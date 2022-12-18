39 комментариев

Недооцененный герой.

«Севилья» выжила на «Олд Траффорд». Ответный матч с «Ман Юнайтед» в 1/4 финала ЛЕ внезапно превратился в финал сезона. Если пройдут дальше, то могут прикрыть мрачную игру в Ла Лиге и тренерские перестановки.

«Севилья» умеет выбивать «Юнайтед» – причем не только в любимой Лиге Европы: например, в сезоне-2017/18 команды повстречались в 1/8 финала ЛЧ. Севильцы прошли «МЮ» с Ромелу Лукаку и Полем Погба.

Главным героем стал недораскрученный форвард Виссам Бен-Йеддер.

Странная ЛЧ-2017/18: исторический заход в 1/4 после 1:5 от «Спартака»

Тот сезон вышел для «Севильи» сумбурным: андалусийцы начинали с тренером Эдуардо Бериццо. В ноябре аргентинец признался, что болен раком предстательной железы и вынужден покинуть пост, чтобы сконцентрироваться на лечении. Клуб тут же объявил, что поддержит Бериццо в финансовом плане, но все же начнет поиски нового тренера, не желая напрягать Эдуардо в такой тяжелый момент.

«Севилью» возглавил Винченцо Монтелла, приехавший в Испанию после катастрофы в «Милане»: безнадежная игра, шесть поражений в 15 играх Серии А и ужасная форма Бонуччи стали продолжением провальной закупки на 200 млн евро. Перед стартом сезона «Милан» ждали в зоне ЛЧ, но клуб грустил в середине таблицы. В октябре Винченцо уволили, заменивший его Гаттузо вскоре поставил миланцев на ноги.

Монтелла заменил Бериццо под плей-офф, но группа ЛЧ тоже вышла странной: увезли ничью с «Энфилда» в первом туре, потом тихо вынесли «Марибор», но в третьем туре неожиданно получили от «Спартака» – 1:5 до сих пор в памяти. «Это тяжело. Если бы мне сказали, что мы проиграем так, то нет, я бы не поверил. «Спартак» не удивил, но предстоит серьезный разбор. Все ошибки очевидны», – оправдывался шокированный Бериццо.

Поездка в Москву стала холодным душем: после этого севильцы не отдали ни единого матча в группе, вылезли в плей-офф со второго места после «Ливерпуля» и попали на «Юнайтед».

Мрачный старт Монтеллы тоже не добавлял позитива: так, итальянец стал первым тренером «Севильи» в этом веке, который стартовал с двух поражений в Ла Лиге.

Фанаты умоляли Мончи позвать Хоакина Капарроса, который всегда готов помочь любимому клубу в нужный момент, словно Юрий Семин или Луис Арагонес. Тот состав смотрелся довольно мощно, так что каждый косяк Монтеллы напрягал вдвойне.

Винченцо не отчаивался: «Все знают, что Моуринью – победитель, он хочет побеждать больше любого другого тренера мира. Попытки влезть в голову игрокам, его ходы невозможно предугадать. Я долго размышлял над планом, но пока не нашел, как остановить Санчеса. Может, мы могли бы убить его или отправить в нокдаун. «МЮ» – реальное испытание, серьезный экзамен. Я могу шутить сколько угодно, но переживаю не меньше, чем все остальные».

Переживания Монтеллы отразились на «Севилье»: первая игра в Испании получилась нервной, хозяева часто ошибались и много атаковали, напрягая Давида Де Хеа. Кипер вытащил «МЮ» в том матче, сэйв после удара Муриэля был выдающимся. «Севилья» не забила, «Юнайтед» тоже. Жозе обрадовался, что не пропустил, объяснив откровенный автобус особенным планом.

Моуринью хотел устроить жаркий прием на «Олд Траффорд», но нет, «Юнайтед» даже дома играл пассивно, почти не создавая моменты. Типичный матч Жозе покатился к овертаймам. «Севилья» не впечатляла, но Монтелла использовал чит-код – выпустил на поле Виссама Бен-Йеддера. Уже через две минуты форвард уничтожил Эрика Байи и пробил Де Хеа.

Еще через 4 минуты Виссам задавил Янга и заколотил второй. Шокированный «МЮ» ответил голом, а на большее оказался просто не способен. Такое в ЛЧ умеет переворачивать лишь один клуб.

После игры Манчестер полыхал. «Я сидел в этом кресле, когда тренировал «Порту» и «Ман Юнайтед» вылетел, не справившись с Бенни Маккарти. Сидел, когда тренировал «Реал» – и тогда «Юнайтед» не закрыл Модрича. Я думаю, что для клуба не произошло ничего нового, нет времени на драмы. Я ни о чем не жалею, мы сделали все, что могли придумать, и на поле снова попал тот, кого этот клуб не осилил», – очевидно намекал Моуринью на главного героя.

Пока Бен-Йеддер скромно благодарил партнеров, те отмечали момент за него. «Пусть «Юнайтед» купит себе еще 3-4 топ-игроков, но пока Виссам забивает за нас, мы верим в себя несмотря ни на что. Я думаю, что это лучший перфоманс в истории клуба, такое происходит не каждый день, незабываемые минуты», – радовался Эвер Банега.

Через пару дней севильцам выпала мощная «Бавария» в 1/4 финала. Испанские СМИ подогревали интерес, но на немцев магии Виссама уже не хватило: не забил в обоих матчах, хотя был активным, постоянно напрягая Матса Хуммельса. «Севилья» открыла счет, а потом Хесус Навас глупо срезал мяч в свои ворота. Мюнхенцы почуяли запах страха и оперативно забили второй. Камбэка в ответке не получилось, Бен-Йеддер и компания поехали домой.

Но дубль на «Олд Траффорд» до сих пор в памяти – да, пролетело уже 5 лет, а Виссам все еще вспоминает тот сюжет с особой теплотой:

«Это было потрясающе, просто невероятно. Первый матч в Севилье, потом поездка в Манчестер, нереальное приключение. Победа была так важна. Это особенный момент для «Севильи», шансы на наш успех были очень малы. Мы это сделали, и я не могу не гордиться той командой.

Я хорошо помню все, что произошло. В «Севилье» всегда ценишь, чего достиг, потому что это скромный клуб, живущий в другом мире. Когда ты играешь в этой футболке, то выкладываешься на максимум, иначе тут нельзя. Это философия клуба, и ее уважает каждый игрок, каждый тренер, каждый болельщик. Я рад, что стал частью великой для клуба победы. Это помогло мне стать тем, кто я есть сейчас».

Бен-Йеддер – последний топ-форвард «Севильи». После него – пропасть

Вспышка на «Олд Траффорд» – эпилог всей карьеры Виссама. После нее еще год поиграл в «Севилье», потом отказался от щедрого контракта в Китае, предпочтя стать частью обмена с «Монако» на Рони Лопеша. Португальца звал лично Лопетеги, но тот не заиграл: всего 5 матчей за сезон, в котором «Севилья» страдала от острой нехватки голов.

Лекарством станет выигранная ЛЕ, хотя «Севилья» так и не нашла нового топ-страйкера: Люк де Йонг слишком ограничен, Рафа Мир не вписывается по стилю, Юссеф Эн-Несери осилил один шикарный сезон, потом погас и теперь выдает хороший матч после двух печальных. Пока цифры Бен-Йеддера для него – космос.

Француз поставил ужасно высокую планку – по голам за игру Виссам и вовсе лучший в истории клуба. Бен-Йеддер много забивал в еврокубках, особенно в ЛЧ: с 10 голами он все еще лучший из «Севильи» там. Секрет Виссама детально раскрыл другой большой нападающий клуба Фредерик Кануте:

«Приход Бен-Йеддера все изменил. Не удивлен, потому что следил за Виссамом еще в «Тулузе», и уже тогда подмечал, что он может творить удивительные вещи. Так влияет футзал, которым Виссам раньше увлекался. Хорош на коротких пространствах, быстро поворачивается, и соперники не успевают отреагировать, меткий удар к тому моменту уже нанесен. Интересный профиль. Виссам просто умеет делать разницу».

Кануте неспроста выделяет футзал: для Виссама это главное дело юности, он поиграл за основную сборную Франции, но оставил зал ради большого поля. Хотя манеры игры остается прежней: первое касание для контроля мяча, второе в направлении к ворот и удар. Первый гол «МЮ» – прекрасный пример из футзала, когда форвард на коротком пространстве уделывает защитника.

Поймал мяч, резко качнул Байи.

Забил, без шансов для кипера. Три движения, но «Юнайтед» в нокауте.

«Когда я приехал в «Севилью», то знал, что ожидать от профессионального футбола, а вот в «Тулузе» пришлось резко повзрослеть, полностью измениться, – объяснял стиль игры сам Виссам. – Это большое изменение, с тех пор я сильно вырос. Привыкший к техничной и быстрой игре, я постоянно искал небольшие пространства, что нормально в футзале, но не работает в футболе. Не представляете, как меня ругали тренеры, но они помогли мне. Теперь я ругаю себя сам».

Виссам адаптировался к большой игре, но на ограниченном пространстве все еще правит, и это его качество подмечают защитники, с которыми сталкивался Бен-Йеддер. Бывший партнер по «Севилье» Клеман Лангле признавался, что больше Виссама его на тренировках гонял только Месси. Серхио Эскудеро считает, что форварда слишком недооценивают из-за того, что лучшие годы он провел в «Севилье».

Возможно, Серхио прав. Кажется, про Бен-Йеддера всегда говорили слишком мало, но он и сам не дает поводов. Виссам вспоминал, что за ним приходил «ПСЖ», но дальше предметного интереса дело не пошло. «Он хорошо играет обеими ногами, смотрится на пространстве, умеет забивать. Полноценный нападающий. Иногда не понимаю, как Виссам пролетел мимо топ-клуба. Уверен, он бы зажигал в АПЛ», – не понимал Рамон Мончи в 2019-м.

Француз лишь отшучивается: «Почему остался в «Севилье»? Все просто: там тепло!».

***

Бен-Йеддеру уже 32. Он капитанит в «Монако», пачками забивает голы в Лиге 1 и помогает Александру Головину в лучшем сезоне во Франции. Хотя за пределами поля все далеко не так гладко.

Так, газета As сообщает, что за севильские годы Бен-Йеддер не задекларировал часть доходов: например, в 2017-м не указал 80 тысяч евро по спонсорскому соглашению с adidas. В 2019-м Виссам подавал документы, но через пару месяцев после требуемого срока, не указав внутри часть денег. Речь идет о трех счетах на имя игрока, проценты по которым просто отсутствуют.

Суд в Севилье уже приговорил Виссама к 6 месяцам тюремного заключения и выписал штраф на 134 тысяч евро. Нет, Бен-Йеддера не посадят, его приговор предусматривает двухлетнюю отсрочку при условии отсутствия новых преступлений, хотя в Испании ему лучше пока не показываться.

Очередную попытку «Севильи» пересилить «МЮ» придется смотреть дома.

Фото: eastnews.ru/Sefa Karacan / Anadolu Agency; globallookpress.com/IMAGO/Norbert Scanella; Gettyimages.ru/Michael Regan, Michael Regan

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