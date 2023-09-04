92 комментария

Вратарь Иван Федотов вышел в составе ЦСКА, несмотря на дисквалификацию Международной федерации хоккея (ИИХФ). Одним из аргументов в пользу появления Федотова называется рекомендация Генпрокуратуры.

«В защиту игрока выступила Генпрокуратура Российской Федерации: направила в ФХР, КХЛ и в клуб предупреждение о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд. И обязала допустить Федотова до участия в соревнованиях. Поэтому Иван сегодня принимает участие [в матче]», – говорил президент КХЛ Алексей Морозов.

Казалось бы, при чем здесь Генпрокуратура? С каких пор именно этот орган решает, можно хоккеисту выходить на лед — или нет? Разбираемся вместе с управляющим директором компании SILA International Lawyers Ильей Чичеровым.

● Генпрокуратура разослала рекомендации в соответствующие органы с требованием не нарушать конституционное право гражданина РФ на труд. Что такое вообще рекомендация Генпрокуратуры? Это такой механизм предупреждения правонарушений, профилактический инструмент. Например, если появляется информация о несанкционированных митингах, Генпрокуратура может уведомить неких лиц, которые потенциально могут выйти на улицы, о недопустимости нарушения законодательства. Похожая история — с публикацией непроверенной информации, вовлечении в несанкционированные акции школьников и так далее. Что будет, если нарушить это предписание? Как таковой ответственности не предусмотрено. Она может наступить в случае нарушения законодательства РФ.

● Тут возникает противоречие. Рекомендация Генпрокуратуры не имеет никакой силы и не предусмотрена регламентом спортивных органов. При этом обязана учитываться в правовом поле страны. Получается, что Генпрокуратура следит за исполнением законодательства, а спортивные органы — за соблюдением спортивного законодательства. Это еще называют «мягким правом», то есть нормы, которые приняты не государством.

● Может ли государство вмешаться? Конечно. Когда нормы «мягкого права» вступают в конфликт с правовыми нормами страны. Наверное, тут корректно будет провести параллель с решением гражданского суда в истории с бобслеистом Александром Зубковым, которого Спортивный арбитражный суд лишил двух олимпийских побед в Сочи-2014. Суд следит за соблюдением национального законодательства и, в принципе, может не учитывать решения международных спортивных инстанций.

● Что будет теперь? Я думаю, санкции со стороны ИИХФ неизбежны в отношении всех субъектов хоккея — игрока, клуба, лиги и ФХР. Может ли рекомендация Генпрокуратуры как-то смягчить эти санкции, так как клуб и лига действовали в рамках национального законодательства? Не берусь судить, тут возможны любые варианты на усмотрение ИИХФ.

Фото: cska-hockey.ru; РИА Новости/Мария Девахина