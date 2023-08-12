13 комментариев

Вы за кого?

Новый сезон Ла Лиги начался. Кто из грандов возьмет очередной титул? Кандидатов традиционно трое – «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико».

Вот по три аргумента за каждого из этой троицы.

«Барса»: суперзащита, химия Гюндогана и Педри, капитан Тер Стеген

Хави лишился Серджи Бускетса, фундамента последних аж 10 лет, потерял Дембеле, на которого так рассчитывал. Лапорта так и не нашел топового правого защитника и верит в трансфер Жоау Канселу.

Проблем много, но «Барсу» все равно считают фаворитом. Почему?

Лучшая защита Испании

Прошлый титул – заслуга меганадежной обороны. Несмотря на уход Пике, команда не стала слабее: Андреас Кристенсен мгновенно влился в систему Хави и стал одним из лучших защитников Ла Лиги.

За сезон четверка Араухо, Кунде, Кристенсена и Бальде сыгралась, но они могут стать даже лучше. Особенно ждем прогресса от 19-летнего Алекса, ведь на нем теперь весь левый фланг, оставленный великим Жорди Альбой.

Плюс пришел Иньиго Мартинес – надежный запасной план на случай травм основного костяка. Если придет Канселу, то оборона станет еще сильнее. Уже страшно.

Связка Педри и Гюндогана

Раньше Педри так сильно страдал от травм, что никак не мог набрать форму, вылетая по несколько раз за сезон. Похоже, испанцу надоело: он даже набрал дополнительную мышечную массу, изменил тренировки, перешел на специальную диету и советуется с Левандовским.

Кажется, Педри метит на сильнейший год в карьере.

Предвкушаем связку с Гюндоганом: впервые после ухода Лео Месси у Педри появился такой мощный партнер в полузащите, который любит продвижение. У них может выйти крайне эффективная связка, помогающая справляться с закрытыми соперниками.

Новый лидер – Тер Стеген

В прошлом сезоне немец установил ряд новых рекордов в Ла Лиге, выдал лучший год за «Барсу», а также выиграл долгожданный трофей Саморы (дают за наименьший показатель пропущенных в среднем за игру). Травмы остались позади, кипер чувствует себя максимально уверенно.

После ухода Бускетса и Альбы Тер Стеген стал основным капитаном команды. Теперь он лидер, задача тяжелая, но вполне по силам одному из лучших вратарей мира.

Кажется, лучшего кандидата на роль ментального лидера в клубе нет.

«Реал»: мощный состав даже без Мбаппе и прогресс Винисиуса

Как «Реал» собирается жить с Винисиусом в роли форварда – отдельная тема. То, кем заменит Куртуа – тоже вопрос.

Здесь – про то, за счет чего Анчелотти может взять титул.

Тотальная глубина состава

«Мадрид» проделал отличную работу на трансферном рынке, усилив сразу несколько позиций. Даже если не придет Мбаппе, глубины состава должно хватить для победы в Ла Лиге. Здесь многое зависит от Анчелотти: в его распоряжении самая вариативная полузащита мира.

Прямо сейчас у «Реала» по два игрока везде, кроме позиции центрального нападающего (и, к сожалению, вратаря). Есть ли провисающие? Да, но у конкурентов их еще больше, плюс нет такой скамейки запасных.

Дело за Карло.

Бешеная мотивация

«Реал» подходит к новому сезону после провала в прошлом, когда фактически выбыл из чемпионской гонки уже в марте. Анчелотти сказал, что приоритетом должна стать именно Ла Лига. Тем более это его последний сезон в клубе.

Нет сомнений, что «Мадрид» захочет исправиться, особенно после мощного усиления в лице Франа Гарсии и Беллингема.

Кстати, клуб хорошо реагировал в двух предыдущих случаях, когда приходил к финишу вторым: после серебра в 2019-м и 2021-м обязательно выигрывал чемпионат. Может, не стоит прерывать традицию?

Эволюция нового поколения: Винисиус, Родриго и остальные

Винисиус, Родриго, Камавинга и Вальверде играют все более важную роль в «Реале», а с приходом Беллингема новое поколение должно окончательно затмить старое.

Оцените сами: Вини снова одолел планку в 40 результативных баллов, несмотря на травмы Бензема. Родриго перерос роль джокера и все чаще играет в основе. Вальверде добавил к невероятному объему работы голы и ассисты, а Камавинга по ходу сезона застолбил место в основе, выходя даже на левом фланге.

Их прогресс продолжится позволит стать сильнее. А ведь помимо Беллингема подписали Арду Гюлера, главного таланта Турции. Если все пойдет по плану, то Кроос, Карвахаль и Модрич смогут вздохнуть спокойно.

«Атлетико»: новый Симеоне, трансферы и фактор Гризманна

«Атлетико» так мощно провел вторую часть прошлого сезона, что не зачислять клуб в фавориты нельзя. Пока «Мадрид» и «Барса» страдают от неопределенности, банда Симеоне уверена в себе.

Переосмысление системы Симеоне

Про трансформацию «Атлетико» говорят много. Но чем больше осознаешь, что вместо автобуса Симеоне гоняет на байке, тем больше поражаешься. Вот настолько прижился стереотип, что «матрасники» играют исключительно от обороны.

Нет, это уже не так. Теперь «Атлетико» показывает чуть ли не самый красивый и яркий футбол в Ла Лиге. Трехмесячная серия без поражений не аномалия, а логичный этап эволюции Симеоне как тренера. Он взял базис чемпионского состава, совместил с интеллектом Гризманна, поставил на удобные позиции Эрмосо и Коке.

Если Диего продолжит гнуть линию, то обещаем: вы влюбитесь в них уже к зиме.

Мощные трансферы

Весь прошлый сезон «Атлетико» страдал от травм: например, когда в январе вылетели Савич и Хименес, а Эрмосо только восстановился, главным центрдефом стал номинальный латераль Рейнилду. Весной травмировался Лемар, пришлось воскресить Сауля. «Атлетико» справился, но играя только в Ла Лиге, рано вылетев из ЛЧ.

Амбиции растут, поэтому этим летом клуб вышел на рынок: Сесар Аспиликуэта, Чаглар Сеюнджю, Сантьяго Моуриньо, Хави Галан усилят защиту, вернувшиеся из аренд Лино и Родриго Рикельме – центр. Если «Атлетико» возьмет еще и нападающего, то закроет все линии. Но уже сейчас глубина состава прямо впечатляет.

Впервые за долгие годы Чоло может не бояться травм.

Фактор Гризманна

Прошлый сезон Гризманна – фантастика. Мы еще не видели такого эффективного и вариативного Гризманна.

Опасений, что это лишь вспышка, пока нет. Гризманн – магистр движений без мяча, за счет которых создает свободное пространство не только себе, но и партнерам. Если у «Атлетико» не идет игра, француз включает чит-код индивидуальности. Антуан умеет вообще все, и это не преувеличение. А новая система Чоло максимизирует его качества и заставляет соперников страдать.

«Атлетико» тоже верит в Антуана: клуб вернул французу 7-й номер, отобрав у Жоау Феликса.

Ну что может пойти не так? Кажется, ничего.

Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer, Ronald Martinez / Staff, Julian Finney / Staff, Alex Caparros / Stringer; Javier Vicencio/Keystone Press Agency, Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency, DAISUKE Nakashima/AFLO /Global Look Press ; East News/Ringo Chiu via AP