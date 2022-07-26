«Дартс в начале 90-х ассоциировался с глотком свободы». Интервью с Галиной Терещенко – первой чемпионкой России

От редакции Sports.ru: вы находитесь в блоге «Холодные дротики» – здесь самые интересные истории из мира дартса, а также последние новости и подробная аналитика. Ниже – интервью с легендой российского дартса Галиной Терещенко.

Герои прошлых лет в российском дартсе давно обросли мифами и легендами. Уж слишком непубличен этот спорт. Многие из тех, кто круче всех метал дротики в 90-х годах, сейчас ведут далекую от дартса жизнь и не подозревают, что их истории достойны даже не статьи — как минимум книги. Первая чемпионка России Галина Терещенко — одна из таких легенд прошлого.

Благодаря всемогущим соцсетям мне удалось найти контакт Галины. Собеседница приятно удивилась оказанному вниманию и сразу же согласилась на разговор. В нем вспомнилось все: первые пробы в институте, курьезы с соревнований, влияние дартса на постспортивную жизнь и многое другое. А начали мы с традиционного, во многом банального и в то же время необходимого вопроса.

«По разбору броска я писала научную работу»

— Как вы пришли в дартс? В начале 1990-х он был не слишком популярным направлением.

— Я в то время училась в Центральном физкультурном институте в Москве на кафедре пулевой стрельбы (сейчас — Российский государственный университет физической культуры спорта и туризма — прим. автора). В пневматической галерее на нашей кафедре висела доска. Оттуда и началось увлечение — во многом благодаря знакомству с Сергеем Романовым, который тогда продвигал дартс в Москве. Когда я училась на втором курсе, он привлек меня к занятиям, научил играть и потом тренировал.

— А где находили информацию о методах тренировках? Пособий в интернете не было, да и самого интернета — тоже.

— По сути, на ощупь. Все делали опытным путем, методом проб и ошибок. Бывало, что просматривали небольшие видеоматериалы, которые удавалось достать, и по ним изучали технику. Мне еще повезло в плане того, что в институте был такой прекрасный предмет, как биомеханика. В пулевой стрельбе она важна, а дартс тогда еще не воспринимался как официальный вид спорта. Так вот, по разбору биомеханического броска дротиков я писала свою научную работу! Вот так все и строилось — фактически на самоизучении.

Расписание соревнований по дартсу висит на одном стенде с разбором стрелкового оружия. 1992 год

— Параллельно с этим, если я правильно понимаю, вы начали принимать участие в соревнованиях. Каких?

— Ох, за давностью многого не упомнишь... Тридцать лет прошло. Но помню соревнования Moscow Open, на которые впервые приехали иностранцы, ребята из Голландии, и мы их встречали. Был чемпионат Москвы, первые чемпионаты России. Вот они хорошо запомнились.

— А выезды в другие регионы?

— Один из турниров был в Махачкале. Там я, кстати, познакомилась с Мариной Царевой. Мы потом в командном зачете чемпионат России выиграли (на сайте Федерации дартса России информация о женских командах на чемпионате страны приводится только с 1995 года, и данных о победе Терещенко и Царевой там нет. — прим. автора). После этого мы в финале личного ЧР встретились, практически сразу же! Потом наши ребята получили возможность выехать за границу — помню, что Романов ездил в Англию, Андрей Патрики в Финляндии был... (Патрики — первый в истории чемпион СССР по дартсу, сейчас живет в Канаде. — прим. автора).

— Какими дротиками играли? Или тогда на вес и модель не обращали внимания?

— Вот, кстати, как раз на них мы обращали пристальное внимание! Много экспериментировали с весом, с формой. Не помню, как называлась форма у моих дротиков, но это точно не капли — более прямые, что ли. Вес, если не ошибаюсь, 19 граммов.

— А где нашли их? В то время онлайн-магазинов не было.

— Вся благодарность опять же Сергею Романову. Он их где-то находил, доставал и нам приносил. Наше обеспечение было на нем.

Сергей Романов. 1991 год

«Дартс ассоциировался с глотком свободы»

— Что можете вспомнить по организации соревнований? Того же чемпионата России, например?

— Тогда практически все турниры делались, грубо говоря, на коленке, но с огромным энтузиазмом, интересом, желанием продвигать и участвовать. Перед чемпионатом России, помню, были большие отборочные туры в стрелковых галереях, в том числе и у нас в институте, а финальные стадии проходили в ресторане на публике (медали первого ЧР по дартсу были разыграны 5 апреля 1992 года в ресторане гостиницы «Измайлово» — прим. автора). Там много досок не требуется, и матчи превращались в небольшое шоу. Сама я не видела обратной стороны чемпионата и не могу точно сказать, как он организовывался и управлялся.

— Как оцените уровень соперников того времени?

— Его, честно говоря, сложно оценить. Мне тогда казалось, что все классно и круто! Тем более не стоит забывать: на дворе начало 90-х, и дартс ассоциировался с глотком свободы. Это был не просто экзотический вид спорта, а новая идеология, если так можно сказать.

— Сами от себя ожидали, что станете чемпионкой? Или все было буднично: выиграла и выиграла?

— Конечно, мне очень хотелось победить. Мы много тренировались перед чемпионатом. Но мне помог немножечко курьезный случай.

Когда мы с Мариной победили в команде, курьезов не было. А вот перед личкой, буквально за неделю до чемпионата, меня укусила моя собака, причем за большой палец правой руки. Сами понимаете, какую роль в броске он играет. Палец у меня припух, изменил свою форму, дротик лег правильно, хват изменился в лучшую сторону — в общем, получился своеобразный апгрейд!

— Забавно.

— Потом в нашей команде моя собака была шуточным талисманом. Перед соревнованиями все давали ей пальцы — мол, кусай давай! Но смех смехом, а без тренировок никуда не обходилось. Желание было, азарт, нам всем хотелось выиграть. Хотя я не до конца понимала, что это такое. Тогда дартс не воспринимался как что-то глобальное.

Слева направо: Сергей Романов, Галина Терещенко, Михаил Каневский, Дмитрий Масленников. Начало 1990-х. Сборная Москвы

«Взаимодействие со спортом закончилось после получения диплома»

— После 1992-го ваши следы теряются. Когда, если можно так выразиться, вы завершили карьеру?

— По сути, тогда были последние крупные соревнования. Потом по личным обстоятельствам я ушла из дартса и больше на серьезном уровне не играла. Но доска в квартире у меня висела и зачастую очень помогала в простой жизни.

— Как?

— Та сфера деятельности, в которой я сейчас реализовываюсь, связана с внутренним состоянием человека. Анализируя свой жизненный путь с высоты прожитых лет, я понимаю: что пулевая стрельба, что дартс научили меня концентрации, погружению, чувству себя. Они помогают войти в некое медиативное состояние. Доска долго висела у меня дома, но у нас был переезд, и в новой квартире я не могу найти ей места. Но она лежит, дротики рядом с ней, и я иногда думаю: «Куда ж тебя повесить?»

— Не думали ли выйти за пределы собственной мишени? Принять участие хотя бы в чемпионате Москвы или поиграть в барах?

— Увы, я редко бываю в пабах, где висит доска. Но недавно мы ездили в Питер и нашли бар с электронным дартсом — вот там-то я оторвалась по полной программе! Какие-то навыки все равно остались. И дочь свою привлекла, ей тоже понравилось. По поводу соревнований — честно, не думала. Хотя у себя в Обнинске я пыталась найти выходы на дартс-тусовку — она, оказывается, существовала, но распалась в пандемию. А так дартс остался для меня приятным воспоминанием.

— В дартсе есть звания?

— Официально не знаю об этом. Я как-то пыталась найти информацию о тех ребятах, с которыми играла в команде, и попала на сайт федерации. Там с удивлением узнала, что, оказывается, мое имя внесено красными буквами в историю российского дартса! Было неожиданно и очень приятно. Но регалий, кроме медалей и чемпионского титула, у меня нет. Да и то непонятно, как он был оформлен юридически.

— А что вам подарили за победу? Насколько помню, там были необычные призы — чуть ли не бытовая техника.

— За личный чемпионат подарили хрустальную вазу-фруктовницу. Был денежный приз в долларах, но точную сумму уже не вспомню. Ну и золотая медаль за первое место.

— В пулевой стрельбе есть звания-разряды?

— Есть, я кандидат в мастера спорта. Но взаимодействие со стрельбой завершилось еще на первом курсе — увы, повлияла травма. А затем мы плавно переключились на дартс — честно скажу, к тому моменту заниматься стрельбой мне было не так интересно. После окончания института в 1993 году идти тренером было совершенно не резонно. По сути, мое взаимодействие со спортом закончилось после получения диплома.

«Понимаю: все было не зря»

— Сейчас следите за соревнованиями? Хотя бы чемпионаты мира смотрите?

— Не могу сказать, что прям пристально слежу. Но когда вижу новости про достижения наших ребят, то очень им радуюсь.

— Кого-то из современных дартсменов лично знаете?

— Нет, ни с кем не пересекалась. Даже не то что с молодыми — к сожалению, с более взрослыми ребятами редко удается встретиться. Несколько лет назад я узнала, что Сергей Романов ушел из жизни, и для меня это был сильный шок (Романов умер в ноябре 2018 года. — прим. автора). После этого нашла выходы на Игоря Дзасохова, Диму Масленникова, немножко с ними пообщалась. Вот, собственно, и все. Я не в курсе того, что происходит в нашем дартсе сейчас.

— Как сложилась ваша жизнь после спорта? Кем работаете?

— Я себя называю мастером по настройке тела. Меня к этому вели долгое время. Начинали с массажа, благо что в институте была прекрасная медико-биологическая база, и мне очень помогло физкультурное образование. Затем мы расширяли границы: восточные практики, энергетические, ароматерапия... Сейчас я работаю в этой области.

— И спортивный опыт помогает вам?

— Конечно, без него никуда. Сначала нужно настроить себя, а потом уже работать с людьми. Иначе ничего не получится.

— Не жалеете, что ваша спортивная карьера получилась яркой, но очень короткой?

— Нет. А чего тут жалеть?

— То есть для вас это в порядке вещей?

— В то время, может, были переживания. Но сейчас, когда есть возможность оглянуться в прошлое на тридцать лет назад, я понимаю: все было не зря.

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Фото: личный архив Галины Терещенко