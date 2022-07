Михееву в «Ванкувере» будет трудно. В команде рассчитывают на его скорость, но не умеют ее использовать

Клуб в стадии масштабной перестройки.

Брюс Будро – любимчик болельщиков, всегда бодрый и общительный дед, который не лезет за словом в карман. Фанаты создают о нем мемы и скандируют веселые слоганы на стадионе. Он оживил хоккейное сообщество Ванкувера, вселив надежду на позитивные перемены. В дождливый Ванкувер пришла хоккейная весна.

Семь побед подряд с момента назначения главным тренером – это сильно. До Будро такое удавалось лишь двоим: Жаку Лемэру («Нью-Джерси», 1993/94) и Джеффу Уорду («Калгари», 2019/20). Оптимизм болельщиков можно понять, в последние годы они не избалованы успехами.

В сезоне-2010/11 «Ванкувер» установил клубный рекорд по очкам – 117, а затем проиграл финал Кубка «Бостону» в семи матчах. После – все грустно: четыре выхода в плей-офф и не дальше второго раунда.

Начало сезона-2021/22 «Ванкувер» провалил. 11 поражений в 16 играх заставили владельца Франческо Аквилини пообщаться с генеральным менеджером Джимом Беннингом, чтобы разобраться в причинах столь слабого старта. Вероятно, объяснения менеджера не дали ответа на главные вопросы, и через три недели он был уволен. Его место занял Патрик Альвин, швед по происхождению, работавший скаутом в системе «Питтсбурга» с 2006 года.

Главного тренера «Ванкувера» Трэвиса Грина сменил Брюс Будро. При нем команда набирала очки в девяти матчах подряд (всего – 17). Менее чем за месяц команда поднялась на 10 мест в общей таблице, с 28-ой на 18-ю строчку. Вот тут у фанатов и появились обоснованные ожидания, что команда не уйдет в отпуск в апреле и продлит сезон хотя бы на один раунд плей-офф.

В общем, здорово, когда тренеры радуют болельщиков. Но в перспективе все не так позитивно. Давайте разбираться.

Работа Будро не убедила менеджмент продлевать с ним контракт

Несмотря на бодрый старт, «Ванкувер» в итоге так и не смог дотянуться до зоны wild card, отстав от «Лос-Анджелеса» на 7 очков.

С Будро команда набрала 64,9% очков, что теоретически гарантировало бы выход в плей-офф, если бы он тренировал «Кэнакс» с начала сезона. Вдобавок Брюсу удалось выстроить крепкую оборону, и «Ванкувер» по итогу вошел в топ-5 лиги по пропущенным.Казалось бы, тренер дает отличный результат, который устраивает и руководство, и игроков, и болельщиков. Однако в начале мая было объявлено, что продление контракта под вопросом.

«Мы хотим, чтобы он остался. Брюс знает нашу позицию. Он проделал потрясающую работу, но не тренировал весь сезон. Мы хотели бы, чтобы он вернулся, и продолжил работать», – загадочно выступил президент по хоккейным операциям Джим Рутерфорд.

Это вызвало немало удивления со стороны фанатов: кто же вам нужен, если Будро не подходит? Да и ежегодная смена тренеров никому еще на пользу не шла.

Ситуацию частично прояснил Пьер Лебрюн из The Athletic: «Во время найма Будро было объявлено, что он согласился на двухлетний контракт (2 млн долларов в сезоне-21/22 и 2,5 млн в следующем), но на самом деле это годичный контракт с вариантом продления еще на год. Хотя никто не подтвердит мою версию, я думаю, что это вариант, когда «Кэнакс» заплатят немного денег в качестве компенсации, если его не оставят в команде».

Но самое интересное происходило внутри переговорного процесса. Официально в организации сослались на то, что Будро не провел в клубе целый год и было бы рискованно делать выводы на основе неполного сезона. На самом деле Будро предъявили за некоторые недостатки в структуре игры: хоккеистам не хватало тренировочных привычек (читай сыгранности и системности), а сама игра строилась на устаревших моделях. В первую очередь, это касалось систем выхода из зоны обороны и владения шайбой. Также руководство критически отнеслось к тому, что результат команды во многом зависит от вратаря Тэтчера Демко, выдавшего лучшую статистику в карьере.

На некоторое время в переговорах между сторонами зависла пауза, и поползли слухи и спекуляции о том, что тренер рассматривает альтернативные варианты трудоустройства.

В этот период Будро встречался со своим агентом. И клуб, понимая, что негативные последствия от увольнения тренера добавят больше проблем, чем решат, продлил контракт еще на год.

«Мы рады, что Брюс решил вернуться в «Ванкувер» в следующем сезоне. Он отлично поработал, и нам не терпится увидеть, как команда продолжит выступать под его руководством», – сказал генеральный менеджер Патрик Альвин.

Так начался новый эпизод сериала «Ванкувер» штурмует плей-офф», и Будро, вероятно, сыграет в этом представлении второстепенную роль. И вот почему.

В «Ванкувере» затеяли тихую перестройку

Параллельно с тренерской ромашкой «Кэнакс» приступили к трансформации клубной структуры.

«Мы все еще оцениваем наших сотрудников. Мы всегда хотим стать лучше. Могут произойти изменения», – сказал Патрик Альвин, когда его спросили, произойдут ли перемены в скаутском отделе.

Долго ждать не пришлось. В течение недели после завершения регулярного сезона пятеро скаутов-любителей, в том числе сын бывшего генерального менеджера Джима Беннинга (Брэндон, скаут WHL с 2015 года), покинули команду. Один из них был скаутом по Европе, четверо по Северной Америке. При этом директор любительского скаутинга Тодд Харви остался в организации. Статус скаута-любителя не должен вводить в заблуждение. Уволенный Тим Ленардон работал в «Кэнакс» с 2000 года, а Пэт Конахер четыре года совмещал скаутинг с работой генерального менеджера в «Ютика Кометс» (АХЛ). Эти люди знают молодежный хоккей.

Смена скаутов – серьезный шаг, так как работа разведки формирует будущее команды на годы вперед. И разрыв контрактов за два месяца до драфта говорит о том, что в «Кэнакс» идут глубокие реформы с прицелом на несколько лет вперед.

К слову, на прошедшем драфте под номером 12 «Ванкувер» выбрал правого нападающего Юнатана Леккеримяки, который по нашей версии вошел в топ-10 проспектов сезона.

Но далее произошло еще более фундаментальное событие. Из организации были уволены несколько опытных и высокопоставленных сотрудников. В том числе: директор медицинской службы, директор клуба по силовой и физической подготовке Роджер Такахаши, и главный спортивный тренер Джон Сэндерсон (провел более 1500 игр в НХЛ), а также помощник спортивного терапевта Дэйв Зарн.

В сумме это будет иметь долгосрочный отложенный эффект. Такие специалисты работают с игроками каждый день, общаются с ними, непосредственно тренируют. Они хорошо знают возможности хоккеистов и фактически формируют их развитие.

Следом были уволены еще несколько опытных сотрудников, которые очень давно работали в клубе. Судя по всему, «Кэнакс» затеяли глобальную реорганизацию клубной культуры и даже смену игровой парадигмы. По мнению менеджмента, «Ванкувер» не отвечает современным требованиям конкурентной хоккейной среды: команда медленная, физически недостаточно мощная, в ее игре нет четкой структуры, а пул проспектов недостаточно укомплектован.

Джим Рутерфорд твердо уверен, что «Ванкуверу» нужно добавить скорости и жесткости в состав. Он и Альвин поработали в этом направлении, сделав ставку в том числе на скоростного русского форварда.

«Кэнакс» не смогут использовать скорость Михеева. Модель игры обнуляет его преимущества

«Илья принесет нам большую пользу. Его универсальность, способность делать много разных вещей станут огромным подспорьем для нашей команды. Илья качественно играет на обоих концах площадки, его скорость действительно решает исход матчей», – сказал Патрик Альвин после подписания контракта с Михеевым.

«Я понимаю, что для меня это другие возможности, чем в «Торонто», потому что там, сами понимаете, какой состав, – рассказал Илья на днях Александре Лихачевой. – В «Ванкувере» будет больше возможностей раскрыть свой потенциал, в том числе чаще играть в зоне атаки. Все равно в топ-6 «Торонто» очень тяжело попасть. Можно, но там все очень часто меняется. В «Ванкувере», если выпадет шанс, я буду его использовать.

Я могу играть как в нападении, так и в защите. Если в «Торонто» меня больше использовали в оборонительной игре, то в «Ванкувере» постараемся играть на две стороны».

Из этого короткого ответа можно сделать два вывода: Илья настроен на активную игру в атаке и, судя по всему, в двух ведущих тройках нападения.

Однако, исходя из анализа игр прошедшего сезона, напрашивается вывод, что «Ванкувер» не сможет эффективно использовать скорость Михеева – фактор, на который неоднократно ссылались представители «Ванкувера», не будет работать без контроля шайбы.

Контроль дает возможность атаковать и, соответственно, чаще бросать по воротам. И вот здесь у «Кэнакс» все печально.

Если посмотреть статистику «Ванкувера» по ходу чемпионата, то можно увидеть тревожные закономерности. В частности, проблемы в игре хорошо иллюстрирует показатель Corsi в динамике.

Corsi – это сумма всех бросков в сторону ворот, включая заблокированные (подробнее - здесь). Есть множество расчетов Corsi для разных ситуаций, но сейчас коснемся всего двух: броски в сторону ворот соперника (Corsi For) и броски соперника в противоположную сторону (Corsi Against).

После назначения Будро Corsi For плавно опускался до середины февраля: с 51% до 49% и далее ни разу не поднимался выше этого значения. Данные предоставлены сайтом MoneyPuck.com. Отмечена дата 6 декабря – день назначения Будро главным тренером.

Показатель ниже 50% означает, что команда создает опасных моментов у чужих ворот меньше, чем допускает у своих. «Ванкувер» вел борьбу за выход в плей-офф с «Лос-Анджелесом» и «Вегасом», и оба соперника продемонстрировали позитивную динамику Corsi For.

Начиная с ноября, «короли» и «рыцари» прибавили в агрессии у чужих ворот (Corsi For вырос с 51% до 54,5%) и снижали активность соперника у своих (Corsi Against упал c 54% до 49%).

У «Ванкувера» прямо противоположная картина. При Будро количество бросков по воротам «Кэнакс» возрастало со временем.

Данные предоставлены сайтом MoneyPuck.com. Рост количества бросков по воротам «Кэнакс»

В какой-то степени блестящая игра в воротах Тэтчера Демко маскировала проблемы с низкой производительностью команды. Но надо отметить и плотную игру защитников, которые не позволяли расстреливать ворота с близких дистанций и свободно идти на добивание.

Этим объясняется расхождение в оценке игры «Кэнакс» со стороны специалистов и болельщиков. Казалось бы, под руководством Будро команда мало пропускала, но при этом статистически заметно, насколько снизилось качество игры. «Ванкувер», по сути, отдавал инициативу и контроль шайбы соперникам, что никак не вяжется с современными моделями успешных команд.

Что ждет «Ванкувер» в следующем сезоне

Похоже, точно этого не знают даже во фронт-офисе команды. И план по созданию контендера реализуют прямо на ходу. Контрактные ситуации ряда ключевых игроков могут кардинально перевернуть вектор развития. Отсюда повисшая в воздухе неопределенность: прямо по ходу сезона руководству и тренерам придется решать, куда двигаться дальше. И, судя по решительным действиям в это межсезонье, команду ждет множество перемен еще до дедлайна обменов.

Генеральный менеджер Альвин так выразил свой деловой настрой: «Не хочу, чтобы у нас была команда, которая в один год выходит в плей-офф, а в следующем его пропускает. Нужно становиться лучше все время».

Эта формулировка прозрачно намекает на требования, которые идут в адрес главного тренера. В организации хотят побеждать уже сейчас.

Но вместе с тем «Ванкуверу» нужно что-то придумать с составом. Через год могут выйти на рынок два ключевых игрока – Бо Хорват и Джей Ти Миллер. И сохранить обоих будет очень сложно, потому что по действующим контрактам у них очень скромный кэпхит – 5,5 и 5,25 млн, соответственно.

Миллер в прошлом сезоне набрал рекордные для себя 99 (32+67) очков. И Джим Рутерфорд обрисовал перспективы на ближайший сезон в контексте ситуации с его контрактом:

«Я констатирую очевидное: у нас есть два пути. Мы можем прийти к соглашению и оставить его в команде. И у нас в составе будет очень хороший игрок.

Но это всегда сложно, когда игрок может стать свободным агентом через год, и у него такие показатели. Как правило, ожидания сторон от нового контракта в таком случае отличаются.

Если договориться не получится, мы должны получить за него лучшую компенсацию из возможных. Но до дедлайна какой-то срочности с обменом нет. Если мы не подпишем его к тому моменту, то должны убедиться, что получим за него компенсацию».

То есть лучший игрок команды может покинуть ее еще до завершения чемпионата.

Но он не единственный, чья роль в «Кэнакс» определит развитие клуба на ближайшие годы. В Канаде ходили слухи, что в процессе переговоров лагерь Андрея Кузьменко пытался добиться гарантий игры в топ-6, а также места в первой бригаде большинства (в СКА он был хорош в роли распасовщика). Но The Athletic эту нелепость решительно опровергает: несколько источников, знакомых с переговорами, настаивают, что никаких гарантий Андрею не давали. В «Кэнакс» хотят посмотреть на его возможности в условиях НХЛ и уже потом делать выводы. То есть он должен заработать место в составе и оказывать влияние на игру в течение следующего сезона.

У Кузьменко однолетний контракт на 950 тысяч долларов. Если что-то по его мнению пойдет не так, он сможет сменить клуб. И «Ванкуверу» придется искать ему замену.

Снова неопределенность.

И это только начало, поскольку Даррен Дрегер из TSN сообщил, что «Кэнакс» продолжают изучать рынок, так как чувствуют, что стали лучше в атаке, но нужно еще улучшить защитную линию. Они намерены сделать это через обмены, и потребуется время, чтобы оценить свои возможности.

Это опять же не вносит ясность в процесс построения команды. Часто звучит фамилия Майерс в слухах про обмен. Но Брюс Будро смог собрать крепкую оборону, используя по максимуму скромные возможности Тайлера в связке с Экманом-Ларссоном. Майерс, защитник с 6-миллионным контрактом, который сложно обменять, в действительности при Будро стал самым продуктивным игроком среди защитников. Его показатель ожидаемых голов (xG) самый высокий в линии обороны. Тайлер с запасом самый блокирующий игрок команды, что особо ценится в плей-офф. Он здорово закрывает синюю линию в атаке и обладает великолепным мягким и точным пасом. Без очевидной альтернативы Майерса, конечно, не обменяют. Но есть ощущение, что его диспетчерские возможности можно использовать гораздо лучше: как раз для выхода из своей зоны и начала атак.

Роль Ильи Михеева также остается до конца не ясной. Диапазон возможностей позволяет использовать его в топ-9 во всех ситуациях. Но, как мы рассмотрели выше, еще не факт, что это будет эффективная модель игры.

Еще больше неопределенности вносит приглашение Майка Йео на пост ассистента Будро. Вот это поворот! У Йео 43,6% побед в карьере в качестве тренера НХЛ (ассистента и главного). Добавить нечего. Один только вопрос – зачем?

*****

У «Ванкувера» было совсем немного пространства для маневра в ситуации, когда в клуб пришло новое руководство. Очевидно, менеджеры взяли курс на модернизацию команды и внутренних процессов, но столкнулись с противоречиями. Игра «Кэнакс» не согласуется с их взглядом на современный конкурентный хоккей. Но при этом смена тренера больно ударит по атмосфере в команде и обнулит всю ранее проделанную работу.

У Брюса Будро нет другого выхода, как взяться за дело. «Никто не любит, когда его критикуют, – говорит он. – Когда начальники хотят критиковать, то некоторые люди уклоняются от этого и сжимаются. Но если бы я был игроком, и тренер критиковал меня, то я сидел бы и думал: «Правда?! Тогда я покажу тебе!». Вот так работает мой разум. Вот чем я буду заниматься. Я буду работать над этим, я собираюсь исправить ошибки».

У Михеева будет трудный сезон. Тренеры попытаются встроить его в систему игры, которую им придется создавать заново, ведь прежняя никак не позволяла раскрыть потенциал команды.

