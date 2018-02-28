Владимир Жарков: золото ОИ – потрясающее достижение

Нападающий ЦСКА Владимир Жарков порадовался за своих партнёров по команде, которые выиграли олимпийское золото Пхёнчхана.

“Нужно было вкатиться в ритм, мы давно не играли. Между товарищескими матчами и официальными есть большая разница. Нужно было попроще сыграть. За результат каждый ответственен. Сказалось ли то, что сегодня практически не было олимпийцев? У нас лидеры и там, и тут. Мы не делимся на олимпийский и неолимпийский составы. Надо выходить и играть любым составом, потому что плей-офф — это такая стадия, в которой не знаешь, что произойдёт в следующий момент.Наши олимпийские чемпионы вчера прилетели, они устали, а мы на базе сидели. Мы их не видели. Это потрясающе, что мы выиграли золото. А с кем играли и как выиграли — неважно. Радуйтесь за страну, будьте патриотами! Как всё складывалось — без разницы. Главное, что повесили на шею золотую медаль и привезли её в Россию. Поэтому я прошу вас — поддержите нашу сборную”.