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Кубок мира (жен). 1/64 финала. Гунина, Салимова, Шухман и Чарочкина прошли в следующий раунд

Россиянки стартовали с побед на женском Кубке мира по шахматам в Батуми.

6-8 июля проходит первый квалификационный раунд (усеченная 1/64 финала). Россиянки Валентина Гунина, Дарья Чарочкина и Анна Шухман прошли в следующий круг.

В первом раунде играют 86 шахматисток. Со второго в борьбу вступит еще 21 рейтинг-фаворитка, в том числе россиянки Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Полина Шувалова.

Кубок мира по шахматам

Женщины

Батуми, Грузия

1/64 финала

Валентина Гунина (Россия) – Изабель Исюань Нин (Новая Зеландия) – 1,5:0,5

Белла Хотенашвили (Грузия) – Эсперанца Кашита (Ангола) – 2:0

Элина Даниелян (Армения) – Надежда Антонова (Таджикистан) – 2:0

Дарья Чарочкина (Россия) – Полин Гишар (Франция) – 1,5:0,5

Нургюл Салимова (Болгария) – Шафира Деви Херфеса (Индонезия) – 2:0

Анна Шухман (Россия) – Руэль Канино (Филиппины) – 2:0

Ирина Круш (США) – Альсеркал Руда Эсса (ОАЭ) – 1,5:0,5

Меруерт Камалиденова (Казахстан) – Алиса Сливицкая (Польша) – 2:0

Полный список матчей – здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир проходит по нокаут-системе. Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Матчи состоят из двух партий. В случае ничейного счета играется тай-брейк (две партии в формате 15+10, затем при необходимости 10+10, далее 5+3 и в случае очередной ничьей – 3+2 до тех пор, пока не определится победитель).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
Дарья Чарочкина
Анна Шухман
Кубок мира
Валентина Гунина
Белла Хотенашвили
logoSports – Казахстан
Нургюл Салимова
Ирина Круш
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