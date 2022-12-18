16 комментариев

Рассказывает Тимур Боков.

«Реал» идет к первому Кубку Испании за 9 лет. Последнее испытание перед долгожданным триумфом – симпатичная «Осасуна», которая на пути уже вынесла «Севилью», «Бетис» и «Атлетик».

Памплонцы не бывали в финалах 18 лет. Ради этого шанса клуб пробивался сквозь пекло из долгов и договорных матчей, отключение электричества на базе и продажу стадиона. Президент заложил все свое имущество, но команда почти прекратила существование, чуть не вылетев в третий по силе дивизион. Спасло чудо.

Теперь «Осасуна» может выиграть первый трофей в истории.

«Мы достигли пика? Я так не думаю. Это голливудская история, поэтому будем снимать вторую часть с теми же актерами, – радуется спортивный директор Браулио Васкес. – Мы прошли ужасный период и по-новому взглянули на мир. «Осасуна» снова играет в финале. Это магия. Конечно, «Реал» намного опытнее нас, но можем конкурировать. Мы просто должны показывать свой футбол.

Давид против Голиафа. Мы уже гордимся собой».

«Осасуне» и правда есть чем гордиться.

Клуб чуть не обанкротился из-за договорняков. Спас юрист, поставивший на клуб все

«Осасуна» – скромный клуб, но с яркой историей.

За 102 года существования она не была чемпионом Испании и только пять раз выходила в еврокубки. Главным достижением пока еще остается финал Кубка в 2005-м, проигранный «Бетису» с Хоакином в составе. Памплонцы чтят Эрнеста Хемингуэя, но футбол обожают сильнее. Про давящую атмосферу на местном «Эль Садаре» ходят легенды.

Академия «Осасуны» воспитала огромное количество ребят, которые пошумели на топ-уровне: отсюда уезжали Начо Монреаль, Сезар Аспиликуэта, Микель Мерино, Рауль Гарсия. «Атлетик» забрал юного Хави Мартинеса именно из Памплоны. Хуанфран признает, что «Осасуна» помогла ему залезть в «Атлетико», а про мощь Роберто Сольдадо памплонцы вспоминают до сих пор.

«Осасуна» всегда жила скромно, но в 2014-м вляпалась в грандиозный скандал. Клуб очень не хотел вылетать из Ла Лиги, и руководство придумало гениальный план. Так как в последних турах «Осасуне» предстояло играть с немотивированными «Эспаньолом» и «Бетисом», секретарь Анхель Вискай и президент Мигель Таверна вместе со спортивным директором Хесусом Перальтой подключили административный ресурс.

Трио вышло на контакт с игроками «Бетиса» Антонио Амайей и Хавьером Торресом. Те должны были грохнуть боровшийся за выживание «Вальядолид» и слить «Осасуне» за щедрый бонус. Казалось, что руководство продумало все мелочи, но памплонцы... вылетели. «Бетис» проиграл, но полетели другие конкуренты. План полностью провалился – и клуб оказался под следствием.

Вискай получил 8 лет и 8 месяцев, Таверна и Перальта – по 6 лет и 8 месяцев, Торрес и Амайя сели на год и потеряли контракты. Следствие доказало, что «Осасуна» не просто стимулировала игроков, а включила в соглашение требование проиграть в последнем туре. Секретарь Вискай вскоре расскажет, что «Осасуна» постоянно подкупала чужих игроков, но попалась только раз.

Но и этого хватило – «Осасуна» попала под огромные штрафы. Все усугубилось тем, что клуб уже жил в кредит: задолженность составляла 80 млн евро, а вылет в Сегунду порезал возможные доходы еще сильнее. Памплонцы оказались на грани полного банкротства. Однажды на клубной базе перерезали электричество.

Вся Памплона со слезами смотрела на крах, но тут «Осасуну» купил юрист Луис Сабальса. Он собрал совет директоров из местных фанатов, подключил знакомых бизнесменов и заложил все, что у него было. «Он рискнул. Это было сумасшествием: никто в Памплоне не понимал, зачем он полез в болото, – вспоминает генеральный директор Фран Каналь. – Луис отдал почти все свое имущество. И самое страшное, что сделал это под угрозой развода».

Первым делом президент продал «Эль Садар» местным чиновникам и оплатил часть задолженности – на базе снова появился свет. Каналь считает, что это стало отправной точкой выздоровления, хотя славная история «Осасуны» могла закончиться, толком и не начавшись.

Последний тур Сегунды-2014/15. Памплонцы играют в гостях с «Сабаделем», стоя на вылет в третий дивизион Испании. Уже к 17-й минуте «Осасуна» проигрывала 0:2, а Сабальса с красным лицом сидел на трибуне. Вылет означал банкротство. Луис почти плакал, собираясь набрать столько кредитов, что придется платить до конца жизни. Но вдруг на 76-й забивает защитник Давид Гарсия. «Осасуна» идет в финальный штурм – и Хавьер Фланьо вколачивает второй.

Они вылезли из зоны вылета! Они спаслись!

После наступил период турбулентности: «Осасуна» поставила на академию, выходила и улетала из Ла Лиги, тратя деньги не на игроков, а на погашение долгов. «Конечно, мы не останется в высшей лиге, если кого-то не купим. Так мыслят все, но точно не мы. Акционеры собрали совет, требуя усиление состава – и президент просто помахал на это. Он редко кого-то слушал. Через пару лет Сабальсе выдвинули вотум недоверия. Нет, выкинуть его не вышло. Время показывает, что Луис прав», – гордится Каналь.

После вылета из Ла Лиги в 2018-м Сабальса вдруг понял – «Осасуне» нужен системный тренер. Тогда спортивный директор Браулио Васкес предложил провалившегося в «Сосьедаде» Хагобу Аррасате. И впервые Сабальса решил кого-то послушать.

Аррасате – конструктор «Осасуны». Зовут испанским Клоппом

Тренер Аррасате рос в академии «Сосьедада», хорошо работал с молодежью, но с главной командой провалился, уступив пост Дэвиду Мойесу. Хагоба приходил в «Осасуну» после трех лет в «Нумансии», с которой не добился чего-то серьезного, а однажды так загрустил, что пошел работать учителем в школе. Аррасате верит, что новое призвание изменило его подход.

«Я остаюсь в штабе одной школы, – смеялся тренер в 2020-м. – Теоретически, мой отпуск составляет пять лет, но я продлеваю удовольствие, ради меня сделали исключение. Я думал, что все тренерство закончится раньше, но история продолжается. Мне просто невероятно повезло.

Есть ли разница? В футбол приходят те, кому не понравилось в школе, а в школу ходят все. Ты обязан подстроиться под всех. Чтобы получить максимум от ученика, нужно мотивировать, спровоцировать на действия. Важно сопереживать проблемам. Согласитесь, между работой с футболистами и детьми есть некоторые сходства».

Неудачник Аррасате достиг успеха: выиграл Сегунду – и оказался в Ла Лиге. Его «Осасуна» вообще не проигрывала дома. Памплона полюбила яркий стиль, чем-то похожий на конспекты Клоппа. Тренер признает, что следит за немцем еще со времен «Майнца», и постоянно пересматривает матчи Юргена в «Дортмунде», получая что-то новое. Следит и за «Ливерпулем».

Так на «Эль Садаре» родилось прозвище «испанский Клопп».

А что изменил Аррасате? Просто нашел особенный подход к игрокам: «Сейчас о тренере судят по его пресс-конференциям – объяснял Хагоба ESPN. – Все судят, в том числе игроки. Психология важна. Чтобы заполучить лучшее от игроков, нужно сопереживать. Управление раздевалкой почти так же важно, как тактика. Мы все подвергаемся воздействию средств массовой информации. Я разговариваю по крайней мере два раза в неделю со всей командой. Важно, как слова доходят до людей. Иногда мы ищем ошибки и объясняемся. Коммуникация имеет огромное значение. Тренеры хотят, чтобы их больше спрашивали о футболе, но это то, что мы не в силах изменить. Нужно адаптироваться.

Многие не любят смотреть футбол, но обожают в него играть. Например, в «Сосьедаде» были те, кто обожал тактические лекции. Были те, кто на них зевал. Вспоминается Карлоса Вела, которого вообще не интересовало, как там двигаются фигурки на доске, он просто хотел играть и был превосходен. Он видел футбол так, нельзя это игнорировать. Я объяснял ошибки на примерах из баскетбола, ведь этот парень любит НБА. Мы нашли точку соприкосновения – и это критически важно в нашей работе».

Аррасатизм не знал предела. Все заразились настолько, что однажды в центре Памплоны появился рекламный щит с изображением тренера с оттопыренным пальцем, как у Бога в «Сотворение Адама» Микеланджело. Фанаты настаивали, что эта команда – детище Хагобы, но он не оценил. «Никогда так не делайте, я прошу вас. Это же просто футбол», – смущался испанец.

Коуч скромничал – он заслужил такую любовь. После возвращения «Осасуна» заняла десятое место в Ла Лиге (и это с ее скромными ресурсами). Аррасате гнул свою линию, строя базис вокруг прессинга – с годами он стал менее активным, но клопповские наработки прослеживались. Испанец настаивал на атакующей системе, и в 2020-м даже наехал на тренера «Хетафе» Пепе Бордаласа за «автобусный» стиль игры. Пепе взбесился, а спортивный директор Браулио Васкес пожимал плечами: «Этот парень – просто футбольный фрик. Его не остановят даже штрафы».

Аррасате переживал переходный этап. В сезоне-20/21 «Осасуна» просела по результатам – и к январю свалилась в зону вылета. Совет директоров потребовал отставки тренера, но Сабальса вышел к журналистам и заверил, что ни за что не уволит Аррасате. Хагоба воспрял: к середине февраля клуб уже выплыл на 12-е место, а критики замолчали.

«Аррасате и весь наш тренерский штаб – находка для «Осасуны», – вспоминает Браулио. – Благодарю руководство за то, что поверили в мой выбор, подтвердив ценности в тяжелый момент. Надеюсь, что Хагоба останется в Памплоне. Здесь Аррасате как Фергюсон. Может оставаться столько, сколько сам пожелает».

Аррасате не думает уходить. Кажется, он счастлив, а выход в финал Кубка Испании воспринимает как школьный экзамен: «Худшее для меня – это возвращение домой после поражения. Жена и дети хотят побыть с тобой. Они взволнованы, потому что тебя не было дома два дня, а тебе не хочется. Иногда я закрываюсь от них, и мне больно от этого. Но могу ли я без футбола? Конечно, нет. Я помешан».

«Осасуна» – самая тренерская команда Ла Лиги. Доказываем

Главное достижение Хагобы в том, что на скромном базисе тот выстроил стилистически узнаваемую команду и уверенно закрепился на уровне Ла Лиги. «Осасуна» генерирует проблемы даже грандам за счет уникального сочетания прессинга и строгости, отдавая предпочтение автоматизмам. Его игроки редко импровизируют, хотя Аррасате находит кого-то одного, кому творить можно чуточку больше.

Раньше Хагоба ставил на Кике Барху, теперь эта роль досталась арендованному из «Барсы» Абде Эззальзули. Первый сезон на взрослом уровне удался, но Абде пока не лидер, хоть и очень полезен за счет шикарного дриблинга. Остальные качества пока не среднем уровне.

Есть соблазн выдать что-то в духе: «Осасуна» хороша как механизм, игроки лишь винтики. Это и не так далеко от правды, но не до конца верно. Абде – прекрасный пример.

Аррасате называют Клоппом не просто так. Как и ранние команды Юргена, «Осасуна» организованно и смело прессингует, а моменты создает в вертикальных атаках и через контрпрессинг. Он не самый активный, по показателю интенсивности памплонцы даже не в топ-5 Ла Лиги, но какие-то сходства и правда есть. Памплонцы встречают соперника довольно низко. Это свойственно многим испанским командам.

«Осасуна» начинала сезон с 4-4-2, но вскоре перешла к 4-3-3, трансформирующихся в 4-2-3-1 при прессинге. Важным ключом в переходах стал Мой Гомес, который уходит чуть глубже и оставляет фланг на латераля Ману Санчеса. Тренер четко распределяет обязанности между флангам: левый отвечает за регулярное давление, правый отведен под качества Кике Бархи, которого страхует Начо Видаль.

Аррасате формулирует философию так: «Мы – команда волн давления. У «Осасуны» четкая идентичность: поменьше касаний, быстрое продвижение мяча, много навесов и интенсивность в прессинге. Фанаты ассоциируют себя с таким футболом, что передает нам двойной заряд – чувство единства болельщиков и команды. Это делает нас еще сильнее».

«Осасуна» вполне заслуживает звания самой вертикальной команды Ла Лиги. Они не просто много навешивают, как «Севилья» Лопетеги, а именно строятся через верховые передачи. Их принимают не головой, а ногами, хотя с приходом Анте Будимира (190 см) такой сценарий тоже часто практикуется. Если на поле 172-сантиметровый Авила, то навесы ищут подключающихся Хона Монкайолу (189 см) и Аймара Ороса (177 см).

Монкайола – недооцененный герой. Успевает прямо везде, хорош под давлением и неплохо продвигает мяч. Хон чем-то похож на Локателли из «Ювентуса» (с поправкой на уровень). Важно, что Монкайоле помогает опорник Лукас Торро, прикрывая в трудные моменты. Из них получается работоспособный дуэт, вычищающий центр поля ради разгрузки остальных.

Самая сильная сторона этой «Осасуны» – оборона. Памплонцы допускают у своих ворот меньше моментов, чем «Вильярреал» – 1,18 против 1,25. Правит в защите Давид Гарсия – тот самый, что спас клуб от банкротства. Крепкий физически, отвечает за первый пас, чем уже подкупил тренера сборной Луиса де ла Фуэнте. Еще Давид силен в воздухе, в прошлом году стал лучшим центрдефом в лиге по выигранным верховым единоборствам за матч (3,9).

«Я не столько верю в игровой стиль, сколько в саму идею. Например, мне нравится, когда команда быстро переводит мяч к чужой штрафной, но есть нюансы, – объясняет стиль Аррасате. – Нам часто удается делать на поле то, что мы хотим, но также нередко приходится делать то, что позволяет соперник. Мы готовы ко всем сценариям. Мы не диктуем правила, мы просто готовы к поворотам сюжета».

Прекрасное описание от прекрасного тренера. «Осасуна» мощна во всем, но ни в одном параметре сильно не выделяется, пытаясь сочетать вообще все. Парадокс Аррасате, который разумно полагает, что выстроить в нынешних условиях атакующий футбол слишком рискованно, а строго оборонительный – просто неправильно. «Осасуна» берет, чем может.

Стремлением на мяче играть более прямолинейно команда просто минимизирует происшествия внутри своей трети. Обезвреживания соперника, памплонцы получают шансы. Если «Осасуна» их использует, то идет в зоне еврокубков, если нет – занимает десятое место. Идеальная стратегия для середняка, цель которого остаться в Ла Лиге и удивлять толстосумов.

***

«Осасуна» – явный аутсайдер, в нее практически никто не верит. Аррасате спокоен, но тоже переживает – матч против «Мадрида» будет не только венцом этой команды, но и всего его тренерского пути.

«Мы сыграем с удивительной командой. Анчелотти – специалист по победам в финалах, это не может не восхищать. Думаю, что мы сделали все, что могли. «Осасуне» надо просто выйти на поле и показать миру свою лучшую версию. Сложно удивить «Реал» тактическими ходами, так что единственный способ выиграть – провести идеальный матч. Как тренер я просто поверю в своих игроков».

Именно вера принесла «Осасуне» шанс. Работа Аррасате восхищает всех, даже Анчи перед очным матчем в Ла Лиге подарил ему несколько комплиментов, а после игры подошел к испанцу и предсказал: «Мы еще встретимся в финале Кубка».

Аррасате улыбнулся и обнял итальянца.

Карло явно что-то знал.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros, Juan Manuel Serrano Arce