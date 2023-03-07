«Я не понимаю, как это возможно, это очень большие цифры», – сказал о закупке «Челси» главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

За два трансферных окна «Челси» потратил 611 миллионов евро на трансферы и полностью обновил состав.

Большие деньги тратили и при Абрамовиче в 2003 году, но эта перестройка особенная. «Челси» не тратит все сразу и не нарушает финансовый фэйр-плей, но вязнет в расходах: купленные игроки пока не дают результата, их контракты на 8-9 лет заметно бьют по долгосрочному балансу «Челси», а поражения в чемпионате и Лиге чемпионов могут снизить и так не слишком быстро растущие доходы и загнать в ловушку.

Как так получилось? Почему «Челси» мог потратить полмиллиарда на трансферы и не нарушить правила? И как вообще дела с деньгами «Челси»? Давайте разбираться.

Как «Челси» зарабатывает? Уже восстановились от ковида?

Авторитетный твиттер-аккаунт Swiss Ramble, который освещает финансы футбольных клубов, в январе выложил подробный отчет об экономике «Челси» (перевод этого материала можно изучить тут). В этом материале мы разберем главное.

Для начала поговорим о доходах. Можно разделить их на две основные части: деньги с продажи игроков (трансферы) и доходы от любых других источников: матчдей, телеправа и коммерческие соглашения. Зафиксируем неутешительный тренд. С 2012 года доходы «Челси» растут медленнее, чем у других топ-клубов.

Еще 11 лет назад «Челси» был вторым по доходам в Англии (уступал только «МЮ») и пятым – в мире. К 2022 году «Челси» пропустил «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «ПСЖ» и стал четвертым в Англии (а в 2017-м и 2019-м – пятым, потому что пропускал «Арсенал» и «Тоттенхэм») и восьмым в мире.

Почему так получается? Разберем три основные категории выручки: матчдей, телеправа и коммерческие соглашения.

Матчдей: «Челси» почти восстановился после ковида, ограничения против болельщиков из-за Абрамовича не повлияли

Матчдей – это деньги, которые клуб зарабатывает непосредственно в дни домашних матчей. Сюда входят билеты, продажа атрибутики возле стадиона, еда и напитки и все, что можно предложить болельщикам, которые пришли на «Стэмфорд Бридж». По оценке Deloitte Money League, доходы «Челси» от домашних матчей в сезоне 2021/22 – 69 млн фунтов. Как и до ковида. Кажется, на эту статью доходов не сильно повлияли санкции против клуба и Абрамовича. Из-за них с марта до мая 2022 года на стадион допускали только 28 тысяч владельцев абонементов («Стэмфорд Бридж» вмещает 42 тысячи болельщиков), был закрыт официальный фаншоп и часть кейтеринговый услуг стадиона.

Телеправа: рекордно заработали на победе в ЛЧ, но теперь зависят от еврокубков

Это деньги, которые клуб получает за то, что их матчи транслируют по всему миру. Основные соревнования для «Челси» — это АПЛ и Лига чемпионов.

В АПЛ деньги от телеправ распределяет руководство чемпионата: 50% поровну, 25% – в зависимости от позиции в лиге, 25% – от количества показов в прямом эфире. В еврокубках правила другие: деньги полагаются за попадание в групповой этап, победы и ничьи в группе, проход по стадиям в плей-офф, а также трансляции (доля доходов зависит от объема рынка страны и количества ее участников в турнире).

В сезоне-2020/21 «Челси» заработал на телеправах в ЛЧ рекордные 106 млн фунтов (хотя это меньше, чем у «Реала»-2021 и даже «ПСЖ»-2020 и «Баварии»-2020). В сезоне-2021/22 «Челси» вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов, доходы от еврокубков снизились до 80 млн фунтов.

В АПЛ «Челси» заработал примерно на 2,5 млн фунтов больше, чем в сезоне-2020/21, потому что финишировал третьим, а не четвертым.

В целом у «Челси» растут доходы от телеправ. Но тут важна Лига чемпионов (вылет в четвертьфинале прошлого сезона принес практически в два раза больше, чем победа в Лиге Европы-2019/20). «Челси» необходимо попадать в главный еврокубок.

Коммерческие доходы: у «Челси» слабые рекламные контракты

Это любые коммерческие активности: спонсоры, мерчандайзинг, лицензии, нейминг стадиона.

По коммерческим доходам «Челси» растет медленнее почти всех топ-клубов: плюс 93 миллиона фунтов с 2013 года (у «Арсенала» – плюс 79, у остальных прирост выше), в процентах медленнее только «МЮ» (потому что в 10 лет назад зарабатывал почти в два раза больше, чем «Челси»).

Другая сложность: некоторые соглашения со спонсорами истекают в ближайшее время:например, летом 20323-го закончатся контракты с Three UK и, возможно, с WhaleFin. Замены пока нет.

Сейчас спонсорские контракты приносят «Челси» 177 миллионов фунтов. Крупнейшие – с Nike, Three UK, Whale Fin и Trivago.

Соглашение с Nike у «Челси» подписано на 15 лет, по нему клуб получает 60 млн фунтов ежегодно. Three UK платит «Челси» 40 млн фунтов за сезон – скорее всего, новому спонсору придется выложить больше. Trivago размещает логотип на тренировочной форме за 10 млн фунтов в год.

В сезоне-2022/23 Whale Fin стал спонсором вместо Hyundai (логотип на рукаве футболки) – сумма выросла с 6 до 20 млн фунтов. Хотя Whale Fin может прекратить сотрудничество по итогам сезона — компания сокращает расходы, в том числе на рекламу.

«Челси» может увеличить коммерческие доходы, если продаст нейминг стадиона. Но пока не делает этого. Дело в том, что любую подобную операцию придется согласовывать с Chelsea Pitch Owners – организацией болельщиков, владеющих землей на «Стэмфорд Бридж». Экономист Киран Магуайр считает, что продать название стадиона «Челси» слишком сложно: люди привыкли называть арену «Стэмфорд Бридж».

Коммерческие доходы«Челси» практически вернулась к пиковым допандемийным значениям (в 2019-м зарабатывали 180 млн фунтов, сейчас – 177 млн). Будет ли рост – зависит от новых контрактов.

Доходы от трансферов: рекордные для клубов АПЛ

Вторая группа доходов клуба – от продажи игроков. Она не включается в операционные доходы (подробнее об этом феномене тут ), но важна для финансового учета и реальной бизнес-модели клуба.

С 2012 года «Челси» смог продать футболистов на сумму в 611 млн фунтов.

Самый успешный отрезок – с 2017 по 2021 год. За это время «Челси» получил 413 миллионов фунтов прибыли от трансферов. Больше всех в АПЛ. На втором месте «Ливерпуль» с 274 млн фунтов (на 50 процентов меньше).

«Челси» построил успешную систему продажи футболистов. Базовые правила максимально просты:

• Научились продавать дороже, чем покупали (для футбола – реальное искусство и редкость)

• Из-за амортизации (о том, что это, чуть ниже) отчитывался о бухгалтерской прибыли

• Продавали игроков из академии, которые на балансе стоили 0 фунтов – и любая продажа становилась прибылью. За последние два года «Челси» заработал более 100 млн фунтов на продаже игроков из академии.

Как «Челси» тратит? Разве покупки игроков не слишком амбициозные?

Если коротко, то нет. Все из-за амортизации – или переноса суммы трансфера на всю продолжительность контракта.

Например, Энцо Фернандес перешел в «Челси» за 106 млн фунтов, контракт рассчитан на 8,5 лет. Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» фактически заплатит эту сумму за шесть траншей (первый – 40 млн фунтов, размер остальных неизвестен).

Но в финансовых отчетах эта сумма будет выглядеть иначе. 106 млн фунтов равнозначно делятся на длину всего контракта Энцо. Ежегодная амортизация в таком случае составит 106 млн фунтов / 8,5 лет = 12,5 млн фунтов. При этом в отчет за сезон-2022/23 за Энцо пойдут только 6,2 млн фунтов, поскольку аргентинец перешел в «Челси» зимой. Так что можно купить игрока за 106 млн фунтов, а по бумагам списывать за него всего 12,5 в год.

Если бы контракт с Энцо был подписан на 4,5 года, то ежегодная амортизация составила бы 23,6 млн фунтов. В этом хитрость оформления очень длинных контрактов.

Вот так выглядит покупка Фернандеса в бухгалтерском балансе:

Такая ситуация не только с Энцо. Многие новички подписали с «Челси» долгосрочные контракты: Уэсли Фофана – на 7 лет, Нони Мадуэке, Бенуа Бадьяшиль и Мало Гюсто – на 7,5, Михаил Мудрик – на 8,5. В таблице ниже хорошо видно, как сильно «Челси» «экономит» в ежегодных отчетах благодаря длине контрактов новых игроков.

Правда, лазейку «Челси» скоро прикроют. Уже с лета 2023 года амортизацию суммы трансфера можно будет разбивать только на пять лет контракта. Тогда амортизация новичков вырастет с 93 млн фунтов в год до 130,5 (плюс контракт Нкунку, который перейдет летом).

Благодаря амортизации перепродажа футболиста за сумму меньше покупки может быть и прибыльной в отчетности!

Отличный пример – Давиде Дзаппакоста. «Челси» подписал итальянца летом 2017 года за 22,5 млн фунтов, контракт был рассчитан на 4 года. В 2021 году «Аталанта» выкупила Дзаппакосту за 8 млн фунтов.

Реально «Челси» потерял 14,5 млн фунтов. Но в сезоне-2021/22 клуб записал прибыль в 8 млн фунтов. За 4 года контракт Дзаппакосты полностью самортизировался, поэтому в сезоне-2021/22 Давиде не стоил ничего на балансе клуба: 8-0=8.

В ситуации с Тимо Вернером все чуть сложнее.

«Челси» потерял около 22,5 млн фунтов (купили у «Лейпцига» за 47,5 млн, продали обратно за 25 млн), но записал убыток только в 3,5 млн фунтов в год продажи.

Дело в том, что контракт Вернера был рассчитан на пять лет. В Лондоне Тимо провел два года – «Челси» самортизировал 19 млн фунтов. Оставалось погасить 28,5 млн. Поэтому, продав Вернера за 25 млн, «Челси» записал себе в убыток лишь 3,5 млн фунтов.

«Челси» тратит только на трансферы? А что с зарплатами?

За 2022 год «Челси» заплатит около 342 млн фунтов футболистам – это четвертый показатель в АПЛ после «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

В сезоне-2022/23 зарплаты «Челси» вырастут не так масштабно, как многие думают. По данным Swiss Ramble, всего на 3 млн фунтов. Из-за того, что из клуба ушли (на постоянной основе или в аренду) футболисты с большими окладами (Лукаку, Вернер, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо): клуб сохранил в 1,7 миллиона фунтов в неделю или 89,2 млн за сезон.

Еще одна причина небольшого роста зарплат – сдержанные контракты с новичками.

Летом Тодд Боули явно расщедрился (Стерлинг получил еженедельный оклад в 325 тысяч фунтов, Калиду Кулибали – 295), но зимой стал экономнее.По данным сайта Capology, Михаил Мудрик получает около 100 тысяч фунтов в неделю (меньше, чем Маланг Сарр), Энцо Фернандес – 180 тысяч (Сауль получал около 200), Бенуа Бадьяшиль – 90 тыс.

Но и тут все не так однозначно. По информации The Athletic, контракты игроков «Челси» завязаны на индивидуальных и командных успехах.

Раньше было наоборот. Контракты без учета достижений были явно переоценены. Росс Баркли получал в клубе 100 тысяч фунтов в неделю, Кепа Аррисабалага – 150 тысяч в роли второго вратаря. Судя по всему, Боули учел эти моменты, подписывая новичков и продлевая контракты с Рисом Джеймсом, Сесаром Аспиликуэтой, Трево Чалобой и Армандо Броей.

Теперь в случае невыхода в ЛЧ игрокам «Челси» снизят зарплаты – это прописано в новых договорах. Это позволит сгладить потери.

«Челси» пройдет проверку ФФП? Да, но очень рискует из-за амортизации и длинных контрактов

Если коротко, правила ФФП в АПЛ довольно мягкие, у УЕФА – жестче.

В ФФП прописано, что за трехлетний период можно отчитаться об убытках не более 30 млн евро. С сезона-2023/24 можно потерять 60 млн евро или 90, если УЕФА признает клуб «финансово здоровым».

Пока «Челси» обхитрил финансовый фэйр-плей благодаря амортизации контрактов новичков. Но такая длительная амортизация – длительная нагрузка на бюджет. Амортизация и так растет последние три года: с 127 млн фунтов в 2019-м к 215 млн фунтов в 2023-м.

Такие длинные контракты надолго связывают «Челси» с игроками. С учетом зарплат за 7-8,5 лет и амортизационных отчислений закупка Боули обязывает «Челси» заплатить клубам и новичкам около 1,3 миллиарда фунтов.

Если новички выстрелят, то это будет гениально выстроенная система. Потому что «Челси» сможет 5-8 лет успешно выступать стабильным составом, закупленным в сезоне-2022/23 (большинство новичков младше 23 лете), и не тратить больших средств на обновление состава.

Также «Челси» сможет контролировать рост зарплат (стартово Мудрик и Энцо Фернандес получают не так много) и держать высокую цену на игроков. Потому что чем длиннее контракт, тем выше цена. Но есть и риски. Если новичок провалится, то повиснет долгосрочным балластом в ведомости и составе. Продолжительность контракта и сумма трансфера обязывает накручивать цену, чтобы не уйти хотя бы в бухгалтерский минус.. А «Челси» придется держать игрока до конца контракта на 5-7 лет.

Пока совершенно неясно, куда приведет стратегия Боули, но одно понятно точно – ему не все равно, ему интересно и он искренне хочет перезагрузить «Челси» под своим видением. Гениально это или глупо, покажет только время.

«Челси» очень важно попадать в еврокубки, а еще лучше – именно в Лигу чемпионов. Доходы существенно отличаются. Да, есть опция с сокращением зарплаты игроков в случае если клуб не квалифицируется в главный еврокубок, но кажется, что выручка от телеправ (плюс потенциальные призовые) явно больше, чем траты на оклады футболистов. Попасть в Лигу чемпионов через чемпионат будет сложно: «Челси» прямо сейчас находится на 10 месте в АПЛ, в 11 очках от четвертого места. Поэтому клуб явно будет делать ставку на сегодняшний матч против «Боруссии»: попасть в главный еврокубок на следующий сезон можно, только выиграв его.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Davidson, Lars Baron