Революция в «Бостоне»: прежний тренер уволен за то, что прессовал молодежь. Новый – бывший алкоголик и гуру коммуникации

Иногда просто побеждать – недостаточно.

Шестилетняя эпоха Брюса Кэссиди в «Бостоне» подошла к концу. С тех пор, как он был назначен и.о. главного тренера (7 февраля 2017-го) вместо Клода Жюльена, «Брюинс» провели потрясающий период: 399 игр, 67,2% побед. За это время солиднее цифры только у «Тампы» Джона Купера – 69,8%.

Кэссиди выводил «Брюинс» в плей-офф в каждом из шести сезонов в качестве главного тренера. А в 2019-м «мишки» остановились в шаге от победы в Кубке Стэнли, проиграв в седьмом матче финала «Сент-Луису».

Для увольнения тренера при таких результатах нужны веские причины. И очевидно, что они вообще не игровые.

«Вы не набираете 107 очков, не выигрываете 51 раз за сезон, если игроки не реагируют на вас. Этого просто не бывает. Брюс способен нажимать на кнопки, которые необходимы, — сказал генеральный менеджер Дон Суини через день после увольнения Кэссиди. – Но с течением времени это может исчезнуть. Вы должны найти способ доставить свое сообщение немного по-другому, или произойдет смена персонала».

Произнося это, Суини подбирал слова: оба проработали в системе «Бостона» 14 лет с момента назначения Кэссиди на должность ассистента главного тренера в «Провиденс Брюинс» в сезоне-2008/09. Учитывая давнюю историю их личных отношений, менеджер поехал к Кэссиди домой, чтобы лично сообщить о принятом решении и снизить накал эмоций.

«Донни был очень уважителен, когда доставил это сообщение. Очевидно, я не со всем согласен, — сказал Кэссиди, комментируя свое увольнение. – Я хочу быть тренером «Бостон Брюинс». Но вот мы здесь. Я готовлюсь к следующему вызову. Надеюсь, мне удастся добиться успеха».

Через три дня журналисты спросили тренера, считает ли он, что с ним поступили несправедливо?

«У меня был контракт, и я хотел вернуться и тренировать «Брюинс», — сказал Кэссиди. – Это была привилегия и честь. Четырнадцать лет на разных должностях в организации. Есть сложная часть: дружба, которую вы заводите, деловые отношения с людьми, личные отношения. Несправедливо обошлись? Не знаю. Я чувствую, что выполнил свою работу».

Раздражение и досада проскальзывали в словах Кэссиди, он явно чувствовал, что прав в своем подходе к команде.

Но у руководителей были на это контраргументы. На протяжении последних лет Суини критиковал Кэссиди за то, что тот демонстрирует существенные различия в отношении к ветеранам и молодежи. Кэссиди признавал, что дал Раску, Маршанду, Харе, Бержерону и Крейчи полную свободу действий в раздевалке. Он считал, что как победители чемпионата они заслужили это право.

При этом Кэссиди настаивал, что молодежь нуждается в регулярных и твердых указаниях, как себя вести.

«У меня были свои мысли и убеждения о том, как парни, которые управляют командой, заслуживают того, чтобы с ними обращались, и сколько свободы действий они получат по сравнению, возможно, с другими игроками», — сказал Кэссиди.

Такой избирательный подход не понравился не только игрокам, но и президенту клуба Кэму Нили, который начал обсуждать с журналистами пробелы в мотивации молодежи.

«Без сомнения, игроки боятся ошибаться, – сказал Нили в конце сезона-2021/22. – Особенно молодые игроки. Потому что они об этом слышат. Я был одним из таких игроков. Я должен был учиться и расти. Я тоже слышал об этом, когда ошибался в молодости. Я думаю, мы должны это изменить. Когда молодые игроки допускают ошибки, они беспокоятся, что не выйдут в следующей игре».

Рано или поздно давление со стороны тренера должно было отразиться на атмосфере в раздевалке.

Демарш Дебраска и отсутствие прогресса молодежи

На драфте 2015 года «Бостон» под общим 14-м номером взял Джейка Дебраска. Это был самый высокий выбор нападающего с 2010 года (тогда был Тайлер Сегин под №2). Закономерно, что на него возлагались немалые надежды, и он поначалу даже оправдывал большую часть из них. Но после трех продуктивных сезонов в игре молодого вингера наметился спад, и тренеры перевели его на другой фланг, а потом и вовсе в четвертое звено. В большинстве Джейка сначала спустили во вторую бригаду большинства, а затем перестали выпускать совсем. Мрачная статистика сезона-2020/21 к середине марта (17 игр, 1 шайба, 5 очков и отрицательный показатель полезности) окончательно обрушила доверие тренера.

В этот момент Кэссиди послал недвусмысленное сообщение Дебраску: «Мы не получаем от Джейка то, чего хотим. Отчасти это зависит от обстоятельств и ситуации. Он перемещался по составу, был травмирован, его центр, с которым он играл в прошлом, был травмирован. Но ему дали время на льду, чтобы показать себя в меру своих возможностей. Дело не всегда в протоколе. Речь идет о том, чтобы быть одним из 20 парней, которые помогают тебе побеждать, и иногда это есть, а иногда нет. Мы пробовали различные способы обмена сообщениями с игроком, и временами подняться на трибуну и посмотреть игру со стороны — неплохой способ взглянуть на ситуацию под другим углом. Может быть, так он лучше оценит то, что находится в составе».

Дебраска отправили в ложу прессы. Недовольны были все.

Суини беспокоило, что Джейк не раскрывает свой потенциал – игрока, который закрывает позицию вингера второго звена и первой замены Маршанду, с перспективой снайпера на 30-35 шайб за сезон.

Дебраск устал терпеть давление тренера и привилегированное положение ветеранов, и летом 2021 года пошли слухи, что он запросил обмен.

Наверняка на уровне менеджеров его уже обсуждали, но Суини не спешил расставаться с перспективным игроком. В системе клуба в период работы Кэссиди было немало молодежи, которую не удалось встроить в систему игры «Брюинс». Нападающие Андерс Бьорк, Райан Донато, Дэнтон Хайнен, Ондржей Каше, Карсон Кульман, Ник Ричи, Фрэнк Ватрано и защитники Джереми Лоузон, Колин Миллер – это только самые известные из них. Всем перечисленным было не более 24 лет на момент прихода в клуб. Развитие молодых игроков в системе «Брюинс» явно буксует.

Потерять еще одного игрока, к тому же готового к игре в топ-6, означало расписаться в собственной профнепригодности как менеджера. И тогда увольняться пришлось бы самому Суини, ведь в руководстве «Бостона» считали, что потенциал Дебраска на уровне 40 шайб за сезон.

Менеджмент «Бостона» взял паузу, и сезон-2021/22 должен был прояснить, в каком направлении команде двигаться дальше. Это касалось и отдельных игроков, и главного тренера.

И вот в ноябре 2021 года агент Дебраска уже открыто сообщил клубу, что игрок хочет обмена. Это был сигнал к действию, менеджмент должен был принимать решение до дедлайна – 21 марта.

В последний день обменов Джейк подписал с «Бостоном» новый 2-летний контракт с зарплатой 4 млн. Этим контрактом руководство клуба дало понять, что ценит игрока, выписав, по сути, мост с небольшой прибавкой (прошлый контракт был на 3,675 млн). В то же время и Дебраск пошел навстречу руководству, согласившись играть в команде, из которой давно хотел уйти. Стороны дали друг другу еще один шанс, и этот шанс основывался на обещании менеджеров решить тренерский вопрос.

Как результат, до 19 февраля у Дебраска было всего 15 (7+8) очков в 43 матчах. После – 27 (18+9) в 34. Новый контракт был подписан 21 марта, но, судя по всему, переговоры начались раньше, и их ход настраивал игрока на позитивный лад. На этой эмоциональной волне Дебраск выдал результативную серию серию из 5 матчей, в которых набрал 9 (7+2) очков, и все в равных составах.

Сложив все элементы этой истории воедино, неминуемо закрадывается мысль, что у руководителей «Бостона» уже тогда сформировалось вполне отчетливое мнение, что команде в первую очередь требуется смена тренера, а не игроков.

Эмоции Маршанда, сомнения Бержерона, травмы лидеров и возвращение Крейчи

В свете открывшихся подробностей увольнения Кэссиди даже нервные срывы Брэда Маршанда, который ранее говорил, что хочет исправить свое поведение, обретают новый оттенок.

«Последние четыре года я очень старался избавиться от своей репутации. Считаю, что проделал хорошую работу. Я знаю, что много раз переходил черту. К сожалению, это продолжает преследовать меня. Чувствую, что превратился из игрока, которым я был раньше, в игрока, которого следует уважать в этой лиге за мастерство», – говорил Брэд в ноябре 2021 года, получив очередную дисквалификацию.

Возможно, наэлектризованная атмосфера внутри команды раздражала ветеранов настолько, что они перестали контролировать ситуацию. Обычно так и происходит: в моменты сильной усталости или длительного стресса организм автоматически переходит к наиболее привычным для него реакциям.

Менее импульсивный Патрис Бержерон понял, что в команде произойдут серьезные изменения и решил понаблюдать за происходящим. После завершения сезона он заявил, что еще не решил, хочет ли играть за «Бостон» дальше. А позже, отвечая на вопрос, видит ли он себя играющим в другой команде, добавил: «Нет. Очевидно, «Бостон» особое место для меня. Я был здесь на протяжении всей своей карьеры. Я не знаю, если честно. Думаю, мне просто нужно больше времени. Мне нужно время, чтобы подумать и найти лучшее решение для себя и своей семьи».

К морально-волевым дилеммам лидеров добавились травмы. В начале июня Бержерону была сделана операция по восстановлению сухожилий локтевого сустава. Сроки возвращения – 3-4 месяца. Патрис не успеет набрать форму к началу октября и будет вкатываться по ходу чемпионата. Маршанду предстоит более длительная реабилитация после проведенных в конце мая артроскопии тазобедренного сустава и восстановления хрящевой губы на обоих бедрах. Ожидаемый срок восстановления – полгода. То есть Маршанд пропустит первые два-три месяца.

Также в начале лета операции перенесли защитники Чарли Макэвой, Мэтт Гжельчик и Майк Райлли. Сроки восстановления – от 3 до 6 месяцев, поэтому как минимум до декабря «Бостону» будет очень непросто.

Здоровье и быстрое возвращение Бержерона, Маршанда, Макэвоя, Гжельчика и Райлли будут иметь решающее значение, если «Брюинс» намереваются набрать обороты к середине сезона.

На фоне непростой ситуации с составом неожиданной новостью стало возможное возвращение 36-летнего Давида Крейчи. Он провел в Чехии прошлый сезон и, по всей видимости, намерен вернуться в «Бостон», где провел всю карьеру в НХЛ (15 сезонов) и выиграл Кубок Стэнли в 2011 году. Сейчас идут переговоры, которые Суини назвал непростыми, но подписание чеха открывает дополнительные возможности для трансформации командной культуры.

Сейчас «Бостон» подошел, выражаясь космологической терминологией, к горизонту событий, за которым следует точка невозврата. То, что сейчас произойдет в команде, запустит цепочку событий, после которых прежних «мишек» уже не будет. Прежние утратили внутренний стержень. Тактически великолепно обученная команда в погоне за техническим совершенством стала забывать, что в хоккее побеждает характер, и начала терять свою идентичность.

Вероятно, теперь все встает на свои места.

Увольнение Брюса Кэссиди оголило внутренние противоречия и одновременно открыло окно возможностей для «Бостона». Когда в команде критически мало многообещающих проспектов, а ядро лидеров неминуемо стареет, руководство посчитало, что настало подходящее время для нового голоса в раздевалке.

Лидеры – ключи к управлению раздевалкой. Монтгомери нужно договориться с тройкой Маршанд – Бержерон – Пастрняк

«Команде нужен новый голос в раздевалке», – за фразой, которую часто произносят в НХЛ, обычно скрыт ворох проблем, копившихся годами. Этот голос должен быть максимально убедительным, чтобы стимулировать необходимые изменения.

В «Бостоне» скоро будет звучать голос Джима Монтгомери, которому предстоит пройти испытание на прочность и привлечь на свою сторону команду скептически настроенных парней. Сделать это нужно в короткий срок: на истекающих контрактах половина линии атаки и лидеры на излете своей карьеры, сомневающиеся в успешном будущем команды. Всем им нужно четкое понимание, куда движется автобус с надписью «Бостон Брюинс».

Есть примеры, когда новый голос был настолько ободряющим, что команды на одном дыхании проносились сквозь регулярку и сметали всех в плей-офф. В январе 2019 года суровый голос бывшего тафгая Крэйга Беруби добавил свежих нот «блюзменам». Итог – Кубок Стэнли через шесть месяцев. А еще ранее буксующие «пингвины» под влиянием Майка Салливана, пришедшего в команду в середине сезона, ускорились так, что словно по инерции взяли два Кубка Стэнли подряд. В общем, Монтгомери есть на кого ориентироваться.

В НХЛ стандарты профессиональной этики подстегивают тренеров налаживать взаимоотношения с игроками как можно раньше. Многие тренеры раскатывают в межсезонье по США, Канаде и Европе, чтобы установить правильный контакт с лидерами раздевалки, поделиться взглядами на процесс игры и тренировок.

Например, Монтгомери ездил в Финляндию, чтобы навестить игроков «Старс» перед своим первым сезоном в «Далласе», что было позитивно воспринято игроками. И он обязательно займется наведением мостов в «Бостоне» – в текущей ситуации это просто необходимый шаг со стороны тренера.

Одна из его сильных сторон — общение с игроками и персоналом, чтобы они чувствовали свою ценность и были частью процесса принятия решений. Найти общий язык с лидерами – приоритетная задача. Это ключ к управлению раздевалкой.

Интересно, как у Монтгомери получится (и получится ли) повлиять на Маршанда? При предыдущем тренерском штабе Брэд имел привилегированное положение и был близок к Брюсу Кэссиди, их семьи дружат. Обладает ли Монтгомери коммуникативными способностями на таком уровне, чтобы убедить Маршанда в том, что его роль в команде больше, чем провокатор-бомбардир. Если Брэд хочет побеждать, ему пора понять, что он должен стать примером для молодых. Однажды он обмолвился, что хотел бы оставить наследие, в котором на первом плане будут игровые достижения, а не отвязные выходки. Что ж, время пришло.

Вполне вероятно, что в следующем сезоне мы увидим нового Маршанда: не менее опасного противника, но зрелого и уравновешенного игрока. За время реабилитации после лечения ему будет над чем подумать и что изменить.

Но в первую очередь, Монтгомери должен договориться с Патрисом Бержероном. С ним в составе «Бостон» доминирует в лиге: команда осуществляет 65,1% всех попыток бросков в равных составах в то время, когда Бержерон на льду – лучший показатель с начала подсчета этой статистики в сезоне-2009/10. Это человек, который отдает всего себя команде и может выйти на лед даже с пробитым легким. Волевые качества капитана впечатляют, и на этом фундаменте можно построить ментально сильный коллектив. Поскольку 36-летний форвард думает о своем будущем, Монтгомери должен убедить его, что развитие команды будет иметь правильный вектор.

Это выгодно им обоим. Монтгомери нужен авторитетный голос в раздевалке, который сможет транслировать игрокам тренерские идеи. Для Бержерона, который явно был недоволен последними сезонами, будет вдохновляющим опытом работа с новым тренером.

Не стоит забывать о решающей роли Давида Пастрняка в будущем «Бостона». С момента своего появления в лиге Паста входит в топ-10 снайперов, опережая Никиту Кучерова на 3 шайбы (оба провели по 510 игр). Очевидно, что такие снайперы на вес золота в каждой команде. Сохранение Пастрняка в «Брюинс» на длительный срок – главный приоритет генерального менеджера Дона Суини. И работа Монтгомери будет играть здесь определяющую роль.

История с увольнением Монтгомери не испортила его репутацию. Он позитивный мужик, умеющий работать с молодежью

Для самого Монтгомери это не просто вызов на уровне профессионального самолюбия. В его карьере это, пожалуй, ключевой момент. И здесь речь не только о проверке его состоятельности как тренера. В качестве главного он провел всего 113 матчей. И это, конечно, очень мало для человека, претендующего на пост в организации с высокими профессиональными стандартами. То, что «Бостон», находясь в сложной ситуации, нанял на ключевой пост тренера с таким скромным опытом, еще раз демонстрирует, как креативно подходят в НХЛ к своей работе. Здесь не боятся рисковать и могут пойти ва-банк, когда на руках плохие карты. Удача любит смелых, посмотрим, куда их это приведет.

Судя по всему, смелостью руководство «Брюинс» может поделиться с нуждающимися. Ведь во время рекрутинга главного тренера не только малый опыт работы говорил не в пользу Монтгомери, но и его скандальный бэкграунд.

История увольнения Джима из «Далласа» посреди сезона-2019/20 максимально не публична. Что на самом деле произошло, по какой причине Монтгомери был уволен, так и не было озвучено. Подробности знают только генеральный менеджер Джим Нилл, владелец Том Гальярди и юрист, который консультировал по процессу увольнения.

Эта новость стала шокирующе неожиданной для игроков «Старс». Нападающий «Далласа» Джейми Бенн так прокомментировал отставку главного тренера: «Я совершенно не ожидал такого развития событий и до сих пор в шоке. В голове не укладывается, что сейчас нам приходится говорить именно об этом. Мы, игроки, хотели бы, конечно, знать причину таких действий высшего менеджмента, но понимаем, что всех ответов не получим. Нам остается только доверять решению Джима Нилла и двигаться дальше».

А через три недели после увольнения сам Джим выступил с заявлением: «Факт моей отставки с поста главного тренера «Далласа» в прошлом месяце послужил тревожным звонком. Эта ситуация стала еще и соответствующим вызовом. Я подвел руководство команды, персонал и игроков. Что еще более важно, я подвел жену и семью. Решение команды уволить меня заставило посмотреть в зеркало и решить, хочу ли я и дальше вести разрушительный образ жизни или получить помощь. Я решил получить помощь.

Я обратился за консультацией к специалистам в области злоупотребления алкоголем. Я понял, что не одинок. Сегодня, при поддержке моей жены, семьи и близких друзей, я сделал еще один шаг вперед, приняв участие в программе стационарного лечения, где намерен предпринять шаги, чтобы стать лучшим мужем, отцом, другом, тренером и ментором».

История НХЛ полна остросюжетных поворотов, ярких событий и примеров того, как люди, получая шанс, могут запустить или реанимировать карьеру.

Такой шанс Джиму предоставили в «Сент-Луисе в 2020 году, взяв его на должность ассистента главного тренера. Одна из причин, почему Сент-Луис был подходящим местом для работы – действующая система поддержки людей, страдающих алкоголизмом. Кроме того его жена Эмили родом из этих мест, и они планировали построить здесь дом еще до того, как появилась возможность работать в «Блюз».

Несмотря на эту историю, репутация Монтгомери, если и пострадала, то минимально. А скорее всего, даже наоборот: человек, открыто говорящий о своих проблемах с зависимостью, нередко встречает сочувствие, а при условии выхода из тупика получает дополнительную поддержку.

В хоккейных кругах Монтгомери имеет репутацию общительного и привлекательного человека. Один из его знакомых описал его как тренера, умеющего поощрять игроков следовать его примеру. При этом, сами игроки отзывались о тренере исключительно в позитивном ключе.

Монтгомери умеет выстраивать отношения в команде, соблюдая паритет между тренером и игроками. Коллеги отмечают его способность быть одновременно критическим и позитивным тренером. Он может указать хоккеисту на ошибки, не уничтожая его психологически. Это приводит к росту уверенности игроков в своих силах.

Что касается вратарей, то у них психологическая устойчивость, вообще, профессиональная необходимость. Навык, который нужно тренировать и культивировать в команде соответствующими отношениями. И в работе с вратарями Монтгомери так же последователен: в сезоне-2018/19 связка вратарей «Далласа» Бишоп-Худобин уступила в борьбе за «Уильям Дженнигс Трофи» тандему Ленер-Грайс из «Айлендерс» всего 2 шайбы.

Показателен пример такого подхода из декабря 2019 года, когда Джим извинялся перед Антоном Худобиным в перерыве матча против «Виннипега» («Даллас» проиграл 1-5): «Это был наш худший матч в году. За всю игру мы так и не смогли ответить сопернику, а после второго периода я извинился перед Худобиным за то, как играет команда».

Кроме этого, у Монтгомери 10-летний опыт работы в студенческом хоккее, и ему прекрасно известно, как развивать молодежь. Под его руководством в команде университета Денвера Трой Терри и два года подряд становился лучшим бомбардиром команды, набирая больше очка за игру. Там же играли Дэнтон Хайнен (лучший бомбардир команды в сезоне-2015/16), Тревор Мур (лучший снайпер в сезоне-2014/15) и Уилл Бутчер. У всех приличная карьера в НХЛ.

Звезды «Далласа» Миро Хейсканен и Роопе Хинтц начинали и получили свой шанс именно при Монтгомери.

Одной из претензий «Бостона» к работе Кэссиди было то, что молодые игроки перестали прогрессировать, и клуб рисковал потерять их. Джейк Дебраск, Брэндон Карло, Трент Фредерик и Джек Студника довольно молоды, им от 23 до 25 лет, и они смогут в будущем стать фундаментом организации.

И первое, что искали в новом тренере руководители «Брюинс» – это позитивная личность, которая, в противовес Кэссиди, могла бы максимально продуктивно работать со всеми игроками, особенно с молодыми. На основе этих соображений, а также учитывая впечатляющий набор коммуникативных навыков, менеджмент «Бостона» остановил свой выбор на Монтгомери и отказался от услуг других претендентов, Джея Бича и Дэвида Куинна.

Если у Монтгомери получится вывести молодежь на пик возможностей, «Брюинс» смогут продолжить трансформацию команды, и у Суини появятся ресурсы для усиления состава. На данный момент «Брюинс» не хватает свободных средств под потолком, проспектов и пиков. Поэтому работа Монтгомери в ближайшие два года представляется критически важной.

И еще одно замечание. За шесть лет при Кэссиди «Бостон» пропустил меньше всех в лиге. Не сломать шикарную оборону – еще одна задача, которую предстоит решить новому тренеру.

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Джима Монтгомери ожидает, наверное, самый сложный и в то же время насыщенный период жизни. Ему нужно мотивировать разнородную группу игроков, не упуская из виду массу важных деталей. При этом стимулировать ветеранов и одновременно обеспечить развитие немногочисленного пула молодежи. А в «Бостоне» хотят побеждать здесь и сейчас. Совместить все это в короткие сроки уже будет сродни подвигу.

В качестве слогана к этому этапу его карьеры прекрасно подойдет фраза от гуру тренерского цеха Барри Троца, которая определяет его тренерскую философию:

«Если вы хотите дойти куда-то быстро, вы идете в одиночку. Если вы хотите дойти куда-то далеко, вы идете группой».

Удачи Джиму.

Фото: eastnews.ru/Associated Press; Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu/NCAA Photos, Nancy Lane/MediaNews Group/Boston Herald