92 комментария

Дальний лес
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Выпустить Федотова на лед рекомендовала Генпрокуратура. С каких пор она решает спортивные вопросы?

ИИХФ ИИХФ
КХЛ КХЛ
ЦСКА ЦСКА
Иван Федотов Иван Федотов
Илья Чичеров
Хоккей Хоккей

Вратарь Иван Федотов вышел в составе ЦСКА, несмотря на дисквалификацию Международной федерации хоккея (ИИХФ). Одним из аргументов в пользу появления Федотова называется рекомендация Генпрокуратуры. 

 

«В защиту игрока выступила Генпрокуратура Российской Федерации: направила в ФХР, КХЛ и в клуб предупреждение о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд. И обязала допустить Федотова до участия в соревнованиях. Поэтому Иван сегодня принимает участие [в матче]», – говорил президент КХЛ Алексей Морозов.

Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷‍♂️ 

Казалось бы, при чем здесь Генпрокуратура? С каких пор именно этот орган решает, можно хоккеисту выходить на лед — или нет? Разбираемся вместе с управляющим директором компании SILA International Lawyers Ильей Чичеровым

● Генпрокуратура разослала рекомендации в соответствующие органы с требованием не нарушать конституционное право гражданина РФ на труд. Что такое вообще рекомендация Генпрокуратуры? Это такой механизм предупреждения правонарушений, профилактический инструмент. Например, если появляется информация о несанкционированных митингах, Генпрокуратура может уведомить неких лиц, которые потенциально могут выйти на улицы, о недопустимости нарушения законодательства. Похожая история — с публикацией непроверенной информации, вовлечении в несанкционированные акции школьников и так далее. Что будет, если нарушить это предписание? Как таковой ответственности не предусмотрено. Она может наступить в случае нарушения законодательства РФ. 

● Тут возникает противоречие. Рекомендация Генпрокуратуры не имеет никакой силы и не предусмотрена регламентом спортивных органов. При этом обязана учитываться в правовом поле страны. Получается, что Генпрокуратура следит за исполнением законодательства, а спортивные органы — за соблюдением спортивного законодательства. Это еще называют «мягким правом», то есть нормы, которые приняты не государством. 

● Может ли государство вмешаться? Конечно. Когда нормы «мягкого права» вступают в конфликт с правовыми нормами страны. Наверное, тут корректно будет провести параллель с решением гражданского суда в истории с бобслеистом Александром Зубковым, которого Спортивный арбитражный суд лишил двух олимпийских побед в Сочи-2014. Суд следит за соблюдением национального законодательства и, в принципе, может не учитывать решения международных спортивных инстанций.

● Что будет теперь? Я думаю, санкции со стороны ИИХФ неизбежны в отношении всех субъектов хоккея — игрока, клуба, лиги и ФХР. Может ли рекомендация Генпрокуратуры как-то смягчить эти санкции, так как клуб и лига действовали в рамках национального законодательства? Не берусь судить, тут возможны любые варианты на усмотрение ИИХФ.

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Как накажут наш хоккей, если Федотов сыграет сегодня за ЦСКА? Главные вопросы по делу вратаря

Фото: cska-hockey.ru; РИА Новости/Мария Девахина

92 комментария

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Mistic69
Кто то не заметил, что силовики у нас уже давно решают все?
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Sergejs Fedotovs
Если я правильно помню, в этом году на конгрессе ИИХФ было еще меньше стран, которые голосовали за отстранение и у сборной были все шансы вернуться в мировой спорт в следующем году. Но тут Есмантович решил, что он выше логики, теперь ИИХФ даже конгресс созывать не надо для бана.
+43
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BearS
Ждем учебник по истории от Мединского + Генпрокуратуры. Думаю, выйдет бомба. И не нужен будет никакой Стивен Кинг.
+22
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Mistic69
Ответ Sergejs Fedotovs
Если я правильно помню, в этом году на конгрессе ИИХФ было еще меньше стран, которые голосовали за отстранение и у сборной были все шансы вернуться в мировой спорт в следующем году. Но тут Есмантович решил, что он выше логики, теперь ИИХФ даже конгресс созывать не надо для бана.
Не думаю, что нас в скором времени допустили бы куда-нибудь. Если вариант такой бы был хотя бы на горизонте, Есмантовича за такие движения уже в подвале придушили по-тихому
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Ваня-председатель
И кроме того, рекомендовала армейцам победить
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stephan
Так пусть реализует своё право на труд на тренировках. Контракт ведь действует, зарплата на карту перечисляется. В чем нарушение его прав? Год не давали играть и он не был готов к этой игре. Как раз в январе бы и подошёл заряженный на победы. А так больше шума теперь создали искусственно, на пустом месте.
+11
-1
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Mbest77
Не удивлюсь, если стартовый состав Зенита будет теперь утверждаться в Совете Федерации )
+16
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Осоавиахим
Он на контракте в ЦСКА? Да.
Он тренируется с ЦСКА? Да.
Он на лавке бесплатно сидит? Нет.
Он всего лишь не может в официальных матчах играть. Так какое право на работу нарушено? Он же работает, на тренировках как минимум, и деньги за это получает.
+10
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ilya1809
Ответ Евгений Мешков
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Я помню как в НХЛ Силовики...а ничего там небыло))извините не тот пример, вот Барселоне в ЛА лиге, как то силовики...блин тож ничего было).
Во всех цивилизованных странах знают простые истины, если кому то дать слишком много власти, то будут проблемы, и не важно США это или Германия или Россия, из за этого у силовиков очень много сдержек и противовесов, и они решают не так много как бы им хотелось, есть судьи которые вообще защищены и от силовиков и от политиков,которых неназначают црушники или президент, а значит им в 98 процентов случаев плевать на их мнение, есть независимые институты контроля, включая гражданский, который защищают законы и судьи и политики.Так что может где то они и много чего решают, но только в рамках той компетенции что им выделено.А тут абсурд, дисквал оказывается нарушает коннституционное право)), а значит не одно удаление и не одна дисквалификации по идее не имеет силы.Это прям суперабсурдно и имеет место быть только по той причине что система еще привыкла имитировать законность любым самым абсурдным способом.Скоро будет как в Северной Корее где выбирают правящую партию, хотя она одна в списке бюллетеня))остатки имитации демократии).Не найти в цивилизованных странах подобных абсурдный пример как в случае с нашей Генпрокуратурой, а вот в Северной корее или какой нибудь Кубе,можно найти.
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Павел Мельников
Ответ Евгений Мешков
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То есть бывают НЕтопорные силовики, действующие в общественном поле замаскированно?
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Осоавиахим
Ответ Кирилл Мефодий
А почему он не может в официальных матчах играть?
Дисквалификация. Справедливая или нет - не важно, она есть и это факт. Вопрос другой: каким именно образом нарушено право на работу?
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Осоавиахим
Ответ Кирилл Мефодий
Именно так и нарушено. Работа хоккеиста - именно играть, а не тренироваться. Только за тренировки ни один клуб не будет никому платить деньги. Ну и после абсолютно незаконного отстранения сборной России от международных стартов, никакая дисквалификация уже не важна. Надо в первую очередь уважать себя, и законы своей страны.
А как же вечные вторые и третьи вратари? Они по большей части только тренируются и почти не играют. Требую вмешательства прокуратуры! Ибо нарушено право вторых и третьих вратарей на труд.
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ilya1809
Ответ goshforever
Никто не выносил вопрос об отстранении России на голосование конгресса ИИХФ, где голосуют все участники, помнится. Все решалось на уровне "Совета ИИХФ" https://www.iihf.com/en/statichub/4628/council Вообще в ИИХФ такая подборочка стран, что рассчитывать на какие-то послабления даже более странно, чем в УЕФА.
Да нормальные там страны, Германии ради нас закрывали свои атомные станции, так как полностью решали рассчитыват на нас.Везде тормозила санкции, много товаров возила нам, локализовывал произвдсто Ауди в Калинграде, Сименс активно сотрудничал с нашими предприятиями.Французы вписались в Автоваз,начали там хоть что то модернизировать, собирались нам делать крутые классные вертолетоносцы мистрали, часть финнов была рада вступление в КХЛ.Венгры тож норм относились к нам. Это было совсем не давно, и не европейцы запустили цепочку событий которая год за годом отворачивает их от нашего политического руководства, не от нас а от руководства.
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Koulmann
Ответ Кирилл Мефодий
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Вы кроме отстранения от межд соревнований других способов работы взаимодействия с IIHF не знаете?
Ваше незнание делает не очень умные выводы, мягко говоря.
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Павел Мельников
Ответ Кирилл Мефодий
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Глава IIHF Тардиф не стал отрицать возможность исключения ФХР из-за ситуации с Федотовым.
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Sham1664
Ответ Евгений Мешков
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и даже тут мы скажем, ну, вообще-то не только у нас!
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Mistic69
Ответ Евгений Мешков
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Что ты несешь?) Его отправили на банку исключительно за его игру
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Дмитрий Осипов
Ответ Кирилл Мефодий
И вторые и третьи вратари могут в любой момент выйти на площадку, заменив первого вратаря. Именно для этого их и тренируют, и платят зарплату. Иначе какой смысл держать второго и третьего вратаря? Возьмите тогда меня на зарплату в клуб КХЛ, в качестве третьего вратаря. Буду работать на удалёнке, и зарплату попрошу раза в три меньше, чем третий вратарь.
Так значит никто не может дисквалифицировать игрока в качестве наказания? т.е. отменяем матч-штраф за какую-то дичь, отменяем штрафы на скамейку, ибо это ж запрещает игроку играть. Можно херячить клюшкой как хочешь, ведь прокуратура сказала, что нельзя запрещать играть. А как же быть тогда футболистам, и прочим спортсменам, у которых есть в регламенте дисциплинарный штрф в виде не выхода на поле или площадку? Баскетбол переписывать нужно, ибо 5 фолов уже не работают, прокуратура же сказала, что нельзя запрещать играть.
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Kappa Pride
Ответ Кирилл Мефодий
Вы мыслите в неправильном направлении. Конечно, игрока может дисквалифицировать лига, в которой этот игрок играет. В нашем случае КХЛ. Или федерация, ФХР. Вот только причем ИИХФ, которая вдруг встала на строну НХЛ? Напомню только, что никакие дисквалификации ИИХФ никак на НХЛ не распространяются. Так почему они должны распространяться на КХЛ?
потому что фхр — член иихф, а кхл — зависимая организация от фхр
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Koulmann
Ответ Vasily Stavchansky
Не было не единого шанса, хватит врать себе и окружающим.
>>Скажу вам, что мы ведем переговоры с ИИХФ, чтобы как можно быстрее снова играть на чемпионатах мира. И там есть решения. Но если мы войдем в какую-то конфликтную ситуацию, то все эти решения окажутся подвешенными. Нам нельзя этого допускать, и это мое личное мнение.
Ротенберг
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ilya1809
Ответ Кирилл Мефодий
А кто же тогда запустил эту цепочку событий?
Тот чьи войска зашли на территорию другого государства, спровоцировав конфликт.До этого момента и Мистрали делались и Рено и автовазе копалось и Сименс бегал и улыбался всем проектам в РФ, и вообщем то были хорошие партнерские отношения
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Ройтер
Я тут читал книгу 70-е годов. Увольнение тренера Якушина в Локомотиве, обнулил обычный суд) Так что не про мягкое и твердое не пылите тут) да и сейчас все спортивные отношения решаются через обычный суд. Задолженности/, увольнение и прочее, через обычный суд. Ибо это обычные трудовые отношения.
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Koulmann
Ответ Сидни Кросби 2
Меня другое удивляет,почему в ИИХФ сидит человек из страны которая в хоккей играть не умеет и диктует свои условия,кто его избирал.
Франция не умеет играть в хоккей?
Вот поэтому к вам и такое отношение, потому что сами себя по свински высокомерно ведете.
И там никто не диктует условия, там все решения принимает Совет ИИХФ, а не Тардифф.
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Александр Медушев
"Рекомендовала выпустить на лед"))) Генпрокуратура указала на недопустимость нарушения права на труд Ивана Федотова. Это, если кто не знает, одна из важнейших, прямо прописанных
в конституции, обязанностей прокуратуры - "надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина"
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ПП ПП
Ответ Павел Мельников
Глава IIHF Тардиф не стал отрицать возможность исключения ФХР из-за ситуации с Федотовым.
Это как с Советом Европы и Европарламентом. Ну типа мы вас отстранили. Права голоса лишили. На заседания не приходите. Хорошо. Тогда мы уходим. И кстати взносы платить не будем. Не не постойте вот взносы это другое. Платить обязаны. Мы же Вас учим уму разуму. А это платно. Мы ж кушать хотим тоже.
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