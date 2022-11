Наша шахматистка спела «Дорогой длинною» на ТВ-шоу в Сербии. Это главный эмигрантский романс столетия

Мария Манакова – звезда российских шахмат нулевых.

Вице-чемпионка Европы, чемпионка Европы среди клубов, причем все это – за Сербию, откуда родом бывший супруг. В начале нулевых Мария вернулась в Россию и уже здесь выиграла чемпионат города, выходила в финал Кубка страны и суперфинал чемпионата России.

Манакова прочно ассоциируется с российскими шахматами. До недавнего времени возглавляла женскую комиссию нашей шахматной федерации.

А личный вклад в популяризацию игры сложно переоценить: она вела ток-шоу «Рассудят люди» на «России-1», а в 2004-м снялась обнаженной для обложки журнала «СПИД-инфо». Первый вообще за всю историю шахмат гроссмейстер, поучаствовавший в эротической фотосессии!

– Я тогда писала статьи о том, что если мы сами как шахматисты ничего не сделаем, а будем только клянчить деньги, то денег не будет, – вспоминала Манакова. – Поэтому нужна какая-то система, нужно самим что-то дать. А я как женщина что могу? Я могу что-то заявить, сфотографироваться. А тут еще пришли из «Спид-Инфо», предложили фотосессию.

Я сказала, что не буду ничего оголять однозначно. Но поскольку они меня мучили часов пять, и вроде ничего хорошего не получалось, то я случайно в конце.... Они меня в такое состояние ввели, что я сбросила с себя платье, и сзади получился хороший снимок.

Ого, уличным пением Манакова зарабатывала больше, чем уроками шахмат

Окончательно в Сербию Манакова уехала два года назад. И вот неожиданно появилась там не за шахматной доской, а в самом популярном музыкальном шоу Nikad nije kasno («Никогда не поздно»). Это аналог нашего «Голос 60+», с той разницей, что в Сербии выступают участники старше 40 лет, а для выхода в следующий круг необходимо голосование не только судей, но и зрителей.

Манакова исполняла композицию на русском языке – романс «Дорогой длинною». Мария осталась недовольна выступлением и даже попросила перепеть модуляцию, которую исполнила не в той тональности. Судьи высоко оценили шахматистку, но в следующий круг она не прошла из-за голосования телезрителей.

Видео должно открыться с номера Манаковой; но если вдруг нет, то таймкод – 42:26.

– Я пою с детства, мои родители музыканты, и пока жила в Москве, пела на разных шахматных мероприятиях, давала сольные концерты, – рассказала Манакова Sports.ru. – Переехав в Сербию, я очень тосковала по возможности петь на публике. Сама живу без телевизора уже лет 20, но знакомые подсказали, что есть такая популярная передача и можно отправить туда заявку. Там нужно было письмо о себе и запись семи песен.

– Почему именно «Дорогой длинною» – песня на русском языке, да еще и с таким подтекстом?

– Я выбирала песню не по смыслу, а по популярности. У меня в репертуаре несколько тысяч песен, пою и по-русски, и по-английски, и по-сербски. Но понимала, что нужна песня, которая будет интересна публике. Из русских песен здесь знают «Подмосковные вечера», «Очи черные» и почему-то «Ой, рябина кудрявая». Ну, и еще «Катюшу», но это совсем не мой жанр. И тут я вспомнила про «Дорогу длинною», которую перевели на все языки мира, это мировой хит. Она красивая, но если честно, тоже не мое.

Ну, послала анкету еще весной и забыла. А петь-то хотелось. В итоге я получила официальное разрешение на уличное пение и летом стояла с гитарой на улице Ниша, где я живу. Это третий по величине город Сербии.

– Ух ты! И много зарабатывали?

– За один час пения на улице в сербском городке я зарабатывала больше, чем за час преподавания шахмат как гроссмейстер мирового уровня. Я даже не ожидала такой реакции, правда! Ко мне подходили, обнимали, фотографировались....

Но я творческий человек, петь на улице постоянно, ставить это на поток не хочу. Поэтому было очень приятно, когда пришло приглашение на передачу.

– Довольны своим выступлением?

– Очень недовольна! Спела ужасно, совсем себя не слышала. У меня лучше получается с гитарой, более камерные композиции, вроде романсов, старого советского рока или Beatles. Там я в своей стихии.

Жюри за меня не проголосовало, но оставалось одно место в следующем туре на выбор телезрителей. Мне там наговорили столько теплых слов, что уже решила, что проход дальше – это дело техники. Особо даже не просила никого за меня голосовать, только опубликовала у себя. Но сербы вдруг взяли и выбрали дедушку 78 лет, а не меня.

– Показалось, что вы немного обиделись на местную шахматную федерацию, которая вас не поддержала в голосовании.

– Ну странно, когда люди с одной стороны страдают, что шахматы в Сербии не популярны, а с другой, не используют такую возможность для их популяризации. Шахматистка поет на главном телеканале страны – из этого можно было сделать целую историю! А тут – полная тишина.

– Как сейчас устроена ваша жизнь в Сербии?

– Последние годы я интересовалась политикой и чувствовала, что приближается какой-то ######, просто не знала, какого рода. Поэтому два года назад решила уехать. Наверное, моя история не показательна, потому что сербский паспорт у меня был уже много лет, я свободно владею языком, мне тут все просто. Сейчас я играю за сборную, даю уроки шахмат, в России скоро выйдет моя книга о психологии шахмат.

Песня, которую исполняла Манакова на сербском ТВ – отдельная история. Большего символизма, кажется, не придумать

Романс «Дорогой длинною» связывают с именем композитора Александра Вертинского, хотя на самом деле, его написали еще после Первой Мировой композитор Борис Фомин и поэт Константин Подревский. Фомин, как говорят, был влюблен в цыганку, отсюда и цыганские мотивы в музыке.

«Дорогой длинною» появилась в 1925-м, а уже спустя 4 года песню официально запретили советские власти как пережиток буржуазного строя. Авторы тоже остались за бортом музыкальной жизни: Подревского обвинили в растрате, после чего он попал в больницу и умер. А Фомина в 1937-м арестовали как врага народа. Из «Бутырки» он вышел спустя 8 месяцев, даже имел возможность встретиться с самим Вертинским – автором, который дал его главному романсу вторую жизнь.

Вертинский, на тот момент уже несколько десятков лет живший вне России, немного изменил аранжировку и написал в тексте два новых куплета:

Так, живя без радости, без муки,

Помню я ушедшие года

И твои серебряные руки

В тройке, улетевшей навсегда.

Дни идут, печали умножая.

Мне так трудно прошлое забыть.

Как-нибудь однажды, дорогая,

Вы меня свезете хоронить.

С тех пор эта мелодия стала центральной для русской эмиграции.

Тоска по ушедшим годам и аллюзия с долгой дорогой точно передавали ощущения людей, попрощавшихся (навсегда?) с родиной. Романс исполняли в Париже (Нани Брегвадзе) и в Москве (Иосиф Кобзон и «Песняры»), а в английском переводе (Those were the days) сингл в конце 1960-х даже возглавлял британский хит-парад. Сместив оттуда, между прочим, Hey Jude группы Beatles.

А еще «Дорогой длинною» исполнялся... перед финалом ЧМ-1994 по футболу. Тогда организаторы устроили легендарный концерт трех величайших теноров современности Пласидо Доминго, Хосе Каррераса и Лучано Паваротти ночью накануне главного матча, на стадионе Dodger, в сопровождении Лос-Анджелесского филармонического оркестра.

Понятно, что трибуны были заполнены, но еще – концерт посмотрели в прямом эфире 1,3 миллиарда (!) человек со всей планеты. Он так и назывался Around the World («По миру»), а романс Вертинского (причем начало Пласидо Доминго пел по-русски) символизировал русскую культуру как частицу общемировой.

Хорошее было время.