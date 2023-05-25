126 комментариев

Олимпийский комитет России (ОКР) планировал на этот день историческое решение: согласен ли наш спорт возвращаться на международные соревнования на условиях МОК?

Однако голосования не состоялось, а сам исполком в последний момент свернули в закрытый от прессы режим. На выходе имеем только реплику президента Станислава Позднякова.

«Участники заседания выразили единую позицию о недопустимости подписания российскими спортсменами каких-либо деклараций или иных заявлений политического характера, которые противоречат законодательству РФ. Для нас это абсолютно неприемлемо.

Будем вести индивидуальную работу с нашими спортивными федерациями о недопустимости принятия любых противоречащих олимпийской хартии предложений со стороны международных организаций», – написал Поздняков в телеграм-канале.

Неужели Россия и правда готова бойкотировать Олимпиаду из-за деклараций? Разбираемся в самых актуальных вопросах.

1. Что значит заявление ОКР? А на исполкоме вообще было голосование?

Важно: пока мы имеем только слова Позднякова, написанные в телеграм-канале. Это не официальное заявление и тем не более не официальные рекомендации для федераций и спортсменов. В теории, в любой момент президент ОКР может изменить позицию.

Изначально исполком ОКР хотел выпустить перечень рекомендаций по участию российских спортсменов в международных стартах. Однако голосование по этому вопросу перенесено.

Пока Поздняков говорит только о недопустимости деклараций, но есть ведь и масса других вопросов, связанных с участием наших. Никакой позиции по ним не сформулировано публично.

2. В теннисе некоторые спортсмены уже подписали декларации. Что с ними теперь будет?

Унифицированного текста декларации о нейтральности еще не существует – над ним трудится Ассоциация летних олимпийских видов спорта.

Есть четкое понимание, что российских спортсменов не заставят осуждать боевые действия. Но дальше простор для фантазии огромный. Пока здесь работают юристы.

Некоторые виды спорта, не дожидаясь, уже ввели собственные декларации. Например, появился текст, который предложили подписать российским тяжелоатлетам. Помимо общих фраз о согласии с политикой международной федерации и понимании, что допуск в любой момент может быть аннулирован, там есть такие слова:

«Я обязуюсь воздерживаться от выражения какой-либо поддержки боевых действий и буду немедленно и добровольно уведомлять о любом соответствующем изменении в моей деятельности, которое произойдет после даты подписания декларации».

Российские тяжелоатлеты подписывать эту бумагу отказались.

Но есть и другие примеры. Например, некая декларация (текст не публиковался) предлагается участникам теннисного «Уимблдона». Некоторые ее уже подписали. И судя по всему, теперь эти действия идут в разрез с позицией ОКР.

«Будем вести индивидуальную работу с нашими спортивными федерациями о недопустимости принятия любых противоречащих олимпийской хартии предложений со стороны международных организаций», – заявил Поздняков.

Но снова: пока не было голосования исполкома ОКР, рекомендации по участию официально не приняты, федерации и лично спортсмены имеют право принимать какие угодно решения. Руководству комитета остается только вести с ними «индивидуальную работу».

3. Значит ли все это, что Россия бойкотирует Олимпиаду?

Нет.

Во-первых, снова напоминаем, никакого голосования по вопросу и формату участия не было. Во-вторых, помимо деклараций остается много пунктов. Например, как быть с запретом на национальную символику? Поздняков на словах не согласен (нужно «не только вернуть спортсменов на международные арены, но с флагом, гимном и остальными атрибутами команды России на Олимпийские игры»), но не звучит категорично.

Есть и ограничения участия для представителей командных видов, для военнослужащих и спортсменов, открыто поддержавших боевые действия. Что с этими критериями – тоже ответа нет.

Судя по всему, пока консультации между ОКР, МОК и международными федерациями на самом старте. Пункт про декларации, безусловно, важный, но не последний.

Вот только времени для принятия окончательного решения все меньше. Летний сезон с квалификационными стартами на Олимпийские игры-2024 уже начинается.

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко, Владимир Астапкович, Крис Бэрри