна на весь город), пара хороших ресторанов, торговые центры и «Арена «Металлург».

Построенный в 2007-м каток отвечает всем требованиям. Разнообразный и доступный без очереди общепит, удобные кресла, идеальный обзор с любой точки, масса околоспортивных развлечений для детей и взрослых. Есть и фишка: открытый каток прямо рядом со входом на арену. Пока взрослые стоят в очереди к металлоискателям или за билетами, дети рубятся в хоккей.

Когда говорят, что профессиональный спорт вдохновляет новое поколение, кажется, имеют в виду что-то вроде этого.

Почему болельщики «Металлурга» и «Трактора» не любят друг друга? Оказывается, это история из 1990-х

Хоккей для Магнитогорска – не просто главный спорт, но главный социальный лифт. Абсолютно у всех моих местных знакомых дети занимались хоккеем в прошлом, либо занимаются прямо сейчас. Вдохновляются историями Евгения Малкина, Николая Кулемина, Сергея Мозякина и многих других. Даже дети выезжали собирать цветы в перерывах турнира по фигурного катанию – в хоккейной форме.

Но так было не всегда. В советские времена «Металлург» играл в низших лигах, а десять лет вообще нигде не выступал. Тогда в Магнитогорске болели в основном за соседний челябинский «Трактор».

– В советские времена в области были три основные команды: главная – «Трактор», потом шел «Металлург» Челябинск, на третьем месте – «Металлург» Магнитогорск, – рассказал историк, главный редактор еженедельника “Футбол – хоккей Южного Урала” Игорь Золотарев. – Главной проблемой Магнитогорска было отсутствие крытого дворца. Они играли на так называемой «Малютке» (она работает и до сих пор). И только уже в российские времена генеральный директор ММК Иван Харитонович Ромазан поддержал идею построить крытую арену, которая и была названа его именем.

В 2007-м в Магнитогорске появилась “Арена “Металлург” на 7500 зрителей. Вряд ли в городе есть хоть один человек, кто там бы не побывал. Монументальное здание арены – словно местный Большой театр, главная достопримечательность и гордость. Пожалуй, наряду с металлургическим комбинатом – но о нем мы еще расскажем.

Историческая арена Ромазана, кстати, тоже не пропала. Там демонтировали морозильные установки. Но дворец живет, теперь уже баскетболом.

Несмотря на невнятные результаты в советский период, “Металлург” всегда славился детской школой. Дело в том, что конкурировавшая школа “Трактора” всегда была бюджетной, а в Магнитогорске ей помогал комбинат. Поэтому сюда постепенно перебрались сильные тренеры из соседних Усть-Каменогорска и Челябинска. Со временем она дала нашему хоккею Малкина, Кулемина и многих других.

Спрашивать в Магнитогорске прохожих, знают ли они Малкина – очевидная глупость. Но даже, скажем, Василий Кошечкин – знаменитость круче любых рэперов или комиков. Жить в городе и не болеть хоккеем, кажется, невозможно. А еще любовь к “Металлургу” автоматически подразумевает неприязнь к “Трактору”. Хотя, казалось бы, соседи…

– В начале 1990-х Челябинский тракторный завод просел, а область нормально содержать команду не смогла или не захотела, – объяснил Золотарев. – Поэтому в 1995 году полкоманды «Трактора» во главе с тренером Валерием Белоусовым перешли в Магнитку. Белоусов – очень талантливый тренер, начинал как помощник Валерия Постникова, но на будущий год его заменил. И у «Металлурга» начался расцвет: за следующие шесть лет они дважды выигрывали чемпионат страны, в то время как «Трактор», лишившись лучших игроков и тренера, вообще вылетел из элитного дивизиона. Естественно, хорошему отношению челябинских болельщиков к Магнитке это не способствовало.

С тех пор прошло много лет, сменилось несколько поколений. Но смотрим комментарии челябинских болельщиков после любого матча «Трактора» с «Металлургом» – и убеждаемся: история жива. В памяти поколений клубы-соседи – жесточайшие соперники, а уральские дерби по накалу не уступают московским.

Еще одна гордость Магнитогорска – местный Драматический театр. Там в разное время играли Леонид Броневой, Ирина Васильева, а спектакли получали премию «Золотая маска». Но парадокс: даже актеры театра почти без исключений болеют за хоккей. Возможно, потому что выбор других развлечений минимален. Золотарев вспоминал: еще в детстве он приезжал в Магнитогорск на шахматный турнир, и вечером добираться до гостиницы было страшно. Слишком много шныряло вокруг парней криминальной наружности.

Так что спорт для Магнитогорска – гораздо больше, чем история про результат. Здесь сильные футбол, баскетбол, волейбол, есть олимпийский чемпион Афин-2004 в академической гребле Игорь Кравцов… Получается целый спортивный кластер и мощный социальный лифт, чтобы вытаскивать детей с улицы.

Если бы город построили на другом берегу реки, он был бы чище. Как ошибка с розой ветров изменила все

Представить Магнитогорск без ММК (Магнитогорский металлургический комбинат) невозможно. Местные, кстати, очень оскорбляются, если гости называют его заводом. Разница принципиальная: комбинат – это предприятие полного цикла, где из чугуна получают сначала сталь, а затем прокатный лист (готовые изделия).

Таких в России несколько, но именно ММК постепенно стал крупнейшим в стране и одним из крупнейших в Европе.

Так получилось, что мой дедушка Григорий Марьянчик много лет был главным конструктором московского института «Стальпроект». ММК рос и развивался на его глазах. Об этом мы и поговорили.

– Магнитогорск стоит у подножия горы Магнитной, а это месторождение железной руды, – объяснил дедушка. – Планировалось так: из Магнитогорска в Новокузнецк возить руду, а в обратном направлении – уголь. Но от горы Магнитной скоро осталась одна яма, так что руду тоже пришлось возить.

Несмотря на то, что название города вскоре стало историей – никакой горы Магнитной в реальности не существует, ММК вырос в одно из крупнейших предприятий в стране. О его мощи и масштабе напоминают не только утренние пробки в направлении промышленного берега, но и смог. Он, кажется, висит над городом всегда и рассеивается только на морозном зимнем солнце.

Даже при современном уровне очистных сооружений черная металлургия невозможна без ущерба для окружающей среды. Идея строительства Магнитогорска, кажется, была великолепна: завод расположить на одном берегу реки Урал, а сам город – на другом. Но просчитались с розой ветров. Если бы можно было сейчас их поменять местами, в городе было бы заметно чище.

– На самом деле ошибка кажется глупой, но это не так, – объяснил дедушка. – Определить розу ветров, да еще на много лет вперед, совсем небанальная задача, тем более для науки того времени.

«Могли уговорить учителей вместо уроков пойти чистить каток». Теплые истории про детство в Магнитогорске

Магнитогорск – город контрастов. С одной стороны, ужасающая экология. Но и чистейшее озеро Банное тоже здесь. По-башкирски «якты гуль» – светлое, прекрасное озеро – полностью отвечает названию. Банным же по-русски озеро назвали во времена восстания Емельяна Пугачева. По преданию, на берегу он организовал воинству банный день.

Одно из немногих пресных озер тектонического происхождения, Банное – настоящий курорт. Причем, как и Сочи, круглогодичный: зимой здесь катаются на горных лыжах, летом – купаются и наслаждаются джип-сафари, динопарком и прочими развлечениями.

Местные шутят, что на Сочи озеро Банное похоже не только универсальностью, но и ценами. Дневная стоимость ски-пасса – от 2650 рублей, жилье на любой вкус: современные отели по 10 000 рублей за ночь или гостевые дома в частном секторе по 1500 р.

– На Банное мы с тренером на несколько дней ходили в поход, – рассказал нам легкоатлет Василий Мизинов, который родился и вырос в Магнитогорске. – Жили в палатках, бегали на озеро купаться. Там же рядом – гора Аркаим: по преданию, нужно загадать желание и обойти ее полностью по кругу, который выложен камнями. И если дойдешь до самого верха, то желание обязательно сбудется.

Мизинов – редкий пример топового магнитогорского спортсмена не из хоккея. Хотя и он прекрасно стоит на коньках и все детство провел на коробке.

– В каждом микрорайоне у нас была хоккейная коробка, причем ухаживали за ней сами дети, – рассказывает Василий. – Каждый день выходили, чистили снег, заливали... Или могли уговорить учителей вместо уроков технологии или физкультуры пойти почистить каток. Зато сейчас стадионы с резиновой дорожкой есть почти в каждом школьном дворе, это классно. Постепенно построили несколько торговых центров, кинотеатров, красивых парков. А в моем детстве на весь город работал один кинотеатр, попасть туда просто так было нереально. Я там бывал только вместе с детским лагерем.

Играть в хоккей в Магнитогорске, кажется, может помешать только мороз. Он здесь ощущается очень сильно – из-за влажности и плохой экологии. Да и цифры впечатляют: например, самая низкая температура в феврале – 33,5 градуса. При этом местные дети ходят в школу порой без перчаток – даже смотреть на них было холодно.

– В детстве мне на температуру было вообще пофиг, – подтвердил Мизинов. – Помню, мама поражалась: «Вась, на улице даже ни одной собаки нет, а ты гулять идешь». А мы строили снежные крепости и сидели там. Как можно адаптироваться к нашей зиме? Да никак – дома сидеть. Ну, или с годами я придумал еще один способ – уехать зимовать в Сочи.

Мечтой о юге в Магнитогорске, кстати, живут многие. Распространенная тема – копить всю жизнь и ближе к пенсии приобрести домик где-нибудь в Краснодарском крае. Но знаете, что самое удивительное? Многие возвращаются. От моря и солнца – к родным снегам и трубам. Потому что дом – это всегда особенное тепло. Тепло, которое идет изнутри.

Канал Игоря Золотарева о спорте на Южном Урале

Фото: ХК «Металлург» Магнитогорск ; commons.wikimedia.org /Strannik1225; РИА Новости /Александр Вильф, Владимир Федоренко, Сергей Гунеев, Александр Кондратюк, Григорий Сысоев; vk.com/spartakiada74 ; vk.com/spartakiada2024 ; Наталья Марьянчик

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