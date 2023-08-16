8 комментариев

Инструкция от Тимура Бокова.

«Ман Сити» рядом с очередным трофеем. На очереди – Суперкубок УЕФА.

Остановить машину Пепа может только «Севилья». Кажется, в испанский клуб вообще никто не верит – даже тренер Хосе Луис Мендилибар: «Не знаю, есть ли вообще смысл играть с ними. Это лучшая команда мира, а мы против «Валенсии» допускали детские ошибки и банально не могли отобрать мяч».

Прикинем, что нужно «Севилье» для сенсации.

Важное замечание: это не 100% рабочий план, а лишь предположения, которые могут чуть повысить шансы испанцев.

«Сити» неплох против навесов. Что ж, их нужно еще больше!

Раньше команда Пепа всегда хуже защищалась в хаотичном режиме, когда ее давили и принуждали к такому рисунку.

Эта версия «Сити» мастерски обороняется даже в таком сценарии. Помог переход на четыре центрдефа: изначально задумка внедрялась под более утонченные задачи, но и против навесов тоже работает: больше высоких игроков в штрафной, регулярно опускается опорник Родри, хорошо играющий головой.

Стоунз и Диаш сильны наверху, но система Пепа не использует это качество (и оба пропускали первый тур АПЛ), Лапорт, Аканджи, Гвардиол предпочитают не бороться на втором этаже вообще. Да, в защите «Ман Сити» есть уязвимости, но воспользоваться ими даже сложнее, чем найти.

«Севилья» зациклена на навесах. Это ее главное и единственное оружие. Мендилибар никогда не скрывал, что ему нравится так играть: «Нет, я не планирую внедрять новые принципы. Я уважаю, в каком стиле созидает наша команда. Философия Пепа – не про меня. Если надо навешивать, мы будем навешивать».

Конечно, это делает «Севилью» предсказуемой: высокий прессинг и быстрая доставка мяча на фланг, постоянные навесы. Фишка системы Мендилибара в том, с какой дисциплиной и слаженностью игроки исполняют самые простые задачи: его «Эйбар» – абсолют связи красоты и наивности, «Севилья» еще в процессе постижения истин.

Обычно в штрафную соперника идут всего по три игрока. Сложно поверить, но им этого хватает: Юссеф Эн-Несери и Лукас Окампос царят в воздухе, могут разобраться сразу с 2-3 оппонентами. Марокканец – чуть ли не лучший в топ-лигах в этом компоненте, его стараются опекать попарно, чем форвард со временем научился пользоваться.

Интрига в том, хватит ли этого против «Сити». «Севилье» нужно выкрутить нахальство на максимум – перегружать штрафную навесами, надеяться на качества исполнителей или даже позиционные ошибки Эдерсона, который хорош на выходах, но нередко теряется при гипердавлении.

Для этого нужно как можно чаще держать мяч, но даст ли Пеп такую роскошь? Зависит от Мендилибара в том числе.

«Севилья» должна врубить прессинг на полную

Пока не до конца понятно, в каком состоянии команды подойдут к матчу.

«Севилья» против «Валенсии» играла в полсилы, а Мендилибар признавал, что игроки пока не до конца готовы физически. «Ман Сити» осторожно сыграл с «Арсеналом», а с «Бернли» потерял Кевина Де Брюйне. Но если у Пепа есть много других инструментов, то вот для испанцев физика – основа.

Прессинг – ключевая часть построений Мендилибара, его команды стараются встречать соперника как можно выше, иногда жертвуя структурой. Пеп привык играть против подобного (привет, «Ливерпуль»), но обычно против него прессингуют персонально.

А вот «Севилья» персональный прессинг почти не использует, пытаясь задавить числом. Это может помочь, хоть и требует адского количества сил.

«Открою вам секрет: мне нравится играть с теми, кто стремится владеть мячом. Они дают мне играть так, как хочу я. Мы высоко прессингуем и проводим много времени на чужой половине. Некоторые не могут как следует скопировать стиль Гвардиолы из-за того, что неверно интерпретируют понятие владения. Не знаю секрета, но и постичь не пытаюсь. Можно играть по-разному», – объяснял Хосе еще во времена «Эйбара».

Наверняка Мендилибар подстроит схему под соперника, он вообще не прагматик. Важный момент – при позиционной обороне против «Сити» уместно садиться в тройку защитников, выстраивая пятерку в линию. Привычный базис Лопетеги, от которого Мендилибар старается постепенно уйти.

Баде должен закрыть Холанда

Фактор норвежца – отдельная тема.

Да, Эрлинг зависит от партнеров, этого он даже не скрывает: «Когда вокруг тебя так много шикарных игроков, освобождающих пространство и регулярно создающих моменты, то шансы обязательно родятся. Мне повезло с партнерами, они помогают мне отправлять мяч в сетку. Это нормально, когда играешь под руководством лучшего тренера мира. Я не смог бы забивать так часто в одиночку».

Несмотря на это, норвежец – все еще мастер по созданию голов из ничего. Чаще всего за счет умных движений без мяча. «Тренеру нужно иметь хороших игроков. В прошлом у меня был Месси, сейчас – Холанд. Вот мой успех. Я не шучу», – считает Пеп.

«Севилья» – один из главных клиентов Эрлинга: 6 мячей за 3 игры, норвежца не могла остановить даже пара Карлос-Кунде. Теперь оборона команды стала еще слабее, зато Холанд монструозно прокачался.

Единственный вариант – постоянная плотная опека. Конечно, все равно рядом с Холандом будет игрок, сконцентрированный на норвежце. «Севилье» нужно, чтобы им был Лоик Баде

Баде – один из тех элементов, которые помогли «Севилье» спасти прошлый сезон. Он шикарно вписывается в систему Мендилибара: физически сильный, с неплохим первым пасом. Лоику нужно lдобавлять в игровом интеллекте, но вводные данные для игры против Эрлинга есть.

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Когда «Севилья» в последний раз выигрывала Суперкубок УЕФА, за клуб играли Дани Алвес, Луис Фабиано и Фредерик Кануте, а 20-летнего Хесуса Наваса называли одним из главных талантов Испании.

Это было 17 лет назад. Тогда со счетом 3:0 пала «Барселона», ее еще тренировал Франк Райкард. После той победы – пять поражений подряд.

В среду – очередной заход.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Fran Santiago; AFP/JOSE BRETON