Новая защита «Реала»: Алаба и Милитао замиксовали качества Рамоса и Варана, Рюдигера ждет жесткая борьба

Жизнь после гигантов.

«Реал» все-таки подписал Антонио Рюдигера. Мадридцы вели 29-летнего защитника еще с прошлого лета, но зимой сделка почти сорвалась из-за завышенных требований по зарплате: инсайдер Марио Кортегана утверждал, что сторона немца запросила 13,5 млн евро в год и давила, используя интерес «ПСЖ» – шейхи вполне могли удовлетворить запросы.

Выбор оставался за самим Тони. В апреле Рюдигер пересмотрел пожелания и согласовал с «Реалом» предварительное соглашение на 9 млн в год – примерно тогда же Томас Тухель и объявил об отъезде игрока из Англии. Контракт немца с «Мадридом» рассчитан на четыре года.

Подписанием Рюдигера «Реал» усиливает самую нестабильную линию в команде. Взять Антонио – одно из требований Карло Анчелотти, который еще зимой просил новичка в центр защиты. «Если Рюдигер к нам перейдет, то мне станет спокойнее. Он нам точно понадобится», – потирал руки Тони Кроос. «Мне нравится Рюдигер как игрок. Надеюсь, он перейдет в лучший клуб мира», – заранее радовался Винисиус.

«Мадриду» нужен был защитник для большей глубины. Прошлым летом клуб разом потерял многолетних столбов обороны – Серхио Рамоса и Рафаэля Варана. Взамен «Реал» взял свободным агентом Давида Алабу и положился на нестабильного Эдера Милитао. На бумаге грозило катастрофой, но смена поколений прошла практически безболезненно.

Связка Алаба-Милитао не идеальна, но достаточно хороша, чтобы не скатываться к цифрам времен кризиса Лопетеги. Защита позволяет создавать много моментов, но тут помогает непробиваемый Тибо Куртуа. Скидывать все заслуги на бельгийца не совсем правильно – новые защитники «Реала» тоже очень стараются.

Алаба моментально стал лидером. Анчелотти подстраивается под его качества

Давид приходил в «Реал» как прямая замена Серхио Рамоса. Такая рокировка выглядела логично: австриец остается одним из лучших игроков в мире по продвижению мяча. Распасовщик Серхио был для команды важнее защитника Рамоса, выбор Алабы не удивлял и даже радовал еще до официального объявления.

Еще один плюс Алабы – лидерские качества. Он капитанит в сборной, поэтому легко вписался в команду и с первых дней стал важной частью: отвешивал подзатыльники партнерам по обороне и совсем не стеснялся командовать ими. Мэтр Хорхе Вальдано в колонках подмечал, что Давид с первых секунд почувствовал менталитет «Реала» и ощутил на себе тяжесть великой футболки.

Партнеры тоже восторгались австрийцем. «Алаба – фантастический игрок и прекрасный человек. Новый лидер на поле. Это очевидно всем, – в ноябре признавался Дани Карвахаль. – Давид хорошо адаптировался. Мы пытаемся ему помочь. Он понимает, с кем работает, и всегда готов помочь партнерам. Но Алаба не хочет быть единственным лидером. Сейчас в этом клубе важен абсолютно каждый игрок. Мне это нравится».

«Мы с Кроосом улыбнулись друг другу после первой встречи в раздевалке. Тони мне помогает. Он стал важным фактором для моей быстрой адаптации здесь. Его жена также помогла моей Шалимар обосноваться в Мадриде – это было так приятно. Мы вообще не думали, что так быстро станем здесь своими», – радовался Алаба в сентябре.

«Алаба – тот самый игрок, который разговаривает с тобой и постоянно в чем-то помогает. У нас с Давидом хорошие отношения. Если я сделаю что-то не так, он даст мне об этом знать. Я стараюсь исправиться, а Алаба следит за моим прогрессом», – рассказывает про наставления австрийца молодой Эдуардо Камавинга.

Заиграть быстрее помог Анчелотти: Карло не стал ничего придумывать и слепил из Давида вожака обороны. Простое решение не сразу принесло плоды: «Реал» пытался поднять линию защиты, ведь чем выше и активнее играет вся команда, тем лучше раскрываются сильные стороны австрийца. Не получилось.

Карло и сам детально объяснял проблему в начале сезона: «Наша линия защиты определяется агрессивностью прессинга. Алаба хорош при поддержании высокой линии, но если мы не оказываем давление, высокая линия становится огромным риском для остальной команды. Мы должны играть с низким блоком ради безопасности, но это не всегда возможно».

«Реал» занял 17-е место по интенсивности прессинга. Анчелотти объяснял этот парадокс стареющей полузащитой, которая из-за возраста физически не способна поддерживать высокую интенсивность весь матч. Еще одна причина отката в низкий блок – команда хочет давать лидеру обороны побольше свободы при продвижении. Иногда для этого даже спускается Каземиро.

Жертвы оправданы. Алаба хорошо чувствует момент для паса и распоряжается мячом, в этом плане он уже один из лучших центрдефов в Ла Лиге:

Прекрасные передачи уже давно стали визиткой австрийца. Он вырезает на любой вкус, вот лишь пример из финала ЛЧ с «Ливерпулем». «Реал» после этой передачи забьет, но гол Бензема отменят. А атаку начал именно Алаба.

Скриншоты сделаны в InStat Scout

Огромную роль играет партнер Алабы – в случае «Реала» это либо агрессивный Эдер Милитао, либо мастер адаптации под партнера Начо. Они часто выдвигаются вперед, пока австриец остается сзади и прикрывает их на случай ошибки. Но Давид тоже любит вываливаться на соперника, так что они с Эдером часто подменяют друг друга.

Алаба постоянно подключается по левому флангу – они хорошо сыгрались с Ферланом Менди, так что Давид спокойно поднимается на позицию француза. Это дает «Реалу» больше вариативности в атаке, ведь австриец профильный левый защитник.

Алаба сам прекрасно анализирует матчи, самостоятельно пересматривая их дома.

«Ла Лига отличается от Бундеслиги, – рассуждал австриец в ноябре. – Здесь даже такие скромные команды как «Леванте» и «Алавес» пытаются начинать атаки возле своих ворот через розыгрыш. Я центральный защитник и чувствую разницу в стилистике – стало меньше воздушных дуэлей после ударов соперника от ворот, чем в Германии.

В Бундеслиге стиль игры более прямолинейный и вертикальный. В Испании много внимания уделяют именно контролю мяча, даже если команда заведомо играет низким блоком. Трудно сказать, какой чемпионат сложнее, но они явно отличаются и мне нравится адаптироваться к новым задачам».

Еще один плюс Давида – быстро выучил испанский язык. В раздевалке Алаба разговаривает только на нем, а вот интервью давать пока боится. В остальном австриец за год адаптировался к Испании почти во всем.

Милитао пока нередко ошибается, но его зацикленность на саморазвитии должна помочь

Поворотным моментом в карьере Милитао в «Мадриде» стал матч против «Леванте» в сезоне-2020/21: тогда 23-летний Эдер удалился аж на 9-й минуте – команда не справилась с потерей. «Реал» эпично слил 1:2 и отпустил «Атлетико» в чемпионской гонке еще дальше.

Милитао покидал стадион в слезах. Из-за постоянных травм Рамоса и Варана Зидан не мог не ставить дорогущего Эдера в основу – но тот никак не пользовался шансами. В «Мадриде» копилось раздражение из-за слабой игры паренька, за которого Перес не постеснялся выложить 50 млн евро. Бразилец копил хейт вагонами.

Но Зидан верил. На следующий день после той игры Зизу поговорил с игроком и заверил Эдера – он нужен и все равно будет постоянно играть. Любой другой игрок на месте Милитао успокоился бы – а вот Эдер напрягся еще больше. Как позже рассказывал, почувствовал, что в него верят только из-за солидного ценника.

Из разговора Эдер вынес правильную мысль: нельзя опускать руки и рассчитывать исключительно на доверие тренера. Игрок решил доказать состоятельность и начал тренироваться еще усерднее, а через две недели Зидан открыто хвалил бразильца в прессе. Еще через три месяца его старательностью восхищался и бывший партнер по «Порту» Отавио:

«Эдер помешан на самосовершенствовании. Он тренируется как псих. Я разговаривал с ним, когда он мало играл в «Реале», и я думал, что он сильно надломлен. Я хотел поддержать друга, а он выдал мне: «Я пришел в величайший клуб в мире и должен доказывать свое право находиться здесь. Мне надо не жаловаться и ждать подачек, а работать». Я радуюсь за Эдера от всего сердца и настаиваю – его в Мадриде ждет светлое будущее».

«Здесь всегда есть центральные защитники мирового класса, поэтому мне нужно было работать и дожидаться возможности показать себя, – добавлял Милитао. – Мне выпал шанс играть с великими. Хочу развиваться в соперничестве с лучшими игроками. Я много работал над собой и готовился к тяжелым испытаниям, а теперь буду трудиться еще больше».

С приходом Анчелотти ситуация улучшилась. Эдер нашел общий язык с тренером и рассказывал, что общение с Карло помогло ему обрести себя. Еще одна важная деталь – тактические уроки. С Зиданом Милитао старался больше играть в манере Рамоса или Варана – в зависимости от выбывшего из них. Анчелотти же помог Эдеру избавиться от клейма подмены и отыскать собственный стиль.

«Мы используем видео, потому что у нас не так много времени, чтобы интенсивнее работать над тактикой на тренировке. Милитао вернулся вчера – и я должен показать ему видео того, что он сделал хорошо, а что нет, потому что мы не можем смотреть на это на поле. Эдер ценит занятия и исправляет недочеты», – хвалил бразильца Карло.

Ассистенты Анчелотти снимают видео для каждого игрока. Есть и коллективные, но их показывают всей команде. А так игрок может сконцентрироваться исключительно на себе. Видео короткие: по 10 или 15 минут. По мнению Карло, тактические ролики не должны становиться фильмами. Милитао – один из тех игроков, которому Карло уделял особенно много времени наравне с Винисиусом.

«Он удивляет меня своей игрой. В начале сезона Милитао казался немного другим игроком, – признавался тренер в апреле. – Он может стать еще сильнее, хотя мне и сейчас очень нравится. Эдер должен лучше читать оборонительные ситуации – иногда он слишком полагается на свое физическое преимущество. Но он значительно прибавил в тактическом плане, стал лучше понимать партнеров. Я горжусь его прогрессом».

В их связке командует Алаба, но важность Милитао не стоит недооценивать. В паре Эдер отвечает за физику и мощь: постоянно носится по полю и вступает вообще во все верховые единоборства. Если Давид поднимается, то бразилец подчищает за ним, но Эдер и сам любит выбегать на соперника.

Сравнение подчеркивает лишь то, что Милитао и Алаба выполняют разные функции. Анчелотти хорошо объяснил разницу между ними в декабрьском интервью Marca:

«Они очень сильны в индивидуальном плане. У этой парочки разные качества, и этим они дополняют друг друга. Если Эдер сильнее в физическом плане, то Давиду легче контролировать мяч. Он может и управлять обороной, и лучше подкован в тактике. Милитао не так хорошо читает игру – зато задавит любого соперника и отберет любой мяч.

Наш запас прочности впечатляет. У нас есть Начо – смесь Эдера и Давида. У них за спиной отличный вратарь, Тибо кричит на них вместо меня. Пока Алабе и Милитао не хватает синхронизации, это будет со временем. Уже сейчас мы работаем в этом направлении».

Милитао – волнорез. Он часто выбрасывается из линии обороны и из-за этого рискует. Косвенным подтверждением энергичного стиля можно считать то, что Эдер совершает больше двух перехватов в среднем за матч – лучший показатель в команде.

Он постоянно возвращает «Мадриду» владение, поэтому Анчелотти не ограничивает бразильца. Это иногда играет и во вред. В первой игре с «Ман Сити» стилем Эдера пользовался Гвардиола: хозяева часто опускались пониже и вытягивали бразильца за собой.

Милитао разрывался, и партнерам приходилось страховать. Из-за хорошей скорости Эдер обычно успевает вернуться на позицию и тушить пожары, но «Реал» все равно получает невыгодную для себя ситуацию.

В этом эпизоде он вынужден страховать Начо после провала команды в прессинге: Милитао идет до конца и оставляет за собой свободное пространство, выбора у него нет.

Милитао все делает правильно: выбирает позицию и перекрывает направление движения, но просто промахивается по мячу и досматривает эпизод как зритель.

Такие косяки не единичны. В первой части сезона Эдер почти не ошибался, а вот после зимней паузы его прорвало. Первый матч после зимнего перерыва с «Хетафе» – эпичный привоз на чистом месте, после которого посмеивался даже Каземиро.

Тогда казалось, что Эдер просто не вышел из отпуска, но ошибки множились. Вот пример из матча с «Кадисом» в чемпионате: промахивается головой в простейшей ситуации.

«Реал» получил чистый выход один на один из ничего.

Агрессивный стиль, но частые ошибки – сразу возникают ассоциации с Серхио Рамосом. Анчелотти тоже ловит флэшбеки, но лишь хорошие. «Милитао лучше всех в команде играет головой и забивает в стиле Серхио Рамоса. Он сильно похож на Серхио – не только из-за игры головой. Надеюсь, он станет рассудительнее Серхио, посмотрим», – посмеивался Карло в декабре.

Эдер – монстр. У него просто нет явных слабостей, в перспективе Милитао может стать сильнейшим в мире. Пока ошибки случаются, но первая часть сезона показала, как Эдер может качественно играть. Маркиньос называл Милитао главным трудягой, которого вообще знает, а Тиаго Силва нарек новым защитником сборной Бразилии на долгие-долгие годы.

Пока не хватает опыта, но если продолжать работать, то можно стать топом. Похоже, он и сам это понимает – останавливаться Милитао не собирается.

***

Алаба дал «Реалу» опыт и качества Рамоса в продвижении мяча вкупе с хладнокровием Варана. Милитао взял агрессивную манеру игры от Серхио и мастерство страховать от Рафы.

Поэтому считать связку Алаба-Милитао полноценной реинкарнацией центра защиты того «Реала» не стоит. Они похожи в мелких деталях, но перетасовывают их между собой. А еще Эдер и Давид могут спокойно сыграть на других позициях – большой плюс по сравнению с более привязанными к центру предшественниками.

Рюдигеру определенно обещали место в старте на первых порах. Вероятно, в этой связке он займет место Милитао, но придется выдержать суперконкуренцию: Эдер пережил Рамоса и обожает клуб. Позиция в центре защиты не такая уж проблемная, но Тони поможет в ротации: на скамейке есть лишь Начо и Хесус Вальехо, который останавливает соперников одним взглядом. Правда, только со скамейки.

Нынешнюю защиту «Мадрида» пока не стоит считать лучше пиковых версий Варана и Рамоса. Но потенциал для роста серьезный: Милитао не хватает опыта, со временем он точно станет меньше ошибаться и заматереет, а Алабе всего 29 лет – он может выдать еще несколько хороших сезонов. А еще Давид может сыграть слева, что даст команде возможность перестраиваться на схему с тремя защитниками.

«Реал» – сложная команда для защитников, – вердикт великого Фабио Каннаваро. – Они вообще не отдыхают, потому что стиль игры часто вынуждает вас бегать по 50 метров к чужим воротам. Вы всегда должны располагаться выше, чтобы охватить больше поля и прикрывать партнеров. Этот стиль требует сильных, быстрых и сосредоточенных людей. Алаба и Милитао точно справляются».

Так что легко Рюдигеру точно не будет.

Фото: globallookpress.com/Mathias Bergeld, Irina R. Hipolito, Mutsu Kawamori/AFLO