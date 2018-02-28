Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika
    Блог ХК ЦСКА - онлайн

    Владимир Жарков: золото ОИ – потрясающее достижение

    Теги ЦСКА Владимир Жарков

    Нападающий ЦСКА Владимир Жарков порадовался за своих партнёров по команде, которые выиграли олимпийское золото Пхёнчхана.

     

     

         

    “Нужно было вкатиться в ритм, мы давно не играли. Между товарищескими матчами и официальными есть большая разница. Нужно было попроще сыграть. За результат каждый ответственен. Сказалось ли то, что сегодня практически не было олимпийцев? У нас лидеры и там, и тут. Мы не делимся на олимпийский и неолимпийский составы. Надо выходить и играть любым составом, потому что плей-офф — это такая стадия, в которой не знаешь, что произойдёт в следующий момент.Наши олимпийские чемпионы вчера прилетели, они устали, а мы на базе сидели. Мы их не видели. Это потрясающе, что мы выиграли золото. А с кем играли и как выиграли — неважно. Радуйтесь за страну, будьте патриотами! Как всё складывалось — без разницы. Главное, что повесили на шею золотую медаль и привезли её в Россию. Поэтому я прошу вас — поддержите нашу сборную”.

    Автор
    • ААГ

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться