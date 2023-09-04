92 комментария

Выпустить Федотова на лед рекомендовала Генпрокуратура. С каких пор она решает спортивные вопросы?
Вратарь Иван Федотов вышел в составе ЦСКА, несмотря на дисквалификацию Международной федерации хоккея (ИИХФ). Одним из аргументов в пользу появления Федотова называется рекомендация Генпрокуратуры.
«В защиту игрока выступила Генпрокуратура Российской Федерации: направила в ФХР, КХЛ и в клуб предупреждение о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд. И обязала допустить Федотова до участия в соревнованиях. Поэтому Иван сегодня принимает участие [в матче]», – говорил президент КХЛ Алексей Морозов.
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Казалось бы, при чем здесь Генпрокуратура? С каких пор именно этот орган решает, можно хоккеисту выходить на лед — или нет? Разбираемся вместе с управляющим директором компании SILA International Lawyers Ильей Чичеровым.
● Генпрокуратура разослала рекомендации в соответствующие органы с требованием не нарушать конституционное право гражданина РФ на труд. Что такое вообще рекомендация Генпрокуратуры? Это такой механизм предупреждения правонарушений, профилактический инструмент. Например, если появляется информация о несанкционированных митингах, Генпрокуратура может уведомить неких лиц, которые потенциально могут выйти на улицы, о недопустимости нарушения законодательства. Похожая история — с публикацией непроверенной информации, вовлечении в несанкционированные акции школьников и так далее. Что будет, если нарушить это предписание? Как таковой ответственности не предусмотрено. Она может наступить в случае нарушения законодательства РФ.
● Тут возникает противоречие. Рекомендация Генпрокуратуры не имеет никакой силы и не предусмотрена регламентом спортивных органов. При этом обязана учитываться в правовом поле страны. Получается, что Генпрокуратура следит за исполнением законодательства, а спортивные органы — за соблюдением спортивного законодательства. Это еще называют «мягким правом», то есть нормы, которые приняты не государством.
● Может ли государство вмешаться? Конечно. Когда нормы «мягкого права» вступают в конфликт с правовыми нормами страны. Наверное, тут корректно будет провести параллель с решением гражданского суда в истории с бобслеистом Александром Зубковым, которого Спортивный арбитражный суд лишил двух олимпийских побед в Сочи-2014. Суд следит за соблюдением национального законодательства и, в принципе, может не учитывать решения международных спортивных инстанций.
● Что будет теперь? Я думаю, санкции со стороны ИИХФ неизбежны в отношении всех субъектов хоккея — игрока, клуба, лиги и ФХР. Может ли рекомендация Генпрокуратуры как-то смягчить эти санкции, так как клуб и лига действовали в рамках национального законодательства? Не берусь судить, тут возможны любые варианты на усмотрение ИИХФ.
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Как накажут наш хоккей, если Федотов сыграет сегодня за ЦСКА? Главные вопросы по делу вратаря
Фото: cska-hockey.ru; РИА Новости/Мария Девахина
Он тренируется с ЦСКА? Да.
Он на лавке бесплатно сидит? Нет.
Он всего лишь не может в официальных матчах играть. Так какое право на работу нарушено? Он же работает, на тренировках как минимум, и деньги за это получает.
Во всех цивилизованных странах знают простые истины, если кому то дать слишком много власти, то будут проблемы, и не важно США это или Германия или Россия, из за этого у силовиков очень много сдержек и противовесов, и они решают не так много как бы им хотелось, есть судьи которые вообще защищены и от силовиков и от политиков,которых неназначают црушники или президент, а значит им в 98 процентов случаев плевать на их мнение, есть независимые институты контроля, включая гражданский, который защищают законы и судьи и политики.Так что может где то они и много чего решают, но только в рамках той компетенции что им выделено.А тут абсурд, дисквал оказывается нарушает коннституционное право)), а значит не одно удаление и не одна дисквалификации по идее не имеет силы.Это прям суперабсурдно и имеет место быть только по той причине что система еще привыкла имитировать законность любым самым абсурдным способом.Скоро будет как в Северной Корее где выбирают правящую партию, хотя она одна в списке бюллетеня))остатки имитации демократии).Не найти в цивилизованных странах подобных абсурдный пример как в случае с нашей Генпрокуратурой, а вот в Северной корее или какой нибудь Кубе,можно найти.
Ваше незнание делает не очень умные выводы, мягко говоря.
Ротенберг
Вот поэтому к вам и такое отношение, потому что сами себя по свински высокомерно ведете.
И там никто не диктует условия, там все решения принимает Совет ИИХФ, а не Тардифф.
в конституции, обязанностей прокуратуры - "надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина"