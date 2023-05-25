126 комментариев

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Россия готова бойкотировать Олимпиаду? Кажется, наш спорт шагнул в этом направлении

Станислав Поздняков Станислав Поздняков
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Олимпийский комитет России (ОКР) планировал на этот день историческое решение: согласен ли наш спорт возвращаться на международные соревнования на условиях МОК?

Однако голосования не состоялось, а сам исполком в последний момент свернули в закрытый от прессы режим. На выходе имеем только реплику президента Станислава Позднякова.

«Участники заседания выразили единую позицию о недопустимости подписания российскими спортсменами каких-либо деклараций или иных заявлений политического характера, которые противоречат законодательству РФ. Для нас это абсолютно неприемлемо.

Будем вести индивидуальную работу с нашими спортивными федерациями о недопустимости принятия любых противоречащих олимпийской хартии предложений со стороны международных организаций», – написал Поздняков в телеграм-канале.

Неужели Россия и правда готова бойкотировать Олимпиаду из-за деклараций? Разбираемся в самых актуальных вопросах. 

1. Что значит заявление ОКР? А на исполкоме вообще было голосование? 

Важно: пока мы имеем только слова Позднякова, написанные в телеграм-канале. Это не официальное заявление и тем не более не официальные рекомендации для федераций и спортсменов. В теории, в любой момент президент ОКР может изменить позицию. 

Изначально исполком ОКР хотел выпустить перечень рекомендаций по участию российских спортсменов в международных стартах. Однако голосование по этому вопросу перенесено.

Пока Поздняков говорит только о недопустимости деклараций, но есть ведь и масса других вопросов, связанных с участием наших. Никакой позиции по ним не сформулировано публично. 

2. В теннисе некоторые спортсмены уже подписали декларации. Что с ними теперь будет? 

Унифицированного текста декларации о нейтральности еще не существует – над ним трудится Ассоциация летних олимпийских видов спорта.

Есть четкое понимание, что российских спортсменов не заставят осуждать боевые действия. Но дальше простор для фантазии огромный. Пока здесь работают юристы. 

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

Некоторые виды спорта, не дожидаясь, уже ввели собственные декларации. Например, появился текст, который предложили подписать российским тяжелоатлетам. Помимо общих фраз о согласии с политикой международной федерации и понимании, что допуск в любой момент может быть аннулирован, там есть такие слова:

«Я обязуюсь воздерживаться от выражения какой-либо поддержки боевых действий и буду немедленно и добровольно уведомлять о любом соответствующем изменении в моей деятельности, которое произойдет после даты подписания декларации». 

Российские тяжелоатлеты подписывать эту бумагу отказались. 

Но есть и другие примеры. Например, некая декларация (текст не публиковался) предлагается участникам теннисного «Уимблдона». Некоторые ее уже подписали.  И судя по всему, теперь эти действия идут в разрез с позицией ОКР.

«Будем вести индивидуальную работу с нашими спортивными федерациями о недопустимости принятия любых противоречащих олимпийской хартии предложений со стороны международных организаций», – заявил Поздняков.

Но снова: пока не было голосования исполкома ОКР, рекомендации по участию официально не приняты, федерации и лично спортсмены имеют право принимать какие угодно решения. Руководству комитета остается только вести с ними «индивидуальную работу». 

3. Значит ли все это, что Россия бойкотирует Олимпиаду? 

Нет.

Во-первых, снова напоминаем, никакого голосования по вопросу и формату участия не было. Во-вторых, помимо деклараций остается много пунктов. Например, как быть с запретом на национальную символику? Поздняков на словах не согласен (нужно «не только вернуть спортсменов на международные арены, но с флагом, гимном и остальными атрибутами команды России на Олимпийские игры»), но не звучит категорично. 

Есть и ограничения участия для представителей командных видов, для военнослужащих и спортсменов, открыто поддержавших боевые действия. Что с этими критериями – тоже ответа нет. 

Судя по всему, пока консультации между ОКР, МОК и международными федерациями на самом старте. Пункт про декларации, безусловно, важный, но не последний. 

Вот только времени для принятия окончательного решения все меньше. Летний сезон с квалификационными стартами на Олимпийские игры-2024 уже начинается. 

В России уверены, что за отказ от условий МОК нам грозят 8 лет санкций. Так ли это?  

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко, Владимир Астапкович, Крис Бэрри

126 комментариев

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Рома Политов
Ответ Конте-Канте
Пора бы уже бойкотировать полностью. Это уже полное позорище было и так, а с бумажками про нейтральности тем более
Может спортсмены сами решат бойкотировать им или нет? Точно также и зрители должны сами решать смотреть им такую олимпиаду или нет
+116
-21
+95
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Андрей Балабаев
Честно, уже пофигу. Начало конца была на позорнейшей олимпиаде в солт-лейк-сити с позорным вручением вторых медалей канадцам. Правда была надежда что это останется лишь эпизодом. Но нет. Потом судейство Немова в Афинах и понеслось. Лучше бы весь олимпийский спорт заглох и остались коммерческие лиги типа нхл или юфс, которые действуют в своих интересах и забивают на все эти санкции и дискриминации
+92
-45
+47
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Елена Ивашутина
А почему чиновники за спортсменов решают? Зачем вообще нужны эти чиновники?
+38
-9
+29
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Ivan Balashov
Ответ Palacio8
Пусть спортсмены за свой счёт тренируются, катаются по миру, одеваются и так далее. А то сидят на шее народа всю жизнь, а потом в дуре на кнопки давят. Большинству населения эти олимпиады и спортсмены нафиг не сдались!
Я предпочёл бы спонсировать осудивших войну спортсменов, а не силовиков.
+24
-2
+22
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selso99
Политическим решением сввше не дали спортсменам даже возможность решить за себя соревноваться ли. Но громче всех будут орать: " Спорт вне политики!"
+28
-9
+19
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Beloded2007
В знак протеста нужно провести Игры доброй Моли!
+20
-2
+18
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Конте-Канте
Пора бы уже бойкотировать полностью. Это уже полное позорище было и так, а с бумажками про нейтральности тем более
+87
-71
+16
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podkop09
Ответ Batt Monner
Критикуя - предлагай
завершить невероятно великую и очень специальную операцию. Без этой опции ноль вариантов
+15
0
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mj23.net
Ответ selso99
А что не с 72 года, когда судья мотал секунды назад в басктболе, например???
В баскетболе постоянно мотают секунды назад. Спорт такой)
+10
-1
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Glefa
Ответ Misha_Sapunov
такой постой конечно. советы как по твоему отнеслись бы к состязанию с нац германскими спортсменами в году так 43м? тем более с поддердивающими вов2. типа норма, никакой дискриминации- играем. так?
А как отнеслись арабские страны к состязанию с США и странами НАТО ?
+12
-4
+8
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Ghost Ghost
одна сплошная декорация
+8
-1
+7
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Валерий Охотин
Ответ Рома Политов
Может спортсмены сами решат бойкотировать им или нет? Точно также и зрители должны сами решать смотреть им такую олимпиаду или нет
Если спортсмены сами по себе , пускай уезжают отсюда , у них же надо спрашивать , тогда другое гражданство , в чем проблема?
+8
-2
+6
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Pawel K
Для политической администрации и чиновников фед уровня это лишь очередной виток бюрократии и боданий, у кого галстук на аппаратных яйцах получше смотрится. Не страшно ведь, всё равно свои медали за "заслуги" и премии получат да останутся на местах, а если и не сложится, то в худшем случае их "обременят" иной гос синекурой - из одного кабинета в другой пересадят. А для тысяч проф атлетов уровня национальных сборных или тех, кто к нему подбирается, это может означать лишь конец полноценной спортивной карьеры. 10-20-25 лет тренировок псу под хвост. Высшим уделом остаётся в этом случае чемпионат в Чебоксарах. Государству давно наплевать на атлетов, последние им нужны как разменная монета, гордость подраздуть, когда нужно, задвинуть в чулан, когда не нужно. Тошнота.
+6
0
+6
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Palacio8
Ответ Рома Политов
Может спортсмены сами решат бойкотировать им или нет? Точно также и зрители должны сами решать смотреть им такую олимпиаду или нет
Пусть спортсмены за свой счёт тренируются, катаются по миру, одеваются и так далее. А то сидят на шее народа всю жизнь, а потом в дуре на кнопки давят. Большинству населения эти олимпиады и спортсмены нафиг не сдались!
+11
-6
+5
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selso99
Ответ Андрей Балабаев
Честно, уже пофигу. Начало конца была на позорнейшей олимпиаде в солт-лейк-сити с позорным вручением вторых медалей канадцам. Правда была надежда что это останется лишь эпизодом. Но нет. Потом судейство Немова в Афинах и понеслось. Лучше бы весь олимпийский спорт заглох и остались коммерческие лиги типа нхл или юфс, которые действуют в своих интересах и забивают на все эти санкции и дискриминации
А что не с 72 года, когда судья мотал секунды назад в басктболе, например???
+25
-20
+5
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Беня_Финитас
ну и какая радость , что тяжелоатлеты не поехали ? что там такого в этой декларации ? требование заткнуться и больше ничего . и согласие на опросы и проверки - заткнулся ты или нет ? для людей , которых в любом месте и в любое время могут заставить сдавать мочу - не такая уж и тяжкая задача . зато каждое участие ( без инцидентов ) капля и ручеек для возможности поехать на Олимпиаду для других спортсменов . этому ОКР вместо заседаний и рекомендаций надо было договариваться с МОК начав со спортсменов-военнослужащих . потом может быть удалось отжать какие-то командные ( не игровые ) соревнования . а пока будут формулировать свою позицию , все отборы на Олимпиаду благополучно закончатся .
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Игорь Новиков
Вряд ли кто-то расстроится, кроме самих российских спортсменов.
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Ivan Balashov
Ответ Vinnipukh Vinni
Потому что деньги им платят.
Вот поэтому-то государство и необходимо гнать поганой метлой как из спорта, так и из других развлекательных сфер.

Тем более, что зарабатывать публичные люди могут множеством других способов (краудфандинг, реклама, крупные частные спонсоры и так далее).
+6
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Сиськи Маши Макаровой
А Поздняков кто такой, чтобы решать за спортсменов, что бойкотировать, что не бойкотировать, что подписывать, а что не подписывать?
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podkop09
Идет обычный дешевый шантаж ради улучшения переговорных позиций, во внешней политике только этим и занимаемся последние 20 лет, постоянно шантажируя "англосаксов", в спорте тоже самое происходит. И даже в изменившихся условиях продолжают этим заниматься, но уже больше по инерции, красные линии пройдены, "беспрецедентные меры с оружием аналоговнет" уже весь мир видел, но продолжает лунтик в телеге грозить ядеркой, а те за нос водят, "да-да эсклации не допустим, нам очень страшно, заверните ракеты и F 16 уважаемым партнерам". Но власти как агнцы на заклание, уже в этом видят дипломатические победы, "шантаж то работает, не сразу ведь, а через полтора года F 16 долетит, испугались англосаксы!!!"
+8
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RWMen
Ответ Конте-Канте
Пора бы уже бойкотировать полностью. Это уже полное позорище было и так, а с бумажками про нейтральности тем более
С дивана-то виднее с пивком под трансляцию, верно?
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Loooong
Шагнул 24го февраля 22го года.....
+3
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Данила Вишневский
Ответ Сиськи Маши Макаровой
А Поздняков кто такой, чтобы решать за спортсменов, что бойкотировать, что не бойкотировать, что подписывать, а что не подписывать?
Кто-кто, наместник главного феодала
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Самозанятый
Я считаю, что на уровне страны решение правильное. Принимая эти условия, мы признаем их право нас ограничивать. А на уровне спортсменов все еще проще - меняйте гражданство и выступайте. Естественно, с соблюдением всех карантинов и прочего.
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Ivan Balashov
Ответ Maverick
Спортсмены ничего не решают все взносы платит государство и нам не нужно такое позорище в которое превратили соревнования, без гимна и без флага.Спортсмен без гимна и без флага своей Родины голодранец у которого нет ни чести ни достоинства.
Так и запишем, у "ура-патриотов" честь и достоинство хранится в куске материи и выбранной чиновниками песне.
+3
0
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