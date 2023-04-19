«Ливерпуль» – в тройке фаворитов, «Тоттенхэм» котируют в топ-4, Холанд идет за рекордом. Как изменилась линия на АПЛ после четырех туров
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АПЛ возвращается после перерыва на матчи сборных – и здесь уже есть изменения в букмекерской линии, несмотря на то, что сыграно всего четыре тура.
Топ-3: «Ливерпуль» обошел «Арсенал», «Сити» – суперфаворит
Тренд последних сезонов: два явных претендента на титул («Манчестер Сити» и «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль»). По итогам четырех прошедших туров появилась надежда на третьего.
Да, в таблице между первым и шестым местом всего три очка, но гораздо больше скажет линия на победителя. Если начиналось все шестью фаворитами от 1,72 («Манчестер Сити») до 17,00 («Ньюкасл»), то теперь в линии сформировался очевидный топ-3 с суперфаворитом.
«МЮ», «Челси» и «Ньюкасл» отодвинулись на приличное расстояние с коэффициентами от 20,00 до 50,00 на титул, а «Брайтон» из 67,00 превратился в 45,00 – и стал вероятнее «Челси». Результаты говорят сами за себя: «МЮ» вымучил две домашние победы над «Вулверхэмптоном» 1:0 (с 100% непоставленным пенальти в ворота «манкунианцев») и «Ноттингем Форест» 3:2 (с красной карточкой у гостей и спорным пенальти, который забил Бруну Фернандеш).
Почеттино все еще не починил «Челси» – по итогам четырех туров команда ничем не отличается от себя образца прошлого сезона – с одной победой в четырех матчах и поражением дома от «Ноттингем Форест» – это пока самый высокий зашедший коэффициент на результат в этом сезоне – 7,5. Ну, а «Ньюкасл» выдал что-то в духе времен Майка Эшли, проиграв три матча из четырех, хотя нужно признать, соперники были наисложнейшие: «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и выездной «Брайтон».
«Ман Сити» набрал 12 очков из 12, «Ливерпуль» и «Арсенал» по 10, но оба показали вполне себе чемпионский уровень: «канониры» хлопнули дома «МЮ», а «Ливерпуль» в меньшинстве добыл волевую победу на поле «Ньюкасла» (победа красных в лайве достигала коэффициента 100,00). Если текущая ситуация сохранится хотя бы до Рождества, на финальном отрезке нас ждет увлекательная гонка тройки претендентов.
«Лутон» подтверждает звание слабейшей команды лиги
В нижней половине таблицы своя атмосфера. Букмекеры, эксперты и прогнозисты еще до старта сезона сошлись во мнении, что «Лутон» должен вылететь. Клуб, впервые в истории вышедший в премьер-лигу, выглядел крайне неподготовленным: в летнее трансферное окно было потрачено всего 20 млн фунтов – это почти в два раза меньше, чем потратили «Эвертон» и «Фулхэм» и в пять раз меньше расходов «Бернли» и «Борнмута». Стадион к первому домашнему матчу подготовить не успели: пришлось ремонтировать главную трибуну, кассы и турникеты – из-за этого матч второго тура против «Бернли» был перенесен.
Да и выход в АПЛ, если вспомнить был корявеньким: команда Роба Эдвардса хоть и заняла третье место в Чемпионшипе, но забила всего 57 мячей – это второй худший результат в топ-10 наравне с «Миллуоллом». Да, меньше пропустил только «Бернли», но в АПЛ придется забивать, и не мало. В полуфинале плей-офф «Лутон» еле-еле справился с «Сандерлендом» (1:2, 2:0), а в финале обыграл по пенальти «Ковентри». Вся эта цепочка совпадений и случайностей сделала «Лутон» клубом АПЛ, хотя перед началом сезона-2022/23 клуб был только восьмым в линии на промоушн с коэффициентом 8,00.
Этот промоушн «Лутон» встретил на первой строчке в линии «Команда, которая займет места с 18-го по 20-е» с коэффициентом 1,4 – вероятно, одним из самых низких в истории премьер-лиги. Три поражения в трех первых матчах эту цифру не только подтвердили но и, как следствие, сделали еще ниже – 1,22.
Эрлинг Холанд снова идет за рекордом. За своим же
Один из хайлайтов АПЛ сезона-2022/23 – это падение многолетнего рекорда по количеству голов за одну кампанию. Раньше он принадлежал Алану Ширеру и Энди Коулу – 34 мяча. Ширер забил столько за «Блэкберн» в сезоне 1994/1995, а Энди Коул годом ранее за «Ньюкасл». Есть только нюанс: матчей в премьер-лиге было тогда 42, а не 38. С тех пор никто в АПЛ не забивал больше, а ближе всех подкрадывался Салах с 32 мячами. Потом в Англию приехал один норвежский футболист.
За первые четыре тура он отгрузил тогда шесть голов – и тут же получил первую строчку в линии «Лучший бомбардир» и всего 3,5 – на то, что забьет минимум 35 голов – и обновит рекорд АПЛ. 3 мая 2023 года в матче против «Вест Хэма» Холанд забил 35-й, а в 36-м туре – 36-й.
Летом 2023-го Холанд посеял небольшие сомнения насчет своей будущей результативности, потому что не забил в двух последних турах прошлого сезона, не забил в двух матчах против «Реала» в полуфинале ЛЧ, затем не забил ни в финале Кубка Англии, ни в финале ЛЧ, ни в Суперкубке Англии. Но четыре тура нового сезона АПЛ вернули всt на круги своя – Холанд снова забивает в том же режиме, то есть, абсолютно в том же:
В общем, свою систему норвежец выработал. Букмекеры дают 1,72 – на как минимум повторение своего же рекорда (тотал больше 35,5 голов за сезон), а 2,1 – но новый рекорд (минимум 37 голов).
«Тоттенхэм» врывается в топ-4
Еще 1,5 месяца назад это прозвучало бы странно: «шпоры» были в шаге от ухода лучшего бомбардира в истории клуба, да и выбор Постекоглу на роль главного тренера был не самым очевидным: все-таки самый сильный чемпионат на планете, а у него в карьере – только шотландская премьер-лига и сборная Австралии.
Кейн в итоге отправился в «Баварию» и даже, вероятно, выиграет свой первый трофей в карьере, а вот с трофеями «Тоттенхэма» – вопросы. Последний был аж в 2008 году (Кубок Английской лиги), но букмекеры оценили первый сезон без Кейна весьма оптимистично – 5,8 на что-нибудь из линейки «АПЛ, Кубок Англии, Кубок английской лиги» в сезоне-2023/24.
Первый тур и 2:2 на выезде с «Брентфордом» – это что-то максимально похожее на «Тоттенхэм» с Кейном, а вот дальше пошли победы: сначала дома над «МЮ»: не без везения, но и без пропущенного гола и вообще с форой (-1,5) – к слову, это первая победа Тоттенхэма над «МЮ» за три года. Затем было классовое превосходство на выезде на «Борнмутом» — снова без пропущенного гола и снова с форой (-1,5), хотя перед матчем на «Тоттенхэм» давали выше 2,00. Третья победа подряд – разгром «Бернли». Учитывая, что «шпоры» второй раз за 47 последних официальных матчей забили 5 мячей (и это без Кейна, об этом стоит напоминать еще как минимум полгода) – все выглядит так, будто мы говорим о будущем претенденте на чемпионство.
По таблице по итогам четырех туров «Тоттенхэм» и есть претендент – 10 очков, как у «Ливерпуля» и «Арсенала»; коэффициент на титул все еще высокий – 20,00, но учитывая, что месяц назад он был 41,00 – полет не просто нормальный, он отличный. Но самый главный момент в линии: теперь «Тоттенхэм» – очевидный претендент на топ-4. За три недели коэффициент на попадание «шпор» в четверку потерял почти 40% и из начальных 4,5 превратился в 2,8 – столько же у «МЮ», но не без намека британцы поставили выше в линии именно «Тоттенхэм».
Проверка боеспособности команды Постекоглу пройдет уже в ближайший месяц: после «Шеффилда» дома будет «Арсенал», а затем «Ливерпуль». Кстати, победа на «Эмирейтс» идет с коэффициентом 5,00 – это самый высокий коэффициент на победу «Тоттенхэма» в дерби за 13 лет. Последний раз «Тоттенхэм» против «Арсенала» котировался выше в 2010 году. Тогда команда под руководством Харри Реднаппа и с Романом Павлюченко приехала к Арсену Венгеру и Андрею Аршавину на «Эмирейтс» — и одержала победу 2:3 (с коэффициентом 5,5).
«Ньюкасл» в мини-кризисе, но все еще претендент на топ-4
Второй полноценный сезон «Ньюкасла» под руководством Эдди Хау пока не складывается. Попадание в топ-4 и выход в Лигу чемпионов впервые за 20 лет превратили «Ньюкасл» в не просто еще один крепкий клуб по типу «Брайтона» или «Астон Виллы» – а в потенциального нового чемпиона Англии в ближайшие годы.
Линии на матчи «Ньюкасла» выглядят безумными – он регулярно выходит домашним фаворитом против «Ливерпуля», «МЮ» и «Челси», а в первый месяц лета британские букмекеры вообще выставили «сорок» вторыми фаворитами на победу в АПЛ в грядущем сезоне (потом опустили на пятое место). Кроме того, «Ньюкасл» – второй вероятный участник плей-офф ЛЧ (выход из группы – 1,7). И это будучи в квартете с «ПСЖ», дортмундской «Боруссией» и «Миланом».
Такой груз ответственности и букмекерских респектов «Ньюкасл» в новом сезоне пока не оправдывает, несмотря на сложный календарь. Пока же все достаточно уныло: рядовое поражение на «Этихаде» (15-е подряд в премьер-лиге), фантастическое невезение против «Ливерпуля» дома: повели 1:0 на 25-й минуте, на 28-й мерсисайдцы остались вдесятером – и все равно вырвали три очка. В четвертом туре «сорок» еще и смел «Брайтон» и персонально Эван Фергюсон с хет-триком, а «Ньюкасл» отыграл лишь один гол в добавленнное время.
Самое интересное, как на все это реагируют букмекеры. А реагируют так: титул – уплывает (34,00 вместо 17,00), но четверка все так же близко. В начале августа коэффициент на то, что «Ньюкасл» снова будет в зоне ЛЧ, был 2,5 – по итогам четырех туров стал 2,87. И логика тут простая: «МЮ» плох, «Челси» тоже, с «Тоттенхэмом» пока ничего непонятно. Обыгрывать команду ниже классом, как «Виллу» в первом туре, Эдди Хау умеет, а если делать то же самое на протяжении следующих месяцев – в топ-4 забраться можно.
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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney; IMAGO/Paul Terry/Global Look Press
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