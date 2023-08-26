«Борнмут» много пропускает, но против «Челси» все меняется.

Интересные факты

• «Челси» в завтрашнем матче впервые сыграет в резервном комплекте формы на сезон-2023/24. В сезоне-2018/19 лондонцы уже ездили в гости к «Борнмуту» в третьей форме (в рамках АПЛ сыграли в ней второй раз). Тогда получилось очень неудачного – хозяева победили 4:0.

• У «Борнмута» 4 победы против «Челси» в АПЛ. Больше раз «вишни» обыгрывали только «Лестер» и «Эвертон» – оба клуба по 5 раз.

• В прошлом сезоне «Челси» впервые в истории новейшей АПЛ смог забрать у «Борнмута» все шесть очков. Примечательно, что это случилось в худшем сезоне 21 века – дубль из побед «Челси» смог пробить против трех команд (помимо «Борнмута» не повезло «Кристал Пэлас» и «Лестеру»).

• «Борнмут» – одна из самых пропускающих команд на старте сезона. Больше «вишен» (8) пропустили только «Фулхэм» (10), «Лутон» (9) и «Бернли» (11).

• Доминик Соланке – нападающий «Борнмута», которого воспитала академия «Челси». На днях он подписал с «вишнями» новый контракт до июня 2027 года. В сезоне-2023/24 у Соланке уже есть два гола и ассист. А еще у Доминика рекорд по скорости рывка в этом сезона – англичанин разогнался до 36,1 км/ч.

• Андони Ираола – третий тренер в этом сезоне, играющий против «Челси» впервые в своей карьере. Роб Эдвардс из «Лутона» и Джонни Джексон из «Уимблдона» уже были обыграны 3:0 и 2:1 соответственно.

Цитаты тренеров

Почеттино о Чалобе:

«Входит ли он в наши планы? Конечно! Я и есть «Челси». Я тренер, я решаю вопросы о его будущем. Он будет в моих планах, никто не вправе решать за меня.

Чалоба и все игроки в составе входят в мои планы. Когда они будут играть — решать мне. Трево — игрок «Челси», ему нужно восстановиться. Я верю, что он может выйти на поле. У него будут такие же шансы как и у всех».

О «Борнмуте»: «Почему вы говорите, что мы обязательно должны выиграть именно у «Борнмута»? Мы должны выигрывать каждый матч. Если не выигрываешь, появляются проблемы. Это очевидно». могу сказать».

Ираола о «Челси»: «Я считаю, что они контролировали каждый матч в котором играли в этом сезоне. Кажется, они больше всех владели мячом в первых турах. Так что они однозначно контролировали ход матчей. Возможно они недополучили очков, которых заслуживали. Сложно объяснить такое – ты вроде бы играешь лучше соперника, создаешь больше моментов, но в конце концов проигрываешь. Это футбол. Тут нужно забивать голы. И, разумеется, «Челси» хочет приехать сюда и выиграть, начать выигрывать. Но мы обязаны навязать им борьбу, мы должны сделать так, чтобы для них это была очень-очень непростая игра».

Предполагаемый состав «Челси»

Почеттино заявил, что в лазарете у «Челси» находится 11-12 игроков. На матч из состава удастся заявить 13-14 игроков, оставшуюся заявку будут добивать игроками академии. В таком случае собрать стартовый состав несложно.

Главный вопрос – откажется ли Почеттино от идеи использовать Чилуэлла на позиции вингера. Предположим, что да. В таком случае защитная линия сдвинется: Колвилл уйдет с левого защитника на левого центрального, Силва – с левого центрального на правого центрального, а Дисаси – с правого центрального прямиком на лавку.

Место в атаке надо попробовать выписать Мудрику. Многие критикуют Мишу с самого начала сезона: «ничего не показывает», «бесполезно выходит». Откровенно говоря, шансов у украинца что-то показать было совсем мало. Нужен полноценный матч, хотя бы один. Нони Мадуэке, например, такой получил против «Уимблдона». Мудрик бы мог получить этот шанс с «Лутоном», но не вовремя травмировался. Возможно, теперь этот шанс будет именно с «Борнмутом».

Если Кайседо будет готов (а Почеттино на это надеется), то Мойсес сыграет разрушителя. Если нет, то Галлахер и Энцо сыграют пониже вместе. А десятку исполнит Коул Палмер. Справа оставляем Стерлинга – у него хорошо получается помогать команде в атаке именно из этой позиции. Но не исключено, что Рахим может уйти налево, а вместо Мудрика в таком случае мы увидим Мадуэке.

Прогноз на матч

Как и сказал Почеттино, любая игра для «Челси» должна расцениваться как must win, иначе говорить об амбициях топ-клуба даже не стоит. Будет безумно сложно, особенно после международной паузы. Думаю, что обе команды пропустят, но надеюсь на то, что «Челси» все же сможет выйти из этого противостояния победителем. Прикину счет 3:1. А вы что думаете?